سال ۲۰۲۰ به دلایل متعددی سال آشفته و بی‌نظمی بود و با‌ این‌که سریال‌های تلویزیونی جدید زیادی داشتیم، اما در‌ این میان شماری از سریال‌های خارق العاده را هم از دست دادیم.

ویروس کرونا اوایل بهار امسال، اکثر تولیدات تلویزیونی را متوقف کرد و هیچ کدام از این برنامه‌ها قادر به جبران عقب‌ماندگی و تعهدات خود نبودند. افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های فیلم‌برداری مانع از تولید سریال‌هایی شد که می‌توانستند در شرایط عادی به سریال‌هایی خارق العاده تبدیل گردند. علی‌رغم بررسی و رتبه‌بندی مناسب، این سریال‌ها قادر به ادامه نبودند.

معرفی سریال‌های تلویزیونی خوب از کارگردانان سینما

بهترین سریال‌های تلویزیونی سال ۲۰۲۰

پربحث‌ترین فیلم و سریال‌های تلویزیونی ۲۰۲۰ از نگاه Reddit

در ادامه تعدادی از بهترین سریال‌های تلویزیونی که زودتر از موعد به پایان رسیدند را بررسی می‌کنیم:

۱. درخشش (Glow)

کنسل کردن سریال درخشش، آن هم پس‌ از پایان جذاب فصل سوم این سریال قدری ناعادلانه به نظر می‌رسد. روث (آلیسون بری) با دیبی (بتی گیلپین) به هم می‌زنند. دیبی و‌ سباستین (کریس لوول) شبکه تلویزیونی خود را دارند و دیبی به راس پیشنهاد کارگردانی می‌دهد. راس و سم (مارک مرون) اخیراً رابطه‌ی عاطفی بین‌شان شکرآب شده. چه پایان‌های ناتمامی در دنیای غرق در نئون دهه ۱۹۸۰. بدتر از همه، تولید فصل ۴ قبل از این‌که ویروس کرونا باعث توقف آن شود، شروع شده بود و ادامه فیلم‌برداری با وجود محدودیت‌های کرونایی هزینه‌های زیادی در برداشت، بنابراین سریال درخشان به طور کلی کنار گذاشته شد.

۲. وفاداری بزرگ (High fidelity)

وفاداری بزرگ، رمانی با همین عنوان از نیک هورنبای را با اقتباس از فیلم ۲۰۰۰ با بازی جان کیوساک، به صورت جذابی به تصویر می‌کشد. مهم‌ترین تغییر در سریال این است که موسیقی‌ای که راب را غرق خود کرده توسط زنی که در ارتفاعات کرون در بروکلین زندگی می‌کند نواخته می‌شود نه در شیکاگو.

فصل اول، زندگی راب را که صاحب یک فروشگاه ضبط است به تصویر می‌کشد، که آن هم به نوعی الهام گرفته از روابط‌ عاطفی گذشته‌ در زندگی‌اش است. چیزهای جذاب زیادی در سریال وجود داشت، از کمد لباس‌های شیک تا شخصیت‌های عجیب و غریب که در داستان داخل و خارج می‌شوند. وفاداری بزرگ کمدی جالبی بود که حتی بدون تلاش‌ زیاد جذابیت خودش را داشت.

۳. من با این وضعیت خوب نیستم (I’m not ok with this)

سوفیا‌ لیلیس با بازی در فیلم «It» در نقش تومبی بورلی در سال ۲۰۱۸ درخشید. او ثابت‌ کرد که توانایی حضور پرقدرت در یک فرنچایز را دارد، و بلافاصله برای سریال‌ کمدی‌-درام «من با این وضعیت خوب نیستم» انتخاب شد.

او و هم‌بازی‌اش ویات اولف نقش دو دوست صمیمی به نام‌های سیدنی و‌ استنلی را بازی کردند. این رابطه‌ دوستانه جایی ثابت شد که قدرت‌ تلکنتیکیه سیدنی پیشرفت‌ کرد. سریال به‌ خوبی و با پیچیدگی خاص و عالی به توضیح عصبانیت و ناخوشنودی‌ها در دوره ‌ دبیرستان می‌پردازد. برخلاف بازخوردهای مثبت، این سریال به دلیل شرایط و سختی‌های ایجاد شده توسط کووید۱۹، کنسل‌ شد.

۴. سفارش (The order)

این سریال ترسناک کانادایی-آمریکایی قصد دارد تا عناصر فوق العاده درام نوجوان را بدون هیچ لطافتی بیرون بکشد و همین بس است. سریال درباره‌ مردی به نام جک مورتون (جیک منلی) است که وارد دنیایی پنهان شده که در آن جادوهایی را که “فرمان مقطوع گل رز آبی” می‌نامند آموزش می‌دهند. او خودش را در میان یک هزارتوی پیچیده از رازهای خانوادگی، هیولاها، گرگینه‌ها و هنرهای تاریک می‌یابد.

وب‌سایت خبری اس اف گیت (SF Gate) دو فصل ابتدایی این سریال را به عنوان “هری پاتر بزرگسالان” معرفی می‌کند که کاملا درست است. ولی با وجود ارائه عملکرد خارق‌العاده در نتفلیکس، سریال سفارش نتوانست مجوز ساخت کسب کند.

۵. جامعه (The society)

سریال جامعه یکی دیگر از آن سریال‌هایی است که اگر ویروس کرونا مانع نمی‌شد می‌توانست به‌ خوبی پیش رود. سریال کاری از کریس کیسر و برداشتی مدرن از ارباب مگس‌ها که کاترین نیوتن (Big Little Lies – Freaky) در آن خوش درخشید، بود.

الی متوجه شد که به‌ همراه گروهی از نوجوانان در شهری مانند نیوانگلند گیر افتاده‌اند. ‌آن‌ها نمی‌توانستند والدین خود را پیدا کنند و باید به تنهایی متوجه می‌شدند که چگونه از همچین مکانی که ممکن بود یک جهان موازی باشد، سردرآورده‌اند.

این درام قوی توجه مثبت منتقدان و تماشاگران را درپی داشت و احتمال این‌که فصل دوم آن ساخته‌ شود، وجود دارد. ولی همانند سریال من با این وضعیت خوب نیستم پروسه این سریال هم به‌ علت وجود کرونا متوقف شد.

۶. بن بست (Stumptown)

سریال بن بست بر اساس رمانی با همین عنوان ساخته‌ شده‌ است. سریال شرح زندگی دکس پاریوس یک نظامی باهوش و بازنشسته است که مبتلا به اختلال و استرس پس از سانحه می‌باشد و اکنون در پورتلند به عنوان یک کارآگاه خصوصی کار می‌کند.

دکس در تلاش برای نگهداری از برادر کوچک‌تر خودش است. او که غرق در بدهی قمار شده‌ شغلی پیدا می‌کند و در تلاش برای پایان دادن به قمار است، ولی پس از مدتی می‌فهمد که در این کار تبحر خاصی دارد. این درام جنایی توانسته به‌ خوبی موفق‌ شود. هم‌چنین منتقدان کوبی اسمولدرز را برای به خوبی تصویر کشیدن تفنگ‌داران سابق نیروی دریایی تحسین‌ کرده‌اند.

۷. جایزه بگیران نوجوان (Teenage Bounty Hunters)

انجلیکا بتی فلینی و میدل فیلیپس در نقش دو خواهر دوقلوی ناهمسان در این درام کمدی نتلفیکس خوش درخشیدند. چیکی پرمیش، استریل و بلیر دانش آموزان دبیرستان تیزهوشان جنوبی هستند که به طور غیر منتظره‌ای به جایزه بگیر تبدیل می‌شوند تا بتوانند از پس هزینه‌های خرابی‌های کامیون پدرشان بربیایند.

جایزه بگیران‌ نوجوان سریالی عجیب، با شوخی‌های تند بود و به لطف هنر ستاره‌هایش خوش درخشید. این سریال پس از پخش ۱۰ قسمت ابتدایی فصل اول کنسل شد.

۸. مهمانی پنج نفره (Party of Five)

در اصل، سریال مهمانی پنج نفره در سال ۱۹۹۰ ساخته‌ شده بود. شبکه‌ی تلویزیونی فاکس خوشحال بود که می‌توانست برای بازسازی این سریال به‌ رایگان آن را در اختیار بگیرد، با این تفاوت که این‌بار داستان بر خانواده آکوستا تمرکز دارد.

ستاره‌های سال ۲۰۲۰، براندا لاراکونت، امیلی توستا، نیکو گاردادو و الکاریس لگاسپی نقش چهار فرزند از پنج فرزند خانواده‌ی آکوستا را ایفا می‌کنند که والدینشان به مکزیک تبعید شده‌اند و خودشان کنترل‌ شرایط را به دست گرفته‌اند. هر کدام از این کاراکترها از اعضای خانواده‌ی سالینجر الهام گرفته‌ شده‌اند. احیای دوباره‌ این سریال با تحسین منتقدان همراه شده و هم‌چنین تلاش این سریال در مقابله با مضامین دوره مدرن تحسین برانگیز بود. با این‌که سریال مهمانی پنج نفره‌ای که در سال ۱۹۹۰ ساخته شد شش فصل داشت، این سریال تنها یک فصل داشت.

۹. ماجراهای ترسناک سابرینا (Chilling Adventures of Sabrina)

ماجراهای ترسناک سابرینا در واقع در ادامه سریال درام ریوردیل (Riverdale) محصول شبکه‌ تلویزیونی CW ساخته شد که در اصل، هر دو از مجموعه کمیک‌های آرچی با همین نام اقتباس گرفته شده‌اند. ولی ماجراهای ترسناک سابرینا در نتفلیکس جای گرفت و سبک بصری خود را توسعه داد.

کرنان شیپکا نقش سابرینا اسپلمن را بازی می‌کند که یک نوجوان نیمه انسان-نیمه جادوگر است که باید بین جادوگری و زندگی معمولی‌اش به عنوان یک دانش آموز دبیرستانی تعادل ایجاد کند. فصل اول این سریال با دو قسمت کاملاً مساوی شروع به کار کرد و قرار بود فصل دوم هم به همین منوال پیش‌ برود. با این‌که قرار بود قسمت چهارم این‌ سریال پایان ماجراهای سابرینا باشد، ولی تولید قسمت پنجم نیز در دستور کار قرار گرفت که در ژولای ۲۰۲۰ کنسل شد. ماجراهای ترسناک سابرینا هواداران خودش را داشت و از این‌که نتفلیکس آن را رها کرد ابراز ناراحتی کردند. آیا یک سحر یا جادو می‌تواند دوباره این سریال را به ما برگرداند؟

منبع: Screencrush

The post مهمترین سریال‌های تلویزیونی که در ۲۰۲۰ کنسل شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala