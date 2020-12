ردیت (Reddit) یک وب‌سایت جمع‌آوری اخبار اجتماعی، رتبه‌بندی محتوا و تالار بحث و گفت‌و‌گو است. اعضای آن مطالب مورد نظر خود، مانند پست‌های متنی، تصاویر و پیوندها را به سایت ارسال می‌کنند و سایر اعضا به آن‌ها رای می‌دهند. موارد ارسال شده در صورت به دست آوردن آرای کافی به صفحه‌ی اول سایت می‌رسند. ردیت به دلیل ماهیت باز و وجود جامعه‌ی متنوعی از کاربران، در موضوعات مختلف، شناخته شده است. یکی از این موضوعات فیلم و سریال است. در لیست زیر نگاهی می‌اندازیم به پربحث‌ترین فیلم و سریال‌ها از نگاه کاربران سایت ردیت در سالی که اصلی‌ترین محفل برای گفت‌و‌گوی مخاطبان اینترنت بوده است.

ردیت یک شرکت خصوصی است که در سانفرانسیسکو، ایالت کالیفرنیا مستقر شده است. این وب‌سایت در سال ۲۰۰۵ توسط دو هم‌اتاقی به نام‌های استیو هافمن و الکسیس اوهانیان در دانشگاه ویرجینیا تاسیس شد.

پرطرفدارترین سریال‌های تلویزیونی با توجه به بازخوردهای جامعه

کمدی

اداره (The Office)

ریک و مورتی (Rick and Morty)

اجتماع (Community)

بوجک هورسمن (BoJack Horseman)

سیمپسون‌ها (The Simpsons)

درام

سوپرانوز (The Sopranos)

بازی تاج و تخت (Game of Thrones)

بهتره با سائول تماس بگیری (Better Call Saul)

آناتومی گری (Grey’s Anatomy)

برکینگ بد (Breaking Bad)

انیمه

وان پیس (One Piece)

آکادمی قهرمان من (My Hero Academia)

ناروتو (Naruto)

ماجراهای عجیب جوجو (JoJo’s Bizarre Adventure)

بوروتو (Boruto)

علمی-تخیلی

پیشتازان فضا (Star Trek)

وست‌ورلد (Westworld)

دکتر هو (Doctor Who)

۱۰۰ نفر (The 100)

تاریک (Dark)

پربحث‌ترین فیلم‌های جدید

انگاشته (Tenet)

تل‌ماسه (Dune)

مولان (Mulan)

بورات فیلم بعدی (Borat Subsequent Moviefilm)

سونیک خارپشت (Sonic the Hedgehog)

زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ (Wonder Woman 1984)

همیلتون (Hamilton)

پرنده‌ی شکاری (Birds of Prey)

بیوه‌ی سیاه (Black Widow)

مرد نامرئی (The Invisible Man)

