تقریبا سه هفته تا آغاز سی و نهمین جشنواره فیلم فجر فاصله داریم و در این مطلب از میان ۱۱۰ فیلم متقاضی برای حضور در این رویداد نگاهی به ۷ فیلم مهم و مورد انتظار انداخته‌ایم.

بالاخره پس از گمانه‌زنی‌های بسیار در ابتدای دی‌ماه مسئولان برگزاری سی و نهمین دوره‌ی جشنوراه فجر اعلام کردند این رویداد سینمایی همانند هر ساله با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و به شکلی محدودتر در بهمن‌ماه برگزار خواهد شد. در جشنواره‌ی امسال خبری از هیأت انتخاب نخواهد بود و از ۲۰ دی‌ماه فیلم‌های متقاضی برگزیده برای هیأت داوران به نمایش در خواهند آمد. فعلاً تکلیف نمایش فیلم‌ها در سینماهای مردمی مشخص نیست، اما طبق شنیده‌های جدید ممکن است با کاهش میزان ابتلاء به کروناویروس و بازگشایی سینماها در شهرهای مختلف شاهد نمایش آثار نامزد سیمرغ برای عموم مردم نیز باشیم. همچنین انتظار می‌رود در برای اهالی رسانه نیز در برج میلاد و پردیس ملت فیلم‌ها به نمایش در بیایند.

مهم‌ترین فیلم‌هایی که متقاضی حضور در جشنواره‌ی فیلم فجر ۳۹ شده‌اند

علی‌رغم غیبت برخی از فیلم‌ها و فیلم‌سازان ایرانی نام آشنا در جشنواره فجر پیش رو از جمله «جنایت بی‌دقت» به کارگردانی شهرام مکری، «لامینور» به کارگردانی داریوش مهرجویی و «مجبوریم» به کارگردانی رضا درمیشیان، اما کماکان فیلم‌سازهای جالب توجه و مهمی متقاضی حضور در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر شده‌اند و به همین خاطر در این مطلب قصد داریم نگاهی بیندازیم بر ۷ مورد از مهم‌ترین فیلم‌های متقاضی حضور در جشنواره فجر امسال.

مهم‌ترین فیلم‌های جشنواره فجر ۳۹

تی‌تی

کارگردان: آیدا پناهنده

آیدا پناهنده نویسندگان : آیدا پناهنده و ارسلان امیری

: آیدا پناهنده و ارسلان امیری بازیگران: پارسا فیروزفر، الناز شاکردوست و هوتن شکیبا

آیدا پناهنده تا به امروز ۴ فیلم بلند سینمایی ساخته و به طور مشترک با ارسلان امیری وظیفه‌ی نوشتن فیلمنامه‌ی این فیلم‌ها را هم برعهده داشته است. فیلم «تی‌تی» جدیدترین ساخته‌ی این کارگردان ۴۱ ساله است که فرم حضور در جشنواره سی و نهم را پر کرده است. تی‌تی پیش از این در جشنواره فیلم توکیو ۲۰۲۰ حضور داشت و با بازخوردهای خوبی مواجه شد. پناهنده در سال ۲۰۱۵ با فیلم «ناهید» در جشنواره کن مورد تقدیر قرار گرفت و از آن زمان به یکی از کنجکاوی برانگیزترین زنان فیلم‌ساز ایرانی تبدیل شده است.

تی‌تی بر اساس گزارشات داستان یک فیزیکدان با بازی پارسا فیروزفر را روایت می‌کند که در حال تحقیق روی سیاه‌چاله‌ها است، اما به دنبال یک اتفاق یا بیماری او به کما می‌رود و حالا تی‌تی به بالین او می‌رود تا فیزیکدان جوان را نجات دهد. پناهنده فیلم خود را داستان عشق، درد و اتحاد خوانده است و ممکن است در این فیلم شاهد شکل‌گیری یک مثلث عاشقانه میان شخصیت‌های محوری داستان هم باشیم.

تی‌تی در شمال ایران ساخته شده است و اینطور که پیداست نگاهی به برخورد سنت با زنان نیز دارد و رگه‌های تخیلی و درام فیلم با موضوعات اجتماعی و سنتی آمیخته شده است.

آهو

کارگردان : هوشنگ گلمکانی

: هوشنگ گلمکانی نویسندگان : هوشنگ گلمکانی و سپیده آرمان

: هوشنگ گلمکانی و سپیده آرمان بازیگران: علی مصفا، حامد کیلی، سپیده آرمان و رضا کیانیان

هوشنگ گلمکانی بی‌تردید یکی از شناخته شده‌ترین منتقدان و روزنامه‌نگاران سینمایی ایرانی است. او فارغ‌التحصیل رشته سینما و تلویزیون از دانشکده هنرهای دراماتیک تهران بوده و امسال با فیلم «آهو» به تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی فرم حضور در جشنواره فجر را پر کرده است.

گلمکانی با ساخت فیلم مستند «گنگ خواب دیده» نخستین با در مسند کارگردانی قرار گرفت؛ این مستند با بازخوردهای خوبی مواجه شد. او در اولین تجربه‌ی ساخت یک فیلم داستانی بلند به سراغ داستان «پروانه‌ها در برف می‌رقصند» نوشته‌ی نازنین جودت رفته است، اما این فیلم قرار نیست یک اقتباس از آن داستان باشد و آهو مسیر متفاوتی در روایت داستان خود در پیش گرفته است. در خلاصه داستان رسمی فیلم آمده است: «آهو حکایت انزوای خودخواسته دختری است که آرزوهایش را بربادرفته می‌بیند، اما هنوز امیدش را از دست نداده است.»

قاتل و وحشی

کارگردان : حمید نعمت‌الله

: حمید نعمت‌الله نویسندگان : معصومه بیات و حمید نعمت‌الله

: معصومه بیات و حمید نعمت‌الله بازیگران: لیلا حاتمی، امین حیایی و ستاره اسکندری

سال گذشته فیلم «قاتل و وحشی» به خاطر مشکلات مالکیتی از حضور در جشنواره سی و هشتم بازماند، اما اینطور که پیداست مشکلات حقوقی جدیدترین ساخته‌ی حمید نعمت‌الله برطرف شده است و احتمالاً در جشنواره فجر ۱۳۹۹ شاهد نمایش این فیلم خواهیم بود. براساس صحبت‌های بازیگران و افرادی که موفق به تماشای قاتل و وحشی شده‌اند، با یک فیلم متفاوت و درخشان در کارنامه‌ی نعمت الله مواجه هستیم. چندی قبل امین حیایی در گفت‌وگوی خود با کافه آپارات در خصوص سطح کیفی این فیلم بیان کرده بود: «همه چیز این فیلم متفاوت بود. حمید نعمت الله همه چیز را با ریزبینی جلو می‌برد. لحظات فوق‌العاده بحرانی و جدی به وجود می‌آورد و یک روان‌شناسی عالی داشت. او فضا را برای لحظات مهم می‌ساخت تا باورپذیر شوند. لیلا حاتمی هم یک حس خوب و قوی و یک اجرای بی‌نظیر و بی‌نقص داشت.»

همایون شجریان پس از فیلم‌های «آرایش غلیظ»، «رگ خواب» و «شعله‌ور» در چهارمین همکاری خود با نعمت‌الله برای قاتل و وحشی نیز می‌خواند. همچنین ساخت موسیقی این فیلم معمایی و جنایی که رگه‌هایی از سبک وحشت نیز در آن وجود دارد با کریستف رضاعی بوده است.

خط فرضی

کارگردان : فرنوش صمدی

: فرنوش صمدی نویسنده : فرنوش صمدی

: فرنوش صمدی بازیگران: سحر دولتشاهی، پژمان جمشیدی و حسن پورشیرازی

فیلم «خط فرضی» به کارگردانی فرنوش صمدی در بخش مسابقه‌ای «اکتشافات» جشنواره‌ی تورنتو ۲۰۲۰ حضور داشت و چند ماه قبل توانست جایزه‌ی بهترین فیلم جشنواره‌ی اسپانیایی وایادولید را به خود اختصاص دهد. صمدی بیشتر به خاطر ساخت فیلم‌های کوتاه «سکوت» «نگاه» شناخته می‌شود که طی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در جشنواره کن مورد توجه قرار گرفتند.

فیلم صمدی داستان یک معلم مدرسه ساکن تهران را روایت می‌کند که قرار است در یک عروسی در شمال ایران شرکت کند. در حالی که همسر او مانع رفتنش به این مراسم می‌شود زن تصمیمی می‌گیرد که عواقب دردناک و سنگینی را در پی دارد. خط فرضی با نقش‌آفرینی سحر دولتشاهی، پژمان جمشیدی، آزیتا حاجیان و حسن پورشیرازی ساخته شده و علی مصفا تهیه‌کننده این فیلم ۸۳ دقیقه‌ای بوده است.

ابلق

کارگردان : نرگس آبیار

: نرگس آبیار نویسندگان : نرگس آبیار و پریسا کرزیان

: نرگس آبیار و پریسا کرزیان بازیگران: بهرام رادان، الناز شاکردوست و هوتن شکیبا

پس از فیلم موفق «شبی که ماه کامل شد» باری دیگر نرگس آبیار با هوتن شکیبا و الناز شاکردوست همکاری کرده است. علاوه‌بر این دو بازیگر که در جشنواره سی و هفتم توانستند سیمرغ بهترین بازیگر زن و مرد را به خود اختصاص دهند، بهرام رادان، گلاره عباسی و مهران احمدی نیز در فیلم جدید آبیار ایفای نقش کرده‌اند تا بتوانیم تیم بازیگری ابلق را چشم‌گیر بخوانیم.

متاسفانه تا به امروز خلاصه داستان رسمی یا اطلاعات چندانی از فیلم ابلق منتشر نشده، اما به نظر می‌رسد فیلم درون‌مایه‌ای اجتماعی دارد و اتمسفر آن با اغلب فیلم‌های کارنامه‌ی آبیار متفات است. امین میری بازیگر شبی که ماه کامل شد که در این فیلم نیز ایفای نقش کرده است، چندی قبل در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان ابلق را فیلمی بسیار جذاب خوانده بود. او در بخشی از صحبت‌هایش بیان کرده بود: «ابلق در لوکیشن خاص و بسیار سختی ساخته شده و از سویی فیلم‌برداری این اثر در گرمای تابستان اتفاق افتاد و همین کار را برای ما سخت‌تر می‌کرد، چون اکثریت سکانس‌های این فیلم بیرونی بود، از سویی کرونا هم سختی کار را برای تمامی عوامل دوچندان کرده بود.»

شیشلیک

کارگردان : محمدحسین مهدویان

: محمدحسین مهدویان نویسنده : امیرمهدی ژوله

: امیرمهدی ژوله بازیگران: رضا عطاران، پژمان جمشیدی، جمشید هاشم پور و ژاله صامتی

محمدحسین مهدویان را می‌توان مرد محبوب جشنواره فجر در دهه‌ی ۱۳۹۰ به شمار آورد. او تا به امروز ۲ بار برای فیلم‌ها «ایستاده در غبار» و «ماجرای نیمروز» سیمرغ بلورین بهترین فیلم را دریافت کرده است و سال گذشته نیز به خاطر «درخت گردو» سیمرغ بهترین کارگردانی را از آن خود کرد. این کارگردان ۳۹ ساله عمدتاً به خاطر ساخت فیلم‌هایی درباره جنگ ایران و عراق و شهدای دفاع مقدس شناخته می‌شود و شاید «لاتاری» متفاوت‌ترین فیلم کارنامه‌ی او تا به امروز باشد، اما مهدویان در حرکتی غیرقابل پیش‌بینی چندی قبل یک فیلم کمدی به نام «شیشلیک» را جلوی دوربین برد و حالا با این فیلم متقاضی حضور در سی و نهمین جشنواره فجر شده است.

اطلاع چندانی از داستان و روایت شیشلیک در دسترس نیست، اما اینطور که پیداست اتفاقات این فیلم کمدی در بحبوحه‌ی جنگ ایران و عراق رقم می‌خورد و رضا عطاران و پژمان جمشیدی شخصیت‌های محوری آن هستند. بسیاری از سینمادوستان منتظرند تا ببینند نتیجه ساخت یک فیلم کمدی توسط مهدویان چگونه خواهد بود. برخی امیدوارند این فیلم خلاف جریان فیلم‌های کمدی نه چندان قابل اعتنای سال‌های اخیر حرکت کند و به اثری خنده‌دار، اما قابل تأمل و مناسب تبدیل شود.

بی‌سرزمین

کارگردان : تورج اصلانی

: تورج اصلانی نویسنده : –

: – بازیگران: –

تورج اصلانی در سینمای ایران بیشتر به عنوان یک فیلم‌بردار موفق شناخته می‌شود، اما او طی چند سال اخیر نشان داده علاقه‌ی زیادی به کارگردانی فیلم‌های سینمایی هم دارد. فیلم «حمال طلا» به کارگردانی اصلانی چند ماه قبل به صورت آنلاین اکران و با بازخوردهای متوسطی مواجه شد. حمال طلا در گسترش ایده‌ی اولیه‌ی خود و خلق موقعیت‌هایی جذاب چندان موفق نبود، اما این فیلم در اجرا نکات قابل توجه‌ای داشت و همین موارد باعث شده‌اند برای تماشای فیلم جدید تورج اصلانی مشتاق باشیم.

بی‌سرزمین محصول مشترک ایران، عراق و سوریه است و چند روز قبل فیلم‌برداری آن در شهرهای سلیمانیه و حلبچه در اقلیم کردستان عراق پایان یافت. اصلانی سال ۲۰۱۸ با حمال طلا در بخش رقابتی اصلی «جریان‌های نو» در بیست و سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان حضور داشت و برای کارگردانی این اثر سینمایی جایزه‌ی «استعداد تازه» بخش رقابتی «سینمای جهان» در هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم «دهوک» در اقلیم کردستان عراق را از آن خود کرد.

The post نگاهی به مهم‌ترین فیلم‌های متقاضی حضور در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala