فصل جوایز منتقدان آغاز شده است. از حلقه‌ی منتقدان نیویورک و شیکاگو تا لس‌آنجلس و فلوریدا، اما هنوز تمام چشم‌ها در انتظار شبی هستند که یک فیلم معتبرترین جایزه‌ی سینمایی یعنی اسکار را به خانه ببرد. هر چه به تاریخ مورد نظر نزدیک‌تر می‌شویم، فیلم‌های بیشتری از لیست پیش‌بینی‌ها کنار می‌روند و فیلم‌های کمتری باقی می‌مانند.

بهترین‌های سینما در سال ۲۰۲۰ از نگاه انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس

بهترین‌های سینما در سال ۲۰۲۰ به انتخاب حلقه‌ی منتقدان فیلم نیویورک

بهترین‌های سینما در سال ۲۰۲۰ از نگاه ۲۳۱ منتقد در نظرسنجی ایندی‌وایر

امسال سرزمین آواره‌ها شانس اصلی اسکار بهترین فیلم به نظر می‌رسد، اما اسکار پیش از این نیز ثابت کرده است که می‌تواند کاملا غیر قابل پیش‌بینی عمل کند. در لیست زیر نگاهی می‌اندازیم به ۲۵ فیلم که از نظر مجله‌ی معتبر ایندی‌وایر می‌توانند نامزد دریافت اسکار بهترین فیلم سال ۲۰۲۱ باشند.

۲۵. سوپرنووا (Supernova)

شرکت پخش‌کننده: بلیکر استریت (Bleecker Street)

بلیکر استریت (Bleecker Street) کارگردان: هری مک‌کوئین

هری مک‌کوئین بازیگران: کالین فرث، استنلی توکی

کالین فرث، استنلی توکی سم و توسکر در ماشین قدیمی خود سراسر انگلیس را زیر پا می‌گذارند تا تمام دوستان و آشنایان را ببینند و از آن جا که پزشکان دو سال پیش بیماری جنون را در توسکر تشخیص داده‌اند، این زمان با هم بودن آن‌ها بسیار با ارزش است.

۲۴. چری (Cherry)

شرکت پخش‌کننده: اپل تی‌وی پلاس (Apple TV Plus)

اپل تی‌وی پلاس (Apple TV Plus) کارگردان: آنتونی روسو و جوئی روسو

آنتونی روسو و جوئی روسو بازیگران: تام هالند، کیارا براوو

تام هالند، کیارا براوو یک پزشک ارتش که ازبیماری استرس پس از سانحه رنج می‌برد بعد از این که اعتیاد به مواد مخدر او را مقروض می‌کند تبدیل به یک سارق بانک سریالی می‌شود.

۲۳. تکه‌های یک زن (Pieces of a Woman)

شرکت پخش‌کننده: نت‌فلیکس (Netflix)

نت‌فلیکس (Netflix) کارگردان: کورنل ماندراکزو

کورنل ماندراکزو بازیگران: ونسا کربی، شیا لبوف

ونسا کربی، شیا لبوف داستان مسافرت از درون یک غم، توسط یک زن، بعد از این که در یک زایمان خانگی فرزند خود را از دست می‌دهد.

۲۲. انگاشته (Tenet)

شرکت پخش‌کننده: برادران وارنر (.Warner Bros)

برادران وارنر (.Warner Bros) کارگردان: کریستوفر نولان

کریستوفر نولان بازیگران: جان دیوید واشنگتن، رابرت پتینسون

جان دیوید واشنگتن، رابرت پتینسون قهرمانی که تنها یک سلاح برای نجات تمام دنیا از نابودی دارد. واژه‌ی انگاشته.

۲۱. ایالات متحده در مقابل بیلی هالیدی (The United States vs. Billie Holiday)

شرکت پخش‌کننده: هولو (Hulu)

هولو (Hulu) کارگردان: لی دانیلز

لی دانیلز بازیگران: آندرا دی، تروانته رهودز

آندرا دی، تروانته رهودز زندگی هالیدی در حین این که توسط اداره‌ی مبارزه با مواد مخدر فدرال هدف قرار گرفته است.

۲۰. پالم اسپرینگز (Palm Springs)

شرکت پخش‌کننده: هولو/نئون (Hulu/Neon)

هولو/نئون (Hulu/Neon) کارگردان: مکس بارباکوف

مکس بارباکوف بازیگران: اندی سمبرگ، کریستین میلیوتی

اندی سمبرگ، کریستین میلیوتی وقتی نیلز و سارا فرصتی پیدا می‌کنند تا در مراسم عروسی‌ای، در پالم استرینگز، با هم برخورد کنند اوضاع پیچیده می‌شود.

۱۹. آمونیت (Ammonite)

شرکت پخش‌کننده: نئون (Neon)

نئون (Neon) کارگردان: فرانسیس لی

فرانسیس لی بازیگران: کیت وینسلت، سورشا رونان

کیت وینسلت، سورشا رونان ۱۸۴۰، انگلستان. برخوردی بین دو زن که برای همیشه زندگی آن‌ها را تغییر می‌دهد.

۱۸. اولین گاو (First Cow)

شرکت پخش‌کننده: آ ۲۴ (A24)

آ ۲۴ (A24) کارگردان: کلی ریچاردنت

کلی ریچاردنت بازیگران: جان ماگارو، اوریون لی

جان ماگارو، اوریون لی یک آشپز ماهر به غرب سفر می‌کند و به گروهی از شکارچیان خز می‌پیوندد، اگرچه فقط با یک مهاجر چینی ارتباط دوستانه شکل می‌دهد و به زودی همکاری پرسودی را با هم آغاز می‌کنند.

۱۷. روح (Soul)

شرکت پخش‌کننده: پیکسار (Pixar)

پیکسار (Pixar) کارگردان: پیت داکتر، کمپ پاورز

پیت داکتر، کمپ پاورز بازیگران: جیمی فاکس، آنجلا بسست

جیمی فاکس، آنجلا بسست یک موسیقیدان که میل به موسیقی را از دست داده است به بیرون از جسمش منتقل شده است، با کمک یک روح نوزاد که در حال شناخت خودش است، به دنبال راهی است که به بدن خود بازگردد.

۱۶. آسمان نیمه شب (The Midnight Sky)

شرکت پخش‌کننده: نت‌فلیکس

نت‌فلیکس کارگردان: جورج کلونی

جورج کلونی بازیگران: جورج کلونی، فلسیتی جونز

جورج کلونی، فلسیتی جونز دانشمندی که در دنیای پس از نابودی به دنبال فرستادن پیامی برای سقینه‌ی در حال ورود به زمین و متوقف کردن آن است.

۱۵. روی صخره‌ها (On the Rocks)

شرکت پخش‌کننده: آ ۲۴/اپل پلاس (A24/Apple Plus)

آ ۲۴/اپل پلاس (A24/Apple Plus) کارگردان: سوفیا کاپولا

سوفیا کاپولا بازیگران: راشیدا جونز، بیل موری

راشیدا جونز، بیل موری پیوستن دوباره‌ی یک مادر جوان و پدرش در یک سفر نیویورکی.

۱۴. موریتانی (The Mauritanian)

شرکت پخش‌کننده: اس‌تی‌اکس فیلمز (STX Films)

اس‌تی‌اکس فیلمز (STX Films) کارگردان: کوین مک‌دونالد

کوین مک‌دونالد بازیگران: جودی فاستر، شیلین وودلی

جودی فاستر، شیلین وودلی روایت زندانی شدن محمود ولد الصلاحی توسط دولت آمریکا به مدت ده سال در بازداشتگاه گوانتانامو بدون هیچ اتهامی و تلاش دو وکیل برای نجات دادن او.

۱۳. جشن رقص پایان سال (The Prom)

شرکت پخش‌کننده: نت‌فلیکس

نت‌فلیکس کارگردان: رایان مورفی

رایان مورفی بازیگران: مریل استریپ، نیکول کیدمن

مریل استریپ، نیکول کیدمن گروهی از ستارگان از خود راضی تئاتر از یک دختر حمایت می‌کنند تا دوست دختر خود را برای جشن رقص آخر سال همراه داشته باشد.

۱۲. ۵ هم‌خون (Da 5 Bloods)

شرکت پخش‌کنده: نت‌فلیکس

نت‌فلیکس کارگردان: اسپایک لی

اسپایک لی بازیگران: دلروی لیندو، کلارک پترز

دلروی لیندو، کلارک پترز چهار کهنه سرباز سیاه پوست آمریکایی به دنبال گنجی مخفی به جنگل‌های ویتنام بازمی‌گردند.

۱۱. صدای متال (Sound of Metal)

شرکت پخش‌کننده: استودیو آمازون (Amazon Studios)

استودیو آمازون (Amazon Studios) کارگردان: داریوس ماردر

داریوس ماردر بازیگران: ریز احمد، پائول رچی

ریز احمد، پائول رچی زندگی یک نوازنده‌ی درام سبک متال در هم می‌ریزد وقتی او به تدریج شنوایی خود را از دست می‌دهد.

۱۰. زن جوان نوید دهنده (Promising Young Woman)

شرکت پخش کننده: فکوس فیچرز (Focus Features)

فکوس فیچرز (Focus Features) کارگردان: امرالد فنل

امرالد فنل بازیگران: کری مولیگان، بو بورنهام

کری مولیگان، بو بورنهام زن جوانی که از واقعه‌ای تلخ در گذشته‌اش رنج می‌برد به دنبال انتقام گرفتن از تمام کسانی است که در مسیرش با آن‌ها مواجه می‌شود.

۹. خبرهای جهان (News of the World)

شرکت پخش‌کننده: یونیورسال پیکچرز (Universal Pictures)

یونیورسال پیکچرز (Universal Pictures) کارگردان: پائول گرین‌گرس

پائول گرین‌گرس بازیگران: تام هنکس، هلنا زنگل

تام هنکس، هلنا زنگل یک کهنه سرباز جنگ‌ داخلی قبول می‌کند تا دختری را که سال ها توسط قبیله‌ی کیووا ربوده شده بود، برخلاف میل خودش، نزد خاله و دایی‌اش بازگرداند. آن‌ها صدها مایل سفر می‌کنند، از خطرات می‌گذرند و هر دو به دنبال مکانی می‌گردند که بتوانند نام خانه بر آن بگذارند.

۸. یهودا و مسیح سیاه (Judas and the Black Messiah)

شرکت پخش‌کننده: برادران وارنر

برادران وارنر کارگردان: شاکا کینگ

شاکا کینگ بازیگران: لاکیت استنفیلد، دنیل کالووا

لاکیت استنفیلد، دنیل کالووا داستان فرد همپتون، رئیس حزب پلنگ سیاه و خیانت مامور اف‌بی‌آی ویلیام اونیل.

۷. ما رینی بلک باتم (Ma Rainy’s Black Bottom)

شرکت پخش‌کننده: نت‌فلیکس

نت‌فلیکس کارگردان: جورج سی. ولف

جورج سی. ولف بازیگران: وایولا دیویس، چادویک بوزمن

وایولا دیویس، چادویک بوزمن شیکاگو، ۱۹۲۷. افزایش تنش‌ها بین ما رینی و نوازنده‌ی شیپور جاه‌طلب و مدیریت سفید پوست که می‌خواهد غیر قابل کنترل، مادر سبک بلوز، را کنترل کند.

۶. پدر (The Father)

شرکت پخش‌کننده: سونی پیکچرز کلاسیکس (Sony Pictures Classics)

سونی پیکچرز کلاسیکس (Sony Pictures Classics) کارگردان: فلوریان زلر

فلوریان زلر بازیگران: اولیویا کولمن، آنتونی هاپکینز

اولیویا کولمن، آنتونی هاپکینز مرد سال‌خورده‌ای که تمام کمک‌های دخترش را رد می‌کند و در حال پیر شدن به دنبال معنا دادن به این روند رو به نابودی است. به عشق خود نسبت به عزیزانش شک می‌کند و حتی به واقعیت دنیایی که در آن زیست می‌کند.

۵. یک شب درمیامی (One Night in Miami)

شرکت پخش‌کننده: استودیو آمازون

استودیو آمازون کارگردان: رجینا کینگ

رجینا کینگ بازیگران: کینگزلی بن-ادیر، الی گوری

کینگزلی بن-ادیر، الی گوری داستانی غیرواقعی از شبی رویایی در میامی ۱۹۶۴ که چهار فعال سیاسی، هنری و ورزشی (مالکوم اکس، محمد علی، جیم براون و سم کوک) دور هم جمع شده‌اند و از نقش‌های خود در حقوق مدنی با هم صحبت می‌کنند.

۴. منک (Mank)

شرکت پخش‌کننده: نت‌فلیکس

نت‌فلیکس کارگردان: دیوید فینچر

دیوید فینچر بازیگران: گری اولدمن، آماندا سیفرید

گری اولدمن، آماندا سیفرید منک با تمام بن‌بست‌ها در نهایت فیلمنامه‌ی همشهری کین را می‌نویسد. و تازه به زمانی می‌رسد که باید برای بقای آن بجنگد.

۳. میناری (Minari)

شرکت پخش‌کننده: آ ۲۴

آ ۲۴ کارگردان: لی ایساک چانگ

لی ایساک چانگ بازیگران: استیون یون، یری هن

استیون یون، یری هن یک خانواده‌ی کره‌ای در دهه‌ی ۱۹۸۰ به آرکانزاس نقل مکان می‌کنند تا مزرعه‌ی خود را راه اندازی کنند.

۲. دادگاه شیکاگو هفت (The Trial of Chicago 7)

شرکت پخش‌کننده: نت‌فلیکس

نت‌فلیکس کارگردان: آرون سورکین

آرون سورکین بازیگران: مارک رایلنس، ساشا بارون کوهن

مارک رایلنس، ساشا بارون کوهن داستان هفت نفر که به دنبال اعتراضاتی صلح آمیز، که پایانی خشن به دنبال داشت، دستگیر شده‌اند و دادگاهی با نتیجه‌ی از پیش تعیین شده برای آن‌ها برگزار می‌شود.

۱.سرزمین آواره‌ها (Nomadland)

شرکت پخش‌کننده: سرچ‌لایت پیکچرز (Searchlight Pictures)

سرچ‌لایت پیکچرز (Searchlight Pictures) کارگردان: کلویی ژائو

کلویی ژائو بازیگران: فرانسیس مک‌دورمند، دیوید استراتیرن

فرانسیس مک‌دورمند، دیوید استراتیرن پس از نابود شدن همه چیز، به دنبال بحران اقتصادی، زنی میان‌سال سفری به غرب را آغاز می‌کند و در ون قدیمی خود زندگی می‌گذراند.

