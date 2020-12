فروش خوب «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» برادران وارنر را مجاب کرده است تا خیلی زود ساخت فیلم «زن شگفت‌انگیز ۳» را به کارگردانی پتی جنکیز آغاز کنند.

فیلم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ چند روز قبل در سینماهای آمریکا و سایر نقاط جهان روی پرده رفت و توانست به فروشی ۸۵ میلیون دلاری دست پیدا کند. این میزان فروش در دوران کرونا بسیار چشمگیر است و به خاطر استقبال خوب سینمادوستان از ماجراجویی‌های تازه پرنسس دایانا خیلی سریع ساخت فیلم زن شگفت‌انگیز ۳ در دستور کار قرار گرفته و بازیگر اصلی و کارگردان این مجموعه نیز برای ساخت آن بازمی‌گردند.

نقد «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴»؛ درخشان نیست اما سرگرم‌ می‌کند

توبی امریک یکی از مدیران ارشد کمپانی برادران وارنر در پیامی اعلام کرده است: «در حالی که طرفداران در سراسر جهان پرنسس دایانا را در آغوش می‌کشند و فیلم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ یک شروع قدرتمند [در گیشه] داشت، ما مفتخریم که اعلام کنیم قصد داریم داستان او را ادامه دهیم. گال گدوت و پتی جنکیز برای پایان دادن به این سه‌گانه بازخواهند گشت.»

بنابر گزارش وارنر مدیا، تقریبا نیمی از مشترکان اچ‌بی‌او مکس فیلم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ را در روز انتشارش تماشا کرده‌اند. همچنین در روز انتشار این فیلم ابرقهرمانی میانگین مدت زمان تماشای فیلم و سریال در اچ‌بی‌او مکس در مقایسه با روزهای ماه نوامبر حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. قسمت دوم زن شگفت‌انگیز همزمان با اکران در سالن‌های سینما از طریق شبکه‌ی اچ‌بی‌او و سرویس آنلاین اچ‌بی‌او مکس نیز در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.

باکس آفیس موجو اعلام کرده این فیلم طی ۳ روز در سینماهای آمریکا و ۴۲ کشور دیگر به ترتیب ۱۶.۷ و ۶۸.۳ میلیون دلار فروخته و مجموع فروش خود را به ۸۵ میلیون دلار رسانده است. میانگین امتیاز زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ در راتن‌تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب ۶۵ از ۱۰۰ و ۵۹ از ۱۰۰ است که نشان می‌دهد بسیاری از منتقدان اثر جدید جنکیز را فیلمی خوب ارزیابی کرده‌اند.

پیتر دبروج از ورایتی در بخشی از نقد خود که امتیاز ۶۰ از ۱۰۰ را به زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ داده آورده است: «فیلم‌ها قادر نیستند مسائل جهانی حوزه سلامت را حل کنند اما می‌توانند در روزهای سخت الهام‌بخش باشند و برای مدت کوتاهی ذهن‌مان را از افکار معمول بازدارند. فیلم‌ها می‌توانند وقتی که دچار افتراق شده‌ایم ما را کنار هم جمع کنند و شکاف‌ها و چند‌دستگی‌هایی که تعریف‌کننده این دوران‌اند را کمی التیام بخشند. به گمانم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ می‌تواند ما را به بعضی از این اهداف برساند ولی بیشتر به خاطرمان می‌آورد که در این شرایط تا چه حد محتاج یک ابرقهرمان‌ایم؛ ابرقهرمانی که زمان را به عقب بازگرداند و ناجی وضعیت فعلی که جهان در آن گرفتار شده باشد. از این منظر فیلم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ یک هنر عامه‌پسند درخشان و یک داروی ضد افسردگی اساسی است.»

منبع: Deadline

The post فیلم زن شگفت‌انگیز ۳ با حضور گل گدوت و پتی جنکیز ساخته خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala