طبق اعلام تورنت‌فریک (Torrent Freak)، اسپین‌آف جنگ ستارگان شبکه دیزنی‌پلاس به عنوان محبوب‌ترین و پربیننده‌ترین سریال سال شناخته شد و از سریال «بازی تاج و تخت» پیشی گرفت.

طبق اعلام وبلاگ تورنت‌فریک و براساس مطالعه‌ی منابع مختلف و گزارشات ترکرهای عمومی تورنت، علی‌رغم این‌که شبکه‌ی دیزنی‌پلاس شبکه‌ای گسترده در نمایش خانگی است، ولی سریال مندلورین توانسته از طریق اشتراک بیت تورنت البته بدون در نظر گرفتن دانلودهای کامل فصول قبل به پربیننده‌ترین سریال ۲۰۲۰ تبدیل گردد.

پیش از این، سریال فانتزی «بازی تاج و تخت» یا همان Game of Thrones از شبکه‌ی اچ‌بی‌او (HBO) که فصل هشتم و آخر خود را در ماه مه سال ۲۰۱۹ منتشر کرد، سردمدار این جایگاه بود. ولی برای اولین‌بار پس از سال‌ها رکورد سریال نوشته شده توسط جورج آر.آر.مارتین (George R.R.Martin) با اسپین‌آف جنگ ستارگان و سریال مندلورین شکسته شد. هم‌چنین طبق اعلام منابع مختلف، سریال مندلورین پس از انتشار فصل اول آن در سال ۲۰۱۹ توانست در جایگاه سوم محبوب‌ترین سریال‌ها قرار بگیرد.

اساس این رتبه‌بندی‌ها بازخورد بیننده از فیلم‌ها و سریال‌هاست که آن‌ها را به محبوب‌ترین و پربیننده‌ترین سریال تبدیل می‌کند. در ادامه سریال ابرقهرمانی «پسران بد» از شبکه‌ی پرایم ویدئو در جایگاه دوم، سریال «وست ورلد» در جایگاه سوم، سریال «وایکینگ‌ها» در جایگاه چهارم، سریال «پیشتازان فضا: پیکارد» از شبکه‌ی CBH در جایگاه پنجم و در ادامه سریال «ریک و مورتی»، سریال «مردگان متحرک» از شبکه‌ی AMC، «بیگانه» از شبکه‌ی HBO، «کماندار» از شبکه‌ی CW و در آخر سریال «فلش» از شبکه‌ی CW رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. لازم به ذکر است که نظرسنجی تورنت‌فریک، تنها براساس ترافیک بیت تورنت محاسبه شده که شامل سرویس‌های پخش غیرقانونی هم هست.

سریال مندلورین فصل دوم خود را با اخبار جدیدی برای طرفدارانش به پایان رساند و پایان به یاد ماندنی‌ای برای فصل دوم رقم زد، مانند این‌که سری جدیدی از فیلم‌های جنگ ستارگان در دست ساخت قرار گرفته بود.

با این‌حال فصل دوم این سریال با انتقاد برخی از هواداران و دنبال‌کنندگان سرسخت جنگ ستارگان به پایان رسید. خبرنگار باشگاه خبری ایندی وایر؛ تیلر هرسکو دراین‌باره این‌گونه نوشت که: “پایان فصل دوم مندلورین رقابتی طولانی را بین ماندو (با بازی Pedro Pascal) و موف گیدئون (با بازی Giancarlo Esposito) به دنبال ربوده شدن گروگو به تصویر می‌کشد. ولی نوعی کار تیمی را بین شخصیت‌های برجسته‌ی سریال به نمایش می‌گذارد که در ماجراجویی ماندو و در پاسخ به سوالاتش به او کمک می‌کنند. این ماجراجویی‌ها با صحنه‌های اکشن و سروصدای زیاد و سوالات بی‌پاسخ عصبی‌کننده همراه است که منجر به پایان‌بندی سریال بدون جمع‌بندی خاص می‌گردد.

