رای گیری بهترین‌های ۲۰۲۰ انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس روز یک‌شنبه به طور مجازی انجام و نتیجه‌ی آرا در حساب توئیتر انجمن اعلام شد. در فصل جوایز ۲۰۲۰ بهترین‌های این انجمن با فاصله‌ی کمی از حلقه‌ی منتقدان فیلم نیویورک اعلام شد اما نتایج‌شان متفاوت بود. از لینک زیر می‌توانید از بهترین‌های انتخاب شده توسط حلقه‌ی منتقدان فیلم نیویورک با خبر شوید.

بهترین‌های سینما در سال ۲۰۲۰ به انتخاب حلقه‌ی منتقدان فیلم نیویورک

انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس در ۱۹۷۵ تاسیس شد. اعضای آن منتقدان لس آنجلسی‌ هستند که به صورت مجازی یا غیرمجازی فعالیت می‌کنند. این جوایز فرصتی به منتقدان می‌دهد تا توجه مخاطبان را به فیلم‌های کمتر دیده شده جلب کنند. سال گذشته جایزه‌ی بهترین فیلم این جشنواره به «انگل» رسید و کارگردانی را نیز بونگ جون هو برای همین فیلم به خانه برد. جوایز بهترین بازیگر مرد را آنتونیو باندراس برای «رنج و افتخار» و بهترین بازیگر زن را ماری کی برای «دیانا» به دست آوردند. نگاهی می‌اندازیم به انتخاب‌های امسال این جشنواره.

بهترین فیلم

تبر کوچک (Small Axe)

جایگاه دوم: سرزمین آواره‌ها (Nomadland)

بهترین کارگردان

کلویی ژائو برای سرزمین آواره‌ها

جایگاه دوم: استیو مک‌کوئین برای اسمال اکس

بهترین فیلم‌نامه

امرالد فننل برای زن جوان نوید دهنده (Promising Young Woman)

جایگاه دوم: الیزا هیت‌من برای هرگز به‌ندرت گاهی همیشه (Never Rarely Sometimes Always)

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد

چادویک بوزمن برای ما رینی بلک باتم (Ma Rainey’s Black Bottom)

جایگاه دوم: ریز احمد برای صدای متال (Sound of Metal)

بهترین بازیگر نقش اصلی زن

کری مولیگان برای زن جوان نوید دهنده

جایگاه دوم: وایولا دیویس برای ما رینی بلک باتم

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

گلین تورمن برای ما رینی بلک باتم

جایگاه دوم: پائول ریچی برای صدای متال

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

یون یو-جونگ برای میناری (Minari)

جایگاه دوم: آماندا سیفرید برای منک (Mank)

بهترین تصویربرداری

شابیر کیرچنر برای اسمال اکس

جایگاه دوم: جاشوا جیمز ریچاردز برای سرزمین آواره‌ها

بهترین موسیقی

ترنت رزنور و آتیکوس راس برای روح (Soul)

جایگاه دوم: میکا لوی برای صخره‌ی عاشقان (Lovers Rock)

بهترین تدوین

یورگوس لمپرینوس برای پدر (The Father)

جایگاه دوم: گبریل رودز برای زمان (Time)

بهترین طراحی صحنه

دونالد گراهام برت برای منک

جایگاه دوم: سرجی ایوانف برای قد دراز (Beanpole)

بهترین انیمیشن

گرگ‌ران‌ها (Wolfwalkers)

جایگاه دوم: روح

بهترین مستند

زمان

جایگاه دوم: کالکتیو (Collective)

بهترین فیلم خارجی زبان

قد دراز

جایگاه دوم: مارتین ایدن (Martin Eden)

نسل جدید

رادها بلانک برای نسخه‌ی ۴۰ ساله (The 40-Year-Old Version)

جایزه‌ی فیلم تجربی داگلاس ادواردز

جان جیانویتو برای لبخند جامعه‌گرای او (Her Socialist Smile)

