با ادعای نتفلیکس سریال بریجتون بیش از ۶۳ میلیون بازدید خورد

براساس اعلام شبکه‌ی نتفلیکس سریال بریجتون (Bridgerton) پس از گذشت بیست وهشت روز از پخش در اولین روز کریسمس به شصت وسه ملیون بازدید رسید و به چهارمین سریال محبوب و پربازدید این شبکه تبدیل شد. هم‌چنین این سریال جایگاه اول را بین ده سریال برتر نتفلیکس در میان ۷۶ کشور کسب کرده است و به یکی از پربازدیدترین سریال‌های نتفلیکس تبدیل شده است.

طبق گفته‌های نتفلیکس و براساس میانگین ساعات تماشای سریال برای هر مشترک، روزهای ۲۵ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰ بیشترین میزان بازدید ثبت شده از سریال بریجتون را هم در تعطیلات هفتگی و هم ماهانه دارد.

لازم به ذکر است که نتفلیکس میزان بازدید و تماشاگران خود را برخلاف بقیه‌ی شبکه‌ها و با روش‌های قدیمی ارزیابی نمی‌کند بلکه براساس تعداد مشترکانی که حداقل ۲ دقیقه از محتوای فیلم یا سریال را تماشا کرده باشند نتیجه‌گیری می‌کند.

از همان ابتدا محبوبیت این سریال ثابت شد و حتی توانسته بود امتیاز نود ودو درصدی را از پایگاه اینترنتی راتن‌تومیتوز (Rotten Tomatoes) بگیرد و این خبر خوبی برای نتفلیکس بود زیرا سریال بریجتون اولین سریالی است که به تهیه‌کنندگی شوندا رایمز (Shonda Rhimes) با قراردادی نه رقمی برای نتفلیکس ساخته شد.

این سریال با اقتباس از رمان خانواده‌ی بریجتون نوشته‌ی جولیا کوین ساخته شده‌ و درباره‌ی دختر بزرگ خانواده‌ی بریجتون دافنه (Phoebe Dynevor) است که برای اولین بار وارد مسابقات ازدواج ریجنسی (Regency London) لندن می‌گردد.

نتفلیکس هم‌چنین اخباری برای بینندگان درباره‌ی فیلم «ما می‌توانیم قهرمان باشیم» اسپین‌آف فیلم «پسر کوسه‌ای دختر گدازه‌ای»، به کارگردانی و نویسندگی رابرت رودریگوز (Robert rodriguez) مبنی براین‌که این فیلم در تعطیلات کریسمس روی آنتن خواهد رفت منتشر کرد و هم‌چنین پیش‌بینی شده که این اثر در چهار هفته‌ی ابتدایی پخش خود به ۴۴ میلیون بازدید خواهد رسید. فیلم‌برداری کار نیز آغاز شده‌ است.

شرکت نتفلیکس در اواخر سال ۲۰۱۹ معیارسنجش خود را برای محاسبه‌ی مدت زمان مشاهده یک فیلم و سریال، از در نظر گرفتن افرادی که بیش از ۷۰ درصد از یک اثر را تماشا کرده‌اند به کسانی که یک اثر را حداقل دو دقیقه تماشا کرده‌اند تغییر داد.

