۲۰۲۱ هم مثل هر سال، فیلم‌های جدیدی از MCU، DCEU و دنیای مارول سونی را در پرونده‌ی سینمایی خود خواهد داشت. در اینجا فیلم‌های ابرقهرمانی آینده، مانند «جوخه‌ی انتحار ۲» (Suicide Squad 2) و «بیوه‌ی سیاه» (Black Widow) را بررسی خواهیم کرد.

در ادامه مروری کوتاه بر تمام فیلم‌های ابرقهرمانی که در سال ۲۰۲۱ اکران می‌شوند خواهیم داشت. فیلم‌های ابرقهرمانی، در سال‌های اخیر به ژانر غالب سرگرمی‌های پرفروش تبدیل شده‌اند. جهان سینمایی مارول بزرگترین امتیاز فیلم در تمام دوران‌ها را از آن خود کرده و «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) به بالاترین میزان فروش فیلم در سال ۲۰۱۹ دست یافت. تولید آن‌ها در سال ۲۰۲۱، با چهار فیلم و شش سریال از دیزنی پلاس نسبت به سال‌های پیش در حال افزایش است. محبوبیت مداوم MCU باعث شده تا سونی تلاش‌هایش را برای ساخت جهان مارول خودش آغاز کند. در همین حال، DCEU با برنامه‌ای برای انتشار حداکثر شش فیلم در سال با اکران در سینماها وHBO مکس، همچنان به روند خود ادامه می‌دهد.

با وجود محتوای ابرقهرمانی بسیار زیاد، استودیوهای هالیوود تاریخ انتشار عناوین مورد انتظار هر سال را اعلام کردند. با این حال، این بدان معنا نیست که همه چیز همیشه طبق برنامه پیش می‌رود. قرار بود سال ۲۰۲۱ فیلم‌های زیادی را شامل شود که از اکران در ۲۰۲۰ جا ماندند. به دنبال تاخیرهای گسترده به دلیل شیوع ویروس کرونا، فیلم «بتمن» (The Batman) با بازی رابرت پتینسون به کارگردانی مت ریوز به سال ۲۰۲۲ منتقل شد. همین امر در مورد «دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) از استودیوی مارول نیز صدق می‌کند. فیلم «بلک ادم» (Black Adam) ساخته‌ی دواین جانسون نیز برای اکران در دسامبر ۲۰۲۱ برنامه‌ریزی شده بود، اما این تاریخ اکران را در اواخر سال ۲۰۲۰ از دست داد.

تاخیر‌ در فیلم‌های سال ۲۰۲۱ تا آنجا ادامه پیدا کرد که استودیوها بتوانند برای فیلم‌های ابرقهرمانی ۲۰۲۰ که نمی‌توانستند اکران شوند، جایی بیابند. کوید ۱۹ سالن‌های نمایش را تعطیل کرد و تمامی استودیوهای بزرگ هالیوود را مجبور کرد که لیست عناوین و زمان ساخت و اکران خود را دوباره بازنویسی کنند. در سال ۲۰۲۱ شاهد عناوین دیگری هستیم که اکثر آن‌ها فکر نمی‌کردند منتشر شوند. با توجه به همه‌ی اینها، در اینجا لیستی از فیلم‌های ابرقهرمانی داریم که در سال ۲۰۲۱ اکران می‌شوند.

فیلم‌های ابرقهرمانی سال ۲۰۲۰ از بدترین تا بهترین

لیگ عدالت زک اسنایدر (Zack Snyder’s Justice League)

اولین فیلم‌های ابرقهرمانی سال ۲۰۲۱، انتظار می‌رود با «لیگ عدالت زک اسنایدر» شروع شوند. اگرچه نسخه‌ای از «لیگ عدالت» (Justice League) در سال ۲۰۱۷ در سینماها اکران شد، اما فیلم ارائه شده به مخاطبان، یک فیلم‌برداری مجدد به کارگردانی جاس ودون و به درخواست برادران وارنر بود که از نظر منتقدان فاجعه‌بار توصیف شد. در سال ۲۰۲۰ اعلام شد که زک اسنایدر این فرصت را دارد تا فیلم خود را برای HBO کامل کند. در حال حاضر گفته می‌شود که این نسخه حداکثر چهار ساعت طول بکشد که این یعنی حدود ۷۵٪ این فیلم در نسخه‌ی ۲۰۱۷ دیده نشده بود. هیچ تاریخ انتشار رسمی برای «لیگ عدالت» تایید نشده است، اما انتظار می‌رود که در مارس ۲۰۲۱ اکران شود.

موربیوس (Morbius)

دومین شخصیت‌ مارول دنیای سونی در سال ۲۰۲۱، «موربیوس» (Morbius) خواهد بود. در این فیلم جارد لتو در نقش «موربیوس خوناشام زنده» (Morbius the Lamp Vampire) بازی می‌کند و برای اکران نمایشی در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۱ برنامه ریزی شده است. «موربیوس» یک داستان اصلی برای ضدقهرمان مرد عنکبوتی است که در ابتدا قرار بود در سال ۲۰۲۰ اکران شود. این فیلم که به کارگردانی دنیل اسپینوزا (کارگردان فیلم حیات) ساخته شده، مت اسمیت، جارد هریس و آدریا آرجونا را در لیست بازیگران خود دارد. موریبیوس همچنین شامل یک نقش فرعی «کرکس» با بازی مایکل کیتون است که پیش از این در فیلم «مرد عنکبوتی؛ بازگشت به خانه» (Spider-Man: Homecoming) حضور داشت.

از «موربیوس»، فیلم جدید جهان مارول چه می‌دانیم؟

بیوه‌ی سیاه (Black Widow)

اولین فیلم در برنامه‌ی ۲۰۲۱ استودیوی مارول، «بیوه‌ی سیاه» است. فیلم انفرادی اسکارلت جوهانسون MCU که از ۷ مه ۲۰۲۱ در سینماها اکران می‌شود، قرار بود در فاز ۴ در ماه مه سال ۲۰۲۰ اکران شود، اما مارول به دلیل وضعیت صنعت سینما چندین بار آن را به تاخیر انداخت. از آنجایی که ناتاشا رومانوف در «انتقام جویان؛ پایان بازی» درگذشت، فیلم او پیش درآمد ادامه‌ی داستانش پس از «کاپیتان آمریکا؛ جنگ داخلی» (Captain America: Civil War) خواهد بود. یلنا بلوا (با بازی فلورانس پیو)، محافظ سرخ (با بازی كمیل نانجیانی)، ملینا (با بازی ریچل وایس) و تسك مستر، همگی در «بیوه‌ی سیاه» معرفی می‌شوند.

۱۰ فیلم پرفروش اسکارلت جوهانسون؛ روزگار خوش بیوه‌ی سیاه

سامری (Samaritan)

یکی از فیلم‌های ابرقهرمانی ارجینال که در سال ۲۰۲۱ اکران می‌شود، «سامری» است. در این فیلم سیلوستر استالونه بازی می‌کند و انتظار می‌رود برداشتی تاریک و مبتنی بر ابرقهرمان‌ها باشد. گفته می‌شود این داستان، پسری جوان را دنبال می‌کند که می‌خواهد بداند یک ابرقهرمان که ۲۰ سال پیش درگذشته هنوز زنده است یا خیر. استالونه نقش ابرقهرمان را بازی خواهد کرد. «سامری» به دست جولیوس آوری، کارگردان فیلم معروف «ارباب» (Overlord) ساخته شده است و تاریخ اکران آن ۴ ژوئن ۲۰۲۱ خواهد بود.

ونوم؛ بگذارید کارنیج بیاید (Venom: Let There Be Carnage)

اولین دنباله‌ی SPUMC در سال ۲۰۲۱ با فیلم « ونوم؛ بگذارید کارنیج بیاید » خواهد بود. در دنباله‌ی فیلم «ونوم ۲۰۱۸» (Venom 2018) تام هاردی را به عنوان ادی بروک معروف به ونوم و کلیتوس کسدی، قاتل زنجیره‌ای را با بازی وودی هارلسون خواهیم دید. این فیلم میشل ویلیامز را در نقش آن ویینگ بازگرداند. نائومی هریس نیز یکی دیگر از بازیگران است و نقش «شریک»، یکی دیگر از شخصیت‌های شرور و عاشق کلیتوس را بازی خواهد کرد. «ونوم؛ بگذارید کارنیج بیاید» به کارگردانی اندی سرکیس ساخته شده و تاریخ اکرانش در تاریخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۱ است.

نام دنباله فیلم ونوم مشخص شد؛ «بگذارید کارنیج بیاید»

شانگ چی و افسانه‌ی ده حلقه (Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings)

دومین فیلم MCU که در سال ۲۰۲۱ اکران می‌شود، «شانگ چی و افسانه‌ی ده حلقه» است. در این فیلم سیمو لیو در نقش شانگ چی بازی می‌کند که اولین شخصیت آسیایی پیشتاز در فیلم‌های مارول است. جزئیات طرح هنوز مشخص نشده و فقط تعداد کمی از بازیگران تایید شدند. پس از اینکه مارول از نسخه‌ی جعلی وی برای فیلم «مرد آهنی ۳» (Iron Man 3) استفاده کرد، تونی لیانگ برای بازی در نقش ماندارین اصلی حضور خواهد داشت. بازیگران دیگر شامل آکووافینا ، فلورین مونتنو و میشل یئو هستند که دومین نقش MCU خود را بازی می‌کند. شانگ چی و افسانه‌ی ده حلقه به کارگردانی دستین دنیل کرتون ساخته شده و در تاریخ ۹ ژوئیه ۲۰۲۱ در سینماها اکران می‌شود.

جوخه‌ی انتحار (suicide squad)

تنها فیلم DCEU که در سال ۲۰۲۱ اکران می‌شود فیلم «جوخه‌ی انتحار» جیمز گان است. برداشت گان دنباله‌ا‌ی از جوخه‌ی انتحار ۲۰۱۶ یا راه‌اندازی یک فیلم ارجینال توصیف شده است. به نظر می‌رسد که این فیلم درجه R ترکیبی از هر دو باشد، زیرا شخصیت‌های قدیمی و جدید را در خود جای داده است. از کاراکترهای قدیمی می‌توان به هارلی کوین (مارگو رابی)، ریک فلگ (جوئل کینامان)، کاپیتان بومرنگ (جی کورتنی) و آماندا والر (ویولا دیویس) اشاره کرد. برخی از چهره‌های جدیدی که در جوخه‌ی انتحار ظاهر می‌شوند، بلادسپورت (با بازی ادریس البا) و پیس میکر (با بازی جان سینا) هستند. جوخه‌ی انتحار در تاریخ ۶ آگوست ۲۰۲۱ در سینماها وHBO مکس اکران می‌شود.

اترنالز (Eternals)

سومین فیلم استودیوی مارول در سال ۲۰۲۱ «اترنالز» خواهد بود. فرنچایز جدید MCU گروهی از ابرانسان‌ها را معرفی می‌کند که به «اترنالز» معروف هستند و توسط موجودات قدرتمند کیهانی معروف به «سلستیال» ساخته شده‌اند. مارول یک گروه با استعداد را برای بازی در شخصیت‌های کمیک نسبتا مبهم در فاز ۴ جمع کرد. ریچارد مدن و جما چان نقش‌های اصلی ایکاریس و سرسی را بازی می‌کنند. بقیه‌ی بازیگران این فیلم شامل كمیل نانجیانی، لورن ریدلوف، برایان تایری هنری، سالما هایك، لیا مك هیو، دوون لی، آنجلینا جولی، باری گوگان و كیت هرینگتون هستند. اترنالز به کارگردانی کلوئی ژائو در ۵ نوامبر ۲۰۲۱ اکران می‌شود.

مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه ۳ (Spider-Man: Homecoming 3)

آخرین فیلم ابرقهرمانی ۲۰۲۱ از استودیوی سونی و مارول است. تام هالند در نقش پیتر پارکر یا همان مرد عنکبوتی برای «مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه ۳»، با آنکه هنوز عنوان رسمی ندارد، باز می‌گردد. این فیلم بازگشت MCU به دکتر استرنج (با بازی بندیکت کامبربچ) را نشان می‌دهد و گفته می‌شود که شامل چندین شخصیت دیگر مارول از فیلم‌های قبلی غیر MCU نیز می‌شود. از همه قابل توجه‌تر، گزارش شده است که توبی مگوایر و اندرو گارفیلد هر دو در نسخه‌های مرد عنکبوتی خودشان ظاهر می‌شوند. جزئیات زیادی از این فیلم تایید نشده، اما بازگشت جیمی فاکس به عنوان الکترو و آلفرد مولینا به عنوان داک اوک توسط منابع معتبر گزارش شده است. مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه ۳ توسط جان واتز کارگردانی شده و تاریخ اکرانش در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱ خواهد بود.

منبع: Screenrant

The post کدام فیلم‌های ابرقهرمانی سال ۲۰۲۱ اکران می‌شوند؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala