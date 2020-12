هالیوود ریپورتر در گزارشی پیرامون وضعیت باکس آفیس ۲۰۲۰ اعلام کرده فروش فیلم‌ها در سینماهای آمریکا به کم‌ترین میزان خود طی ۴۰ سال اخیر رسیده است.

معمولا روزهای پایانی دسامبر یکی از بهترین بازه‌های سال برای سینماداران و فیلم‌های درحال اکران است؛ زیرا بسیاری از خانواده‌ها در اروپا و آمریکا برای تماشای آثار مورد نظرشان به سالن‌های سینما می‌روند و به همین خاطر معمولاً در سه هفته‌ی پایانی سال میلادی شاهد رقابت تنگاتنگی در گیشه میان فیلم‌ها هستیم. اما امسال کرونا قاعده‌ی بازی را عوض کرده است و هیچ کمپانی فیلم‌سازی بزرگی اثر قابل‌توجه‌ای برای اکران در این بازه ندارد و فیلم‌های مورد انتظاری همچون «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» و «روح» نیز با تکیه بر اکران آنلاین به صورت محدود در برخی سالن‌ها روی پرده خواهند رفت. حالا هالیوود ریپورتر گزارش داده است میزان فروش فیلم‌ها طی ۱۲ ماه اخیر در آمریکا به کم‌ترین مقدار خود از سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۱۹۸۰ تا به امروز رسیده است.

حکمرانی انیمیشن خانواده غارنشینان: عصر جدید بر باکس آفیس کماکان ادامه دارد

در هفته‌ی منتهی به ۱۳ دسامبر (۲۳ آذر) هیچ فیلم جدیدی روی پرده نرفت و انیمیشن «خانواده‌ی غارنشینان: عصر جدید» تنها با ۳ میلیون دلار فروش صدر جدول باکس آفیس را تصاحب کرد و ۹ فیلم دیگر بالای این فهرست در مجموع کم‌تر از ۳ میلیون دلار فروختند! با یک نگاه اجمالی به وضعیت باکس آفیس ۲۰۲۰ حتی با احتساب فیلم‌های پرفروشی همچون «انگاشته» هیچ فیلمی نتوانسته در قیاس با آثار اکران شده در سال‌های به فروش مطلوبی در گیشه دست یابد.

برآوردهای اولیه نشان می‌دهد طی سال گذشته مبلغ حاصل از فروش بلیط در آمریکای شمالی ۲.۳ میلیارد دلار بوده است. این رقم حتی کم‌تر از درآمد سینماها در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۷۰ و پیش از تنظیم نسبت نرخ تورم با قیمت بلیط‌ها است. متاسفانه آمار دقیق و اطلاعات قابل اتکایی از میزان فروش فیلم‌ها تا پیش از سال‌های میانی دهه‌ی ۱۹۸۰ وجود ندارد و نخستین اطلاعات قابل قبول مربوط به سال ۱۹۸۴ است که نشان می‌دهد در آن سال فیلم‌های اکران شده در آمریکا در گیشه به فروشی بالغ‌بر ۴ میلیارد دلار دست پیدا کرده‌اند.

در سال ۲۰۱۹ فیلم‌ها در گیشه‌ی سینماهای آمریکا نزدیک به ۱۱.۴ میلیارد دلار فروخته بودند که این رقم نشان می‌دهد فروش فیلم‌ها در ۲۰۲۰ در قیاس با سال گذشته ۸۰ درصد کاهش داشته است. در بازارهای بین‌المللی هم شاهد افت شدید فروش فیلم‌ها نسبت به سال‌های گذشته هستیم، اما به لطف کنترل کرونا در کره جنوبی، ژاپن و چین و بازگشایی نسبتاً گسترده سینماهای این کشورها در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۰ فروش فیلم‌ها در شرق آسیا بهبود پیدا کرد و بنابر گزارشات موجود رقم فروش فیلم‌های سینمایی در بازارهای بین‌المللی با کاهشی ۷۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹ حدود ۹ میلیارد دلار بوده است. سال گذشته رقم حاصل از اکران فیلم‌ها در بازارهای بین‌المللی حدود ۴۲.۵ میلیارد دلار بود.

به دلیل بازگشایی و تعطیلی مداوم سینماها در اغلب کشورها فیلم‌های چندانی نتوانستند فروشی پیوسته و قابل قبول داشته باشند. بسیاری از فیلم‌ها حتی موفق به بازگشت سرمایه هم نشدند، اما در این بین چند فیلم خانوادگی یا مناسبتی همچون «جنگ با بابابزرگ» و «بیا بازی کنیم» توانستند به سوددهی و فروشی مناسب برسند. اغلب سینمادوستان و استودیوهای فیلم‌سازی امیدوارند طی سال ۲۰۲۱ با تزریق واکسن کرونا اوضاع به حالت عادی خود بازگردد و رفته رفته شاهد بازگشت فیلم‌بین‌ها به سالن‌های سینما و اکران آثار بزرگ و مورد انتظار باشیم. در کنار این امیدواری برخی کمپانی‌ها همچون برادران وارنر قصد دارند در ماه‌های آتی تمام فیلم‌های خود را ضمن اکران در سالن‌های سینما در سرویس‌های آنلاین نیز پخش کنند که این تصمیم با مخالفت‌های شدیدی از سوی کارگردان‌های بزرگ و سینمادوستان مواجه شده است، اما این کمپانی‌ها چنین کاری را ضامن بازگشت هزینه و سوددهی فیلم‌ها می‌دانند.

