زمانی که پخش فصل اول سریال «مندلورین» آغاز شد، دنیای «جنگ ستارگان» در وضعیت پرآشوبی قرار داشت. آن زمان فیلم بسیار ناامید کننده «خیزش اسکای‌واکر» اکران شده بود، قسمت سوم از سه‌گانه سوم مجموعه فیلم‌های جنگ ستارگان. یک فیلم بسیار بد و ضعیف که هیچ نشانی نه از فیلم‌های جورج لوکاس، و نه حتی از دو قسمت تقریبا موفق قبلی داشت.

از همان زمانی که جورج لوکاس حقوق دنیای جنگ ستارگان را به شرکت دیزنی فروخت، خیلی‌ها این پیش‌بینی را کردند که فرآیند سقوط این مجموعه به‌زودی آغاز می‌شود، اما کمتر کسی فکر می‌کرد این سقوط این‌قدر سریع و با همان فیلم سوم شروع شود. خود استاد هم چند وقت پیش گفت که بدش نمی‌آمد یک سه‌گانه دیگر بسازد، و با این حرف کلی نمک به زخم هواداران جنگ ستارگان پاشید!

در چنین شرایط اسفناکی، به یک‌باره نمایش سریال مندلورین آغاز شد. سریالی که نه تنها آن نگاه تجاری و گیشه‌پسند سه‌گانه سوم را نداشت، بلکه اصلا یک ادای دین بزرگ به فیلم‌های جورج لوکاس بود. کاملا مشخص بود که جان فاورو، از آن هواداران دو آتشه جنگ ستارگان است که کل دوران کودکی و نوجوانی‌اش را با این دنیای عظیم سپری کرده است و تمام آثار این مجموعه را به معنای واقعی کلمه، بلعیده است. شناخت حیرت‌انگیز فاورو از جنگ ستارگان، نقاط قوتی که باید مورد توجه قرار گیرند، نقاط ضعفی که باید رها کرد و حتی پیروی از سبک کارگردانی جورج لوکاس، باعث شد مندلورین، که از نظر بودجه و امکانات ساخت اصلا قابل مقایسه با سه‌گانه جی. جی. آبرامز نیست، به یک موفقیت همه‌جانبه تبدیل شود.

جان فاورو به حدی در ساخت مندلورین به فیلم‌های جورج لوکاس وفادار است که حتی بیشتر جلوه‌های ویژه سریال را هم به صورت میدانی و دستی، و با همان تمهیداتی که لوکاس چند دهه پیش اندیشیده بود، پیش می‌برد. حال، یک سال پس از فصل اول، این‌بار در سال ۲۰۲۰ شاهد فصل دوم سریال بودیم. این که یک سریال در فصل اول موفق عمل کند، زیاد پیش می‌آید. هنر اصلی یک خالق خوب این است که این موفقیت را در فصل‌های بعدی سریال هم بتواند پیاده کند. و این کاری است که جان فاورو در فصل دوم مندلورین هنرمندانه انجام می‌دهد.

سریال در فصل دوم همان ویژگی‌های مثبت فصل اول را در یک سطح بالاتر به نمایش می‌گذارد. چیزی که جان فاورو درباره جنگ ستارگان‌های جرج لوکاس به خوبی متوجه شده، ماهیت ماجراجویی آن‌هاست. این که این فیلم‌ها در پس آن همه زرق‌وبرق و جلوه‌های ویژه تماشایی، در نهایت داستان سفر پرماجرای چند قهرمان هستند در یک دنیای بکر و ناشناخته. همین ویژگی باعث شده که بعد از گذشت چهل سال از ساخت این فیلم‌ها، هنوز تماشایی و جذاب باشند و مخاطبان تازه‌ای از نسل‌های جدید به آن‌ها اضافه می‌شوند. این اصل در سریال فاورو هم رعایت شده است.

ورای جلوه‌های ویژه سنتی، ادای دین به آثار و سبک کارگردانی جرج لوکاس و صحنه‌های پرهیجان تماشایی، چیزی که باعث موفقیت مندلورین شده، اصل ماجراجویی است. قهرمان مندلور ما همراه با یودای کودک همچنان عازم سفرهای مختلف می‌شوند و در هر سیاره و مکان تازه، با اتفاقات پیش‌بینی نشده جدیدی مواجه می‌شوند. اتفاقا در فصل دوم ساختار قسمت‌بندی شده سریال بیشتر به چشم می‌آید. در چند قسمت ابتدایی، ما هربار شاهد اتفاقاتی می‌شویم که ارتباط چندانی با قسمت قبلی و بعدی خود ندارند. تنها ماجرایی تازه هستند برای قهرمان و کودک همراهش. ساختار داستان مندلورین کاملا به چارچوب ساخت یک سریال می‌خورد و بعید است یک نسخه سینمایی از آن به این خوبی جواب بدهد. ماجراجویی یکی از ارکان اصلی یک داستان خوب است، و فاورو بقیه نویسندگان سریال خیلی خوب متوجه این قضیه شده‌اند.

یکی از تفاوت‌های مهم فصل دوم با فصل اول، در ورود شخصیت‌های تازه است. در فصل اول فاورو تلاش کرده بود شخصیت‌های تازه خودش را خلق کند. در واقع تنها وجه اشتراک مندلورین با بقیه دنیای جنگ ستارگان، همان ایده اصلی‌اش بود. در بقیه موارد، فاورو سعی کرده بود به ایده‌های بکر خود وفادار بماند. اما در فصل دوم ما شاهد حضور چند شخصیت کلیدی و محبوب از دنیای جنگ ستارگان مثل آسوکا تانو و بوبا فت هستیم (قسمت ورود آسوکا تانو به سریال که «جدای» نام دارد، یکی از بهترین قسمت‌های کل دو فصل است).

خوبی این کار این است که باعث افزایش ارتباط بین سریال مندلورین و بقیه آثار دنیای جنگ ستارگان می‌شود. از طرفی، این ترس وجود دارد که فاورو این کار را تنها برای جلب رضایت هواداران جنگ ستارگان انجام داده باشد. و تلاش برای حفظ این رضایت پایانی ندارد و هر بار فاورو مجبور است باج بیشتری بدهد. در فصل آخر سریال «بازی تاج‌ و تخت» دیدیم که قصه نوشتن بر اساس خواسته‌های مخاطبان می‌تواند به چه فاجعه‌ای ختم شود!

کودک در فصل دوم حضور بسیار پررنگ‌تری دارد. در واقع، او در هر قسمت در صحنه‌های زیادی حضور دارد. این تمهید هوشمندانه باعث می‌شود فصل خداحافظی پایانی قسمت آخر، غم‌انگیزتر از همیشه باشد. بر خلاف فصل اول، در این فصل کودک تنها یک موجود کوچک بامزه و دوست‌داشتنی نیست. تلاش زیادی شده است که به او هویت خاصی داده شود، حتی با وجود این‌که با یک بچه بسیار کوچک طرفیم که حرف هم نمی‌تواند بزند. این یودای کوچک حالا دیگر یک اسم هم دارد: گروگو! در این فصل رازهای زیادی درباره گروگو برملا شد، مهم‌ترین آن‌ها این بود که با همان استاد یودای مجموعه اصلی طرف نیستیم.

پایان فصل دوم تاثیرگذار و کمی ترسناک است! در پایان، قهرمان مندلور با کودک خداحافظی می‌کند. بعید است فصل سوم هم کودک را به اندازه فصل‌های قبلی ببینیم. و بخش ترسناک قضیه همین است. ارتباط بین قهرمان و کودک، یکی از نکات قوت مهم سریال تا به این‌جا بوده است. حال باید دید در فصل سوم، که خبر ساختش هم همین چند روز پیش به گوش رسید،

آیا حضور صرف مندو و حذف کودک اقدام درستی خواهد بود یا خیر. البته چیزی که باید بیشتر از آن ترسید خود دیزنی است! این غول بزرگ هالیوود در اواخر پخش فصل دوم مندلورین اعلام کرد که ده سریال مرتبط با دنیای جنگ ستارگان در دست ساخت دارد. آیا جان فاورو می‌تواند بی‌توجه به حرص و طمع این شرکت عظیم، همچنین ایده‌های بکر خودش را پیش ببرد؟

جی‌. جی. آبرامز بعد از این که ماموریت ساخت سه‌گانه سوم «جنگ ستارگان» را برعهده گرفت، در یک مصاحبه گفت که در حال حاضر ساخت فیلمی که هم بتواند مخاطبان قدیمی این مجموعه را راضی کند و هم هواداران جدیدی به این دنیا اضافه کند، ممکن نیست. تلویحا منظور او این بود که دیگر نمی‌توان به نگاه جرج لوکاس به این دنیا وفادار ماند و اعمال تغییراتی جدی، اجتناب‌ناپذیر است.

به نظر می‌آید جان فاورو مندلورین را اصلا با هدف مخالفت با این ادعای آبرامز ساخته است! مندلورین سریالی است که هم هواداران دوآتشه قدیمی جنگ ستارگان را عاشق خود کرده، و هم کلی مخاطب جدید جذب خود کرده است. حتی می‌توان گفت بعد از پخش مندلورین، خیلی از هواداران سریال به سراغ نسخه‌های سینمایی اصلی هم رفتند. تا جان فاورو هست همچنان می‌توان به آینده این مجموعه امیدوار بود. کاش سه‌گانه سوم را هم خود فارو می‌ساخت.

خلاصه داستان: در فصل دوم سریال، همچون فصل اول، قهرمان به دنبال تلاش برای پیدا کردن خاستگاه کودک و رساندن او به هم‌تبارانش است.

