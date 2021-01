پیتر جکسون با سه‌گانه‌ی محشر و عظیم ارباب حلقه‌ها چند نسل از سینما‌دوستان را مبهوت و شیفته‌ی دنیای تالکین کرد. داستان هابیتی جوان که حلقه‌ای قدرتمند را به سرزمین مملو از شر و پلیدی موردور می‌برد و با انواع و اقسام خطرها رو به رو می‌شد، چنان جذابیت فراگیری داشت که هم قلب مخاطبان را تسخیر کرد و هم اعضای آکادمی اسکار را به زانو در آورد.

وبسایت اینسایدر فهرستی از ۱۲ فیلم آماده کرده است که هواداران ارباب حلقه‌ها احتمالا دوستش خواهند داشت و در ادامه با هم می‌بینیم.

۱۲. بید (Willow)

کارگردان: ران هاوارد

محصول: ۱۹۸۸

قهرمانی که هیچ‌کس فکرش را هم نمی‌کرد سراغ ماجراجویی برود، پا در سفری خطرناک می‌گذارد.

خلاصه داستان

در سرزمینی مرموز و عجیب و جادویی، کشاورزی بی‌نام (با بازی وارویک دیویس) به سفری پرخطر و دور و دراز می‌رود تا از یک نوزاد محافظت کند و نگذارد به چنگال ملکه‌ای شرور بیفتد.

چرا دوستش خواهید داشت؟

فیلمی به کارگردانی ران هاوارد و تهیه‌کنندگی جرج لوکاس که یک فانتزی خوش‌ رنگ و لعاب است و در طول سال‌ها طرفداران ویژه‌ای برای خودش دست و پا کرد. اغلب مؤلفه‌ها و مضامین فیلم بید به مذاق دوست‌داران ارباب حلقه‌ها خوش می‌آید. از قهرمان اصلی‌اش تا حال و هوا و اتمسفر قرون وسطایی‌اش.

۱۱. سارقان زمان (Time Bandits)

کارگردان: تری گیلیام

محصول: ۱۹۸۱

فیلمی برای کسانی که شخصیت‌های ویژه و قصه‌هایی با مضامین عمیق را دوست دارند

خلاصه داستان

در این فیلم کمدی فانتزی پسری جوان با شش کوتوله همراه می‌شود تا با سفر در زمان به دنبال گنجینه‌های گمشده بگردند.

چرا دوستش خواهید داشت؟

کسانی که اتمسفر دقیق و پر جزئیات و طراحی لباس و صحنه‌ی شگفت‌انگیزش را دوست داشتند و قصه‌ی پیچیده و مملو از مضامین عمیق اخلاقی‌اش را حسابی پسندیدند، از دیدن این فیلم هم لذت خواهند برد.

البته این فیلم در ذات خودش هجو و کمدی است، ولی اتمسفر فانتزی و موجودات تخیلی و جهان عجیبی که خلق کرده است باعث می‌شود گزینه‌ی خوبی برای هواداران ارباب حلقه‌ها باشد.

۱۰. وقایع‌نگاری نارنیا: شیر، کمد، جادوگر (Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe)

کارگردان: اندرو آدامسون

محصول: ۲۰۰۵

یک داستان فانتزی با مضامین اخلاقی عمیق که براساس کتاب‌های دوست گرمابه و گلستان تالکین یعنی سی. اس. لوئیس ساخته شده است.

خلاصه داستان

داستان چهار خواهر و برادر خردسال که اتفاقی پایشان به سرزمین جادویی و پر رمز و راز نارنیا باز می‌شود و به ماجراجویی‌های هیجان‌انگیزی قدم می‌گذارند که از تک تک‌شان قهرمان‌هایی شجاع و دلیر می‌سازد.

چرا دوستش خواهید داشت؟

تالکین و لوئیس که در واقعیت رفیق هم بودند، هردو از اسطوره‌های اسکاندیناوی برای خلق آثارشان الهام گرفتند و افسانه‌های فانتزی و فلسفه‌های اخلاقی‌شان را به وجود آوردند. هردوی این داستان‌ها پر است از ماجراهای شگفت‌انگیز، قهرمانان دوست‌داشتنی و دنیایی سراسر خیال و جادو و رنگ. البته نارنیا در دنیای سینما به خوش‌اقبالی ارباب حلقه‌ها نبود و کارگردان بی‌نظیری مثل پیتر جکسون را پشت خودش نداشت. ولی با این حال هنوز هم برای هواداران جهان‌های فانتزی تماشایی است.

۹. داستان بی‌پایان (The NeverEnding Story)

کارگردان: ولفگنگ پترسون

محصول: ۱۹۸۴

قصه‌ای کلاسیک درباره‌ی نیروی خیر و شر

خلاصه داستان

داستان بی‌پایان براساس رمانی نوشته‌ی میشائل انده منتشر شده در سال ۱۹۷۹ ساخته شده است و ماجرای پسر نوجوانی به نام باستین (برت اولیور) را تعریف می‌کند که اتفاقی به کتابی مرموز و جادویی برمی‌خورد، کتابی که مرز بین واقعیت و خیال را می‌شکافد و باستین را به دل دنیایی از قصه و ماجرا و فانتزی می‌کشاند.

چرا دوستش خواهید داشت؟

ارباب حلقه‌ها در با وجود اسطوره‌شناسی غنی و عمیق و حیرت‌انگیز و تاریخ پر جزئیاتی که هوش از سر آدمیزاد برمی‌دارد، در نهایت داستان همیشگی نبرد خیر و شر را روایت می‌کند.

همچون فرودو بگینز که بار نابودی حلقه و سلطه‌ی سائورون پلید را روی دوش خودش می‌کشد، شخصیت کتابی که باستین می‌خواند هم پا در سفری خطرناک گذاشته تا با نیرویی ترسناک و ناپیدا به نام «پوچی» مبارزه کند.

۸. نگذاریم اسیر گذر زمان شوند (They Shall Not Grow Old)

کارگردان: پیتر جکسون

محصول: ۲۰۱۸

مستندی که نشان می‌دهد پیتر جکسون چه هنرمند بزرگی است و دست روی هرچیزی بگذارد طلا می‌شود.

خلاصه داستان

پیتر جکسون در این مستند با کنار هم قرار دادن فیلم‌های آرشیوی از اوایل قرن بیستم، تصاویر را رنگی کرده و با کلیپ‌های صوتی ارزشمند به مخاطبان ارائه داده است تا جزئیات زندگی سربازان درگیر جنگ جهانی اول را نشانمان دهد.

چرا دوستش خواهید داشت؟

این اولین مستندی است که پیتر جکسون ساخته است و با همین اولین تجربه، تمجید و تحسین بسیاری از منتقدان را برانگیخت و آن را یک تجربه‌ی تکنیکی بی‌نظیر و سفر احساسی درگیرکننده نامیده‌اند.

۷. کینگ کونگ (King Kong)

کارگردان: پیتر جکسون

محصول: ۲۰۰۵

یک سفر ماجراجویانه‌ی دیگر که هدایتش را پیتر جکسون بر عهده گرفت، سفری دور و دراز به جزیره‌ای وحشتناک که زیستگاه موجوداتی غول‌پیکر و باستانی است.

خلاصه داستان

یک کارگردان جاه‌طلب (جک بلک) تیمی را جمع می‌کند و به جزیره‌ای مرموز به نام جزیره‌ی جمجمه می‌برد، غافل از اینکه وحشت‌ و درد و مرگ انتظارشان را می‌کشد و پا در جزیره‌ای می‌گذارند که اقامتگاه گوریلی عظیم‌الجثه و دایناسورها و حشرات غول‌پیکر است.

چرا دوستش خواهید داشت؟

جلوه‌های ویژه‌ی خیره‌کننده و اتمسفر بی‌نظیر، این اکشن ماجراجویانه را به تجربه‌ای دیدنی بدل کرده است. پیتر جکسون هنوز دو سال از موفقیت عظیم ارباب حلقه‌ها و اسکارهای بیشمارش نگذشته بود که سراغ پروژه‌ی جاه‌طلبانه‌ی دیگری رفت و به این گوریل نام‌آشنا جانی تازه بخشید.

اندی سرکیس که در دنیای ارباب حلقه‌ها نقش گالم/اسمیگل را بازی می‌کرد، اینجا در قامت کینگ کونگ در آمده است و یک اجرای درجه‌یک دیگر به نمایش گذاشته.

۱۰ شخصیت برتر سینما که با گرافیک کامپیوتری (CG) ساخته شده‌اند

۶. شپش‌ها (Cooties‎)

کارگردان: جاناتان میلوت، کری مورنیون

محصول: ۲۰۱۴

طرفداران الایجا وود یا همان فرودو بگینز ارباب حلقه‌ها از دیدن او در این فیلم کمدی ترسناک لذت خواهند برد.

خلاصه داستان

در این فیلم ترسناک کمدی عجیب و غریب، ناگت‌های مرغ آلوده باعث شکل‌گیری یک اپیدمی می‌شود و بچه‌های یک دبستان را تبدیل به زامبی‌های وحشی و خطرناکی می‌کند که می‌خواهند به معلم‌هایشان حمله کنند.

چرا دوستش خواهید داشت؟

الایجا بود وقتی فقط ۱۸ سالش بود ستاره‌ی ارباب حلقه‌ها شد. از آن زمان تا کنون این بازیگر جوان در ژانرهای مختلفی نقش‌آفرینی کرده است و از حضور در فیلمی مثل «درخشش ابدی یک ذهن بی‌آلایش» (Eternal Sunshine of the Spotless Mind) گرفته تا بازی در سریال کمدی «ویلفرد» (Wilfred) را تجربه کرده. این فیلم مهارت او را در ژانر کمدی ترسناک به نمایش گذاشت و کسانی که از بخش‌های بامزه و کمیک ارباب حلقه‌ها خوششان می‌آمد، به احتمال زیاد از این فیلم هم لذت خواهند برد.

۵. دزدان دریایی کارائیب: نفرین مروارید سیاه (Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl)

کارگردان: گور وربینسکی

محصول: ۲۰۰۳

اورلاندو بلوم بلافاصله بعد از موفقیت شگفت‌انگیز قسمت سوم ارباب حلقه‌ها در اسکار و گیشه، سراغ یک داستان ماجراجویانه‌ و فانتزی دیگر رفت و به دنیای دزدهای دریایی پیوست.

خلاصه داستان

کاپیتان جک اسپارو (جانی دپ) طی ماجراهایی با آهنگری دلیر و شجاع (اورلاندو بلوم) برخورد می‌کند و با کمک او برای نجات الیزابت سوان (کیرا نایتلی) از دست دزدان دریایی نامیرا تلاش می‌کند.

چرا دوستش خواهید داشت؟

کمتر کسی پیدا می‌شود که مجموعه‌ فیلم‌های دزدان دریایی کارائیب را ندیده باشد. اورلاندو بلوم در ارباب حلقه‌ها در نقش لگولاس،‌ الف زیبارو و چابکی که مهارت‌های بی‌نظیری در تیر و کمان داشت بسیار خوش درخشید و طرفداران زیادی پیدا کرد و خیلی زود توانست جایگاهش را در یک فرنچایز دیگر هم تثبیت کند.

دزدان دریایی کارائیب یک فیلم فانتزی شدیدا تماشایی است و به ندرت پیش می‌آید کسی از هوادارن ارباب حلقه‌ها باشد و این مجموعه فیلم را هم دوست نداشته باشد. از افسانه‌ها و موجودات و هیولاهای شگفت‌انگیز گرفته تا ماجراجویی‌های نفس‌گیر. همه چیز کنار هم جمع شده است تا ضیافتی برای دوست‌داران فانتزی ساخته شود.

۴. سوء سابقه (A History of Violence)

کارگردان: دیوید کراننبرگ

محصول: ۲۰۰۵

درخشش ویگو مورتنسن، آراگورن ارباب حلقه‌ها در یک فیلم جنایی هیجان‌انگیز

خلاصه داستان

مردی ساده و خانواده‌دوست (مورتنسن) به طور اتفاقی درگیر دو خلافکار می‌شود و برای نجات جان مردم، آن‌ها را می‌کشد و به قهرمان محله تبدیل می‌شود. ولی این شهرت برای او گران تمام می‌شود و مردی مرموز (اد هریس) به سراغش می‌آید و می‌گوید او را از زمان قدیم و وقتی که با گروه‌های جنایتکاری همکاری می‌کرده، می‌شناسد و به این طریق گذشته‌ای هولناک بر زندگی آرام و بی‌دردسر این مرد سایه می‌اندازد.

چرا دوستش خواهید داشت؟

اکثرا مورتنسن را با نقش آراگورن می‌شناسند، مرد غمگین و دلیر و دوست‌داشتنی که در نهایت بر ترس‌ها و شک‌هایش غلبه کرد و پادشاه برحق گاندور شد. در این فیلم وجه دیگری از او را می‌بینیم، بازیگری که همه چیزش را برای نقش می‌گذارد و به بهترین شکل ممکن آن را به تصویر می‌کشد. مورتنسن کاری می‌کند تا ما در همه‌ی لحظه‌ها به قضاوتمان شک کنیم و مدام از خودمان بپرسیم آیا این مرد همان‌طور که به نظر می‌رسد ساده است و گذشته‌ای بی‌ اتفاق داشته، یا در گذشته آدم‌کشی بی‌رحم و خطرناک بوده.

هاوارد شور، آهنگسازی که موسیقی متن شگفت‌انگیز ارباب حلقه‌ها را ساخت، در این تریلر جذاب هم حضور داشته است.

۳. تالکین (Tolkien)

کارگردان: دمه کاروکسک

محصول: ۲۰۱۹

فیلمی درباره‌ی بخشی از زندگی خالق ارباب حلقه‌ها

خلاصه داستان

این درام زندگی‌نامه‌ای درباره‌ی جی آر آر تالکین اسطوره‌ای است و ماجرای زندگی او را از زمان مدرسه تا خدمتش در جبهه‌ی جنگ جهانی اول نشان می‌دهد.

چرا دوستش خواهید داشت؟

فیلم تالکین با دنبال کردن قصه‌ی این نویسنده از کودکی تا روزهای تاریک جنگ، ما را با وجوه جدیدی از زندگی او آشنا می‌کند و نشانمان می‌دهد که چطور تجربیات او منجر به نوشته شدن یکی از کم‌نظیرترین آثار ادبی شد.

طرفداران کتاب‌ها و فیلم‌ها ارباب حلقه‌ها از دیدن پیش‌زمینه‌هایی که تالکین برای نوشتن کتاب‌هایش داشت و اینکه چطور دوستی‌های قدیمی او و دیدگاهش به جنگ و عشق و علاقه‌اش به زبان در داستان‌هایش تأثیر گذاشت.

۲. انیمیشن ارباب حلقه‌ها (The Lord of the Rings)

کارگردان: رالف باکشی

محصول: ۱۹۷۸

انیمیشنی عجیب و غریب و حتی ترسناک که داستان دو جلد از ارباب حلقه‌ها را در دو ساعت و پانزده دقیقه روایت می‌کند.

خلاصه‌ داستان

این اقتباس انیمیشنی از ارباب حلقه‌ها روایتی وفادار به ماجرای فرودو (با صداپیشگی کریستوفر گارد) است، ولی داستان همان داستانی است که همگی می‌دانیم. حلقه‌ای خطرناک و شرور که باید نابود شود تا ارباب تاریکی سائرون بار دیگر بر سرزمین میانه حکمفرمایی نکند.

چرا دوستش خواهید داشت؟

این انیمیشن دهه هفتادی داستان جلد اول یعنی یاران حلقه تا نیمه‌ی اول جلد دوم یعنی دو برج را روایت می‌کند، ولی خود پیتر جکسون از آن به عنوان اثری یاد کرده است که هنگام کارگردانی فیلم‌های ارباب حلقه‌ها الهام‌بخش او بوده.

فیلم طراحی انیمیشن جاه‌طلبانه‌ای داشت و قصه‌اش را از دیدگاه منحصر به فرد و ویژه‌ای تعریف می‌کرد و طرفداران ارباب حلقه‌ها از دیدن نگاهی تازه به سرزمین میانه لذت خواهند برد.

۱. هابیت : یک سفر غیرمنتظره (The Hobbit: An Unexpected Journey)

کارگردان: پیتر جکسون

محصول: ۲۰۱۲

پیش در آمدی بر ارباب حلقه‌ها و روایت ماجراهایی که ۶۰ سال پیش از سفر فرودو و یاران حلقه برای رسیدن به موردور، برای بیلبو بگینز جوان اتفاق افتاد.

خلاصه داستان

در این فیلم گروهی متشکل از ۱۳ دورف به خانه‌ی بیلبو بگینز ( مارتین فریمن) می‌آیند و زندگی آرام و بی‌دردسر او را مختل می‌کنند تا به همراهشان برای بازپسگیری سرزمین مادری‌شان اره‌بور از چنگال اژدهای سهمگین همراه شود.

چرا دوستش خواهید داشت؟

هابیت: سفر غیرمنتظره و دنباله‌های بعدی‌اش، با کارگردانی پیتر جکسون، بار دیگر هواداران ارباب حلقه‌ها را به دنیای پر از جادو و ماجراجویی تالکین می‌برد و وقایعی را نشانمان می‌دهد که مستقیما به ارباب حلقه‌ها ربط پیدا می‌کند.

با اینکه مثل ارباب حلقه‌ها موفقیت‌های چشمگیری به دست نیاورد و ایراداتی هم داشت، ولی برای کسانی که دوست دارند بیشتر در سرزمین میانه غرق شوند ضیافتی چشم‌نواز و دیدنی است و دیدن دوباره‌ی شخصیت‌هایی مثل گندالف و لگولاس و گالم، خیلی‌ها را سر ذوق می‌آورد.

منبع: insider

The post ۱۲ فیلم که هواداران ارباب حلقه‌ها باید ببینند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala