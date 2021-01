اینطور که پیداست در سال ۲۰۲۱ باید منتظر ساخت و اکران فیلم‌های جدیدی از دارن آرنوفسکی، کارگردان «مرثیه‌ای برای یک رویا» و پدرو آلمودوار، کارگردان «با او حرف بزن» باشیم.

بی‌تردید آرنوفسکی و آلمودوار از مهم‌ترین و تحسین شده‌ترین کارگردان‌ها طی هزاره‌ی جدید بوده‌اند. آرنوفسکی در سال ۲۰۰۰ با فیلم مرثیه‌ای برای یک رویا با تحسینی جهانی مواجه شد و آلمادوار در سال‌های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۶ با فیلم‌های با او حرف بزن و «بازگشت» نشان داد موفقیت‌های «همه چیز درباره‌ی مادرم» اتفاقی نبوده و او یکی از بهترین ملودرام‌سازهای حال حاضر سینمای جهان است. بنابر گزارشات جدید فیلم‌های بعدی این دو کارگردان طی سال ۲۰۲۱ جلوی دوربین خواهند رفت و فیلم آلمادوار با نام «مادران موازی» (Parallel Mothers) از طریق سرویس آنلاینی پخش نخواهد شد.

آخرین فیلم آلمادوار تحسین‌ها را برانگیخت؛ ارجاع به «هشت‌ونیم» فلینی

آگوستین آلمودوار، برادر کوچک‌تر پدرو آلمودوار در گفت‌وگویی با اسکرین دیلی اعلام کرده است در ماه مارس ۲۰۲۱ (اسفند/فروردین‌ماه) احتمالاً فیلم‌برداری مادران موازی آغاز خواهد شد و علی‌رقم پیشنهادات متعدد آلمودوار قصد ندارد فیلم جدیدش از طریق سرویس‌های آنلاینی همچون نتفلیکس یا HBO مکس پخش شود. او در بخشی از صحبت‌هایش بیان کرده است: «برای هر دوی ما که عاشق تماشای فیلم‌ها روی پرده سینما هستیم این اوضاع نگران کننده است؛ زیرا روز به روز خطر تعطیلی سالن‌های سینما بیشتر می‌شود.»

آلمودوار کار نوشتن فیلمنامه‌ی مادران موازی را به پایان برده است و در حال حاضر روی اقتباسی سینمایی از رمان «راهنمای تمیز کردن زنان: داستان‌های منتخب» (A Manual for Cleaning Women: Selected Stories) کار می‌کند. او چندی قبل در مصاحبه‌ای با ایندی‌وار اعلام کرده بود فیلم کوتاه انگلیسی‌زبان «صدای انسانی» با بازی تیلدا سوینتن تمرینی برای سنجش توانایی وی در ساخت اثری غیر اسپانیایی‌زبان بوده است.

اینطور که پیداست دارن آرنوفسکی هم پس از فیلم جنجال‌برانگیز «مادر!» در سال ۲۰۱۷ با بازی جنیفر لارنس قرار است به زودی اثر جدیدی بسازد. متیو لیباتیک، دوست و فیلم‌بردار قدیمی آرنوفسکی در گفت‌وگوی اخیرش به آغاز ساخت فیلم جدید کارگردان مرثیه‌ای برای یک رویا و «چشمه» طی ماه‌های پیش رو اشاره کرده است. بخشی از صحبت‌های لیباتیک به این شرح است: «قرار است مدیر فیلم‌برداری فیلم کوچکی از آرنوفسکی باشم، اما نمی‌توانم اطلاعات بیشتری از این پروژه به اشتراک بگذارم.»

عموم مردم فیلم مادر! را دوست‌نداشتند؛ زیرا بن‌مایه‌های فلسفی و مذهبی این فیلم آن را به اثری متکلف تبدیل می‌کند، اما برخی از منتقدان فیلم را ستودند و مادر! را یک خوانش مدرن و جذاب از آموزه‌های ادیان ابراهیمی در بستر داستانی جذاب و درگیر کننده خواندند.

