نام آشنای HBO بر هیچکس یا حداقل بر طرفداران فیلم و سریال پوشیده نیست. برای آنان که تازه به جمع طرفداران فیلم و سریال ارجینال پیوستند، لازم است این را بگویم که HBO یکی از بزرگترین پخش‌کننده‌های شبکه‌های کابلی آمریکا و زیر مجموعه‌ی شرکت برادران وارنر (WB) است که خود یکی از بزرگترین شرکت‌های فیلم‌سازی محسوب می‌شود. به تازگی سرویس آنلاین ویدئویی با نام HBO مکس (HBO Max) راه‌اندازی شده است که علاوه بر پوشش‌دهی برنامه‌های شبکه‌ی HBO، برنامه‌های دیگر شرکت‌ها، مانند برادران وارنر، کارتون نت‌ورک (CN)، تی‌بی‌اس (TBS) و … را ارائه می‌دهد.

سرویس پخش چند رسانه‌ای وارنر مدیا (Warner Media) پس از راه‌اندازی در ماه مه سال ۲۰۲۰، هم اکنون در حال انجام اقداماتی برای رقابت با رهبران این صنعت است. گذشته از مکس اورجینال (Max Originals)، این سرویس علاوه بر مانور بر محتوای کانال شریک اصلی خود یعنی HBO، به جذب عناوین کلاسیک نیز ادامه می‌دهد.

هنگامی که HBO مکس شروع به کار کرد، این پلتفرم بیشتر از کسب محتوا، به برنامه‌های ارجینال متکی بود. با انتشار بیشتر مکس ارجینال در ماه‌های باقی مانده از سال ۲۰۲۰، این تغییر همچنان ادامه داشت، از جمله پخش سریال‌های قابل توجهی مانند «بزرگ شده توسط گرگ‌ها» (Raised By Wolves) و«مهماندار» (The Flight Attendant). در مورد فیلم‌ها، HBO مکس محصولات پر طرفداری مانند «یک خیارشور آمریکایی» (An American Pickle)، «غیر حامله» (Unpregnant)، «جادوگرها» (The Witches) و «فرا‌هوش» (Super intelligence) را ارائه داد. HBO در حالی که گستره‌ی تنوع محصولاتش به وسیع‌تر شدن ادامه می‌دهد، اخیرا تحت‌الشعاع طرحی قرار گرفته است که برنامه‌هایش با تغییر الگوی بیننده تغییر می‌کند.

۴۲ فیلم که در سال ۲۰۲۱ نباید از دست دهید

برادران وارنر (WB) با تاخیر و تعلیق به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، تصمیمی تکان دهنده گرفتند و اجازه دادند فیلم‌های استودیویی ۲۰۲۱ همزمان با اکران در سینماها، به طور کامل در HBO مکس پخش شوند. فیلم‌های کمپانی برادران وارنر پس از اولین اکران برای مشترکین HBO مکس به مدت یک ماه در دسترس خواهند بود، که برای اولین بار این امکان برای «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» (Wonder Woman 1984) محیا شده است. برای داشتن زمینه‌ای درباره‌ی آنچه که در حال حاضر برای اولین بار در سال ۲۰۲۱ از طریق HBO مکس پخش می‌شود، در اینجا خلاصه‌ای از فیلم‌ها و سریال‌های آینده را بررسی می‌کنیم.

۱. قرنطینه (Locked Down)

زمان پخش: ژانویه ۲۰۲۱

«قرنطینه»، اولین فیلم مهم مکس ارجینال خواهد بود که در سال ۲۰۲۱ پخش خود را شروع می‌کند. این کمدی عاشقانه، ساخته‌ی کارگردان داگ لیمان است که زندگی یک زوج به نام‌های لیندا (با بازی آن هاتاوی) و پکستون (با بازی چیتول اجیوفور) را روایت می‌کند که قصد دارند دقیقا قبل از قرنطینه از هم جدا شوند، اما مجبورند به زندگی مشترک خود ادامه دهند آن هم زمانی که موضوع یک دزدی، آن‌ها را به یکدیگر نزدیکتر می‌کند. بقیه‌ی بازیگران سریال قرنطینه، شامل بن استایلر، استیون مرچنت، مندی کالینگ، بن کینگزلی و لوسی بوینتن هستند.

۲. چیزهای کوچک (The Little Things) (WB)

زمان پخش: ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱

فیلم «چیزهای کوچک» به عنوان اولین محصول مهم برادران وارنر، در سال ۲۰۲۱ همزمان با اکران در سینماها، به HBO مکس می‌رسد. این تریلر جنایی ساخته‌ی جان لی هنکاک، معاون کلانتری به نام جو دیکن «دک» (با بازی دنزل واشنگتن) را دنبال می‌کند که در جریان تحقیقات در مورد یک قاتل زنجیره‌ای با یک کارآگاه از لس‌آنجلس، به نام گروهبان جیم «جیمی» باکستر (با بازی رامی ملک) روبرو می‌شود. جارد لیتو و ناتالی مورالس در کنار نقش‌های اصلی این فیلم سینمایی بازی می‌کنند.

۳. یهودا و مسیح سیاه (Judas And The Black Messiah) (WB)

زمان پخش: ۱۲ فوریه ۲۰۲۱

یهودا و مسیح سیاه به کارگردانی شاکا کینگ، از ۱۲ فوریه به مدت یک ماه از شبکه‌یHBO مکس پخش می‌شود. این فیلم در محدوده‌ی زمانی ۱۹۶۰ براساس زندگی ویلیام اونیل (با بازی لیکیت استنفیلد) خلافکار کوچکی که به دنبال آن است تا برای اف‌بی‌آی برای سرنگونی فرد همپتون (با بازی دنیل کالویا)، رئیس معروف حزب پلنگ سیاه جاسوسی ‌کند، ساخته شده است. دنیل کالوویا در این فیلم شخصیت همپتون را در قالبی به نمایش می‌گذارد که بازیگرانی مانند جسی پلمنز، دومینیک فیش بک، اشتون سندرز، مارتین شین، الگی اسمیت و لیل رله هاوری نیز در آن حضور دارند.

۴. تام و جری (Tom & Jerry) (WB)

زمان پخش: ۲۶ فوریه ۲۰۲۱

زوج دوست‌داشتنی موش و گربه که توسط هانا باربرا محبوب شده‌اند، برای فیلم جدید WB، با نام همیشگی «تام و جری»، که قرار است اواخر فوریه درHBO مکس اکران شود، دوباره متحد می‌‌شوند. این فیلم به جای انیمیشن کامل، ترکیبی از لایو‌اکشن را با تمرکز بر یک کارمند هتل که وظیفه‌ی کمک گرفتن از تام برای بیرون بردن جری از ساختمان را دارد، به تصویر می‌کشد. بازیگران دیگری شامل مایکل پنیا، راب دلینی، کالین جست و کن جیونگ در این لایو اکشن حضور خواهند داشت.

۵. آمرزیدگان فراوان شهر نیوآرک (The Many Saints Of Newark) (WB)

زمان پخش: ۱۲ مارس ۲۰۲۱

پیش درآمد مورد انتظار فیلم «سوپرانوها» (The Sopranos) با عنوان «آمرزیدگان فراوان شهر نیوآرک» که به زودی در سینما پخش می‌شود، بهار امسال بهHBO مکس می‌رود. این فیلم، داستانی مربوط به دهه‌های ۶۰ و ۷۰ را روایت می‌کند و محور اصلی آن، تنش در نیویورک و نیوجرسی بین جوامع ایتالیایی-آمریکایی و آفریقایی-آمریکایی است. مایکل گاندولفینی به شکل تحسین‌برانگیزی نسخه‌ی جوان تونی سوپرانو را که پدرش جیمز گاندولفینی نقش آن را بر عهده داشت، بازی می‌کند. از دیگر بازیگران می‌توان به الساندرو نیوولا، لسلی اودم جونیور، جان برنثال، کوری استول، جان ماگارو، ری لیوتا و ورا فارمیگا اشاره کرد.

۶. لیگ عدالت زک اسنایدر (Zack Snyder’s Justice League)

زمان پخش: مارس ۲۰۲۱

بریده‌ای از فیلم مورد انتظار کارگردان، زک اسنایدر در سال ۲۰۱۷، در بهار سال ۲۰۲۱ درHBO مکس با نام «لیگ عدالت» آغاز به پخش می‌کند. به جای یک فیلم بلند، پخش کننده ابتدا آن را در قالب یک مینی سریال چهار قسمته منتشر می‌کند. نسخه‌ی جایگزین که با نام « اسنایدر کات » شناخته می‌شود، سپس با تلفیق هر قسمت از فیلم دنبال می‌شود. در حالی که در اسنایدر کات، بن افلک، هنری کویل، گل گدوت، ازرا میلر، جیسون موموآ و ری فیشر در نقش ابرقهرمان‌ها حضور دارند، در نسخه‌ی دوم، ری پورتر، جارد لتو و جو منگنیلو نیز اضافه می‌شوند.

۷. مورتال کمبت (Mortal Kombat) (WB)

زمان پخش: ۱۶ آوریل ۲۰۲۱

سایمون مک کوئید اولین حضور خود را در مقام کارگردانی با پخش مورتال کمبت در اواسط ماه آوریل باHBO مکس آغاز خواهد کرد. از نظر فنی، سومین قسمت این فیلم به عنوان یک یادآوری مجدد بر اساس بازی‌های ویدیویی محبوب خواهد بود. از اعضای برجسته‌ی بازیگران می‌توان به لودی لین در نقش لیو کانگ، تادانابو آسانو در نقش رایدن، جسیکا مک‌نامی در نقش سونیا بلید، مکاد بروکس در نقش جکس و جو تسلیم در نقش ساب زیرو اشاره کرد.

۸. گودزیلا در برابر کنگ (Godzilla Vs. Kong) (WB)

زمان پخش: ۲۱ می ۲۰۲۱

آدام وینگارد به عنوان سکان‌دار پروژه‎‌ی گودزیلا در برابر کنگ است که چهارمین قسمت از مجموعه‌ی سلطان هیولاها (Monster Verse) محسوب می‌شود. محصول آینده‌‌ی WB که به عنوان دنباله‌ای برای «گودزیلا: سلطان هیولاها» (Godzilla: King of the Monsters) و «کنگ: جزیره‌ی جمجمه» (Kong: Skull Island) شناخته می‌شود، درگیری هر دو هیولا را به تصویر می‌کشد که در یک نبرد حماسی با یکدیگر روبرو می‌شوند تا حدی که به نظر می‌رسد نابودی، موجودات سیاره را تهدید کند. میلی بابی براون و کایل چندلر بار دیگر در نقش‌های مخصوص خود، در کنار بازیگرانی مانند الكساندر اسكاشگورد، ربكا هال، برایان تایری هنری، ایزا گونزالس و جسیكا هنویك بازی می‌كنند.

۹. پخش قسمت ویژه‌ی دوستان (Friends Reunion Special)

زمان پخش: اواسط ۲۰۲۱

قبل از راه اندازیHBO مکس، این سرویس، بازگشت آزمایشی بازیگران سریال پرطرفدار «دوستان» (Friends) را به نام «روزی که آن‌ها گرد هم آمدند» (The One Where They Back Back Together) تبلیغ می‌کرد. این نسخه‌ی ویژه که در ابتدا برای اکران در ماه مه سال ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده بود، به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا به تاخیر افتاد. قرار است بازیگران اصلی و نویسندگان، این فیلم محبوب را در مارس ۲۰۲۱ فیلمبرداری کنند و انتظار می‌رود تنها چند ماه بعد پخش شود.

۱۰. احضار ۳ (The Conjuring: The Devil Made Me Do It) (WB)

زمان پخش: ۴ ژوئن ۲۰۲۱

فیلم ترسناک بعدی که قرار است از شبکهHBO مکس و در سینماها اکران شود، به نام «احضار ۳» است که پاتریک ویلسون و ورا فارمیگا را در نقش محققان ماورالطبیعه اد و لورین وارن، بار دیگر باز می‌گرداند. این فیلم ترسناک جدید که هشتمین قسمت از مجموعه‌ی «دنیای سینمایی احضار» (The Conjuring Universe) است، بر یک پرونده‌ی وهم‌انگیز مبتنی بر دادگاه قتل آرن چینی جیسون در سال ۱۹۸۱ متمرکز خواهد بود. روآری اوکانر و رونی جن بلوینز نیز نقش‌های مهمی در این فیلم ترسناک بر عهده دارند.

۱۱. در ارتفاعات (In The Heights)

زمان پخش: ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

بر اساس تیاتر موزیکالی به همین نام، ساخته‌ی لین منوئل میرندا و کویرا آلگریا هودز ، فیلم «در ارتفاعات» قرار است اواسط ماه ژوئن هم درHBO مکس و هم در سینماها اکران شود. این داستان بر محله‌ی لاتین واشنگتن هایتز در شهر نیویورک، به ویژه صاحب میخانه، اوسناوی (با بازی آنتونی راموس) متمرکز است. بازیگران برجسته‌ای متشکل از کوری هاوکینز، دافنه رابین وگا، استفانی بیتریز، داشا پولانکو، جیمی اسمیتس و مارک آنتونی در آن ایفای نقش می‌کنند.

۱۲. هرج و مرج فضایی ۲ (Space Jam: A New Legacy)

زمان پخش: ۱۶ جولای ۲۰۲۱

دنباله‌ی بسیار مورد انتظار «هرج و مرج فضایی ۱۹۹۶» (Space Jam 1996) این تابستان درHBO مکس و سینماها اکران می‌شود. فیلم «هرج و مرج فضایی: میراث جدید» هنگامی که بازیکن بسکتبال و پسر جوانش توسط ال (با بازی دان چیدل) به دام دنیای دیجیتال می‌افتند، از مایکل جوردن به لبرون جیمز متمرکز می‌شود. برای فرار، جیمز باید باگز بانی و لونی تونز را برای پیروزی بر تیم بسکتبال دیجیتالی رهبری کند. سایر بازیکنان بسکتبال که قرار است در این مسابقات دیده شوند شامل کلی تامپسون، آنتونی دیویس، دیمین لیلارد، دیانا تاوراسی و نکا اوگوم‌که هستند.

۱۳. جوخه‌ی انتحار (The Suicide Squad) (WB)

زمان پخش: ۶ آگوست ۲۰۲۱

جیمز گان در حالی که خستگی دنیای سینمایی مارول را از تن به در می‌کرد، برای ساخت «جوخه‌ی انتحار ۲۰۲۱»، که یک راه‌اندازی مجدد و دنباله‌ای مستقل برای «جوخه‌ی انتحار ۲۰۱۶» است، به WB رفت. اعضای جدید و قدیمی این تیم ضدقهرمان، برای تخریب یک زندان/ آزمایشگاه دوران نازی‌ها معروف به جوتونهایم به یک جزیره در آمریکای جنوبی اعزام می‌شوند. مارگو رابی، جی کورتنی، یوئل کینامان و ویولا دیویس در حال تکرار مجدد نقش‌های خود با تازه واردانی مانند ادریس البا، جان سینا، پیتر کاپالدی و سیلوستر استالونه هستند.

۱۴. تل ماسه (Dune)

زمان پخش: ۱ اکتبر ۲۰۲۱

با وجود مخالفت کارگردان دنیس ویلنوو در مورد نمایش همزمان درHBO مکس و سینماها، «تل ماسه» همچنان قرار است در پاییز ۲۰۲۱ در هر دو رسانه اکران شود. این فیلم براساس نیمه‌ی اول رمان فرانک هربرت ۱۹۶۵، داستان درباره‌ی پل آتریدس (با بازی تیموتی شالامه) است، یک جوان با استعداد که برای محافظت از آینده‌ی خانواده‌اش وظیفه‌ی سفر از سیاره‌ی خطرناک آراکیس را بر عهده دارد. ربکا فرگوسن و اسکار آیزاک در نقش والدین پل در کنار بازیگران برجسته‌ی دیگری مانند جاش برولین، استلان اسکاشگورد، دیو باتیستا، زندایا و جیسون موموآ بازی می‌کنند.

۱۵. شاه ریچارد (King Richard)

زمان پخش: ۱۹ نوامبر ۲۰۲۱

فیلم آینده‌ی WB ، بیوگرافی شاه ریچارد، قرار است بر روی ریچارد ویلیامز، پدر تنیسورهای ستاره، ونوس و سرنا ویلیامز متمرکز باشد. این فیلم، زندگی دختران را پس از مربی‌گری پدرشان با بازی ویل اسمیت در پروژه‌ای به کارگردانی رینالدو مارکوس گرین شرح می‌دهد. سانیا سیدنی و دمی سینگلتون به ترتیب در نقش ونوس و سرنا، در کنار آنجتنو الیس، جان برنثال، تونی گلدوین و دیلن مک‌درموت بازی خواهند کرد.

۱۶. ماتریکس ۴ (The Matrix 4) (WB)

زمان پخش: ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱

پس از ساخت سه قسمت اول فیلم ماتریکس، لانا واچوفسکی دوباره سکان‌دار قسمت چهارم این فیلم محبوب خواهد بود. با اینکه قرار است در پایان سال ۲۰۲۱ درHBO مکس و سینماها اکران شود، چیز زیادی در مورد موضوع داستان ماتریکس مشخص نیست. فقط در حال حاضر گفتنی است، که در این فیلم بازیگرانی اعم از کیانو ریوز، کری‌آن ماس، جادا پینکت اسمیت، لمبرت ویلسون و دنیل برنارد، همچنان نقش اصلی خود را برعهده دارند.

۱۷. حرکت ناگهانی ممنوع (No Sudden Move)

زمان پخش: اعلام خواهد شد

«حرکت ناگهانی ممنوع» یکی دیگر از فیلم‌های اصلی مکس ارجینال است که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۱ پخش شود. این فیلم به کارگردانی استیون سودربرگ، در سکانس‌های هیجانی- جنایی سال ۱۹۵۵ نمایش داده می‌شود، که گروهی از تبهکاران تازه‌ کار از دیترویت سعی می‌کنند یک سند خاص را قبل از به دام افتادن بدزدند. بازیگران درخشانی چون دان چیدل، بنیسیو دل تورو، دیوید هاربر، ایمی سایمتز، جان هم، ری لیوتا، کیرن کالکین و برندن فریزر در آن دیده می‌شوند. فیلمبرداری پس از تأخیر تولید، در اواخر سال ۲۰۲۰ به پایان رسید، اما هنوز در آستانه‌ی پخش قرار دارد.

۱۸. دختر سخن‌چین (Gossip Girl)

زمان پخش: اعلام خواهد شد

با دنبال کردن سریال‌های پرطرفداری که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ از شبکه CW پخش می‌شدند، حتما نام سریال‌ «دختر سخن‌چین» به گوشتان خواهد خورد که قرار است فصل جدید آن به زودی از HBO مکس پخش شود. این اتفاق هشت سال پس از نسخه‌ی اصلی، به دنبال گروه جدیدی از نوجوانان مدرسه‌ی خصوصی منهتن رخ می‌دهد که تحت نظر دختر سخن‌چین هستند. کریستن بیل همچنان به عنوان راوی در کنار بازیگرانی از جمله امیلی آلین لیند، ویتنی پیک، الی براون، جاناتان فرناندز، تاوی گوینسون و توماس دورتی، نقش خود را ایفا می‌کند.

۱۹. بونداک (The Boondocks)

زمان پخش: اعلام خواهد شد

پس از موفقیت سریال‌های ارجینال در CN براساس کمیک استریپ آرون مک‌گوردر، HBO مکس به عنوان بخشی از مجموعه‌ی انیمیشن‌های بزرگسالان خود برای اولین بار «بونداک» را معرفی می‌کند. این مجموعه یک خانواده‌ی سیاه پوست، با نام «فریمن‌ها» را دنبال می‌کند، که در حومه‌ی سفیدپوست نشین وودکرست مستقر می‌شوند. این سریال فعلا در ۲ فصل ۱۲ قسمتی پخش خواهد شد.

۲۰. شاهزاده (The Prince)

زمان پخش: اعلام خواهد شد

غیر از «بونداک»، HBO مکس برای اولین بار یک انیمیشن کمدی بزرگسال دیگر را با عنوان «شاهزاده» به نمایش می‌گذارد. سریال طنز سیاسی ساخته شده توسط گری جنتی، شاهزاده جورج شش ساله را دنبال خواهد کرد که باعث دردسرهایی در زندگی خانواده‌ی سلطنتی‌اش می‌شود. جنتی به جای شخصیت اصلی، در کنار دیگر بازیگران مانند اورلاندو بلوم، کاندولا رشاد، آلن کامینگ، ایوان ریان، سوفی ترنر و دن استیونز صحبت می‌کند.

۲۱. آکوامن: پادشاه آتلانتیس (Aquaman: King Of Atlantis)

زمان پخش: اعلام خواهد شد

یک مجموعه انیمیشن سه بخشی با محوریت آکوامن به HBO مکس می‌آید. «آکوامن: پادشاه آتلانتیس» با تهیه کنندگی جیمز وان، قصد دارد با اولین روز آکوامن به عنوان رهبر و پادشاه زیر آب آغاز شود. وولکو و مرا به عنوان مشاوران اصلی وی خدمت خواهند کرد زیرا پادشاه با تهدیدهای مختلفی از جمله برادر ناتنی خود روبرو می‌شود. برخلاف برخی دیگر از عناوین آینده‌ی DC، این مینی سریال برای بینندگان در هر سنی مناسب خواهد بود.

۲۲. فصل چهارم عدالت‌جویان جوان (Young Justice Season 4)

زمان پخش: اعلام خواهد شد

فصل ۳ عدالت‌جویان جوان در ابتدا قبل از انتقال به دنیای DC از CN پخش شد. این مجموعه قرار است در حرکتی متفاوت، و این بار برای فصل چهارم از HBO مکس پخش شود. زمان پخش این سریال دقیقا مشخص نیست.

۲۳. عشق جوان (Young Love)

زمان پخش: اعلام خواهد شد

HBO مکس با پخش سریال «عشق جوان»، زندگی شخصیت‌های برجسته‌ی فیلم کوتاه تحسین شده‌ی «عشق مو» (Hair Love) را به تفصیل بیان می‌کند. متیو آ چری با انیمیشن سریالی، استفان و آنجلا پدر و مادر جوان، دختر آن‌ها زوری و گربه‌شان راکی را دوباره باز می‌گرداند. جدا از به تصویر کشیدن مشکلات در زمینه‌ی والدین، ازدواج و مشاغل، «عشق جوان» موضوعاتی را معرفی می‌کند که به مسائل اجتماعی و پویایی نسل می‌پردازد.

۲۴. گرملین: رازهای ماگوای (Gremlins: Secrets Of The Mogwai)

زمان پخش: اعلام خواهد شد

آنونس «گرملین: رازهای ماگوای» که اولین بار در سال ۲۰۱۹ پخش شد، قرار است سرانجام در سال ۲۰۲۱ آغاز به کار کند. تزی چان در انیمیشن سریالی خود به عنوان پیش درآمد، گرملین ۱۹۸۴ را به تصویر می‌کشد و داستان چگونگی دیدار یک سام وینگ جوان با گیزمو را شرح می‌دهد. اگرچه انتظار می‌رود این سریال به زودی پخش شود، هیچ اطلاعیه‌ی دیگری درباره‌ی بازیگران ارائه نشده است، به جز اینكه هاوی مندل برای صداپیشگی گیزمو برنخواهد گشت.

۲۵. یوگی خرسه (Jelly stone)

زمان پخش: اعلام خواهد شد

یوگی خرسه پس از سال‌ها دوباره در کانون توجه، و در قالب یک مجموعه‌ی تلویزیونی قرار خواهد گرفت. این انیمیشن سریالی به کارگردانی سی اچ گرینبلات (C. H. Greenblatt) شامل یوگی خرسه و شخصیت‌های دیگر هانا باربرا مانند سیندی خرسه، هاکلبری هاوند، بو‌بو خرسه و اسنگلپوس است که در شهر جلی استون زندگی می‌کنند. جف برگمن، صداپیشگی نقش یوگی خرسه را بر عهده دارد و انتظار می‌رود این سریال تا پایان سال ۲۰۲۱ پخش شود.

۲۶. ایستگاه یازده (Station Eleven)

زمان پخش: اعلام خواهد شد

بر اساس رمان سال ۲۰۱۴ نوشته‌ی امیلی سنت جان ماندل، پیش‌بینی می‌شود «ایستگاه یازده» پیش از پایان سال ۲۰۲۱ برای اولین بار در HBO مکس پخش شود. مکنزی دیویس برای بازی در نقش اصلی در کنار بازیگرانی مانند هیمش پاتل، دیوید ویلموت، گائل گارسیا برنال و دانیل دیلر انتخاب شده است.

۲۷. فساد توکیو (Tokyo Vice)

زمان پخش: اعلام خواهد شد

فساد توکیو، یک درام جنایی است براساس کتاب جیک آلدستین به همین نام، که انتظار می‎‌رود که در سال ۲۰۲۱ آماده‌ی‌ پخش باشد. انسل الگورت قرار است در نقش جیک آلدستین، یک روزنامه نگار آمریکایی بازی کند که به توکیو نقل مکان می‌کند و در آنجا به دام یک گروه تبهکار فاسد می‌افتد. این درام که سال‌های ۱۹۹۰ را به تصویر می‌کشد، همچنین بازیگرانی شامل کن واتانابه، ریچل کلر، الا رامپف و رینکو کیکوچی را در بر خواهد گرفت.

دیگر برنامه‌هایی که سال ۲۰۲۱ در HBO مکس پخش خواهند شد

پیش‌بینی می‌شود چندین عنوان مهم دیگر در سال ۲۰۲۱ وارد HBO مکس شوند، اما پخش تعدادی از این پروژه‌ها هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. مجموعه‌ی «فانوس سبز» (Green Lantern) از گرگ برلانتی ممکن است در ۲۰۲۱ اکران داشته باشد و همین امر برای جی جی آبرامز با درام «لیگ عدالت تاریک» (Justice League Dark) متصور است. الیزابت بنکس در حال ساخت «دختران سوپرقهرمان» (DC Super Hero High)، درامی در مورد یک مدرسه‌ی شبانه روزی برای کودکان با استعداد است. کانن اوبراین همچنین در سال جدید با نمایش متنوعی به HBO مکس خواهد آمد. در مورد لیست انتشار WB، انتظار می‌رود تعداد انگشت شماری از فیلم‌ها در سال ۲۰۲۱ وارد HBO مکس شوند، اما جزئیات کمی درباره‌ی آن‌ها در دسترس است. از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به درام وسترن کلینت ایستوود، «مانچو فریاد بزن» (Cry Macho)، فیلم هیجان‌انگیز جیمز وان با عنوان «بدخیمی» (Malignant)، یک درام علمی-تخیلی، «یادآوری» (Reminiscence)، با بازی هیو جکمن و یک فیلم اکشن به کارگردانی آنجلینا جولی با عنوان «کسانی که آرزوی مرگ مرا دارند» (Those Who Wish Me Dead) اشاره کرد.

منبع: screenant

The post معرفی فیلم و سریال‌های جدید اچ‌بی‌او مکس (HBO Max) در سال ۲۰۲۱ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala