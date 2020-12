سریال‌های تاریخی و اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم، سلطنتی، همیشه طرفداران خاص خودش را داشته و دارد. اگر شما هم از طرفداران این ژانر باشید حتما سریال «تاج» را دیده‌اید یا حداقل نامش را بسیار شنیده‌اید. این سریال که اخیرا فصل چهارم آن پر سر و صدا‌تر از دیگر فصل‌هایش پخش شد، اگر در نوع خودش بهترین نباشد، قطعا یکی از آن‌ها است.

سریال تاج زندگی شخصی و سیاسی ملکه الیزابت دوم (با بازی کلر فوی و اولیویا کلمن) و بقیه‌ی خانواده‌ی سلطنتی‌اش از اواسط تا اواخر ۱۹۰۰ میلادی را به زیبایی و با توجه به نکات تاثیرگذار دنبال می‌کند که دیدنش خالی از لطف نیست. این درام تاریخی نتفلیکس با بازی‌های تحسین‌برانگیز بازیگران و صحنه‌ها و سکانس‌های جذابش، همچنان توجه مخاطبان سراسر جهان را به خود جلب می‌کند.

تاج تنها سریال تاریخی پر طرفدار و زیبایی نیست که از آن سخن گفتیم، قصد داریم در ادامه با سریال‌هایی مشابه آن آشنا شویم و خلاصه‌ای از آن‌ها و اینکه چرا دیدنشان جالب خواهد بود را برایتان بازگو کنیم.

سریال‌های «حکومت» (Reign)، «ویکتوریا» (Victoria) و «کاترین کبیر» (Catherine the Great) که حکایت از سلطنت زنان مهم تاریخ دارند. یا سریال‌های «جنتلمن جک» (Gentleman Jack)، «ملکه‌ی سفید» (The White Queen) و «گامبی وزیر» (The Queen’s Gambit) که نمایانگر شخصیت‌های برجسته در دوره‌هایی از تاریخ هستند. مطالعه‌ی لیستی از سریال‌های این چنینی برای کسانی که به دنبال موضوع‌های تاریخی و سلطنتی هستند ممکن است لذت‌بخش باشد.

«دانتون ابی» (Downton Abbey) یک درام تاریخی خیره کننده

خلاصه داستان: این درام تاریخی مربوط به اوایل ۱۹۰۰ میلادی، بر زندگی خانواده‌ی اشرافی کراولی تمرکز دارد که خدمتکارانی در املاکشان به نام دانتون ابی واقع در یورکشایر برای آن‌ها کار می‌کنند.

چرا این سریال را دوست خواهید داشت؛ اگرچه سریال «تاج» شخصیت‌ها و داستان‌های واقعی را به تصویر می‌کشد، «داونتون ابی» روایتی از شخصیت‌ها و موقعیت‌های ساختگی و افسانه‌ای است. بینندگانی که سکانس‌های تاریخی «تاج» را دوست دارند ممکن است لذت ببرند که چگونه «داونتون ابی» نیز این صحنه‌ها را به شکل واقعی به تصویر می‌کشد.

«کاترین کبیر» یک درام تاریخی است که بر حاکمیت یک زن تمرکز دارد

خلاصه داستان: در این مینی سریال چهار بخشی از HBO با بازی هلن میرن، بینندگان نگاهی اجمالی به زندگی کاترین بزرگ، طولانی‌ترین حاکمیت روسیه توسط یک زن از اواسط تا اواخر ۱۷۰۰ میلادی دارند.

چرا این سریال را دوست خواهید داشت؛ درست همانطور که «تاج» مبارزات ملکه الیزابت را به تصویر می‌کشد، «کاترین کبیر» چالش‌های شخصی، سیاسی و اجتماعی را نشان می‌دهد که ملکه کاترین دوم به عنوان رهبر روسیه با آن رو‌به‌رو می‌شود.

اگرچه این فیلم بر اساس یک دوره‌ی زمانی بسیار سنتی ساخته شده، اما «جنتلمن جک» داستانی متمرکز بر زنان است

خلاصه داستان: سریال نمایشی HBO با نام «جنتلمن جک» داستانی است که در اوایل ۱۸۰۰میلادی روایت می‌شود. داستان «آن لیستر» (با بازی سوران جونز) سرگذشت واقعی یک دگرباش (LGBTQ) را دنبال می‌کند، که تصمیم می‌گیرد در حالی که به زندگی و عشق می‌پردازد، املاک خود را که به تازگی به ارث برده است پس بگیرد.

چرا این سریال را دوست خواهید داشت؛ «تاج» به دلیل حضور زنان برجسته و قدرتمند در تاریخ خاندان سلطنتی بسیار دوست داشتنی است. به همین ترتیب، «جنتلمن جک» براساس خاطرات معروف لیستر ساخته شده است که به صورت رمزنگاری نوشته شده بود و زندگی او را به عنوان یک تاجر همجنس‌گرا در میان جامعه‌ی سنتی یورکشایر به ثبت رسانده است.

«خاندان سلطنتی ویندزور» (The Royal House of Windsor) رویکردی مستند برای بیان داستان خانواده‌ی سلطنتی در پیش گرفته است

خلاصه داستان: این مجموعه، خاندان ویندزور و چگونگی سازگاری آن با تغییر در طول یک قرن را از آغاز جنگ جهانی اول تا به امروز به صورت مستند ارائه می‌کند.

چرا این سریال را دوست خواهید داشت؛ اگرچه «تاج» دراماتیک است اما «خاندان سلطنتی ویندزور» داستان واقعی خانواده‌ی سلطنتی را از طریق عکس‌ها، اسناد و حکایات شخصی روایت می‌کند. متناسب با سلیقه‌ی علاقه‌مندان به تاریخ و علاقه‌مندان به تلویزیون، این مستندات، لحظات و جزئیات قابل توجهی درباره‌ی تاریخ حکومت ویندزور را نشان می‌دهند.

«تودورها» (The Tudors) یک سریال درام تاریخی با موضوع سلطنتی است که مربوط به قرن‌ها قبل از «تاج» می‌شود

خلاصه داستان: سریال «تودورها » سال‌های اولیه‌ی سلطنت پادشاه هنری هشتم (با بازی جاناتان ریز مایرز) را روایت می‌کند.

چرا این سریال را دوست خواهید داشت؛ هم هیجان‌انگیز است و هم جذاب. در این سریال تودورها وارد تاریخ سلطنت انگلیس می‌شوند. اگرچه این سریال حاکمیت یک مرد را به تصویر می‌کشد و چند قرن قبل از «تاج» را روایت می‌کند، اما نگاهی به ازدواج‌های معروف هنری با زنان مطرح تاریخی مانند کاترین آراگون (با بازی ماریا دویل کندی) و آن بولین (با بازی ناتالی دورمر) می‌اندازد.

«سلطنتی ها» (The Royals) یک درام داستانی است که یک خانواده‌ی سلطنتی امروزی را دنبال می‌کند

خلاصه داستان: صحنه‌ها از یک زندگی سلطنتی امروزی است،که ملکه هلنا (با بازی الیزابت هرلی) را نشان می‌دهد که چگونه از قدرت، باور و عقل خود برای کنترل تصویر خانواده‌ی مشهور بریتانیایی‌اش استفاده می‌کند.

چرا این سریال را دوست خواهید داشت؛ هرلی نقش یک ملکه‌ی خیالی انگلیسی را بازی می‌کند، اما این سریال ساختگی به اندازه‌ی داستان ملکه الیزابت واقعی سرگرم کننده است. هوادارانی که به دنبال فرصتی برای دیدن وقایع الهام گرفته شده از تاریخ «تاج» هستند، ممکن است از این نگرش کم اهمیت و تا حدی خارج از خانواده‌ی سلطنتی لذت ببرند.

برترین سریال‌های ۲۰۲۰

«ورسای» (Versailles) یک درام مربوط به دوره‌ای مبهم از تاریخ است

خلاصه دادستان: این سریال از اواسط ۱۶۰۰، زندگی لوئی چهاردهم را دنبال می‌کند که بر موانع شخصی، سیاسی و عاشقانه‌ی خود در برابر اتفاقات پشت پرده‌ی کاخ ورسای غلبه می‌کند.

چرا این سریال را دوست خواهید داشت: در برخی مواقع با بازخوانی آمیخته با نژادپرستی سلطنت آشفته‌ی پادشاه لوئی، «ورسای» بینندگان را به دوره و مکان دیگری منتقل می‌کند، که هر دو به همان اندازه در تاریخ و درام سلطنتی غوطه‌ور هستند.

«حکومت» (Reign) اگرچه بسیار افسانه‌ای است، اما یک درام تاریخی است که در مرکز آن مری، ملکه‌ی اسکاتلند است

خلاصه دادستان: مری، ملکه‌ی اسکاتلند (با بازی آدلاید کین)، هنگام تلاش برای یافتن تعادل بین امور حکومتی و احساس خود، باید با رسیدن به قدرت در قرن شانزدهم، بر چالش‌های سیاسی و عاشقانه غلبه کند.

چرا این سریال را دوست خواهید داشت؛ «حکومت» سریال تماشایی سلطنتی پر از دسیسه است و ممکن است برای طرفداران «تاج» که به دنبال یک مجموعه‌ی تاریخی دراماتیک‌تر هستند مناسب باشد.

«ملکه‌ی سفید» (The White Queen) حماسه‌ای در تاریخ انگلیس را از نگاه زنان به تصویر می‌کشد

خلاصه داستان: بر اساس مجموعه کتاب‌های «جنگ عموزاده‌ها» نوشته‌ی فیلیپا گرگوری، «ملکه‌ی سفید» زندگی سه زن را دنبال می‌کند که در طول جنگ رزها، که یک سری جنگ داخلی برای مالکیت اراضی بین لنکستر و یورک دو خاندان سلطنتی انگلیس است با یکدیگر مبارزه می‌کنند.

چرا این سریال را دوست خواهید داشت؛ بسیاری از درام‌های تاریخی، معطوف به مردانی است که در عمق درگیری‌های سیاسی و سلطنتی قرار دارند. اما این مجموعه مانند “تاج” درگیری تاریخی را از نگاه زنان مطرح می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه تأثیر و قدرت آن‌ها می‌تواند آثار ماندگاری داشته باشد.

«ویکتوریا» روایت دیگری از زندگی سلطنتی را مطرح می‌کند

خلاصه داستان: پس از مرگ پادشاه ویلیام چهارم در سال ۱۸۳۷، ملکه ویکتوریا (با بازی جنا کلمن) عروج خود را به تاج و تخت آغاز می‌کند، با پرنس آلبرت ازدواج می‌کند و در آزمون‌ها و سختی‌های مربوط به زندگی سلطنتی دست و پنجه نرم می‌کند.

چرا این سریال را دوست خواهید داشت؛ این مجموعه‌ی پر ‌ستاره‌ی نامزد جایزه‌ی امی، وقایع تاریخی را از دریچه‌ی دید زنی که آن‌ها را پیموده است به تصویر می‌کشد و به یک قهرمان که مانند ملکه الیزابت، وظایف سلطنتی خود را بسیار زود آغاز می‌کند، می‌بالد.

«گامبی وزیر» (The Queen’s Gambit) یک درام بصری خیره‌کننده با نقش اصلی یک زن است

خلاصه داستان: بر اساس رمان والتر توویس، «گامبی وزیر» بت هارمون اعجوبه‌ ( با بازی آنیا تیلور-جوی) را در مسیر رسیدن به بهترین بازیکن شطرنج جهان دنبال می‌کند زیرا او همچنین بر مبارزات شخصی در دهه‌ی ۱۹۶۰ آمریکا غلبه می‌کند.

چرا این سریال را دوست خواهید داشت؛ مانند هر فصل «تاج»، سریال « گامبی وزیر » نتفلیکس نیز در یک بازه‌ی زمانی مشخص تنظیم می‌شود و با تعهد خود به لباس‌های اصیل، عصاره‌ای از آن دوران را به تصویر می‌کشد. همانطور که ملکه الیزابت باید تلاش کند تا در حوزه‌ی سیاسی خود جدی گرفته شود، بث شخصیتی بلند پروازانه و پیچیده‌ای دارد که توانایی خود را برای ورود به دنیای شطرنج تحت سلطه‌ی مردان اثبات می‌کند.

سریال گامبی وزیر رکورد پربیننده‌ترین مینی‌سریال نتفلیکس را شکست

«کبیر» (The Great) یک درام کمدی درباره‌ی امپراطور روسیه است

خلاصه داستان: با توجه به سرنوشت کشورش، کاترین بزرگ (با بازی ِال فانینگ) نقشه می‌کشد تا شوهرش، امپراطور پیتر سوم (با بازی نیکلاس هولت) را در این درام طنز بکشد.

چرا این سریال را دوست خواهید داشت؛ «کبیر» یک درام کاملا خیالی راجع به دربار شاهنشاهی روسیه است که امور سلطنتی را به شکل کمدی به تصویر می‌کشد. اگرچه بینندگان از شرح دقیق تاریخ در این سریال دور نخواهند شد، اما می‌توانند انتظار صحنه‌های طنز و سرگرم کننده را داشته باشند که در راس آن‌ها بازی‌های چشمگیر فانینگ و هلوت قرار دارد.

منبع: Insider

The post ۱۲ سریال تاریخی که علاقه‌مندان «تاج» (The Crown) می‌توانند ببینند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala