در روزهایی که همه در قرنطینه‌ی خانگی به ‌سر می‌برند و برای فرار از این یک‏نواختی به صفحه‌ی تلویزیون میخکوب شده‌اند، سریال‌ها نقش به سزایی را در سرگرم نمودن مخاطبان ایفا می‌کنند. در ادامه قصد داریم بهترین سریال‌ها در سطح بین‌المللی را معرفی کنیم.

از بسیاری جهات، بحران کووید-۱۹ نقش کاتالیزوری را در پیشرفت ‌سریع‌ محتوای شبکه‏‌های تلویزیونی داشت که قبل از آن از سرعت متوسطی برخوردار بودند. این امر با پیشرفت مداوم زیرساخت‏‌های جهانی و افزایش برنامه‏‌سازی توسط برنامه‏‌سازان محلی صورت گرفت. جستجو میان هزاران برنامه و کانال مختلف، با محتوای بی‌‏پایان به هر زبان ممکن، می‏‌تواند خسته‌‏کننده باشد، به همین دلیل، ورایتی فهرستی از بهترین سریال‌های بین‌المللی فراهم نموده‏ است.

۱. الف (Aleph)

شبکه پخش: شبکه‌ی فاکس ‌و بلوتی‌وی ترکیه

در این سریال نسبتاً جدید در شبکه‌ی تلویزیونی ترکیه، دو کارآگاه در استانبول به دنبال قاتل زنجیره‌ای درویش مسلکی می‏‌گردند که با استفاده از رموز صوفی و عرفانی سرنخ‌هایی از خود به جای می‏‌گذارد.

این سریال به کارگردانی و نویسندگی امین آلپر، کارگردان و نویسنده‌ ترکیه‌ایه فیلم درام‌ «جنون» محصول سال ۲۰۱۵ است که در ونیز غوغا کرد. سریال «الف» سریالی سریع, خشن و مخوف است که علیرغم این‌که ریشه در فرهنگ ‌اسلامی دارد، برخی از عناصر سریال «کارآگاه حقیقی» و فیلم «هفت» را به کار گرفته ‌است. این دو کارآگاه، دو قطب مخالف هم هستند. کمال جوان که پس از ناکامی در اسکاتلند به استانبول بازگشته ‌است، رویکردی تحلیلی و منطقی دارد. ستار متعصب و سخت‏کوش است و بیشتر پیرو غریزه‌ی خود می‏‌باشد. این دو در کنار هم قرار می‌گیرند و برای رمزگشایی از سرنخ‌ها، از یاشار، استاد تاریخ اسلامی کمک می‌گیرند. این سریال در شبکه‌ی ترکیه‌ای بلوتی‌وی به‌ روی آنتن رفت.

۲. بچه‌های بد (The bad kids)

شبکه پخش: آیکیئی (چین)

سریال جنایی و دلهره‌‏آور دوازده ‌قسمتی «بچه‌‏های بد» که از شبکه آیکیئی پخش شد، داستان دردسرهای پیش‏روی سه کودک است که به طور تصادفی از صحنه‌ی یک جنایت فیلم‌ گرفته ‌بودند. با در نظر گرفتن تاثیر به سزای هان سنپینگ به عنوان تهیه کننده و کارگردانی هنری تیان ژوانگ (دزد‌ اسب و بهار در یک شهر کوچک)، بچه‌های بد از زمان اولین پخش‌ در ماه ژوئن به عنوان اولین سریال‌ چینی ژانر درام توانست به معنی واقعی در قصه‌گویی، فیلمبرداری و عملکرد با سریال‌های خارجی رقابت کند.

این سریال که از رمانی به نام «بچه‌ها‌ی بد» نوشته زی جین شن در سال ۲۰۱۴ اقتباس شده ‌است، گروهی از بازیگران بسیار متبحر از جمله وانگ جینکچون، برنده‌ی جایزه‌ی خرس نقره‌‏ای جشنواره‌‌ی برلین (به عنوان بهترین بازیگر) برای بازی در فیلم «تب بهاری» در کنار هنرمند با استعداد کین‌ هائو را دارد. هم‌چنین ژانگ سانگ ‌ون که در فیلم‌های «داستان شنبه» و «بازی سایه‌ها» ایفای نقش کرده‌ در این سریال حضور دارد.

توجه به موسیقی متن ‌تاریک سریال نیز خالی از لطف نیست، که فرصتی مناسب برای خودنمایی گروه‌های موسیقی ‌چینی بود. آن‌ها حتی تعدادی موسیقی جدید مختص همین سریال ساختند که در کشوری که موسیقی ‌متن معمولا مضحک و بی‏‌نتیجه است و به راحتی فراموش می‌شود، اتفاقی نادر بود.

۳. سقوط بر روی تو (Crash landing on you)

شبکه ‌پخش: تی‌وی‌ان (کره‌ی جنوبی)

سریال سقوط بر روی تو ساخت کشور‌ کره‌ جنوبی، در عین ناکوکی و فاقد انسجام بودن، بر اساس داستانی واقعی ساخته ‌شده و به عنوان یکی از بهترین نمایش‌‏های سال در شبکه‌ی تلویزیونی تی‌وی‌ان و شبکه‌ی جهانی نتفلیکس انتخاب شده است. این سریال شانزده قسمتی، یک داستان افسانه‏‌ای مدرن درباره‌ی زن تاجر بسیار زیبا و ثروتمندی اهل کره‌ جنوبی است (با بازی ستاره‌ی پیشکسوت درام سون یه جین) که گلایدرش در مرز کره‌ شمالی سقوط می‌کند. او توسط کاپیتان ارتش (هیون بین) نجات می‌یابد که او را پنهان کرده و بعدها فراری می‌دهد. در این میان سرو کله‌ی نامزد ‌حسود زن تاجر هم پیدا می‌شود که مانند وصله ناجور است. این سریال به خاطر توجه زیاد به جزئیات، سبک ساخت مدرن، افراط نکردن در پرداختن به مسائل سیاسی و به خشم آوردن مردم کره‌ شمالی، مورد تحسین قرار گرفته است.

۴. داستان‏‌های نامرئی (Invisible stories)

شبکه ‌پخش: HBO آسیا (سنگاپور)

این سریال زندگی واقعی را در قلب سنگاپور، در ساختمانی معمولی از گروه ساختمان‏‌سازی سنگاپور به تصویر می‌کشد. در سال ۱۹۹۷ فیلمساز پیشتاز سنگاپوری اریک خو سریال «دوازده داستان» را حول محور زندگی افراد همان آپارتمان ساخت. اکنون پس از بیست‌ و سه سال، لر جیوآن شش داستان مستقل را درباره‌ی افراد داخل همان ساختمان و همسایگان آنان می‌سازد که تفاوت زندگی در شهرهای جزیره‌ای را منعکس می‌کند. قسمت اول به خاطر بازی درخشان یئو یان‌یان، که دو مرتبه برنده‌ی جایزه‌ی اسب ‌طلایی برای فیلم‌های «ایلو ایلو» در سال ۲۰۱۳ و «فصل‌مرطوب» درسال ۲۰۱۹ شده بود، بسیار فوق‌‏العاده بود. او نقش یک مادر تنها را بازی می‌کند که در نگهداری از پسر نوزده ‌‌ساله‌ی اوتیسمی و خشن خود سردرگم و آشفته شده ‌است. در قسمتی دیگر، موضوع حول محور مردی می‌‏چرخد که روزها را به عنوان راننده تاکسی گذرانده و شب‌ها با دنیای ارواح ارتباط برقرار می‏‌کند؛ و در این حین اشاره‌ای هم به کارگران ‌جنسی تایلند می‌شود. این سریال‌ هم‌چنین اشاره‌ای به زندگی بانک‌داران، مشاهیر فضای مجازی و کارگران بنگلادشی می‌کند. این سنگاپور‌ واقعی است، دنیایی عاری از «آسیایی‌های متمول».

۵. گلّه (La Jauria)

شبکه ‌پخش: آمازون پرایم (شیلی)

نخستین محصول آمازون پرایم در شیلی به نام «گلّه» در یک مدرسه‌ی خصوصی کاتولیک در سانتیاگوی شیلی اتفاق می‌افتد. این سریال درباره‌ی دانش‏‌آموزی است که شکایت نامه‌ای تنظیم می‌کند و ناخواسته به موضوع ‌اصلی تحقیقات پلیس تبدیل می‌شود. داستان شامل نمایش یک بازی آنلاین ویدیویی است که در آن افرادی از آزار و اذیت جنسی زنان فیلم گرفته و به اشتراک می‌گذارند. این اثر حاصل همکاری و تهیه‌کنندگی پابلو و خوان دادیوس لارین و شبکه‌ی تلویزیونی TVN و تلویزیون ملی شیلی می‌‏باشد. لوسیا پوئنزو یکی از برجسته‌ترین نویسنده و کارگردانان آمریکای لاتین، نقش اول سریال را با دنیلا وگا، ستاره پیشتاز فیلم «یک زن شگفت‌‏انگیز» برنده جایزه آکادمی سباستین للیو پر کرد. این سریال در بسیاری از کشورهای جهان پخش شد و بازخوردهای خوبی دریافت کرد.

۶. آدم‌های معمولی (Normal People)

شبکه‌ پخش: بی‌بی‌سی (کانادا)، هولو (امریکا)

یکی دیگر از سریال‌هایی که در قرنطینه‌ی خانگی توانست مفید باشد، آدم‌های معمولی بود که از رمان پرفروش سالی رونی که در سال ۲۰۱۸ چاپ شد اقتباس شده‌ است. آدم‌های معمولی سریالی غمگین، حسرت ‌برانگیز و عاشقانه است و رابطه‌ی پرفراز و نشیب بین زن و مردی جوان را روایت می‌کند که با مسیر خود، بیگانه هستند. با بررسی مزیت و سطح این سریال، می‌‏توان گفت سریال آدم‌های معمولی با ظرافت هر چه تمام‌‏تر و بدون زیاده‌روی و به هم زدن تعادل، تمایلات جنسی را نیز در سریال دخیل می‌کند. داستان به دنبال دو بازیگر اصلی دیزی ادگار جونز و پائول مسکال که یک شبه به ستاره‌های جهانی تبدیل شدند، در ایرلند و گاها بخش‌های کوتاهی را در اروپا روایت می‌کند.

این سریال از سازندگان فیلم‌‏های برنده‌ی جایزه‌ی اسکار «سوگلی» (The favorite) و «اتاق» (Room)، مهارت، تبحر و جدیت لنی آبراهامسون و هتی مک دونالد کارگردان سریال «پایان هوارد» بهره می‌برد که هر کدام ۶ قسمت از این سریال را کارگردانی کرده‌اند. بی‌بی‌سی آی پلیر، شصت ‌‌و دو میلیون درخواست برای تماشای این سریال دریافت کرده است که باعث شد این سریال، نامزد جایزه‌ی امی پربیننده‌ترین سریال شود.

۷. پاتل لک (Paatal Lok)

شبکه‌ پخش: آمازون‌ پرایم (هند)

در نیمه‌ی ماه می هند به دنبال برگزاری هر چه باشکوه‌تر مسابقات لیگ برتر کریکت بود اما این مسابقات به دلیل قوانین قرنطینه‌ به تعویق افتاد و سریال پلیسی «پاتال لک» جای آن را گرفت. در ظاهر، ممکن است اصطلاح پلیس کارآزموده‌ی به دنبال کسب اعتبار، همکار ناوارد و بلند پرواز او، خبرنگاران و سیاست‏‌مداران فاسد، آشنا به نظر برسد اما این سریال، چیزی بیش از این‌هاست. موضوع داستان، نگاهی عمیق به حقایق حال حاضر هند از کمونیسم و تبعیض مذهبی بوده، و جای تعجب نیست که چیزی که سابقا بال راست کشور بوده و هم ‏اکنون جریان اصلی به حساب می‏‌آید، به سوی تاریکی روی برگرداند. سازنده این سریال سودیپ شارما که به ثبات عقیده مشهور است، برای خلق یک اثر پرقدرت با تهیه‌کنندگان «NH10» و ستاره بالیوود «آنوشکا شارما» متحد شده. تیم بازیگری قدرتمند این اثر شگفت‏‌انگیز را زیباتر می‌‏کند.

۸. ماوراء الطبیعه (Paranormal)

شبکه‌ پخش: نتفلیکس (مصر)

این سریال شش قسمتی ترسناک به کارگردانی عمر سلاما، که پیش از این فیلم «شیخ جکسون» را درباره‌ی یک روحانی‌ اسلامی که علاقه‌ی زیادی به مایکل جکسون دارد، کارگردانی کرده است، به عنوان اولین سریال عربی محسوب می‌‏شود که توانست جهانی شدن را تجربه ‌کند. داستان سریال ماوراءالطبیعه که به اقتباس از رمانی پرفروش با همین نام ساخته شده ‌است، در دهه‌ی ۱۹۶۰ می‌گذرد و درباره‌ی ماجراهای دکتر رفعت اسماعیل، متخصص خون، مردی چهل‌ ساله و بدبین است که کودکی آسیب‌‏پذیری داشته، بارها شکست را تجربه کرده و همیشه در تلاش برای ارتباط با ارواح، غول‌ها، مومیایی‌ها و یک گوریل است که در تعقیب اوست و تمام باورهای علمی او را زیر سوال می‌برد. هر قسمت از این سریال به طور مستقل یک پدیده ماوراءالطبیعه را به تصویر می‌کشد که همیشه رگه‌هایی از ژانر شوخ‏‌طبعی و عاشقانه را درخود دارد. استفاده سریال عربی از ژانر وحشت، پنجره‌ای متفاوت و جذاب به روی بیننده باز کرده است.

۹. پارتیزان (Partisan)

شبکه پخش: شبکه تلویزیونی ویاپلی (سوئد)

پارتیزان، یک سریال جنایی و دلهره‌‏آور ساخته نوازنده سابق و کارگردان حال حاضر سوئدی، امیر شمدین و بازی فارس فارس، بازیگر سریال «چرنوبیل» است. این سریال پنج فصلی روایتگر داستان (فارس فارس) مردی مرموز به نام جانی است که وارد جرنارا (مزرعه‏‌ای به ظاهر ایده‏‌آل با جامعه‌‏ای کوچک) می‏‌شود، تا به عنوان راننده کامیون مشغول به کار شده، فقط برای این‌که اثبات کند که آن‌جا مرز بدترین نوع قاچاق انسان است. شمدین با استفاده از مناطق سرسبز و روشن حومه سوئد، که با موضوع سریال هم‌خوانی دارد، ظاهر دهه ۱۹۷۰ را به سریال داده. این سریال که با خلاقیت فارس فارس ساخته شده، شوخ‏‌طبعی «فارگو» مانندی را به نمایش می‌‏گذارد. این سریال توانست بهترین جوایز امسال کن را برنده شود. «پارتیزان» به صورت اختصاصی در شبکه NENT قرار گرفته و توانسته رکورد بهترین شروع را از زمان آغاز پخش در ماه آگوست، به خود اختصاص دهد.

۱۰. پاتریا (Patria)

شبکه پخش: HBO اروپا (اسپانیا)

«پاتریا» بر اساس داستانی به همین نام از نویسنده اهل باسک، فرناندو آرامبورو اقتباس شده و تاثیر اندوهناک درگیری مسلحانه در منطقه باسک را به تصویر می‏‌کشد که از ۱۹۵۹ تا ۲۰۱۱، بر روی مردم هر دو طرف، گسترده بود. این سریال، یک اعتصاب تکامل نیافته را به رخ می‏‌کشد.

داستان اصلی سریال بر روی دو زن به نام‌های بیتوری و میرن بنا شده است. این دو قبل از این‌که شوهر بیتوری، که صاحب یک کسب‌و‌کار کشتیرانی محلی بود، توسط اعضای ETA کشته شود، بهترین دوست هم بوده‏‌اند. در سال ۲۰۱۱، سازمان تروریستی ETA اعلام می‏‌کند که نیروهای خود را عقب می‏‌کشد، و بیتوری که در حال مرگ بر اثر سرطان است، ماموریتی را آغاز می‌‏نماید. اولین حضور او در سن‏‌سباستین، جمعیت را به جنبش وا می‏‌دارد؛ به ویژه میرن. در طول سریال صحنه‏‌هایی از سال ۲۰۱۰ با فلش‌‏بک‏هایی به دهه ۱۹۸۰، زمانی که خانواده‌‏ها دارای انسجام بودند، به نمایش گذاشته می‏‌شود.

۱۱. اموال (Possession)

شبکه پخش: Canal Plus و Yes TV (فرانسه)

«اموال» یک اثر دلهره‌‏آور فرانسوی-اسرائیلی، نوشته شاشار ماگن سازنده «Sirens» و به کارگردانی توماس وینسنت نامزد جایزه BAFTA برای فیلم بادیگارد است. ترکیب چندگانه استعدادها در پشت و جلوی دوربین، سریالی غیرمعمولی را خلق کرده که عناصر دلهره و درام خانوادگی را با پس‌‏زمینه شهوت و ماوراءالطبیعه ترکیب می‏‌کند.

ردا کاتب بازیگر «دشمنان نزدیک» در نقش کریم، یک سیاست‏مدار فرانسوی است که برای نجات یک زن جوان فرانسوی (نادیا ترشکیه‏ویچ) که مظنون به قتل شوهر خود در شب عروسی‌شان است به اسرائیل می‌آید. کریم نمی‌‏تواند تشخیص دهد که زن جوان، عمیقا شکست خورده و آسیب‌‏پذیر است، یا به طرز خطرناکی فریبنده می‌باشد. بقیه گروه بازیگری نیز به همین اندازه قدرتمند هستند؛ بازیگرانی مثل دومینیک والادی، آریانه آسکاراید، جودیث شملا، نوآ کولر، آلویز ساواژ و چکی کاریو در این سریال ایفای نقش می‌کنند. این سریال توسط شبکه Haut et Court (سازنده Returned) و همکاری Quiddity اسرائیل (سازنده Sirens) تولید شده است.

۱۲. آزمون (Quiz)

شبکه پخش: ITV، AMC (انگلستان)

سه هفته در قرنطینه‌ی انگلیس، زمانی که مردم کشور، در خانه‏‌هایشان خسته شده و هنوز دلیل این حصر را به خوبی درک نمی‏‌کردند، تلویزیون طی سه شب با «کوئیز»، اثری از تولیدکنندگان سریال «تاج» که توانست کمی مردم را در شرایط قرنطینه هیجان‌زده کند، چشم‏‌ها را به خود دوخت.

۱۳. ما همینیم که هستیم (We are who we are)

شبکه پخش: HBO اروپا (ایتالیا)

این اثر نبوغ لوکا گواداگنینو در نمایش خراب‌کاری نوجوانی بوده و حول دو شخصیت اصلی در جریان است. پایگاه ارتش آمریکا در چیوگیای ایتالیا، جایی که هورمون و احساسات مابین فریزر (Jack Dylan Grazer) و کیتلین (Jordan Kristine Seamon) منفجر می‌‏‏شود، محل اصلی فیلمبرداری این سریال است. این مکان برای گم شدن کودکان و همدردی مخاطبان جهانی، فوق‏‌العاده است.

علاوه بر آن، همان‌گونه که کارولین فرامکه اشاره کرده، ساخت صمیمانه این سریال باعث شده که «ما همینیم که هستیم» به تجربه‌ای‌‏ هیجان‌انگیزتر از چیزی که اکثر سریال‌های اکشن آرزوی آن را دارند، مبدل شود. به همین دلیل اولین سریال گواداگنینو، تلویزیون ایتالیا را از منظر شهرت و جایگاه جهانی به سطح بالاتری برده است. «ما همینیم که هستیم» بر روی HBO آمریکا، Sky ایتالیا و BBC انگلیس در دسترس است.

۱۴. از عهده‏‌اش بر می‏‌آییم (We Got This)

شبکه پخش: SVT و Viaplay (سوئد)

«از عهده‌‏اش بر می‏‌آییم» یک اثر کمدی-جنایی سوئدی است که بر پایه معمای واقعی حول به قتل رسیدن نخست‏‌وزیر سوئد، اولوف پالمه ساخته شده است. این سریال، توسط شیافینو موسارا ساخته و نوشته شده است؛ یک بازیگر و فیلمساز آمریکایی که سال‏‌های زیادی است که در سوئد زندگی می‌‏کند و بعضی از تجربیات و محرومیت‏‌های فرهنگی خود را به عنوان مهاجر، در شش فصل از سریال مورد استفاده قرار داده است. موسارا به عنوان نقش جورج انگلیش در سریال بازی می‏‌کند. او یک آمریکایی از کار بیکار شده است که در سوئد زندگی می‌‏کند و قصد دارد معمای ۳۰ ساله قتل نخست‏‌وزیر سابق، اولوف پالمه را حل کند؛ با این امید که جایزه ۵۰ میلیون کرونی (۵ میلیون دلار) بتواند سد غیرقابل عبور مالیات‏‌های او را بپردازد.

اخیراً، در واقعیت نیز، مقامات سوئد جایزه‏‌ای پیشنهاد دادند و پالمه را به عنوان قهرمان ملی در جهت بشردوستی معرفی کردند. «ما همینیم که هستیم» جایزه بهترین طراحی صدای فستیوال مانیا فرانسه در سال قبل را از آن خود کرد. پاتریک اکلوند سریال را کارگردانی کرده و تولید آن به عهده Banijay Group’s Jarowki و Film I Vast بوده است.

