۱۱۰ فیلم طبق اعلام دبیرخانه‌ی جشنواره‌ی فجر متقاضی حضور در جشنواره‌ی فجر سی و نهم شده‌اند که به دبیری مهدی طباطبایی‌نژاد قرار است امسال به شیوه‌ای جدید برگزار شود.

با توجه به شیوع ویروس کرونا در سرتاسر جهان و کنسل شدن جشنواره‌هایی مثل کن و برگزاری همزمان آنلاین و فیزیکی جشنواره‌هایی مانند ونیز در ایران خیلی‌ها تصور می‌کردند که برگزاری سی و نهمین جشنواره‌ی ملی فیلم فجر هم مثل جشنواره‌ی جهانی فجر که در ابتدای سال کنسل شد، لغو می‌شود اما دبیر جدید جشنواره‌ی فجر روی برگزاری جشنواره البته به شیوه‌ای جدید تاکید کرده است.

جالب اینکه تعداد فیلم‌های رسیده به دبیرخانه‌ی جشنواره هم زیاد است و در میان آن‌ها نام‌های مشهوری چون محمدحسین مهدویان، حمید نعمت‌الله، آیدا پناهنده، نرگس آبیار و روح‌الله حجازی به چشم می‌خورد. در عین حال خبری از مسعود کیمیایی و «خائن‌کشی»، رضا درمیشیان با «مجبوریم»، اصغر فرهادی با «قهرمان» و داریوش مهرجویی با «لامینور» نیست. در کمال تعجب فیلم خوب «جنایت‌ بی‌دقت» شهرام مکری که در جشنواره‌ی ونیز حضور داشت هم در میان فیلم‌های متقاضی به چشم نمی‌خورد اما فیلم «خط فرضی» به کارگردانی فرنوش صمدی که در جشنواره‌های خارجی حضور داشت توانسته راهش را به جشنواره‌ی فجر باز کند.

از تفاوت‌های امسال این است که هیات انتخاب حذف شده و اول کار قرار بود که فیلم‌ها فقط برای هیات داوران به نمایش دربیایند اما طبق شنیده‌های جدید قرار است برج میلاد با ظرفیت زیر هزار نفر برای اهالی رسانه و احتمالا پردیس ملت فیلم‌ها را نمایش بدهند و حتی دبیر جشنواره ابراز امیدواری کرده است که بازگشایی سینماهای مردمی با ظرفیت کمتر همزمان با برگزاری جشنواره‌ی فیلم فجر باشد. تعدادی از فیلم‌های متقاضی مهمی که برای حضور در جشنواره‌ی فجر فرم پر کرده‌اند به ترتیب تاریخ پر کردن فرم به شرح زیر است:

تی‌تی (آیدا پناهنده)

مهران (رقیه توکلی)

شیرجه بزرگ (کریم لک‌زاده)

آهو (هوشنگ گلمکانی)

روشن (روح‌الله حجازی)

بدون همه چیز (محسن قرایی)

رمانتیسم عماد و طوبا (کاوه صباغ‌زاده)

خط فرضی (فرنوش صمدی)

روزی روزگاری آبادان (حمیدرضا آذرنگ)

مجوز خروج (کیارش اسدی‌زاده)

رقص دلفین‌‌ها (علیرضا امینی)

راند چهارم (علیرضا امینی)

خورشید آن ماه (ستاره اسکندری)

چپ راست (حامد محمدی)

هستی و زمان (مانی باغبانی)

ستاره بازی (هاتف علیمردانی)

ابلق (نرگس آبیار)

قاتل و وحشی (حمید نعمت‌الله)

موسی (احسان عبدی‌پور)

بی‌سرزمین (تورج اصلانی)

طلاخون (ابراهیم شیبانی)

شیشلیک (محمدحسین مهدویان)

هنوز اعلام نشده که آیا جشنواره قطعا در همان تاریخ همیشگی ۱۲ تا ۲۲ بهمن ماه برگزار می‌شود یا نه. بعد از بررسی‌ها گویا قرار است چیزی حدود ۲۰ فیلم در جشنواره به نمایش دربیایند که هنوز مشخص نشده بدون هیات انتخاب این ۲۰ فیلم چطور انتخاب خواهند شد.

عکس مطلب برگرفته از فیلم «تی تی» ساخته‌ی آیدا پناهنده با بازی پارسا پیروزفر و هوتن شکیباست.

