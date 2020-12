فیلم ترسناک شهاب حسینی در آمریکا اکران خواهد شد

فیلم «آن شب» با بازی شهاب حسینی و به کارگردانی کوروش آهاری در بهمن‌ماه در آمریکا اکران خواهد شد. آی‌اف‌سی میدنایت وظیفه‌ی توزیع این فیلم ترسناک روانشناختی در بازارهای خارجی را برعهده دارد.

فیلم آن شب نخستین فیلم ایرانی تولید شده در ایالات متحده است که پس از دریافت مجوز نمایش در ایران قرار است از ۱۰ بهمن (۲۹ ژانویه ۲۰۲۱) در سینماهای آمریکا روی پرده برود. این فیلم در بخش نگاه نو سی و هشتمین دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم فجر حضور داشت، اما به توفیق چندانی دست پیدا نکرد ولی در سی و نهمین دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم ترسناک «مولین دو ری» اسپانیا بسیار مورد توجه قرار گرفت و سه جایزه‌ی اصلی بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر نقش اول مرد را از آن خود کرد.

۱۰ فیلم شهاب حسینی که حتما باید ببینید

در خلاصه داستان فیلم آن شب آمده است: «فیلم درباره‌ی یک زوج ایرانی و دختر کوچک‌شان در آمریکا است که در یک هتل محبوس شده‌اند؛ در حالی که نیروهای بیگانه‌ای آن‌ها را وادار می‌کنند تا با رازهایی که از هم پنهان کرده‌اند روبه رو شوند. این زوج با دقت همه کس و همه‌ی اتفاقات زندگی‌شان را زیر سوال می‌برند.»

از میان بازیگران این فیلم ترسناک می‌توان به شهاب حسینی، نیوشا جعفریان، لیلا گرگانیان و جرج مگوایر اشاره کرد. آن شب نخستین تجربه‌ی کارگردانی کوروش آهاری است که وظیفه‌ی نوشتن فیلمنامه‌ی آن را نیز همراه با میلاد جرموز برعهده داشت.

بازی شهاب حسینی در آن شب به طور کلی مورد تحسین قرار گرفته و یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌های او طی چند سال اخیر خوانده شده است. حسینی در سال ۲۰۱۶ به خاطر فیلم «فروشنده» به کارگردانی اصغر فرهادی توانست جایزه‌ی ارزشمند بهترین بازیگر مرد از جشنواره‌ی کن را دریافت کند. او پس از این فیلم بسیار کم کار شد و بیشتر به سراغ تهیه‌کنندگی و تولید فیلم‌های سینمایی رفت. حسینی امسال علاوه‌بر آن شب فیلم مورد انتظار «مست و عشق» را هم در صف اکران دارد.

