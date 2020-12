فیلم «اولین گاو» توانست جایزه‌ی بهترین فیلم را از طرف حلقه‌ی منتقدان نیویورک به دست آورد. دو فیلم «هرگز، به ندرت، گاهی، همیشه» و «۵ هم‌خون» هم به طور مشترک، با به دست آوردن دو جایزه، پرافتخار‌ترین فیلم‌های امسال این انجمن شدند.

حلقه‌ی منتقدان فیلم نیویورک در ۱۹۳۵ توسط واندا هیل (Wanda Hale) از روزنامه‌ی اخبار روزانه نیویورک تاسیس شد. در ماه دسامبر (آذر) هر سال، بیش از سی منتقد از نیویورک، بهترین‌های سال را انتخاب می‌کنند. جوایز حلقه‌ی منتقدان فیلم نیویورک قدیمی‌ترین جوایز در آمریکا هستند که توسط منتقدان اهدا می‌شوند. امسال هم برندگان این جشنواره معرفی شدند.

سال گذشته مرد ایرلندی (The Irishman) از اسکورسیزی بهترین فیلم شد. آنتونیو باندراس برای فیلم رنج و افتخار (Pain and Glory) جایزه‌ی بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد و لوپیتا نیونگو برای فیلم ما (Us) بهترین بازیگر زن. جایزه‌ی بهترین کارگردان هم به برادران سفیدی رسید برای فیلم جواهرات تراش نخورده (Uncut Gems) . همان‌طور که از اسامی برندگان سال گذشته پیدا است انتخاب‌های این انجمن متفاوت از انتخاب‌های جشنواره‌های دیگر مانند اسکار و گلدن‌گلوب است. انتخاب‌هایی منحصربه‌فردتر و خاص‌تر.

بهترین فیلم

اولین گاو (First Cow)

بهترین کارگردان

کلویی ژائو برای سرزمین آواره‌ها (Nomadland)

بهترین فیلم‌نامه

الیزا هیت‌من برای هرگز به ندرت گاهی همیشه (Never Rarely Sometimes Always)

بهترین بازیگر نقش اصلی زن

سیدنی فلانیگان برای هرگز به ندرت گاهی همیشه

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد

دلروی لیندو برای ۵ هم‌خون (Da 5 Blood)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

ماریا باکالووا برای بورات فیلم بعدی (Borat Subsequent Moviefilm)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

چادویک بوزمن برای ۵ هم‌خون

بهترین فیلم‌برداری

شابیر کیرچنر برای اسمال اکس (Small Axe)

بهترین انیمیشن

گرگ‌ران‌ها (Wolfwalkers)

بهترین فیلم غیرداستانی (مستند)

زمان (Time)

بهترین فیلم خارجی زبان

قوش شب (Bacurau)

بهترین فیلم اول

رادها بلانک برای نسخه‌ی ۴۰ ساله (The 40-Year-Old Version)

جایزه‌ی ویژه

شرکت فیلم کینو لوربر (Kino Lorber)

جایزه‌ی ویژه

اسپایک لی برای فیلم کوتاه نیویورک نیویورک (New York New York)

