شاید بهتر است با این سوال شروع کنیم که آیا کسی در دنیا هست که نام مراسم اسکار را نشنیده باشد؟ بدون شک طرفداران این مراسم کم نیستند و هر سال با نزدیک شدن به تاریخ اکران، حواشی و اخبار مربوط به نامزدها و هرآنچه که به این مراسم مربوط می‌شود را دنبال می‌کنند. امسال با وجود تمام فراز و نشیب‌هایی که گریبان بسیاری از گردهمایی‌های بزرگ را گرفت و یک به یک را مجبور به تعویق یا لغو کرد، اسکار ۲۰۲۱، با تفاوت‌های چشمگیر برگزار خواهد شد.

به طور معمول، در سال‌های گذشته از اواسط ماه دسامبر، انجمن سینما پر از همهمه‌ی فیلم‌ها و بازیگران مدعی اسکار بوده است. اما مطمئنا ۲۰۲۰ یک سال غیر طبیعی بود که اسکارهای ۲۰۲۱ نیز از تاثیرات آن در امان نیستند. بنابراین، تکلیف جوایز نود و سومین دوره‌ی اسکار چه می‌شود؟ چه زمانی برگزار می‌شود؟ آیا کسی در مراسم حضور خواهد داشت؟ کدام فیلم‌های مدعی باید بررسی شوند؟ این‌ها سوالات پر تکراری هستند که بهتر است نگاهی دقیق‌تر به هرکدام بیندازیم.

زمان پخش اسکار ۲۰۲۱

از سال ۲۰۰۴، فقط المپیک زمستانی می‌توانست مراسم اسکار را از برگزاری در ماه فوریه خارج کند. اما به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا و تاثیرات بیشماری که بر صنعت فیلم اعم از تاخیر در اعلام، تولید و اکران عمومی داشته است، آکادمی تصمیم گرفت مراسم را از تاریخ اصلی خود یعنی ۲۸ فوریه، به ۲۵ آوریل ۲۰۲۱ به تعویق بیاندازد.

بزرگداشت فیلم‌های ۲۰۲۰ آن هم در حالی که تقریبا پنج ماه از ۲۰۲۱ را پشت سر گذاشتیم احساس عجیب و غریبی دارد، اما اگر به تاریخ این مراسم در سال‌های گذشته نگاهی بیاندازیم خواهیم دید که چند تا از اسکارها در اواخر ماه مارس، و اوایل آوریل برگزار شدند.

بدون احتساب چند سال اول که ۵ مراسم را در طول سه سال برگزار کردند، ۲۵ آوریل دیرترین تاریخ در مراسم اسکار است که از سال ۱۹۶۶ تاکنون صورت گرفته، که در آن سال فیلم «اشک‌ها و لبخند‌ها» (Sound of Music) توانست جایزه‌ی برتر را به خود اختصاص دهد.

زمان اعلام نامزدهای نود و سومین مراسم اسکار

واضح است که برای برگزاری مراسم، باید نامزدهایی هم به منظور اهدای جوایز وجود داشته باشند. به طور معمول نامزدهای این رقابت در اواسط ژانویه اعلام می‌شدند، که روز اعلام نامزدها برای طرفداران اسکار مانند صبح اولین روز سال نو پر از هیجان است و همه می‌خواهند بدانند چه کسی نامزد شده و چه کسی آن را از دست داده است.

برای اسکار ۲۰۲۱، انتخاب نامزد‌ها از ۱ فوریه با رای‌گیری مقدماتی دسته‌بندی‌هایی مانند بهترین مستند، بهترین فیلم بین‌المللی، بهترین جلوه‌های بصری و موارد دیگر آغاز می‌شود که در نهایت لیستی آماده شده و توسط اعضای شعب آکادمی وابسته به آن‌ها رای‌گیری می‌شود. رای‌گیری مقدماتی امسال در تاریخ ۵ فوریه به پایان می‌رسد و فهرست نهایی در ۹ فوریه اعلام می‌شود. شروع رای‌گیری تعیین نامزدها از ۵ام تا ۱۰ام ماه مارس خواهد بود و نامزدهای نود و سومین دوره‌ی اسکار در ۱۵ مارس مشخص و به سرعت اعلام خواهند شد.

چه کسی اسکار ۲۰۲۱ را میزبانی می‌کند

به بیان ساده، هنوز نمی‌دانیم چه کسانی میزبان اسکار سال ۲۰۲۱ هستند. با بیش از چهار ماه فرصت تا شروع مراسم و انجام یا عدم انجام واکسیناسیون، و این تصمیم که می‌توان مراسم اسکار را به صورت سنتی برگزار کرد یا خیر، نظر دادن در مورد نحوه‌ی میزبانی هنوز زود است.

در دو سال گذشته تصمیم‌هایی مبنی بر برگزاری بدون میزبان مراسم گرفته شد. این پیشنهاد مطرح شد که برای آنچه معمولا پسندیده‌ترین کار در هالیوود به حساب می‌آید، ممکن است بهتر باشد که به جای مجری‌ها، فیلم‌ها معرف عناوین باشند. با این حال، تصمیم در مورد حضور یا عدم حضور مجری با هر فرمتی که این برنامه استفاده می‌کند به عهده‌ی تهیه‌کنندگان است که هفته‌ی گذشته ددلاین اعلام کرد جسی کالینز، استیسی شر و کارگردان برنده‌ی اسکار، استیون سودربرگ از اعضای آن خواهند بود. در اعلام تیم تهیه‌کننده، رئیس آکادمی، دیوید روبین و مدیر عامل آکادمی، داون هادسون در بیانیه‌ای گفتند:

اسکارهای پیش رو فرصت مناسبی برای نوآوری و تجسم مجدد امکانات مراسم اهدای جوایز است. ما یک تیم بی‌نظیر داریم که به صورت متمرکز پاسخگوی شرایطی که در آن هستیم، خواهند بود. آکادمی از همکاری با آن‌ها برای ارائه‌ی رویدادی که همیشه نشان ‌دهنده‌ی عشق جهانی به فیلم‌ها و چگونگی مرتبط ساختن و سرگرم کردن ما بوده، هیجان‌زده است.

چه فیلم‌هایی واجد شرایط دریافت جوایز اسکار ۲۰۲۱ هستند

تغییر تاریخ اسکار تا حد زیادی به فیلمسازان این فرصت را داد تا پس از تاخیرهای مربوط به شرایطی که این ویروس ایجاد کرده است، پروژه‌های خود را به پایان برسانند و همچنان فرصت کسب جوایز امسال را داشته باشند. برای انجام این کار، آکادمی مجبور بود پنجره‌ی واجدین شرایط اسکار ۲۰۲۱ را باز بگذارد. به طور معمول، در سال‌های گذشته فیلم‌ها باید از اول ژانویه تا ۳۱ دسامبر اکران می‌شدند، اما برای سال ۲۰۲۱ آکادمی فیلم‌هایی را که بین ۱ ژانویه ۲۰۲۰ تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۱ اکران شده‌اند را نیز می‌پذیرد. به دلیل شرایط فوق‌العاده، اسکار امسال یک قانون دیگر را نیز اضافه کرد. معمولا برای واجد شرایط بودن، فیلم‌ها مجبور به اجرای انحصاری هفت روزه در سینماها هستند، اما از آنجا که سالن‌های سینما به دلایل ایمنی مجبور به تعطیلی بودند و استودیوها مجبور به تصمیم‌گیری در مورد بهترین حالت اکران فیلم‌های خود شدند، آکادمی برای فیلم‌هایی که قصد داشتند در سالن‌های سینما، یک دوره‌ی مقدماتی یا کامل داشته باشند، در عوض سیستم پخش به درخواست (VOD) را تصویب کردند، با این فرض که سایر شرایط را داشته باشند.

احتمال برنده شدن کدام فیلم‌ها در اسکار بیشتر است؟

حالا که قوانین بازی مشخص است، بازیکن‌ها چه کسانی هستند؟ انتخاب و رای دادن به فیلم‌ها و نامزدهای منتخب اسکار در سال‌های گذشته ساده‌تر بود. زیرا تا قبل از برگزاری این مراسم، گردهمایی‌های دیگری با شور و هیجان بیشتر و پر سر و صداتر به بررسی آثار سینمایی در سراسر جهان می‌پرداختند و این کار حداقل زمینه‌ی روشن‌تری به داوران اسکار می‌داد. اما با لغو بسیاری از مراسم‌ها این کار کمی سخت شد. با این حال در اینجا خلاصه‌ای از گزینه‌هایی که ممکن است در این بازی شانس برنده شدن داشته باشند را مرور می‌کنیم.

۱۶ فیلم که احتمالا در اسکار ۲۰۲۱ با یکدیگر رقابت خواهند کرد

بلک باتم ما رینی (Black Bottom Ma Rainy)

چادویک بوزمن توجه بسیاری را به این اقتباس از آگوست ویلسون جلب کرده، و به حق به عنوان آخرین فیلمش خوش درخشیده است. در کنار آن، حضور ویولا دیویس در دکور زیبایی مربوط به سال ۱۹۲۰ به کارگردانی جورج سی ولف را که می‌تواند در صدر فیلم‌های امسال باشد، دست کم نگیرید.

سرزمین آرواره‌ها (Nomadland)

فرانسیس مک دورمند که دو بار برنده‌ی اسکار شده است، برای سومین اسکارش در داستانی از زنی که به دنبال رکود بزرگ آمریکا سبک زندگی کوچ نشینی را می‌پذیرد، به رقابت می‌پردازد. کارگردان این فیلم کلوئی ژائو که ظاهرا مورد توجه منتقدان قرار گرفته، اخیرا پس از کسب جایزه از جشنواره‌ی تورنتو و ونیز، جوایز برتر منتقدان بوستون را نیز بدست آورده است.

منک (Mank)

روایت داستان نویسنده‌ی فیلم «همشهری کین» توسط دیوید فینچر در راستای موضوعی که دوست دارد اسکار به آن اعطا شود که در کل در دسته‌ی فیلم‌هایی قرار می‌گیرد که در مورد هالیوود ساخته شده‌اند. انتظار می‌رود فیلم پرجزئیات فینچر، با بازی‌های شگفت‌انگیز تقریبا در همه‌ی رشته‌ها نامزد شده باشد.

واکنش‌های اولیه به «منک»؛ فیلم فینچر شانس بزرگ اسکار است

دادگاه شیکاگو ۷ (The Trial of the Chicago 7)

با به تصویر کشیدن کشوری که با اختلافات نژادی و جو سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند، کارگردان آرون سورکین، محاکمه‌ی برجسته‌ی‌ ۱۹۶۸ را در راستای بسیاری از مسائلی که امروز هم با آن‌ها سر و کار داریم بازگو می‌کند. نوشته‌های سورکین، که قبلا برای آن‌ها برنده‌ی اسکار شده بود و گروه قوی شیکاگو ۷ جایگاهشان را در این رقابت حفظ خواهند کرد.

یک شب در میامی (One Night in Miami)

رجینا کینگ در اولین نامزدی بازیگری خود اسکار گرفت، آیا می‌تواند با اولین کارگردانی هم این افتخار را دوباره کسب کند؟ کینگ با تمرکز بر چهار رهبر نمادین حقوق مدنی، مالکوم ایکس، محمد‌علی کلی که در طول فیلم همچنان کاسیوس نامیده می‌شود، سام کوک و جیم براون، نشان داده است که او در پشت دوربین به اندازه‌ی مقابل آن با استعداد است.

پدر (The Father)

از زمان برنده شدن اسکار آنتونی هاپکینز برای فیلم «سکوت بره‌ها» نزدیک به ۳۰ سال می‌گذرد، اما ممکن است این بازیگر ۸۳ ساله امسال برنده‌ی بهترین بازیگر نقش اول مرد شود که در نقش مردی بازی می‌کند که با زوال عقل خود در حال مبارزه است. این فیلم، نوشته‌ی فلوریان زلر که به تازگی کارگردان شده است، در لیست بهترین فیلم‌ها دیده می‌شود.

آنتونی هاپکینز با فیلم «پدر» برای دومین جایزه اسکارش خیز برداشت

اخبار جهان (News of the World)

یکی از معدود فیلم‌هایی است که امسال رویکرد سنتی‌تری برای استراتژی اکران دارد. فیلم وسترنی تام هنکس ساخته‌ی پل گرینگراس، امیدوار است همچون فیلم‌هایی مانند «شهامت واقعی» (True Grit) و «نابخشوده» (Unforgiven) که از مدعیان اصلی، اما ناکام اسکار در سال‌های گذشته بودند، به این جایزه‌ی ارزشمند دست یابد.

روح (Soul)

۱۰ سال از نامزدی «داستان اسباب بازی ۳» به عنوان بهترین فیلم پیکسار می‌گذرد، اما امسال این استودیو با آخرین فیلمش ادعای شکستن آن طلسم چندین ساله را در سر دارد. اگر به خاطر داشته باشید، در سال گذشته فیلم «انگل» (Parasite) توانست از سد بهترین فیلم‌های خارجی زبان بگذرد و جایزه‌ی اسکار را از آن خود کند. به نظر شما پیت داکتر می‌تواند همین کار را برای دنیای انیمیشن انجام دهد؟

۵ همخون (Da 5 Bloods)

اسپایک لی دو سال پیش اسکاری که خیلی قبل‌تر شایسته‌اش بود را از آن خود کرد، و او همچنان ثابت کرد که یکی از مهمترین فیلمسازانی است که با جدیدترین موضوعات فیلم‌هایش معرفی می‌شود. علاوه بر اینها، لی توانست یک فرصت عالی به بازیگر قدیمی، دلروی لیندو با بازی درخشانش بدهد.

فیلم های دیگری که درباره‌ی آن‌ها بحث می‌شود

میناری (Minari)، زن جوان نوید دهنده (Promising Young Woman)، صدای فلز (Sound of Metal)، جشن رقص پایان سال (The Prom)، آسمان نیمه شب (The Midnight Sky)، پالم اسپرینگز (Palm Springs)، مرد نامرئی (The Invisible Man)، بورات فیلم دنباله‌دار (Borat Subsequent Movie film)، زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ (Wonder Woman 1984).

در انتها باید گفت که فصلی غیر معمول برای اسکار در پیش است. با تمام تدابیر اندیشیده شده، امیدواریم همه چیز به بهترین شکل خود به پیش رود و ما مثل همیشه شاهد برگزاری هرچه با شکوه‌تر این مراسم پر طرفدار باشیم.

منبع: cinemablend

