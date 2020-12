سایت ایندی‌وایر که بیشتر به فیلم‌های ایندی یا همان فیلم‌های مستقل با بودجه‌ی ساخت اندک می‌پردازد فهرستی از موفق‌ترین فیلم‌ها در گیشه را تهیه کرده که با بودجه‌ی ناچیزی ساخته شده‌اند اما توانسته‌اند به سود برسند.

در سال‌های اخیر سینمای مستقل از آن حالت آرت هاوسی (مربوط به سینماتک‌ها و خانه‌های هنر) خارج شده و تعداد مخاطبان آن هم بیشتر از سابق شده است. حالا دیگر تماشاگران سینمای مستقل همان کسانی هستند که سینمای جریان اصلی را هم ممکن است دنبال کنند.

به علاوه عنوان فیلم مستقل هم دیگر یادآور فیلم‌های آرت هاوسی که دیدن‌شان برای مخاطب عادی کار سختی باشد، نیست. پیش‌تر تقریبا عنوان فیلم مستقل و فیلم هنری از نظر برخی تماشاگران نه چندان حرفه‌ای سینما مترادف بود. الان دیگر مخاطبان می‌دانند که بسیاری از فیلم‌های مستقل فقط به لحاظ بودجه‌ای با فیلم‌های جریان اصلی متفاوت هستند و به همین دلیل اکران محدودتری هم دارند.

با وجود این به دلیل موفقیت خیلی از فیلم‌های مستقل در فصل جوایز و نقدهای مثبت منتقدان روی آن‌ها در سال‌های اخیر تماشاگران بیشتری پیدا کرده‌اند و فروش‌هایشان هم بد نیست. خیلی از این فیلم‌ها علاوه بر موفقیت در فصل جوایز در گیشه هم با توجه به بودجه‌ی اندک تولیدشان موفق ظاهر می‌شوند. این فهرستی از فیلم‌های مستقلی است که هم مورد توجه قرار گرفته‌اند و هم در گیشه‌ی سینماها خوب فروخته‌اند.

۱. قسمت بالایی (The upside)

کارگردان : نیل برگر

: نیل برگر بازیگران : کوین هارت، برایان کرنستون

: کوین هارت، برایان کرنستون امتیاز متاکریتیک: ۴۴ از ۱۰۰

۴۴ از ۱۰۰ بودجه‌ی تولید: ۳۷.۵ میلیون دلار

۳۷.۵ میلیون دلار فروش در گیشه: ۱۰۸ میلیون و ۲۵۲ هزار و ۵۱۷ دلار

این فیلم بازسازی فیلم فرانسوی محبوب «The Intouchables» (دست‌نیافتنی‌ها) است که در نسخه‌ی اصلی آن عمر سی و فرانسوا کلوزه بازی می‌کردند. حالا کوین هارت و برایان کرنستون (بازیگری که با سریال «برکینگ بد» به شهرت رسید) نقش‌های اصلی را بازی می‌کنند. در حالی که نقدهای منتقدان روی فیلم متفاوت است اما به نظر می‌رسد که تماشاگران از دیدن فیلم لذت برده‌اند و در سایت سینمااسکور به آن امتیاز A داده‌اند.

«قسمت بالایی» نگاهی کمیک به رابطه میان دو مرد دارد که یکی از آنها ثروتمند است و روی صندلی چرخدار و دیگری جوان سیاهپوست بیکاری است که سابقه‌ جرم هم دارد اما استخدام می‌شود تا به مرد در کارهای روزمره‌اش کمک کند.

منتقدان می‌گویند صحنه‌های خنده‌دار فیلم از نمونه‌ی اریجینال آن بیشتر است و به خصوص هارت نشان می‌دهد که چه استعداد خوبی در کمدی دارد. اما به جز دو بازی قدرتمند بقیه فیلم فقط یک وقت‌گذرانی خوشایند برای تماشاگران خواهد بود و چیزی بیشتر از آن در چنته ندارد.

۲. شیادان (Hustlers)

کارگردان : لورین اسکافاریا

: لورین اسکافاریا بازیگران : جنیفر لوپز و کیکه پالمر

: جنیفر لوپز و کیکه پالمر امتیاز متاکریتیک: ۷۹ از ۱۰۰

۷۹ از ۱۰۰ بودجه‌ی تولید: ۲۰ میلیون دلار

۲۰ میلیون دلار فروش در گیشه: ۱۰۴ میلیون و ۶۴۵ هزار و ۹۴۴ دلار

یک سال پیش عوامل فیلم شیادان در شرایطی نه چندان مناسب توسط استودیوی فیلم‌سازی آناپورنا پیکچرز رها شدند و به دنبال استودیویی بودند که تولید فیلم را از طریق آن پیش ببرند. در این شرایط اس‌تی‌اکس اینترتینمنت در اقدامی هوشمندانه پا پیش گذاشت و حال با شروع اکران فیلم بزرگترین افتتاحیه تاریخ این استودیوی نه‌چندان بزرگ رقم خورده است.

موفقیت فیلم شیادان به کارگردانی لورین اسکافاریا و حضور بازیگرانی چون جنیفر لوپز و کیکه پالمر نشان می‌دهد هنوز هم تولیدات کم‌بودجه می‌توانند در باکس‌آفیس به حیات خود ادامه دهند.

فیلم الهام‌گرفته از یکی از مقالات پرفروش مجله‌ی نیویورک است. داستان تعدادی زن که در یک کلوب کار می‌کنند و تصمیم می‌گیرند که با یکدیگر یک گروه تشکیل بدهند و جیب مشتریانشان را که از وال‌استریت می‌آیند، خالی کنند.

هر چند تصویر گرگ‌های وال استریت با بحران مالی سال ۲۰۰۸ کنار گذاشته شد، اما هنوز هم فیلم‌های زیادی هستند که آن‌ها را به تصویر می‌کشند. این فقط یکی از دلایلی است که چرا به سادگی می‌شود طرف زنان فیلم لورن اسکافاریا ایستاد.

در فیلم از قطعات موسیقی آر اند بی و پاپ استفاده شده است. خود اسکافاریا گفته بود: «من به فیلم به چشم یک اثر موزیکال نگاه می‌کردم. آهنگ‌ها خودشان به تنهایی داستان فیلم را روایت می‌کنند. بیشتر انتخاب‌های موسیقی در فیلمنامه آمده بود. من تصاویر فیلم را برای خودم با آن آهنگ‌ها مجسم می‌کردم. البته شما هیچ‌وقت مطمئن نیستید که می‌توانید حقوق آهنگ را خریداری کنید».

فیلم اشاره به قدرت‌های زنان هم دارد که موضوع محبوب این روز‌های جامعه‌ی جهانی است.

۳. دانتون ابی (Downton Abbey)

کارگردان : مایکل انگلر

: مایکل انگلر بازیگران : جیم کارتر، مگی اسمیت

: جیم کارتر، مگی اسمیت ا متیاز متاکریتیک: ۶۴ از ۱۰۰

۶۴ از ۱۰۰ بودجه‌ی تولید: ۱۳ تا ۲۰ میلیون دلار

۱۳ تا ۲۰ میلیون دلار فروش در گیشه: ۹۵ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۸۸۰ دلار

بعد از موفقیت فوق‌العاده‌ی سریال «دانتون ابی» که در شش فصل ساخته شد و رتبه‌ی صد و هفتم را میان بهترین سریال‌های تاریخ در imdb کسب کرد سینما هم به فکر افتاد که از این سریال درام دوست‌داشتنی استفاده کند. مایکل انگلر که از نویسندگان و کارگردانان سریال بود نسخه‌ی سینمایی آن را ساخته است. فیلم همان کاراکترهای سریال‌ را دنبال می‌کند. داستان خانواده‌ی کراولی که مالکانی ثروتمند در یکی از ییلاق‌های انگلستان در اوایل قرن بیستم هستند.

مخاطبان به فیلم در سایت سینمااسکور امتیاز A را داده‌اند و در imdb امتیاز فیلم ۷.۸ از ۱۰ شده است. منتقدان به فیلم روی خوش نشان داده‌اند. منتقد اسلیت نوشته است: «طرح داستانی «دانتون ابی» درخشان است. نه به این دلیل که شگفت‌زده‌تان می‌کند بلکه به این خاطر که هر کدام از بازیگران دقیقا همان کاری را انجام می‌دهند که از آن‌ها انتظار می‌رود. این فیلم پاداشی برای طرفداران پروپا قرص سریال «دانتون ابی» است و جزییات زیبا و دقیقی را از سریال برداشته و در فیلم هم رعایت کرده است.»

فیلم «دانتون ابی» به وضوح بیشتر محبوب زنان است و ۷۴ درصد مخاطبان فیلم را زنان تشکیل می‌دادند و ۶۰ درصدشان بالاتر از ۳۵ سال داشتند. این یعنی آدم‌هایی که مخاطب این فیلم هستند اکثرا بزرگسالانی‌اند که به درام‌های تاریخی-عاشقانه علاقه دارند.

۴. خانواده‌ی آدامز (The Addams Family)

کارگردان : گرگ تیرمن و کونراد ورنون

: گرگ تیرمن و کونراد ورنون صداپیشگان : اسکار آیزاک، چارلیز ترون

: اسکار آیزاک، چارلیز ترون امتیاز متاکریتیک: ۵۴ از ۱۰۰

۵۴ از ۱۰۰ بودجه‌ی تولید: ۴۰ میلیون دلار

۴۰ میلیون دلار فروش در گیشه: ۹۱ میلیون و ۴۲۷ هزار و ۹۶۷ دلار

فروش فیلم «خانواده‌ی آدامز» بالاتر از حد انتظار تحلیل‌گران بود. «خانواده‌ی آدامز» نسخه‌ی انیمیشن یک سری کاریکاتور است که در حقیقت طعنه‌ای به خانواده‌های آمریکایی قرن بیستم بود. همه‌ی اعضای این خانواده عجیب و غریب هستند.

در روز افتتاحیه‌ی این انیمیشن تماشاگران به آن امتیاز B+ را در سایت سینمااسکور دادند. ۵۹ درصد مخاطبان این انیمیشن را زنان تشکیل می‌دادند و ۴۸ درصد از آن‌ها زیر ۱۷ سال داشتند. گرگ تیرمن و کونراد ورنون کارگردانان این انیمیشن هستند.

انیمیشن هر چند پرفروش شد اما نه بین تماشاگران امتیاز خوبی کسب کرد و نه از طرف منتقدان تایید شد. امتیاز متاکریتیک این انیمیشن ۵۴ از ۱۰۰ است. منتقدان معتقدند این انیمیشن همان شعارهای همیشگی را در باب وفادار بودن به خود و اهمیت خانواده به شیوه‌ای کاملا کلیشه‌ای به تصویر می‌کشد. البته برخی دیگر هم معتقدند که فیلم بامزه است و باعث می‌شود نسل جدید با این خانواده‌ی عجیب و دوست‌داشتنی آشنا شوند. البته گفته می‌شود که فیلمنامه‌ی لیبرمن خیلی کودکانه و سطحی نوشته شده است اما ممکن است گاهی از بزرگترها هم خنده بگیرد.

۵. فریب‌کاری (The Hustle)

کارگردان : کریس ادیسون

: کریس ادیسون بازیگران : آن هاتاوی، ریبل ویلسون

: آن هاتاوی، ریبل ویلسون امتیاز متاکریتیک: ۳۶ از ۱۰۰

۳۶ از ۱۰۰ بودجه‌ی تولید: ۲۱ میلیون دلار

۲۱ میلیون دلار فروش در گیشه: ۹۵ میلیون دلار

این کمدی با محوریت قهرمانان زن بازسازی فیلم «رذل‌های فاسد کثیف» محصول ۱۹۸۸ است. پنی هنرمند گول زدن است که مردان را به دام می‌اندازد تا به او پول بدهند. در حالی که جوزفین آدم پیچیده‌تری است که ثروتمندترین مردان جهان را فریب می‌دهد و ایده‌آلش یک اسطوره‌ی متقلب به نام «مدوسا» است. این دو زن برای اولین‌بار همدیگر را در ریویرا می‌بینند. پنی دستگیر می‌شود و جوزفین او را نجات می‌دهد و از او می‌خواهد که از کشور خارج شود. پنی از جوزفین می‌خواهد راه و روش‌هایش را به او هم بیاموزد.

فیلم از نظر منتقدان تقریبا مزخرف ارزیابی شده و امتیاز ۳۶ از ۱۰۰ را به آن داده‌اند. منتقد پلی لیست گفته که این فیلم احمقانه است و مخاطبش را آنقدر دست‌کم گرفته که انگار فرض می‌کند حتی آنها از فیلم هم احمق‌ترند! فیلمی که حتی بازیگرانش هم نمی‌توانند کاری برایش انجام بدهند. فیلمی که هیچ چیزش درست کار نمی‌کند.

۶. پیگرد سرد (Cold Pursuit)

کارگردان : هانس پیتر مولند

: هانس پیتر مولند بازیگران : لیام نیسن، تام بیتمن

: لیام نیسن، تام بیتمن امتیاز متاکریتیک: ۵۷ از ۱۰۰

۵۷ از ۱۰۰ بودجه‌ی تولید: ۶۰ میلیون دلار

۶۰ میلیون دلار فروش در گیشه: ۷۶.۳ میلیون دلار

اکشن تریلری که اولین فیلم کارگردانش است. به صورت رسمی اعلام شده که این فیلم بازسازی فیلم «به ترتیب ناپدید شدن» (in order of disappearance) محصول ۲۰۱۴ نروژ است.

فیلم داستان یک راننده‌ی برف‌روب به نام نلز کاکسمن است که زندگی آرامی دارد. او پیش‌تر به عنوان «شهروند سال» انتخاب شده است اما زندگی آرامش وقتی پسرش در اثر اوردوز مصرف هروئین می‌میرد به هم می‌ریزد. همسر نلز که اندوهگین و افسرده شده او را ترک می‌کند. نلز وقتی متوجه می‌شود که پسرش در حقیقت به دست یکی از کارتل‌های مواد مخدر به قتل رسیده می‌خواهد خودکشی کند اما بعد تصمیم می‌گیرد که به دنبال عدالت و انتقام برود و سه نفر از اعضای کارتل مواد مخدر را به قتل می‌رساند.

۷. بازی بچه (Child’s Play)

کارگردان : لارس کلوبرگ

: لارس کلوبرگ بازیگران : گابریل بیتمن، اوبری پلازا

: گابریل بیتمن، اوبری پلازا امتیاز متاکریتیک : ۴۸ از ۱۰۰

: ۴۸ از ۱۰۰ بودجه‌ی تولید: ۱۰ میلیون دلار

۱۰ میلیون دلار فروش در گیشه: ۴۴.۹ میلیون دلار

این فیلم وحشت بازسازی فیلمی به همین نام محصول ۱۹۸۸ است و مربوط به سری فیلم‌های «بازی بچه». شخصیت مهم این سری فیلم‌ها عروسکی به نام چاکی است که برای طرفداران فیلم‌های وحشت اسم آشنایی است. مارک همیل صداپیشه‌ی قدیمی چاکی است. داستان یک شرکت چند ملیتی است که خط تولید آن دست به یک حرکت انقلابی برای تولید عروسک‌هایی با تکنولوژی پیشرفته می‌زند. آن‌ها طوری طراحی شده‌اند که برای طولانی مدت همراه صاحبان‌شان‌ باشند. این عروسک‌ها می‌توانند با بقیه‌ی محصولات این شرکت‌ها ارتباط برقرار کنند.

بچه‌ها خیلی زود عاشق این محصولات می‌شوند. در ویتنام وقتی شرکت یکی از کارمندانش را اخراج می‌کند او در تلافی این ماجرا عروسکی را دستکاری می‌کند و همه‌ی پروتکل‌های امنیتی‌اش را غیرفعال می‌کند. بعد هم خودش را می‌کشد. این عروسک به شیکاگو و به دست نوجوان ۱۳ ساله‌ای به نام اندی می‌رسد. اتفاقات ترسناک شیطانی توسط چاکی از همین جا شروع می‌شود.

۸. آماده یا نه (Ready or Not)

کارگردان : مت بتینلی اولپین، تایلر ژیلت

: مت بتینلی اولپین، تایلر ژیلت بازیگران: سامارا ویوینگ، آدام برودی، اندی مک‌داول

سامارا ویوینگ، آدام برودی، اندی مک‌داول امتیاز متاکریتیک: ۶۴ از ۱۰۰

۶۴ از ۱۰۰ بودجه‌ی تولید: ۶ میلیون دلار

۶ میلیون دلار فروش در گیشه: ۵۷.۱ میلیون دلار

فیلم نقدهای مثبتی دریافت کرد و به خصوص بازی سامارا ویوینگ مورد تحسین منتقدان قرار گرفت. به علاوه شوخ‌طبعی فیلم و هیجانش را ستودند.

این کمدی سیاه وحشت داستان خانواده‌ی ثروتمندی به نام دوماست که نسل اندر نسل در نیمه‌شب عروسی با عضو جدید خانواده یک بازی ترتیب می‌دهند. در فلاش‌بکی می‌بینیم که سال‌ها قبل الکس دومای جوان و برادرش دنیل شاهد قتل مردی به نام چارلز هستند که تازه با عمه‌شان هلن ازدواج کرده بود.

سی سال بعد الکس که حالا از خانواده‌اش فاصله گرفته به املاک خانوادگی برمی‌گردد تا با زن جوانی به نام گریس ازدواج کند. گریس مشتاق است که بخشی از خانواده‌ی الکس شود. بعد از مراسم ازدواج است که گریس از رسم آن‌ها با خبر می‌شود. اول کار به نظر گریس بازی جالبی می‌آید اما کم‌کم بازی ابعاد ترسناکی پیدا می‌کند.

۹. نیمه‌ی تابستان (Midsommar)

کارگردان : آری آستر

: آری آستر بازیگران : فلورانس پیو، جک رینور

: فلورانس پیو، جک رینور امتیاز متاکریتیک : ۷۲ از ۱۰۰

: ۷۲ از ۱۰۰ بودجه‌ی تولید : بین ۸ تا ۱۰ میلیون دلار

: بین ۸ تا ۱۰ میلیون دلار فروش در گیشه: ۴۱.۱ میلیون دلار

«نیمه تابستان» (Midsommar) یک فیلم ترسناک سوئدی- آمریکایی است. «نیمه تابستان» را آری استر کارگردان فیلم موفق «موروثی» (Hereditary) ساخته است؛ فیلمی که در میان آثار ترسناک موفق سال گذشته میلادی قرار داشت.

این فیلم سینمایی بر داستان زوجی تمرکز دارد که تعطیلات خود را در یک دهکده کوچک در سوئد می‌گذرانند. این سفر که شروع خوبی دارد، به مرور فضایی عجیب و غریب پیدا می‌کند و زوج فیلم هر لحظه بیش از پیش به همسایه‌های خود مشکوک می‌شوند. همسایه‌هایی که به مرور درخواهیم یافت چه گرایش‌های عجیبی دارند. در این دهکده هر نود سال یک‌بار جشنواره‌ای برگزار می‌شود. فیلم به شدت متکی بر اسطوره‌ها و افسانه‌های اسکاندیناوی است و البته گاهی ویژگی‌های یک فیلم اسلشر را پیدا می‌کند.

نکته‌ی جالب این که آستر فروپاشی یک رابطه را محور فیلمش قرار داد بعد از آن که خودش یک جدایی دشوار را تجربه می‌کند.

منتقدان فیلم را دوست داشتند و به نظرشان اثری جاه‌طلبانه بود که کارگردانی ماهرانه‌ای دارد. آن‌ها معتقدند که آری آستر در ساخت فیلم‌های ترسناک به یک سینماگر مولف تبدیل شده است.

۱۰. جودی (Judy)

کارگردان : روپرت گولد

: روپرت گولد بازیگران : رنه زلوگر

: رنه زلوگر امتیاز متاکریتیک: ۶۵ از ۱۰۰

۶۵ از ۱۰۰ بودجه‌ی تولید: –

– فروش در گیشه: ۲۳ میلیون و ۴۴۸ هزار دلار

فیلمی بیوگرافیک درباره‌ی زندگی بازیگر و خواننده‌ی مشهور دوران طلایی هالیوود یعنی جودی گارلند که احتمالا او را با فیلم «جادوگر شهر از» به یاد دارید. فیلم در سایت سینمااسکور از سمت مخاطبان امتیاز A- را دریافت کرده است. ۶۰ درصد مخاطبان فیلم را زنان تشکیل می‌دادند و ۷۹ درصد از آن‌ها بالای ۳۵ سال داشتند.

قصه‌ی فیلم در حقیقت داستان زمانی است که گارلند افول کرده و به همین دلیل به یک سری کنسرت در زمستان سال ۱۹۶۸ تن می‌دهد. کنسرت‌هایی که بلیت‌هایشان در پیش‌فروش تمام می‌شود و گارلندی که تمام تلاش‌اش را می‌کند مثل همیشه بدرخشد.

منتقدان به فیلم امتیاز ۶۵ از ۱۰۰ را داده‌اند. آن‌ها به خصوص بازی رنه زلوگر را ستایش کرده‌اند. زلوگر به همراه روپرت گولد چیزی تاثیرگذار و غیرمعمول از فیلم «جودی» بیرون کشیده‌اند: تصویری بیوگرافیک که در آن سوژه و اجراکننده نیمه‌ی راه به یکدیگر می‌رسند و در این پروسه هر کدام دیگری را توضیح می‌دهد.

