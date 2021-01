پرفروش‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۲۰ در سراسر جهان مشخص شدند و فیلم چینی «هشتصد» با ۴۶۱ میلیون دلار فروش در صدر جدول باکس آفیس جهانی قرار گرفته است.

کروناویروس سال ۲۰۲۰ را به یکی از تاریک‌ترین سال‌های جهان تبدیل کرد و اغلب کسب و کارها به خاطر شیوع این ویروس کشنده با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند و سینما نیز از این قاعده مستثنی نبود. سالن‌های سینما در اغلب کشورها برای مدتی تعطیل شدند و پس از بازگشایی نیز عموم مردم علاقه چندانی به تماشای فیلم‌های مد نظرشان در سینما نشان ندادند و به همین خاطر فروش فیلم‌ها در آمریکا طی ۱۲ ماه گذشته به کمترین میزان خود از اواخر دهه ۱۹۷۰ رسید.

باکس آفیس ۲۰۲۰: فروش فیلم‌ها به کمترین میزان خود در ۴۰ سال اخیر رسیده است

چین نخستین کشوری بود که به طور گسترده کرونا در آن شیوع پیدا کرد، اما این کشور توانست بهتر از اکثر کشورهای اروپایی و آمریکا میزان مرگ و میر ناشی از این بیماری را کنترل کند و به همین دلیل از چند ماه قبل برخی مشاغل همچون سینماها و تئاترها بازگشایی شدند و چینی‌ها نسبت به سایر نقاط جهان علاقه بیشتری به تماشای فیلم‌ها در سینماها نشان دادند. علاوه‌بر چین بازگشایی سینماهای ژاپن و کره جنوبی نیز کمک قابل توجه‌ای به فروش فیلم‌های محبوب در بازارهای جهانی کرد. حالا باکس آفیس موجو فهرست نهایی پرفروش‌ترین فیلم‌ها در سراسر جهان طی سال ۲۰۲۰ را منتشر کرده که فیلم درام و تاریخی-جنگی هشتصد جایگاه نخست آن را به خود اختصاص داده است و اسم فیلم‌های «پسران بد برای زندگی» و «مردم من، وطن من» در جایگاه‌های دوم و سوم به چشم می‌خورد و فیلم «انگاشته» به کارگردانی کریستوفر نولان به رتبه‌ی چهارم بسنده کرده است.

هشتصد فیلمی به کارگردانی گوان هو است که داستان آن در دهه ۱۹۳۰ میلادی رقم می‌خورد و به نبرد شانگهای و جنگ دوم چین و ژاپن می‌پردازد. این فیلم پرداختی جدید و جالب به این نبرد خونین و طولانی دارد و چینی‌های بسیاری را به سینماها آورده است. هشتصد با ۴۶۱/۳ میلیون دلار فروش به پرفروش‌ترین فیلم سال ۲۰۲۰ تبدیل شده و بر اساس گزارش باکس آفیس موجو ۴۶۰ میلیون دلار از این رقم حاصل نمایش این فیلم در چین بوده است و پرفروش‌ترین فیلم سال ۲۰۲۰ در سایر کشورها تنها ۱/۳ میلیون دلار فروخته است!

فیلم پسران بد برای زندگی جزء آخرین فیلم‌هایی بود که در سال ۲۰۲۰ و پیش از همه‌گیری کروناویروس در آمریکای شمالی توانست اکران گسترده و موفقی را تجربه کند. این فیلم که با بودجه ۹۰ میلیون دلاری ساخته شده بود در چند کشور اروپایی از جمله انگلستان، فرانسه و آلمان نیز فروش خوبی داشت و مجموع فروش آن در آمریکا و بازارهای بین‌المللی به ترتیب ۲۰۶ و ۲۲۰ میلیون دلار اعلام شده است. داستان فیلم، ماجراهای مایک و مارکوس را دنبال می‌کند که بعد از سال‌ها و به خاطر وقوع قتل‌هایی که مربوط به یکی از پرونده‌های قدیمی است، دوباره مجبور به همکاری با یکدیگر می‌شوند.

مردم من، وطن من یک فیلم کمدی چینی متشکل از پنج داستان کوتاه است که به ترتیب در پکن، گویژو، شانشی، هانگژو و شنیانگ رقم می‌خورند. این فیلم در نخستین هفته‌ی اکرانش در چین به فروشی بالغ‌بر ۱۵۷ میلیون دلار دست یافت و یکی از موفق‌ترین فیلم‌های به نمایش در آمده در ماه اکتبر از نظر فروش بود. مردم من، وطن من هنوز در آمریکا اکران نشده است، اما اروپایی‌ها چندان روی خوش به این فیلم نشان نداده‌اند و ۴۲۲ میلیون از مجموع فروش آن مربوط به کشور چین است.

انگاشته بزرگ‌ترین امید کمپانی‌های فیلم‌سازی آمریکایی و سینمادوستان در فصل تابستان بود؛ زیرا بسیاری امیدوار بودند با موفقیت این فیلم در گیشه مسیر اکران سایر فیلم‌های مهم و پرهزینه نیز هموار شود، اما میزان فروش جدیدترین ساخته‌ی کریستوفر نولان پایین‌تر از انتظارات بود و به همین خاطر برادران وارنر تصمیم گرفت تا پایان سال ۲۰۲۱ تمام فیلم‌های خود را همزمان با اکران در سینماها در سرویس آنلاین HBO مکس نیز پخش کند. انگاشته با ۳۶۲ میلیون دلار در سراسر جهان به رتبه چهارم پرفروش‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۲۰ رضایت داده است.

فیلم ژاپنی دیو کش با ۳۴۰ میلیون دلار فروش در جایگاه پنجم فهرست قرار گرفته است تا بتوانیم سینمای آسیای شرقی را طلایه‌دار فروش در سال گذشته میلادی بخوانیم. فیلم دیو کش با نام کامل «دیو کش: فیلم کیمتسو نو یائیبا: قطار موگن» بر اساس مانگایی به نام «دیو کش: کیمتسو نو یائیبا» ساخته شده است و از ۲۵ مهر (۱۶ اکتبر ۲۰۲۰) روی پرده رفت و توانست با کنار زدن انیمیشن محبوب «شهر اشباح» به پرفروش‌ترین فیلم اکران شده در ژاپن در تمام دوران‌ها تبدیل شود.

پرفروش‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۲۰

هشتصد (The Eight Hundred): فروش جهانی ۴۶۱/۳ میلیون دلار

پسران بد برای زندگی (Bad Boys for Life): فروش جهانی ۴۲۶/۵ میلیون دلار

مردم من، وطن من (My People, My Homeland): فروش جهانی ۴۲۲/۳ میلیون دلار

انگاشته (Tenet): فروش جهانی ۳۶۲/۹ میلیون دلار

دیو کش: فیلم کیمتسو نو یائیبا: قطار موگن (Demon Slayer the Movie: Mugen Train): فروش جهانی ۳۴۰/۱ میلیون دلار

سونیک خارپشت (Sonic the Hedgehog): فروش جهانی ۳۱۳/۵ میلیون دلار

دولیتل (Dolittle): فروش جهانی ۲۴۵/۳ میلیون دلار

ژیانگ زیا (Jiang Ziya): فروش جهانی ۲۴۰/۶ میلیون دلار

پرندگان شکاری (Birds of Prey): فروش جهانی ۲۰۱/۸ میلیون دلار

ایثار (The Sacrifice): فروش جهانی ۱۶۱/۰۴ میلیون دلار

منبع: BoxOfficeMojo

The post پرفروش‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۲۰ مشخص شدند؛ غلبه‌ی سینمای چین بر هالیوود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala