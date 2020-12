جزئیاتی فیلم جدید بتمن با بازی رابرت پتینسون منتشر شد

فیلم جدید بتمن داستانی کاملاً جدید یا پیش درآمد هیچ فیلمی از گذشته نیست، و رابرت پتینسون نیز اولین بتمن نمی­‌باشد. در واقع این فیلم در پی کاوش دوره‌ای است که در بسیاری از فیلم‌­های قهرمان محور از آن چشم‌پوشی شده است.

فیلم جدید بتمن قرار است دوره‌­ای از حرفه و زندگی این قهرمان را که اغلب فیلم­‌ها نیز به آن تکیه می­‌کنند، مورد کاوش قرار می­‌دهد. در واقع این جریان از زمان گسترش دنیای سینمایی دی سی با حضور بن افلک و مت ریوز شکل گرفت و مهم‌تر این‌که همین بتمن نیز از آن موقع بود که توانست روند تکاملی­‌اش را تجربه کند.

با حضور رابرت پتینسون به عنوان شوالیه تاریکی شهر گاتهام، بتمن نیز یک تصویر ددمنشانه و سیاه را از شخصیت معروف دی سی در کنار هم آمیختگی با عناصری از رئالیسم کریستوفر نولان و تعمق اسنایدر و هم‌چنین وحشیگری خاص بارتون نشان می­‌دهد. هم‌چنین بتمن با ارجاع به همان سنت مربوط به امتیازات یک بتمن مستقل، تقریباً رابطه‌­اش را با دیگر فیلم­‌های دنیای سینمایی دی سی قطع می‌­نماید.

رابرت پتینسون یک انتخاب نسبتاً جوان برای نقش بروس وین است، موضوعی که شاید بیشتر به درک بازیگر از عشق نوجوانی مربوط باشد تا سن واقعی خودش. انتخاب بازیگران این فیلم باعث شد که خیلی‌­ها خیال کنند که فیلم جدید بتمن می‌­تواند یک داستان خاستگاهی (مبدا) دیگر در قالب فیلم «بتمن آغاز می‌­کند» باشد چرا که در آن بروس جوان و البته هم‌چنان تحت تاثیر (روحی و روانی) مرگ والدینش از یک مجرد ثروتمند به یک انتقامجو تبدیل می­‌گردد. در واقع طرفداران دنیای سینمایی دی سی می‌توانند انتظار تماشای مرد پولادین ۲ (جاس ویدون) را به جای یک شوالیه تاریکی دیگر داشته باشند.

بتمن به شکل عاقلانه­‌ای اولین گام‌های بروس را وارد حوزه اجرای خودسرانه عدالت می‌­نماید. لازم به ذکر است که شروع به کار و اولین حضور پتینسون هم در طول دومین سال حضورش به عنوان بتمن اتفاق خواهد افتاد (هم‌چنان در آغاز نقش خودش به عنوان مجری قانون – crime fighter – می­‌باشد البته نه کاملاً در شروع داستان مربوط به او).

در حالی که این تصمیم احتمالاً برای پرهیز از تکرار اتفاقات مشابه قبلی اتخاذ شده است اما باید اعتراف کرد که این بتمن حالا یک فیلم منحصربه فرد می‌باشد (البته نه تنها در میان دیگر فیلم­‌های ابرقهرمانی بلکه عملاً در بین تمام فیلم‌­هایی که از یک قهرمان مسلط و یگانه بهره می‌­برند).

به بیان بهتر، در فیلم‌­های ابرقهرمانی به سه برهه و مرحله از زندگی قهرمان اشاره می­‌گردد. اول، داستان شروع که در آن تماشاچی شاهد دگرگونی­‌های ابتدایی است، دوم، نقطه اوج که در آن یک شخصیت در اوج قوای ابرقهرمانی است، و سوم گه‌گاهی هم مرحله کهنه سربازی یا کهولت است که در آن قهرمان یک فرد از کار افتاده و تکیده و خسته می‌­باشد. این مراحل همگی ریشه از نقاط گوناگون «الگوی جوزف کمپبل با نام سفر قهرمان» سرچشمه می‌­گیرند.

اما خیلی از اوقات بر روی پرده بزرگ سینما، در فاصله بین مرحله شروع و اوج، یک خلاء فاقد اتفاقات مهم و باارزش شکل می­‌گیرد. به طور مثال، بروس وین از یک تازه‌­کار در فیلم بتمن آغاز می­‌کند به یک قهرمان مسلط در شوالیه تاریکی تبدیل می‌­گردد (و همین موضوع در مورد پیتر پارکر – در فیلم مرد عنکبوتی با بازی توبی مگوایر – و فیلم زن شگفت‌ ­انگیز – گل گدوت – و تونی استارک – دنیای سینمایی مارول – و مانند آن نیز صادق است).

این استعاره حتی به خارج از چارچوب فیلم‌های ابرقهرمانی هم می­‌رود. به عنوان مثال باید اعمال و رفتار لوک اسکای واکر در (جنگ ستارگان) امیدی تازه و امپراطوری ضربه می‌­زند را هم به این مثال­‌ها اضافه کنیم. یا نئو بدون هیچ توضیح اضافی به قوی‌ترین موجود در فیلم ماتریکس ۲ تبدیل می‌­شود و کاپیتان کِرک هم (با بازی کریس پاین) از جانشین فرماندهی در فیلم پیشتازان فضا به صندلی کاپیتانی در فیلم پیشتازان فضا: به درون تاریکی می­‌رسد.

اما بتمن این روند را کنار زده و یک سئوال متفاوت را مطرح می‌­کند. بعد از دگرگونی­‌های ابتدایی قهرمان و البته قبل روشن شدن کامل آن‌ها چه اتفاقی روی می‌­دهد؟ چه تصویری از قهرمان­‌ها بر روی تمامی روزنامه­‌های شهر نقش می‌­بندد در حالی که آن‌ها هم‌چنان در پی کشف کردن و محکم کردن جای پا و به اوج رساندن کارهای­‌شان هستند؟ برای اولین بار در فیلم جدید بتمن، این مبارز شنل پوش در پی فاش کردن این موضوع است.

قهرمان پتینسون حالا فردی شناخته شده برای گاتهام می­‌باشد، و بتمن نیز کار در کنار جیمز گوردون (با بازی جفری رایت) را تجربه می­‌کند. البته به غیر از این‌ها پتینسون یک لباس دست دوز، یک ماشین عادی و یک عالمه ناامنی هم دارد. با این‌که این فیلم یک داستان شروع از مبدا نیست اما بتمن هم‌چنان در پی کشف بروس در یک قلمرو آماتوری به جای اغلب تجسمات تجربه­ شده از این شخصیت است.

این موضوع احتمالاً نشان می‌­دهد که چرا علی‌رغم بازی‌های جدید و قدیم بن افلک و کریستین بیل، فیلم جدید بتمن به شدت قابل پیش بینی است. در واقع رخوت ابرقهرمان امری کاملاً واقعی است، اما این موضوع ظاهراً به دلیل هیجان و هیاهوی ناشی از اولین حضور پتینسون، بر بتمن اثری نداشته است. زیبایی شناسی غمگینانه مت ریوز و قدرت (بازیگری) پتینسون در کنار این‌که می­‌تواند مقداری اعتبار را برای فیلم به ارمغان بیاورد، هم‌چنین قادر است تا حرکتی جدید را در ژانری که مدت‌هاست از یک تکرار رنج می‌­برد، رقم بزند.

منبع: Screenrant

