اگر بخواهیم از رکوردهای سینمایی صحبت کنیم، نمی‌توانیم نام آنتونی هاپکینز را به زبان نیاوریم. مردی که با حضور بیست و چهار دقیقه‌ای، معتبرترین جایزه‌ی سینمایی یعنی اسکار را در دنیای بازیگری مال خود کرد.

سر آنتونی هاپکینز، پیش از این که بازیگر باشد، نقاش و آهنگساز است و از این دو رشته به عنوان عشق‌های اول خود نام می‌برد. او از تاثیرگذارترین چهره‌های هنری انگلستان است و قبل از این که توسط فیلم سینمایی اتوبوس سفید (The White Bus) وارد دنیای سینما شود در تئاتر توسط هنرمند بزرگ بریتانیایی، لارنس اولیویه، کشف شده بود. در شبی که اولیویه به دنبال مشکل آپاندیس نتوانست بر صحنه حاضر شود، هاپکینز جای او را گرفت. لارنس اولیویه درباره‌ی او می‌گوید: «یک بازیگر جوان جدید، همراه با نویدهای استثنایی به نام آنتونی هاپکینز در حال آموزش دیدن زیر نظر من هم‌چون گربه‌ای که موش را به دندان بگیرد نقش ادگار را مال خود کرد.»

در طول کارنامه‌ی هنری خود، هاپکینز بیش از ۶۰ مرتبه نامزد دریافت جوایز معتبر بازیگری و در سال ۲۰۰۶ در پیاده‌روی مشاهیر هالیوود صاحب ستاره شده است.

در ادامه نگاهی می‌اندازیم به ۷ فیلم برتر کارنامه‌ی گسترده‌ی سر آنتونی هاپکینز.

۷. شعبده‌بازی (Magic)

محصول: ۱۹۷۸

۱۹۷۸ کارگردان: ریچارد آتنبرو

ریچارد آتنبرو بازیگران: آنتونی هاپکینز، آن مارگرت

آنتونی هاپکینز، آن مارگرت نمره‌ی IMDb به فیلم: ۶.۸

۶.۸ نمره‌ی راتن تومیتوز به فیلم: ۸۳٪

۸۳٪ یک عروسک گردان مرموز که به دنبال رابطه‌ی عاشقانه با معشوقه‌ی قدیمی خود است.

فیلم بر اساس رمانی است از ویلیام گلدمن که توانست نگاه منتقدان را جذب کند. یک اقتباس درست در ژانر وحشت که در گیشه نیز موفق بود. هاپکینز با این فیلم نخستین نامزدی دریافت جایزه‌ی بهترین بازیگر مرد از جشنواره گلدن گلوب و بفتا را تجربه کرد، اما بیش از این که این نامزدی‌ها حائز اهمیت باشند دیده شدن او به عنوان یک بازیگر کار بلد بود که باعث می‌شود این فیلم به این لیست راه پیدا کند. شعبده‌باز نخستین قدم هاپکینز برای جاودانه شدن در سینما بود.

۶. آمیستاد (Amistad)

محصول: ۱۹۹۷

۱۹۹۷ کارگردان: استیون اسپیلبرگ

استیون اسپیلبرگ بازیگران: آنتونی هاپکینز، مورگان فریمن

آنتونی هاپکینز، مورگان فریمن نمره‌ی IMDb به فیلم: ۷.۳

۷.۳ نمره‌ی راتن تومیتوز به فیلم: ۷۷٪

۷۷٪ کوبا، ۱۸۳۹. آفریقایی‌های به زنجیر کشیده شده سر به شورش می‌گذارند و اکثر خدمه‌ی کشتی آمیستاد را می‌کشند. یک کشتی آمریکایی آن‌ها را پیدا می‌کند، به بند می‌کشد و در دادگاهی در آمریکا بر سر حق مالکیت آن‌ها بین پادشاه اسپانیا و خریداران برده بحث سرمی‌گیرد.

هاپکینز، که حالا بازیگری مطرح بود، دیگر می‌درخشید. او در این فیلم نقش جان کوئینسی آدامز، ششمین رئیس جمهور ایالات متحده‌ی آمریکا، را ایفا می‌کرد و این دومین مرتبه بود که او در نقش یک رئیس جمهور مقابل دوربین می‌رفت. او در اجرایی به یاد ماندنی تنها در یک برداشت توانست هفت صفحه دیالوگ را بدون اشتباه ادا و تمام اعضای گروه را متحیر کند. این توانایی خیره کننده‌ی هاپکینز از بیماری دیسلکسیای او نشئت می‌گیرد که در هنگام خواندن او را دچار کشمکش می‌کند اما توانایی او در حفظ کردن را افزایش می‌دهد.

۵. شیر در زمستان (The Lion in Winter)

محصول: ۱۹۶۸

۱۹۶۸ کارگردان: آنتونی هاروی

آنتونی هاروی بازیگران: پیتر اوتول، کاترین هپبورن

پیتر اوتول، کاترین هپبورن نمره‌ی IMDb به فیلم: ۷.۹

۷.۹ نمره‌ی راتن تومیتوز به فیلم: ۹۰٪

۹۰٪ وقایع درون کاخ شاه هنری دوم . درگیری‌های جانشینی فرزندان و اختلاف نظر شاه و ملکه در حین بحران‌های خارجی.

فیلم علاوه بر این که تحسین منتقدان را برانگیخت و از بزرگترین شانس‌های اسکار آن سال نام گرفت، شاید بشود به جرئت گفت، بزرگ‌ترین شانس کارنامه‌ی کاری هاپکینز است. او در این فیلم توانست با کاترین هپبورن، از بزرگترین بازیگران تاریخ سینما، هم‌بازی شود. اگرچه هاپکینز در صحنه‌ی فیلم دچار حادثه شد و دستش شکست اما هم‌بازی شدن با بازیگرانی مانند هپبورن و اوتول بی‌شک برای او تجربه‌ای بود مفید و باارزش. بر سر صحنه‌ی شیر در زمستان، کاترین هپبورن نصیحتی به هاپکینز کرد که او تا به امروز آن را دنبال می‌کند: «خط‌ها را بخوان. فقط باش. خطوط را صحبت کن و واکنش بیش از حد نشان نده.»

۴. دو پاپ (The Two Popes)

محصول: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ کارگردان: فرناندو میرلس

فرناندو میرلس بازیگران: جاناتان پرایس، آنتونی هاپکینز

جاناتان پرایس، آنتونی هاپکینز نمره‌ی IMDb به فیلم: ۷.۶

۷.۶ نمره‌ی راتن تومیتوز به فیلم: ۸۹٪

۸۹٪ درگیری‌های کاردینال‌ها ابتدا پس از مرگ ژان پل دوم و سپس بعد از رسوایی‌های جنسی و مالی.

هاپکینز دیگر یک اسطوره است. او تماما شخصیتی است که بازی می‌کند. بدون لحظه‌ای لغزش پاپ بندیکت را بازآفرینی می‌کند. سال‌ها تجربه و بازتاب عینی نصیحتی که هپبورن سال‌ها پیش به او کرده بود. او برای پنجمین بار نامزد دریافت اسکار شد و برای هفتمین بار نامزد دریافت گلدن گلوب. با این که در دریافت هیچ‌کدام موفق نبود اما هیچ‌کس نمی‌تواند بازی کم‌نظیر و بی‌عیب و نقص او را در این فیلم زیر سوال ببرد.

۳. بازمانده‌ی روز (The Remains of the Day)

محصول: ۱۹۹۳

۱۹۹۳ کارگردان: جیمز آیوری

جیمز آیوری بازیگران: اما تامسون، آنتونی هاپکینز

اما تامسون، آنتونی هاپکینز نمره‌ی IMDb به فیلم: ۷.۸

۷.۸ نمره‌ی راتن تومیتوز به فیلم: ۹۵٪

۹۵٪ چند سال بعد از جنگ جهانی دوم. مرور خاطرات توسط جیمز استیونز، پیش خدمت فداکاری که دریافت اربابش را به خوبی نمی‌شناخت.

درخشش فیلم در اسکار، با هشت نامزدی، نگاه‌های بیشتری را به فیلم جذب کرد. هم چنین تحسین منتقدان از تیم بازیگری. هاپکینز دو سال بعد از سکوت بره‌ها برای دومین بار نامزد دریافت اسکار شد تا به دنیا نشان دهد که آن‌چه پیش آمده اتفاقی نبوده است و اگرچه در دریافت اسکار مانند نخستین مرتبه موفق نبود اما توانست در دومین مرتبه‌ی نامزدی در بفتا برای دومین بار این جایزه را در رشته‌ی بهترین بازیگر نقش اصلی مرد به دست آورد.

۲. نیکسون (Nixon)

محصول: ۱۹۹۵

۱۹۹۵ کارگردان: الیور استون

الیور استون بازیگران: آنتونی هاپکینز، جوآن آلن

آنتونی هاپکینز، جوآن آلن نمره‌ی IMDb به فیلم: ۷.۱

۷.۱ نمره‌ی راتن تومیتوز به فیلم: ۷۴٪

۷۴٪ داستان زندگی پر فراز و نشیب ریچارد نیکسون. از کودکی تا پایان یافتن شرمسارانه‌ی ریاست جمهوری.

هاپکینز در نقش سی و هقتمین رئیس جمهور آمریکا. کسی که نشانی از شرمساری در تاریخ سیاسی آمریکاست، هنر خود را به رخ می‌کشد. هاپکینز با این نقش برای سومین مرتبه نامزد دریافت بهترین بازیگر مرد نقش اصلی از جشنواره‌ی اسکار و گلدن گلوب شد. او پرتره‌ای کامل از شخصیتی پیچیده را مقابل دوربین می‌آورد و با همان چهره‌ی پرمیمیک همیشگی و زبان بدن پرمهارت خود مخاطب را با لایه‌های درونی شخصیت درگیر می‌کند.

۱. سکوت بره‌ها (The Silence of Lambs)

محصول: ۱۹۹۱

۱۹۹۱ کارگردان: جاناتان دمی

جاناتان دمی بازیگران: جودی فاستر، آنتونی هاپکینز

جودی فاستر، آنتونی هاپکینز نمره‌ی IMDb به فیلم: ۸.۶

۸.۶ نمره‌ی راتن تومیتوز به فیلم: ۹۶٪

۹۶٪ کلاریس استرلینگ، یک مامور تازه وارد اف‌بی‌آی برای دریافت کمک به هانیبال لکتر، یک قاتل سریالی مجنون، رجوع می‌کند تا پرونده‌ی قاتل سریالی‌ای دیگر، بوفالو بیل، را حل کند.

هاپکینز معادلات را به هم می‌زند. او تنها ۲۴ دقیقه و ۵۲ ثانیه بر پرده‌ی نقره‌ای حضور می‌یابد اما آن‌چنان تاثیرگذار ظهور پیدا می‌کند که هرگز از ذهن مخاطب پاک نمی‌شود. او به حدی به نقش نزدیک شده بود که جودی فاستر از نزدیک شدن به هاپکینز، حتی در پشت صحنه، می‌ترسید. هاپکینز بسیاری از ویژگی‌ها را خودش به نقش اضافه کرد، از جمله پلک نزدن به هنگام نگاه کردن به کلاریس، مسخره کردن لهجه‌ی او، صدایی که بعد از جویدن گوشت خیالی از خود در می‌آورد و … . هاپکینز با این نقش توانست در لیست برترین قهرمان‌ها و ضدقهرمان‌ها در صد سال، جایگاه نخست را کسب کند. حتی مارتا استوارت، شریک هاپکینز، بعد از دیدن سکوت بره‌ها از وی جدا شد زیرا احساس کرد نمی‌تواند هاپکینز را از هانیبال جدا کند. هاپکینز می‌گوید پیش از این که نقش هانیبال لکتر به او پیشنهاد شود تصمیم گرفته بود هالیوود را کنار بگذارد و به لندن بازگردد و به عنوان یک بازیگر آرام و محترم در بی‌بی‌سی فعالیت کند.

۷ فیلم برتر دنزل واشنگتن

۷ فیلم برتر جیک جیلنهال؛ بازیگر نقش‌های چالش برانگیز

The post ۷ فیلم برتر آنتونی هاپکینز؛ برنده‌ی اسکار فقط با ۲۴ دقیقه حضور روی پرده appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala