بالاخره قسمت نخست سریال «قورباغه» پخش شد و در شبکه‌ی نمایش خانگی طوفانی به پا کرد. گفته‌ می‌شود قسمت اول این سریال در عرض دو روز ۴۸ میلیون دقیقه دیده شده است. این طور که پیداست این مجموعه یا حداقل قسمت اول و ترکیب شخصیت‌های آن وام‌دار فیلم فرانسوی «نفرت» (La Haine) هستند.

در اغلب فیلم‌های هومن سیدی می‌توان نشانه‌هایی از رویدادهای واقعی یا دیگر فیلم‌های سینمایی پیدا کرد. از «خشم و هیاهو» که آشکارا به زندگی ناصر محمدخانی اشاره دارد تا «مغزهای کوچک زنگ‌زده» که برخی آن را یک رونوشت ایرانی از فیلم «شهر خدا» خواندند. اتفاقات قسمت نخست سریال قورباغه هم حاکی از این است که سیدی در اثر جدیدش نیز به سراغ یک فیلم خارجی مشهور و محبوب رفته تا بخشی از داستان و ویژگی‌های شخصیت‌هایش را بر اساس آن شکل دهد. در ابتدای قسمت نخست قورباغه نوشته می‌شود «برداشت آزاد از La Haine» و در این مطلب قصد داریم نگاهی کوتاه بیندازیم بر جهان فیلم نفرت و مشابهت‌های آن با سریال قورباغه.

فیلم نفرت به کارگردانی متیو کاسوویتس محصول سال ۱۹۹۵ اثری سیاه و سفید است که به مسئله‌ی خشونت جاری در جامعه‌ی فرانسه و تقابل نیروهای پلیس و امنیتی با جوانان و به طور دقیق‌تر جوانان خلافکار خرده‌پا می‌پردازد. سریال سیدی نیز حداقل در قسمت نخست به چنین مسئله‌ای اشاره دارد.

قورباغه در دقایق آغازین فضایی ملتهب دارد و سعی می‌کند دنیای گانگسترها و خیابان‌گردهای پاریسی و اروپایی را در تهران بازآفرینی کند. در همان دقایق ابتدایی قسمت نخست یک مامور پلیس توسط دو جوان ناشناس زخمی می‌شود و در سراسر این قسمت شاهد گفت‌وگوهایی درباره‌ی نیروهای انتظامی، سرقت، اسلحه و خشونت میان سه شخصیت محوری داستان هستیم.

سریال قورباغه به تبعیت از فیلم نفرت قصه‌ی خود را با سه شخصیت آغاز می‌کند. فیلم کاسوویتس در شهرکی در حاشیه شهر رقم می‌خورد و یک جوان سیاه‌پوست، یک پسر سفیدپوست فرانسوی و یک جوان عرب را با یکدیگر همراه کرده و ترکیبی جذاب و دوست‌داشتنی را شکل می‌دهد. نفرت از جایی شروع می‌شود که چند ساعت قبل مامور پلیسی توسط دوستان یکی از این سه شخصیت به شدت آسیب دیده و اسلحه او دزدیده شده است.

یکی از نقاط مثبت این فیلم پرداخت درست و اصولی به این سه جوان، یکی بامزه، یکی بی‌اعصاب و دیگری متفکر، و تمرکز بر تفاوت‌ها و مشابهت‌های آن‌ها است که این جمع سه رنگ را به یک تیم قابل قبول و هم‌دلی‌برانگیز تبدیل می‌کند.

سریال سیدی نیز چنین داستانی را روایت می‌کند و سعی دارد با تمرکز بر مغایرت‌ها و همانندی‌های شخصیت‌هایش بیننده را با آن‌ها همراه کند.

شباهت‌های این فیلم و سریال تنها به اینجا ختم نمی‌شود و چند سکانس این دو اثر بسیار شبیه یکدیگر هستند. به عنوان مثال هومن سیدی موقعیت و دیالوگ‌ها سکانس سرقت اتومبیل را بسیار نزدیک به فیلم نفرت ساخته و نوشته است. از لحاظ اجرایی هم می‌توان قرابت‌های فراوانی میان نفرت و قورباغه و حتی سریال‌های محبوب دیگری پیدا کرد، اما نمی‌دانیم در قسمت‌های بعدی نیز شاهد چنین نزدیکی‌هایی خواهیم بود یا سیدی مسیر مورد نظر خود را برای روایت و تصویرگری قصه‌اش در نظر گرفته است.

سریال قورباغه به نویسندگی و کارگردانی هومن سیدی دوشنبه‌ها پخش خواهد شد و از میان بازیگران آن می‌توان به نوید محمدزاده، صابر ابر، سحر دولتشاهی و آناهیتا افشار اشاره کرد.

