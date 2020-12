جیکوب بنجامین «جیک» جیلنهال ۱۹ دسامبر ۱۹۸۰ در لس‌آنجلس به دنیا آمد. پدرش کارگردان و مادرش نمایشنامه‌نویس هستند. خواهرش هم مگی جیلنهال، بازیگر، است. او در ۱۹۹۸ بعد از تمام کردن دبیرستان به دانشگاه کلمبیا رفت. جیک بازیگری را در ده سالگی آغاز و اولین نقش اصلی خود را در ۱۹۹۹ با بازی در فیلم آسمان اکتبر (October Sky) تجربه کرد. جیلنهال طی ۲۹ سال بازیگری در ۳۹ فیلم سینمایی، ۷ تئاتر مختلف، چند قسمت از سریال‌های تلویزیونی و چندین موزیک ویدیو به ایفای نقش پرداخته است. در ادامه هفت فیلم برتر جیک جیلنهال را مرور می‌کنیم.

۷. دنی دارکو (Dannie Darko)

محصول: ۲۰۰۱

۲۰۰۱ کارگردان: ریچارد کلی

ریچارد کلی امتیاز IMDb به فیلم: ۸

۸ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۶%

نوجوانی به نام دنی دارکو در خواب شروع به راه رفتن می‌کند و با خرگوش-آدم غول‌پیکری رو به رو می‌شود که به او درباره‌ی پایان دنیا اخطار می‌دهد و تاریخ دقیق پایان دنیا را به او می‌گوید.

دنی دارکو با فضاسازی درست خود مخاطب را به اعماق ناخودآگاه می‌برد. جیلنهال در این فیلم نقش نوجوانی را بازی می‌کند که از مشکلات روانی رنج می‌برد. او از همان ابتدا در کارنامه‌ی خود با انتخاب نقش‌های متفاوت و چالش برانگیز نشان می‌دهد که بازیگری جدی است. دنی دارکو در گیشه موفق بود و توانست نظر منتقدان را به جیلنهال جوان جلب کند.

۶. زودیاک (Zodiac)

محصول: ۲۰۰۷

۲۰۰۷ کارگردان: دیوید فینچر

دیوید فینچر امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷

۷.۷ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۹%

یک مرد ناشناس با اسلحه به زنی حمله می‌کند اما او زنده می‌ماند. یک ماه بعد مرد ناشناس نامه‌ی رمزگذاری شده‌ای به روزنامه می‌فرستد و پلیس را سرزنش می‌کند. قتل‌های دیگری هم به دنبال نامه رخ می‌دهد. یک کاریکاتوریست، گری اسمیت، خودش را به یک کارآگاه آماتور تبدیل کرده است تا قاتل سریالی را پیدا کند.

جیلنهال در هجدهمین فیلم سینمایی کارنامه‌اش به عنوان بازیگر با دیوید فینچر همکاری می‌کند که در حال ساختن ششمین فیلم بلندش است. جیلنهال در این فیلم نقش رابرت گری‌اسمیت را بازی می‌کند. کاریکاتوریستی که درگیر پرونده‌ی قاتل سریالی، زودیاک، می‌شود. او در این فیلم با نگاه جستجوگر خود نقش انسانی را که همیشه در حال سوال کردن از خودش و محیط است و به دنبال حل کردن معماها می‌باشد، به بهترین شکل ممکن، اجرا می‌کند. زودیاک بیش از این که درباره‌ی قاتل سریالی باشد درباره‌ی وسواسی است که یک انسان به هنگام مواجه با یک معما و ناتوانی در حلش با آن مواجه می‌شود.

۵. دشمن (Enemy)

محصول: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: دنیس ویلنوو

دنیس ویلنوو امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۹

۶.۹ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۱%

استاد دانشگاه، آدام، در فیلمی که به پیشنهاد همکارش به تماشایش می‌نشیند بازیگری را می‌بیند که دقیقا شبیه به خودش است. او تصمیم می‌گیرد آن بازیگر را پیدا کند.

جیلنهال و ویلنوو در یک سال دو همکاری سینمایی با یک‌دیگر انجام دادند. بخش زیادی از بار فیلم را جیلنهال بر دوش می‌کشد. او دو شخصیت متفاوت را در یک فیلم بازی می‌کند. بازی او در دشمن بدون اغراق است. در موقع نیاز به اندازه میمیک به دوربین تحویل می‌دهد و در مواقع دیگر به مخاطب اجازه می‌دهد، بدون حرکت اضافه‌ای از سوی شخصیت، به داستان فکر کند. جیلنهال در این فیلم هنرمندانه سردرگم است، مانند مقابله‌ی مخاطب با پایان‌بندی فیلم.

۴. زندانیان (Prisoners)

محصول: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: دنیس ویلنوو

دنیس ویلنوو امتیاز IMDb به فیلم: ۸.۱

۸.۱ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۱%

کلر دوور (هیو جکمن) بعد از ربوده شدن دخترش به همراه دختری دیگر و ناامیدی‌اش از نیروی پلیس خودش مظنون را حبس و شکنجه می‌کند. همزمان کارآگاه لوکی (جیک جیلنهال) به دنبال حل پرونده است.

همکاری دیگر جیلنهال و ویلنوو، در سال ۲۰۱۳، زندانیان است. جیلنهال بازی‌ برونگرا و به یاد ماندنی از خودش ارائه می‌دهد. بازی او در کنار ستارگان دیگری مانند هیو جکمن و پل دانو قدرت بیشتری می‌یابد. جیلنهال نگاه پرسشگر کاریکاتوریست فیلم زودیاک و جسارت شخصیت بازیگر در فیلم دشمن را کنار هم قرار می‌دهد و شخصیتی می‌آفریند که درمانده است و خشمگین.

۳. کوهستان بروکبک (Brokeback Mountain)

محصول: ۲۰۰۵

۲۰۰۵ کارگردان: انگ لی

انگ لی امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۷

۷.۷ امتیاز راتن تومیتوز: ۸۷%

در ۱۹۶۳ دو گاوچران بعد از گذراندن مدتی در کوهستان به یک‌دیگر دل می‌بازند. حال باید با مشکلاتی که پیش روی آن‌ها قرار دارد کنار بیایند.

جیلنهال برای بازی در این فیلم نامزد دریافت بهترین بازیگر نقش مکمل مرد از جشنواره‌ی اسکار شد، اما رقابت را به جرج کلونی باخت. او در جشنواره بفتا موفق بود و توانست جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را به دست آورد. جیلنهال در این فیلم در کنار هیث لجر فقید توانست رابطه‌ای را به تصویر بکشد که درک آن تا آن زمان برای بسیاری از مخاطبان ناممکن بود. جیلنهال در این فیلم سیر درونی و بیرونی جک توئیست را به مخاطب نشان می‌دهد و مخاطب را مجبور می‌کند با شخصیتی هم‌ذات‌پنداری کند که شاید هیچ نقطه‌ی مشترکی با او ندارد.

۲. حیوانات شبگرد (Nocturnal Animals)

محصول: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ کارگردان: تام فورد

تام فورد امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۵

۷.۵ امتیاز راتن تومیتوز: ۷۴%

سوزان که یک گالری‌دار موفق است رمانی، نوشته شده توسط همسر سابقش، را دریافت می‌کند. هر چه بیشتر کتاب را می‌خواند بیشتر درون زندگی گذشته‌ی خودش کشیده می‌شود.

با توجه به پیچیدگی‌های فیلم، از نظر زمانی، بازی بازیگران بسیار سخت‌تر از حالت معمول است. آن‌ها باید روحیات شخصیت را، با توجه به زمان خاصی که او را در آن مقابل دوربین می‌آورند، تغییر دهند. جیلنهال در این فیلم این کار را به درستی انجام می‌دهد. از عاشقی احساسی تا مردی مستاصل و سپس به دنبال انتقام. جیلنهال در چندین صحنه از فیلم بازی‌های درخشانی از خودش به نمایش می‌گذارد. او با توجه به تجربیاتی که در اجرای نقش‌های روانشناختانه و مرموز دارد بهترین انتخاب برای این نقش بود و بهترین نتیجه را هم داد. جیلنهال با حیوانات شب‌زی برای دومین مرتبه نامزد دریافت جایزه‌ی بهترین بازیگر نقش اصلی مرد از جشنواره‌ی بفتا شد.

۱. شبگرد (Nightcrawler)

محصول: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ کارگردان: دن گیلروی

دن گیلروی امتیاز IMDb به فیلم: ۷.۹

۷.۹ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۵%

یک دزد آماتور شبی به طور تصادفی با گروهی از فیلم‌برداران موسوم به شبگرد که در حال تصویربرداری از صحنه‌ای دل‌خراش هستند آشنا می‌شود و تصمیم می‌گیرد این کار را انجام دهد.

جیلنهال به تنهایی تمام بار فیلم را به دوش می‌کشد. در شخصیتی که می‌سازد تمام سال‌ها تجربه‌ی خود در نقش‌های متفاوت را می‌گنجاند و شخصیتی می‌آفریند که بعد از چندین بار دیدن فیلم باز هم می‌توان وجهه‌های جدیدی از او را کشف و درک کرد. جیلنهال با این فیلم توانست برای دومین مرتبه نامزد دریافت جایزه‌ی بهترین بازیگر مرد جشنواره‌ی گلدن گلوب شود. او پیش از این نیز برای فیلم عشق و داروهای دیگر (Love & Other Drugs) نامزد این جایزه شده بود. جیلنهال دومین نامزدی خود در جشنواره بفتا و اولین نامزدی در رشته‌ی بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در این جشنواره را با شبگرد به دست آورد.

کارنامه‌ی جیلنهال و وسعت متفاوت بودن نقش‌هایی که او به مقابل دوربین برده است خبر از بازیگری می‌دهد که شگفتی‌های زیادی برای سینما به همراه خواهد آورد. او تنها چهل سال دارد و بازی او در چند فیلم اخیرش نیز به پختگی کم‌نظیری، در بین هم‌دوره‌هایش، رسیده است.

