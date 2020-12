اصغر فرهادی با انتشار مطلبی در اینستاگرام خود پایان فیلم‌برداری فیلم «قهرمان» با بازی محسن تنابنده و امیر جدیدی را اعلام کرد.

فیلم‌برداری نهمین ساخته‌ی اصغر فرهادی که در مهرماه آغاز شده بود، اینطور که پیداست پس از هفتاد و پنج جلسه فیلم‌برداری خاتمه یافته و هایده صفی‌یاری مراحل تدوین این فیلم را آغاز کرده است. محسن تنابنده، امیر جدیدی، فرشته صدرعرفایی و سارینا فرهادی بازیگران اصلی فیلم قهرمان هستند و در کنار این بازیگران فرهادی از چند بازیگر تازه‌کار شیرازی هم استفاده کرده است.

از بدترین تا بهترین فیلم اصغر فرهادی، کارگردان اسکاری ایران

اطلاعات چندانی از چگونگی و جزئیات داستان فیلم قهرمان در دسترس نیست و تنها می‌دانیم این فیلم در شیراز رقم می‌خورد و بن‌مایه‌ی آن شبیه به سایر آثار فرهادی است و باری دیگر این کارگردان صاحب سبک قصد دارد وجدان و اخلاقیات انسان‌ها و احتمالاً طبقه‌ی متوسط اجتماع را به چالش بکشد.

چندی قبل سایت داده‌پردازی استکر فهرستی از صد فیلم معمایی برتر تاریخ بر اساس امتیاز IMDb و امتیازات منتقدان در متاکریتیک منتشر کرد که اصغر فرهادی با ۳ فیلم در این فهرست حضور داشت. فیلم‌های «چهارشنبه سوری» در جایگاه پنجاه و هشتم، «گذشته» در جایگاه چهل و چهارم و «درباره الی» در جایگاه بیست و ششم لیست استکر قرار گرفته بودند.

اصغر فرهادی طی دهه‌ی گذشته با دو فیلم «جدایی نادر از سیمین» و «فروشنده» در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۸ موفق به دریافت جایزه‌ی اسکار بهترین فیلم بین‌المللی (خارجی‌زبان سابق) شده است. به همین خاطر بسیاری از سینمادوستان از همین الان به موفقیت قهرمان در جشنواره‌ها و مراسم‌های سینمایی سال ۲۰۲۱ امیدوار هستند. گمانه‌زنی‌هایی درباره نمایش قهرمان در جشنواره‌ی فجر ۱۳۹۹ وجود داشت، اما با توجه به صحبت‌های اخیر یکی از مسئولین برگزاری سی و نهمین دوره‌ی جشنواره‌ی فجر چندان نمی‌توان به این اتفاق امیدوار بود و انتظار داریم در جشنواره‌ی کن ۲۰۲۱ برای نخستین بار شاهد نمایش قهرمان باشیم.

The post فیلم‌برداری فیلم قهرمان اصغر فرهادی به پایان رسید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala