برخی از اعضای تیم تولید فیلم «ماموریت غیرممکن ۷» از صحبت‌های اخیر تام کروز و رفتار پرخاشگرانه او برای رعایت پروتکل‌های بهداشتی حمایت کرده‌اند.

چند هفته‌ی قبل فایل صوتی از تام کروز در فضای مجازی دست به دست می‌شد که در آن این بازیگر پنجاه و هشت ساله با لحنی تند و برخی الفاظ زننده تعدادی از اعضای تیم تولید ماموریت غیرممکن ۷ که فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت نکرده بودند، مورد عتاب قرار می‌داد. این رفتار را می‌توان یک طغیان نادر از سوی کروز دانست؛ زیرا از او طی سال‌های فعالیتش همواره به عنوان بازیگری آرام یاد شده است.

فیلم‌برداری هفتمین قسمت از سری فیلم‌های ماموریت غیرممکن تا به امروز دو بار به خاطر همه‌گیری کروناویروس متوقف شده است و به همین خاطر هیچ‌کدام از اعضای اصلی ساخت این فیلم دوست ندارند باری دیگر به دنبال ابتلای چند نفر به این ویروس کشنده پروسه‌ی ساخت ماموریت غیرممکن ۷ متوقف شود. اما الفاظ و صحبت‌های زننده تام کروز نیز به عقیده‌ی برخی چندان قابل قبول نیست و حتی ممکن است یک رفتار تبلیغاتی باشد، ولی تعدادی از اعضای تیم تولید فیلم ماموریت غیرممکن ۷ در گفت‌وگویی با هفته‌نامه‌ی آمریکایی «مردم» (People) به دفاع از او پرداخته‌اند.

بخشی از صحبت‌های افراد نزدیک به ساخت نسخه جدید ماموریت غیرممکن با نشریه مردم به این شرح است: «بیان میزان تمرکز و توجه فوق‌العاده او برای قرار گرفتن در بهترین حالت ممکن به هنگام ساخت فیلم بسیار دشوار است. سری فیلم‌های ماموریت غیرممکن برای او بسیار خاص هستند؛ در واقع آن‌ها فیلم‌های «او» محسوب می‌شوند. تام به رعایت پروتکل‌های بهداشتی بسیار کمک کرد. در تمام سال‌های فیلم‌برداری مجموعه‌ی ماموریت غیرممکن هیچ‌کس حتی صدای بلند او را هم نشنیده است. او معمولا تنها روی فیلم‌برداری تمرکز می‌کند، اما این فیلم [به خاطر کرونا] بسیار خاص است و کروز باید اطمینان حاصل کند همه در سلامت کامل هستند. تمام زندگی تام کار اوست. او فشار و ترسناک بودن اوضاع را احساس می‌کند و وقفه‌ی دیگری [در تولید] نمی‌خواهد. موارد زیادی در معرض خطر قرار دارند و او هنگامی که یک رفتار غیرحرفه‌ای می‌بیند، سعی می‌کند آن را اصلاح کند.»

در حال حاضر پارامونت پیکچرز قصد دارد ماموریت غیرممکن ۷ را در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۰ (۱۹ نوامبر ۲۰۲۱) روی پرده ببرد و فیلم ماموریت غیرممکن ۸ نیز برای اکران در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۱ (۴ نوامبر ۲۰۲۲) برنامه‌ریزی شده است.

