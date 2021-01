فیلم دیو کش بالاخره به حکومت انیمیشن شهر اشباح در ژاپن خاتمه داد

فیلم «دیو کش» (Demon Slayer) پس از ۱۹ سال به حکومت انیمیشن «شهر اشباح» بر جدول پرفروش‌ترین فیلم‌های ژاپن خاتمه داد.

هایائو میازاکی بی‌تردید یکی از شناخته شده‌ترین و بهترین کارگردان‌های آثار پویانمایی حال حاضر جهان است. فیلم‌ساز هفتاد و نه ساله‌ی ژاپنی که او را با انیمیشن‌های دوست‌داشتنی همچون «قصر متحرک هاول»، «همسایه من توتورو» و «شاهزاده مونونوکه» به خاطر می‌آوریم، اما بسیاری از سینمادوستان شهر اشباح را کماکان بهترین ساخته‌ی میازاکی می‌دانند. این انیمیشن توانست نظر مثبت عموم منتقدان را به خود جلب کند و جوایز معتبری همچون جایزه‌ی اسکار بهترین فیلم پویانمایی و جایزه‌ی خرس طلایی در جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم برلین سال ۲۰۰۲ را از آن خود کرد. شهر اشباح در جلب رضایت عامه‌ی فیلم‌بین‌ها نیز بسیار موفق بود و توانست به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینمای ژاپن تبدیل شود، اما پس از ۱۹ سال فیلم دیو کش این انیمیشن را کنار زده و به پردرآمدترین فیلم در ژاپن تبدیل شده است.

فیلم دیو کش با نام کامل «دیو کش: فیلم کیمتسو نو یائیبا: قطار موگن» که بر اساس مانگایی به نام «دیو کش: کیمتسو نو یائیبا» ساخته شده است از ۲۵ مهر (۱۶ اکتبر ۲۰۲۰) روی پرده رفته و تا روز دوشنبه‌ی هفته‌ی گذشته فروش خود را به ۳۲/۴۷ میلیارد ین معادل ۳۱۳/۹ میلیون دلار رسانده است و به فروش‌ترین فیلم اکران شده در ژاپن تا به امروز تبدیل شده است. تا پیش از این انیمیشن شهر اشباح با ۳۱/۶۸ میلیارد ین فروش پرفروش‌ترین فیلم اکران شده در سرزمین خورشید تابان بود و قبل از آن هم «تایتانیک» به کارگردانی جیمز کامرون این عنوان را در اختیار داشت.

ژاپنی‌ها از ماه‌ها قبل توانستند شیوع کرونا را کنترل کنند و به همین خاطر بسیاری از مردم همانند دیگر سال‌ها برای تماشای فیلم‌ها به سالن‌ها می‌رفتند، اما با این وجود فروش فیلم‌های سینمایی در این کشور نیز با افت مواجه شده بود و به همین خاطر رکوردشکنی دیو کش در چنین شرایطی بسیار قابل توجه است. این فیلم پس از ۵۹ روز اکران به پردرآمدترین فیلم نمایش داده شده در ژاپن تبدیل شد این درحالی است که شهر اشباه برای رسیدن به این عنوان ۲۵۳ روز نمایش داده شد. همچنین دیو کش رکورد بزرگ‌ترین افتتاحیه‌ی روز اول ژاپن را هم با ۲/۱ میلیارد ین فروش معادل ۱۱/۳ میلیون دلار و بزرگ‌ترین آخر هفته‌ی اکران اولیه را نیز با ۴/۶ میلیارد ین فروش معادل ۴۴ میلیون دلار به نام خود ثبت کرد.

علاوه‌بر این فیلم، یک سریال تلویزیونی هم بر اساس مانگا «دیو کش: کیمتسو نو یائیبا» ساخته شده است که در ژاپن و برخی دیگر از کشورهای آسیای شرقی بسیار محبوب است. در خلاصه داستان رسمی فیلم دیو کش آمده است: «تانجیرو کامادو و دوستانش از سپاه دیو کش، کیوجورو رنگوکو، هاشیرای شعله را برای تحقیق پیرامون یک سری اتفاق مرموز درباره‌ی ناپدید شدن افرادی در داخل قطاری ظاهراً دارای بی‌نهایت واگن همراهی می‌کنند. اما آن‌ها از این قضیه بی‌خبر هستند که اِنمو، آخرین لاور مون در بین دوازده کیزوکی نیز سوار قطار است و تله‌ای برای آن‌ها آماده کرده است.»

