در این مطلب به معرفی بهترین فیلم‌های ترسناک ساخته شده بر اساس داستان‌های واقعی تا به امروز می‌پردازیم؛ از فیلم‌های قدیمی همانند «وحشت در آمیتی‌ویل» تا آثار جدیدتری همچون «احضار».

کارگردان‌ها و نویسندگان فیلم‌های ترسناک معمولا می‌دانند چگونه بینندگان خود را بترسانند، اما همواره یک موضوع وجود دارد که میزان ترس و هراس مخاطبان را به سادگی چند برابر می‌کند و آن هم نمایش عبارت «ساخته شده بر اساس یک داستان واقعی» در ابتدای فیلم است. به همین خاطر در این مطلب نگاهی می‌اندازیم بر بهترین فیلم‌هایی که سازندگانشان ادعا می‌کنند بن‌مایه‌ی داستان آن‌ها را اتفاقات حقیقی تشکیل داده‌اند.

۱. احضار (The Conjuring)

کارگردان : جیمز وان

: جیمز وان نویسندگان : چاد هِیس و کری هیس

: چاد هِیس و کری هیس بازیگران: پاتریک ویلسون، ویرا فارمیگا، ران لیوینگستون و لیلی تیلور

پاتریک ویلسون، ویرا فارمیگا، ران لیوینگستون و لیلی تیلور سال ساخت: ۲۰۱۳

فیلم احضار بر اساس گزارشات دو محقق اتفاقات فراطبیعی به نام‌های اد و لورین وارن در دهه‌ی ۱۹۷۰ ساخته شده است. این فیلم داستان زندگی خانواده‌ی پرجمعیت پرون را به تصویر می‌کشد که در سال ۱۹۷۱ تصمیم می‌گیرند به یک خانه‌ی بزرگ و قدیمی در ایالت رود آیلند آمریکا اسباب‌کشی کنند، اما هیچ چیز مطابق انتظار این خانواده پیش نمی‌رود و مادر و پنج دخترش خیلی زود با اتفاقات ناگوار و غیرقابل توضیحی مواجه می‌شوند. پرون‌ها پس از اینکه متوجه می‌شوند خانه‌شان در تسخیر موجودات پلید و شیطانی است دست به دامان وارن‌ها (پاتریک ویلسون و ورا فارمیگا) می‌شوند تا آن‌ها را در رهایی از چنگ این موجودات بد ذات کمک کنند.

اد وارن پیش از ساخت این فیلم فوت می‌کند، اما لورین وارن در ساخت احضار و تصویرگری درست وقایع به تیم برادران وارنر کمک کرده است. هرچند بارها تحقیقات این زوج و ادله آن‌ها برای درست و منطقی بودن ادعاهای‌شان توسط محققان و پزشک قانونی رد شده، ولی آن‌ها همواره مدارکی برای جلب نظر و کسب موافقت عموم مردم و رسانه‌های متوسط برای حقیقی نشان دادن گفته‌های‌شان ارائه داده‌اند.

در کنار داستان واقعی، فیلم احضار به کارگردانی جیمز وان از فرم بصری جذابی نیز بهره می‌برد و بدون به کار بردن خشونت زیاد و نمایش صحنه‌های پر زد و خورد، به کمک خلق صحنه‌هایی گیرا و رسوخ به روان مخاطب می‌تواند اغلب بینندگانش را بترساند و به همین خاطر از این فیلم همواره به عنوان یکی از ۱۰ فیلم ترسناک برتر تمام دوران‌ها یاد می‌شود.

۲. وحشت در آمیتی‌ویل (The Amityville Horror)

کارگردان: استوارت روزنبرگ

استوارت روزنبرگ نویسنده: ساندور استرن

ساندور استرن بازیگران: جیمز برولین، مارگو کیدر و راد استایگر

جیمز برولین، مارگو کیدر و راد استایگر سال ساخت: ۱۹۷۹

این فیلم نیز بر اساس تحقیقات وارن‌ها ساخته شده است. در واقع مبنای اتفاقات فیلم وحشت در آمیتی‌ویل رمانی با همین نام نوشته‌ی جی آنسون بوده که داستان هراس‌انگیز خانواده‌ی لوتز را با توجه به ادعاهای اد و لورین وارن روایت می‌کند. جورج و کتی لوتز ادعا می‌کردند که خانه‌ی‌شان توسط یک موجود خشونت‌بار و شیطانی تسخیر شده است که سرانجام آن‌ها را از خانه‌ی خود بیرون کشید. پیش از لوتزها خانواده‌ی جونیور در آن خانه ساکن بودند که در آنجا رونالد دفئو جونیور، فرزند ارشد خانواده پدر، مادر و چهار خواهر و برادرش را به قتل می‌رساند.

لوتزها تنها پس از ۲۸ روز سکونت در منزل جدیدشان از آن خانه فرار کرده و بیان می‌کنند که برخی موجودات اهریمنی آن‌ها را آزار می‌داده‌اند. این داستان تا به امروز دست‌مایه‌ی ساخت ده‌ها فیلم و سریال تلویزیونی شده و جدیدترین آن‌ها مربوط به سال ۲۰۲۰ است. هرچند نویسندگان «توطئه ترسناک آمیتی ویل»، استفان و روکسان کپلان، این پرونده را «کلاهبرداری» توصیف کردند و بنیامین رادفورد بیان کرد این داستان توسط شاهدان عینی، تحقیقات و شواهد پزشکی قانونی رد شده است، اما لورن وارن به خبرنگار روزنامه اکسپرس تایمز گفت که وحشت آمیتی ویل فریب نیست.

۳. جن‌گیری امیلی رز (The Exorcism of Emily Rose)

کارگردان : اسکات دریکسون

: اسکات دریکسون نویسنده: اسکات دریکسون

اسکات دریکسون بازیگران: لورا لینی، جنیفر کارپنتر، تام ویلکینسون و کلم فیور

لورا لینی، جنیفر کارپنتر، تام ویلکینسون و کلم فیور سال ساخت: ۲۰۰۵

فیلم «جن‌گیری امیلی رز» یک اثر درام بر مبنای یک داستان ترسناک است که در فضایی غالباً رئالیستی اتفاقات خود را پیش می‌برد. ارین برونر، وکیلی جاه‌طلب است که در موسسه حقوقی‌اش پیگیری پرونده‌ی پدر ریچارد مور، کشیش کاتولیکی که به خاطر جن‌گیری موجب مرگ امیلی رز، دانش‌آموز ۱۹ ساله آلمانی می‌شود را به دست می‌گیرد. در حالی که هم در واقعیت و هم در فیلم دادگاه قصد دارد با کم‌ترین جلب توجه عمومی این پرونده را به سرانجام برساند، اما ماجرا اینگونه پیش نمی‌رود و درگیری‌هایی میان موافقان و مخالفان جن‌گیری شکل می‌گیرد. در انتها دادگاه کشیش، پدر و مادر امیلی را به قتل سهل‌انگارانه محکوم می‌کند.

این فیلم با درجه سنی ۱۳+ سال به نمایش درآمد و چنین رده‌بندی سنی به معنای حذف بسیاری از صحنه‌های خشن یا ترسناک است، اما موضوعی که جن‌گیری امیلی رز را به اثری درخور توجه تبدیل می‌کند جو دادگاهی فیلم و بررسی معقوله‌ی جن‌گیری است.

۴. روانی (Psycho)

کارگردان : آلفرد هیچکاک

: آلفرد هیچکاک نویسنده : جوزف استفانو

: جوزف استفانو بازیگران : آنتونی پرکینز، جنت لی و جان گوین

: آنتونی پرکینز، جنت لی و جان گوین سال ساخت: ۱۹۶۰

معمولاً از «روانی» هیچکاک به عنوان یک فیلم ترسناک تراز اول یاد می‌شود، اما تمام داستان این فیلم زاییده‌ی ذهن جوزف استفانو نیست. در فیلم مارین کرین (با بازی جنت لی) پس از اختلاش از محل کارش از شهر می‌گریزد و به مُتل بیتس می‌رود و پس از آشنایی با نورمن بِیتس، صاحب به ظاهر آرام متل تصمیم می‌گیرد یک شب در آنجا اقامت کند، ولی اوضاع به هیچ‌وجه مطابق خواست کرین رقم نمی‌خورد و او توسط نورمن کشته می‌شود. این داستان ترسناک بر اساس یکی از قتل‌های اد گین، قاتل زنجیره‌ای آمریکایی ملقب به قصاب پلینفیلد نوشته شده است. گین علاقه‌ی شدیدی به مادرش داشته است که هیچکاک این صفت را مستقیماً به شخصیت اصلی فیلم‌اش منتقل کرده است.

فیلم روانی بسیار تاثیرگذار و ترسناک است، به این خاطر که مدام درباره‌ی جنایت‌هایی صحبت می‌کند که هر فردی ممکن است به آن‌ها دست بزند و هیچکاک به جای پرداختن به موجودات ماوراءطبیعی ترس‌های درونی انسان را نشانه رفته است. شخصیت منفی این فیلم، نورمن بیتس، جزو برترین شروران تاریخ سینمای جهان است و در فهرست «۱۰۰ سال، ۱۰۰ شرور و قهرمان» بنیاد فیلم آمریکا که فهرستی متشکل از ۵۰ تا از برترین قهرمان‌ها و ۵۰ تا از برترین شرورهای تاریخ سینما به انتخاب منتقدان سینماست، در جایگاه ۲ام قرار گرفت.

۵. جن‌گیر (The Exorcist)

کارگردان : ویلیام فریدکین

: ویلیام فریدکین نویسنده : ویلیام پیتر بلتی

: ویلیام پیتر بلتی بازیگران : الن برستین، ماکس فون سیدو و جیسون میلر

: الن برستین، ماکس فون سیدو و جیسون میلر سال ساخت: ۱۹۷۳

تقریباً نمی‌توان فهرستی از بهترین فیلم‌های ترسناک پیدا کرد که نشانی از فیلم «جن‌گیر» در آن پیدا نشود. این فیلم با گذشت نزدیک به پنج دهه از زمان ساختش کماکان از نظر بسیاری از سینمادوستان ترسناک‌ترین فیلم تاریخ سینما است. جن‌گیر داستان جن‌زدگی رِیگِن مک‌نیل، دختر جوان ساکن واشینگتن را به تصویر می‌کشد که خانواده‌اش برای نجات او دست به دامان یک کشیش می‌شوند. پزشکان از درمان ریگن عاجز می‌مانند و برخی به مادرش، کریس مک‌نیل، توصیه می‌کنند که به سراغ کلیسا و جن‌گیری برود. به همین خاطر وی از یک کشیش جوان به نام پدر کاراس درخواست کمک می‌کند. پدر کاراس تحقیقاتی روی ریگن انجام می‌دهد و مطمئن می‌شود که شیطان بدن او را تسخیر کرده و این سرآغاز اتفاقات هراس‌انگیز فیلم است. اما ماجرا زمانی ترسناک‌تر می‌شود که تمام اتفاقات فیلم جنگیر زاییده تخیلات فیلمنامه‌نویس آن نیست و برخی از رخدادهای آن ریشه در واقعیت دارند.

فیلم جنگیر بر اساس رمانی به همین نام نوشته‌ی ویلیام پیتر بلتی ساخته شده است. در دهه‌ی ۱۹۴۰ یا ۱۹۵۰ چند کشیش کاتولیک از جمله ریموند جِی. بیشاپ با استفاده از تخته‌ی ویجا در سنت لوئیس برای یک پسر ۱۴ ساله مراسم جن‌گیری برگزار می‌کنند و به همین خاطر تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. این اتفاق دست‌مایه‌ی نوشتن رمان جن‌گیر و بعدتر فیلم آن می‌شود. جنگیر آن‌قدر فیلم خوش‌ساخت و جذابی هست که بتواند بینندگانش را سرگرم و راضی کند، اما برچسب واقعی بودن اتفاقات آن عاملی بوده که سبب شده است این فیلم طی سال‌ها جذابیت و تاثیرگذاری خود را از دست ندهد.

نظر شما درباره این فیلم‌ها چیست؟ کدام یک از این آثار را ترسناک‌تر می‌دانید؟ نظرات خود درباره‌ی بهترین فیلم‌های ترسناک ساخته شده بر اساس واقعیت را با ما و سایر کاربران دیجی‌کالا مگ به اشتراک بگذارید.

