گل گدوت (Gal Gadot) اعلام کرده است در صورتی‌ که پتی جنکینز (Patty Jenkins) فیلمنامه‌‌ی خوبی برای قسمت سوم «زن شگفت‌انگیز» (Wonder Woman) ارائه‌ دهد، در آن ایفای نقش خواهد‌ کرد.

گل گدوت در فیلم بتمن در مقابل سوپرمن: طلوع عدالت، نقش پرنسس دیانا معروف به زن شگفت‌انگیز را ایفا کرد و خیلی زود به یکی از بزرگ‌ترین قهرمانان دنیای توسعه‌یافته‌ی دی سی (DCEU) تبدیل شد. او تا به حال در دو فیلم مستقل از این کاراکتر نیز ایفای نقش کرده که دومین مورد فیلم «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» است که ظرف چند روز آینده (در زمان نگراش این متن) در سینماهای آمریکا و از طریق شبکه اچ‌بی‌او مکس (HBO MAX) شروع به پخش‌ خواهد شد.

در این فیلم، پرنسس دیانا در واشنگتن دی سی به سر می‌برد و باید با رقبای جدیدی مثل لرد مکسول (Pedro Pascal) و باربارا مینروا معروف به چیتا (Kristen Wiig) مبارزه کند.

هنوز فیلم زن‌ شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ به طور کامل دیده‌ نشده است و تماشاگران منتظر فیلم زن شگفت‌انگیز۳ هستند. با این‌که هنوز برادران وارنر به ساخت قسمت سوم فیلم چراغ‌ سبز نشان نداده ولی خیلی‌ها با توجه به موفقیت (پیش از پخش) زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴، موفقیت قسمت سوم این فیلم را هم تضمین شده می‌دانند.

با این‌که پتی جنکینز ایده‌هایی برای زن شگفت‌انگیز۳ دارد ولی حتی اگر بخواهد برای کارگردانی این فیلم برگردد این بازگشت پس از پایان فیلم «جنگ ستارگان: اسکادران روگ» (Star Wars: Rogue Squadron) خواهد بود.

گل گدوت در مصاحبه‌ای با مجله‌ی ورایتی (Variety)، که در مورد زمان ساخت این فیلم از او پرسیده بودند و در رابطه با این‌که این فیلم اصلاً ساخته‌ خواهدشد یا نه، گفت: “نمی‌دانم، هنوز راجع‌ به آن گفت‌و‌گو نکرده‌ایم. نمی‌دانم، شما هم به این زودی‌ها نخواهید فهمید.” با این حال اگر برادران وارنر چراغ‌ سبز خود را برای ساخت این فیلم نشان‌ دهد، گدوت با کمال میل بار دیگر جلوی دوربین خواهد رفت. او اضافه کرد: “خوشحال می‌شوم اگر بار دیگر با پتی و البته یک فیلم‌نامه‌ی خوب کار کنم. باید صبر کنیم و ببینیم چه پیش می‌آید.”

دستمزد گل گدوت برای زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ به شکل شگفت‌انگیزی افزایش یافت

اولین واکنش‌ها به فیلم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ از داستان جذاب آن حکایت می‌کنند

بدون شک گدوت از ساخت فیلم زن شگفت‌انگیز۳ خوشحال خواهد شد، زیرا این اتفاق می‌تواند پایان‌ خوبی را برای او رقم بزند. امروزه، معمولا فیلم‌های قهرمانی، سبک سه‌گانه را بیشتر می‌پسندند (دنیای سینمایی مارول، MCU، پر از این‌گونه سه‌گانه‌هاست) و زن شگفت‌انگیز۳ می‌تواند پایان خوبی برای ماجراجویی‌ آخر پرنسس دیانا باشد.

با این‌حال فیلم زن شگفت انگیز ۱۹۸۴ می‌تواند پایان ماجراجویی گدوت باشد (که البته بعید به نظر می‌رسد)، ولی اگر این‌طور باشد هم به معنی پایان راه برای طرفداران این فیلم نخواهد بود. زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ به عنوان قسمت‌ آخر این فیلم معرفی نشده بنابراین هنوز وقت خداحافظی با پرنسس دیانا نرسیده‌ است.

از نظر گدوت فیلم زن شگفت‌انگیز۳ باید حول محور زمان‌ حال ساخته‌ شود و معتقد است این کار پایان‌ خوبی برای داستان پرنسس دیانا خواهد بود. قسمت‌های قبلی این فیلم، همه حول محور زمان گذشته بودند. پس اگر قرار است قسمت سوم این فیلم پایانی بر این سه‌گانه باشد، می‌تواند پرشی به زمان حال داشته‌ باشد.

طبق صحبت‌های گدوت تماشاگران باید صبر کنند تا ببینند که آیا زن شگفت‌انگیز‌۳ اصلاً ساخته‌ خواهد‌ شد یا نه. با این حال اگر زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ رضایت تماشاگران را جلب کند و جنکینز کارگردانی قسمت بعدی را بر عهده بگیرد، باید منتظر ماجراجویی جذاب دیگری از قهرمان نمادین این فیلم باشیم.

