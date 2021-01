در سال ۲۰۲۰ شاهد پخش چندین فیلم ابرقهرمانی در سینما و رسانه‌های آنلاین بودیم، بنابراین به عنوان یک طرفدار، می‌توانیم درباره‌ی آن‌ها نظر دهیم. فیلم‌های ابرقهرمانی برای دهه‌ها بخشی از سیستم هالیوود بوده‌اند، اما پیشرفت آن‌ها در طی چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. این اتفاق زمانی رخ داد که دنیای مارول به محبوب‌ترین بخش سینمایی تاریخ تبدیل شد. دی سی شروع به افزایش تولید «دنیای توسعه یافته‌ی DC » یا به اختصار DCEU کرد، فاکس به بازآفرینی سری فیلم‌های «مردان ایکس» (X-Men) ادامه داد و سونی پروژه‌ی «مرد عنکبوتی» (Spider-Man) را برای سومین بار راه‌اندازی کرد.

سال ۲۰۲۰ تعداد فیلم‌های ابرقهرمانی کمتر از حد انتظار بود، با این حال هنوز هم تعدادی برای مقایسه وجود دارد. در اینجا به رده‌بندی فیلم‌های ابرقهرمانی سال ۲۰۲۰، از بدترین به بهترین خواهیم پرداخت.

سال ۲۰۲۰، مملو از پیشنهادات فیلم‌های ابرقهرمانی بود. هرچند، ویروس کرونا سالن‌های نمایش را تعطیل کرد و منجر به عقب افتادن چندین فیلم کامیکی شد که خیلی منتظرشان بودیم. فیلم‌های «بیوه‌ی سیاه» (Black Widow) و «جاودانگان» (Eternals) تا سال ۲۰۲۱ به تأخیر افتادند. حتی سونی تصمیم گرفت که دو پروژه‌ی «ونوم: بگذارید کارنیج بیاید» (Marvel Venom: Let There Be Carnage) و «موربیوس» (Morbius) را به سال آینده موکول کند. اگرچه بسیاری چشم انتظار دیدن این فیلم‌های به تعویق افتاده هستند، اما باز هم چندین فیلم ابرقهرمانی در سال ۲۰۲۰ اکران شدند.

با محبوبیت فیلم‌های ابرقهرمانی و علاقه‌ی هر استودیوی بزرگ و سرویس پخش آنلاین برای استفاده از این فرصت، هشت فیلم در این زمینه در سال ۲۰۲۰ اکران شدند. این سال چند پیشنهاد برای نتفلیکس به ارمغان آورد، دیگری از دیزنی پلاس، فاکس با قسمت آخر «مردان ایکس»، راه اندازی امیدوارکننده‌ی «جهان سینمایی والیانت» (Valiant’s Cinematic Universe) و چندین قسمت از DCEU. اما چگونه فیلم‌ها مقایسه می‌شوند؟ اگر از طرفداران این نوع فیلم‌ها هستید، با ما در ادامه همراه باشید.

۸. پروژه‌ی قدرت (Project Power)

یکی از بزرگترین دورخیزهای نتفلیکس در سال ۲۰۲۰ برای فیلم‌های ابرقهرمانی، با ایده‌ی ارجینال «پروژه‌ی قدرت» صورت گرفت. در حالی که تقریبا هر قطعه از محتوای فیلم‌های ابرقهرمانانه نوعی اقتباس است، «پروژه‌ی قدرت» یک فرضیه‌ی جذاب را به میان آورد. این فیلم درباره‌ی‌ داروی جدیدی است که در نیواورلئان بسیار پرطرفدار شد و اثرش اینگونه است که به طور موقت به مصرف کننده قدرت‌های ماورائی می‌دهد. پروژه‌ی قدرت توسط متسون تاملین نوشته و به وسیله‌ی هنری جوست و آریل شولمن کارگردانی شد و جیمی فاكس، جوزف گوردون لویت و دومینیك فیش بك را در نقش‌های اصلی دارد. متاسفانه، این فیلم از آنچه که پیش‌بینی شده بود ضعیف‌تر عمل کرد. اگرچه اجراهای اصلی خوب هستند، و فیش بک در این فیلم بازی درخشانی را رائه می‌دهد، اما جای بسی ناامیدی است که این فیلم در به تصویر کشیدن هرچه بهتر دیگر بازیگران‌، بسیار ضعیف بود.

«پروژه قدرت»؛ فیلم ابرقهرمانی جدید نتفلیکس منتقدان را راضی نکرد

۷. انجمن مخفی فرزندان دوم خاندان‌های سلطنتی (Secret Society Of Second-Born Royals)

دیزنی پلاس همچنین یک فیلم ابرقهرمانی ارجینال را در سال ۲۰۲۰ با نام «انجمن مخفی فرزندان دوم خاندان‌های سلطنتی» ارائه کرد. در این فیلم الیزابت پیتون لی، نقش سام، دومین فرزند متولد شده در یک خانواده‌ی سلطنتی را بازی می‌کند. ماه‌ها قبل از تاج‌گذاری خواهرش، سام می‌فهمد که همه‌ی فرزندان دوم از خانواده‌های سلطنتی دارای ژن خاصی هستند که به آن‌ها قدرت ماورائی می‌بخشد و ناگهان خود را در حال آموزش با دیگر متولدین دوم می‌بیند که به عضویت انجمن مخفی درمی‌آیند. این فیلم اساسا دستاورد مردان ایکس با نوجوانان است که قدرت خود را کشف می‌کنند و در یک مکان مخفی مجهز به یک اتاق آموزش پیشرفته با هم تمرین می‌کنند. انجمن مخفی از دید مقایسه، شباهت‌های زیادی به فیلم‌های ارجینال دیزنی دارد. صحنه‌های فیلم کمی بی‌معنی هستند، داستان آن آشنا است و با اینکه سعی شده متفاوت به نظر برسد می‌توان گفت که در این زمینه موفق نبوده. خوشبختانه عملکرد بازیگران به رهبری لی به کمی جذاب‌تر شدن فیلم کمک می‌کند.

۶. بلادشات (Bloodshot)

وین دیزل با بازی در نقش شخصیت‌های ابرقهرمانانه بیگانه نیست، اما بلادشات او را در فیلمی اقتباسی از داستان یک کامیک بوک قرار داد. این فیلم به کارگردانی دیو ویلسون، درباره‌ی شخصیت والیانت، از کامیکی به همین نام ساخته شده است. در بلادشات می‌بینید که دیزل در حال بازی در نقش شخصی به نام ری گاریسون است، سربازی که از طریق «نانیت‌های» موجود در جریان خونش، که توسط تعدادی دانشمند به او تزریق شده، دارای نیروی خارق‌العاده‌ای می‌شود که او را به موجودی شکست‌ناپذیر تبدیل کرده است. بلادشات یک طرح عالی از مطالب ارجینال با داستان اصلی گاریسون دارد، اما با دیدن آن متوجه خواهید شد که طولی نمی‌کشد که از کنار این موضوع می‌گذرد و بیشتر به یک داستان انتقامی تبدیل می‌شود. در کل حتی با وجود CGI کم جان و ضعیفش، صحنه‌های اکشن زیادی دارد. در نهایت، این فیلم قصد داشت دنیای جدید و جذابی ارائه دهد که ممکن است فقط برای راه‌اندازی «جهان سینمایی والیانت» کافی باشد.

۵. جهش‌ یافته‌های جدید (The New Mutants)

سال ۲۰۲۰ سری فیلم‌های «مردان ایکس» را با «جهش‌ یافته‌های جدید» به ارمغان آورد. علی رغم سال‌ها تاخیر و گزارش‌هایی درباره‌ی دردسرهای فیلم، «جهش‌ یافته‌های جدید» پس از اینکه در نهایت اکران شد، خیلی سریع جایگاهش را در آن موقعیتی که می‌خواست پیدا کرد. اگرچه به نسبت سری فیلم‌های فاکس با آنچه که شایسته‌اش بود فاصله‌ی زیادی داشت، اما این فیلم شروعی عالی در این سبک داشت و هنوز هم از برخی از قسمت‌های اخیر مردان ایکس بهتر ظاهر شده است. ایراد بزرگی که بر این فیلم وارد می‌شود، این است که با وجود شروع سریع داستان، و عدم زمان کافی برای شناخت کاراکترها از هم، رابطه‌ی عمیقی بین دنی مون استار (با بازی بلو هانت) و ولفزبین (با بازی مایسی ویلیامز) به وجود آمد، که به نظر بسیار عجیب می‌آید، به شکلی که گویی آن‌ها از قبل یکدیگر را می‌شناختند! در همین حال، زاویه‌ها‌ی ترسناک در سکانس‌های متفاوت فیلم، باعث جذابیتی در همان ابتدای کار شد، و این چیزی است که برای سری فیلم‌های مردان ایکس، دو دهه به طول انجامید. اگرچه «جهش‌ یافته‌های جدید» از یک فیلم پرمخاطب اکشن بسیار دور است، اما در پایان با حضور «آنیا تیلور جوی» در نقش مجیک، عملکرد خوبی ارائه می‌دهد.

جهش‌یافته‌های جدید یکی از بدترین فیلم‌های ابرقهرمانی لقب گرفت

۴. ما می‌توانیم قهرمان باشیم (We Can Be Heroes)

دیگر محصول ارجینال ابرقهرمانی نتفلیکس، «ما می‌توانیم قهرمان باشیم»، یک ماجراجویی خانوادگی از کارگردان رابرت رودریگز است. در حالی که او در ساخت فیلم‌هایش بسیار متنوع عمل کرده، فیلم جدید رودریگز بازگشت به فیلم‌های دیگرش مانند «بچه‌ها‌ی جاسوس» (Spy Kids) و «پسر کوسه‌ای و دختر گدازه‌ای» (Shark boy & Lava girl) است. مورد آخر حتی با «ما می‌توانیم قهرمان باشیم» هم راستا است، زیرا این فیلم نسخه‌ی بزرگ شده‌ی پسر کوسه‌ای و دختر گدازه‌ای را به تصویر کشیده است. فیلم با سکانسی شروع می‌شود که پدر و مادر گروهی از بچه‌ها توسط بیگانگان ربوده می‌شوند و وظیفه‌ی بچه‌هاست تا با قهرمان‌بازی والدینشان را نجات دهند. با وجود بازیگران جوان، کارگردانی رودریگز و مجموعه‌ای از ابرقدرت‌ها، «ما می‌توانیم قهرمانان باشیم»، یک فیلم بسیار سطح پایین اما بسیار خانوادگی است.

حتی اگر اشاره‌های آشکار سیاسی به دولت فعلی آمریكا بیجا به نظر برسد، در نهایت فیلم «ما می‌توانیم قهرمان باشیم» پیامی امیدواركننده به نسل بعدی است كه می‌توانند جهان را به جایی بهتر تبدیل کنند

۳. نگهبانانی از دیرباز (The Old Guard)

برجسته‌ترین و بهترین فیلم ابرقهرمانی نتفلیکس در سال ۲۰۲۰ بدون شک «نگهبانانی از دیرباز» است. کارگردان جینا پرینس بایثوود با اقتباس از کامیک‌های نوشته شده توسط «گرگ روکا»، که نویسنده‌ی فیلمنامه‌ی فیلم نیز بود، داستان گروهی از جاودانگان را که وظیفه‌ی محافظت از بشریت را بر عهده دارند، روایت می‌کند. چارلیز ترون گروه را هدایت می‌کند و از یک نقش اکشن سنگین دیگر نهایت استفاده را می‌برد، در حالی که کیکی لین خود را به عنوان نیروی دیگری در این سبک معرفی می‌کند. شخصیت‌های فرعی آن مقداری کم رنگند. صحنه‌های اکشن این فیلم می‌تواند بهترین ویژگی‌اش محسوب شود، اما اسطوره‌سازی آن را نیز دست کم نگیرید.

شارلیز ترون با نگهبانانی از دیرباز جدیدترین ابرقهرمان زن سینما شد

۲. زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ (Wonder Woman 1984)

به دنبال چندین تغییر در تاریخ اکران، فقط در سال ۲۰۲۰، سرانجام « زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» پیش از کریسمس وارد HBO مکس شد. پس از بازخوردهای مثبتی که از نسخه‌ی اصلی فیلم دریافت شد، کارگردان پتی جنکینز و ستاره گل گدوت دنباله‌ای را ارائه می‌دهند که چندان خوب نیست، اما هنوز هم سرگرم کننده است. اگرچه ممکن است توضیح درباره‌ی بازگشت استیو ترور همه را راضی نکند، اما لذت نبردن از ماجراجویی آن‌ها در لحظه دشوار است. در حالی که این فیلم جای زیادی برای ایراد گرفتن دارد، «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» در زمان مناسب آمد تا پیام امیدوار کننده‌ای درباره‌ی خوبی‌های مردم بدهد.

۱. پرندگان شکاری؛ و رهایی فانتزی یک هارلی کوئین (Birds Of Prey; And The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn)

در سال ۲۰۲۰، بهترین فیلم ابرقهرمانی، اتفاقا اولین فیلمی بود که اکران شد. بازگشت مارگو رابی به عنوان هارلی کوین برای «پرندگان شکاری (و رهایی فانتزی یک هارلی کوئین)» به DCEU یک انفجار اساسی است. این فیلم بسیار سرگرم کننده، بسیار خنده‌دار و همراه با چندین سکانس اکشن عالی است. در حالی که اجرای رابی در نقش هارلی کوین برجسته‌ترین نکته‌ی فیلم بود، جورنی اسمولت بل در نقش (قناری سیاه) و مری الیزابت وینستد در نقش (زن شکارچی) بلافاصله به شخصیت‌های محبوب برای طرفداران این فیلم تبدیل شدند. (پرنده‌ی شکاری) تاریک و در عین حال سرگرم کننده است. کارگردان کتی یان و نویسنده کریستینا هادسون دید روشنی را به DCEU ارائه دادند، و حتی با اینکه عملکرد گیشه تا حد انتظار فاصله داشت، کیفیت و سبک پرندگان شکاری گواهی یک استقبال بی‌نظیر را می‌داد.

منبع: Screenant

The post بهترین و بدترین فیلم‌های ابرقهرمانی سال ۲۰۲۰ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala