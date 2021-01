فیلم «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» از نظر کاربران IMDb بدترین فیلم ساخته شده در دنیای توسعه‌یافته دی‌سی تا به امروز است.

زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ با پیشی گرفتن از فیلم «جوخه‌ی خودکشی» (Suicide Squad) به ضعیف‌ترین فیلم اکران شده از دنیای توسعه‌یافته دی‌سی در IMDb تبدیل شد. همواره از امتیاز IMDb به عنوان معیاری قابل اتکا برای سنجش نظر عموم مردم درباره‌ی کیفیت یک فیلم سینمایی یاد می‌شود. امتیاز زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ در این پایگاه تا به این ساعت بر اساس ۸۷/۳۵۹ رأی ۵/۶ از ۱۰۰ است و جدیدترین ساخته‌ی پتی جنکیز در جلب رضایت سینمادوستان ناکام بوده است. همچنین امتیاز این فیلم در سینماسکور و راتن‌تومیتوز نیز طی روزهای اخیر در قیاس با روزهای اول اکران آن کاهش یافته است.

در حالی قسمت دوم زن شگفت‌انگیز به بدترین فیلم از آثار جدید دی‌سی در IMDb تبدیل شده که نسخه‌ی نخست با امتیاز ۷.۴ بر اساس ۵۵۲ هزار رأی بهترین فیلم دنیای توسعه‌یافته دی‌سی تا به امروز است! فیلم‌های «مرد پولادین»، «شزم!» و «آکوامن» نیز به ترتیب با امتیاز ۷ از ۱۰ بر اساس ۶۸۶ هزار رأی، ۷ از ۱۰ بر اساس ۲۵۰ هزار رأی و ۶/۹ از ۱۰ بر اساس ۳۶۵ هزار رأی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

فیلم زن شگفت‌انگیز ۳ با حضور گل گدوت و پتی جنکیز ساخته خواهد شد

زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ در حال حاضر تنها فیلم دنیای توسعه‌یافته دی‌سی است که امتیازی کم‌تر از ۶ دارد. پس از زن شگفت‌انگیز جدید، فیلم‌های جوخه‌ی خودکشی و «هارلی کوئین: پرندگان شکاری» به ترتیب با امتیاز ۶ از ۱۰ بر اساس ۵۹۶ هزار رأی و ۶/۱ از ۱۰ بر اساس ۱۵۶ هزار رأی بدترین فیلم‌های ابرقهرمانی دی‌سی از نظر کاربران IMDb هستند.

وارنر مدیا اعلام کرده است تقریبا نیمی از مشترکان HBO مکس فیلم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ را در روز انتشارش تماشا کرده‌اند. در روز انتشار این فیلم ابرقهرمانی میانگین مدت زمان تماشای فیلم و سریال در HBO مکس در مقایسه با روزهای ماه نوامبر حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. قسمت دوم زن شگفت‌انگیز هم‌زمان با اکران در سالن‌های سینما از طریق شبکه‌ی HBO و سرویس آنلاین HBO مکس هم در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.

بنابر گزارش باکس آفیس موجو این فیلم طی ۴ روز در سینماهای آمریکا و ۴۲ کشور دیگر به ترتیب ۱۶.۷ و ۶۸.۳ میلیون دلار فروخته و مجموع فروش خود را به ۸۵ میلیون دلار رسانده است. میانگین امتیاز زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ در راتن‌تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب ۶۵ از ۱۰۰ و ۵۹ از ۱۰۰ است که نشان می‌دهد بیشتر منتقدان از تماشای اثر جدید جنکیز راضی بوده‌اند.

قسمت دوم ماجراجویی‌های زن شگفت‌انگیز پرنسس دایانا با بازی گل گدوت را به زمان جنگ سرد می‌کشاند. در سال ۱۹۸۴، پرنسس دایانا/زن شگفت‌انگیز با دو دشمن قدرتمند روبه‌رو می‌شود؛ باربارا ان مینروا یا چیتا و مکسول لرد. از سویی دیگر، معشوقه‌ی دایانا یعنی استیو ترور هم برای کمک به او بازمی‌گردد.

