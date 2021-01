۲۳ فیلم مهم انیمیشن که سال ۲۰۲۱ اکران خواهند شد

طبق معمول هر سال، ما لیستی از مهم‌ترین انیمیشن‌هایی را که قرار است منتشر شوند، معرفی می‌کنیم. البته فهرست مهم‌ترین انیمیشن‌های ۲۰۲۱ قطعی نیست و تاریخ انتشار هر کدام ممکن است تغییر کند. نکته‌ی مهمی که به ما گوشزد می‌شود این است که ویروس کرونا همچنان سعی در بر هم زدن برنامه‌هایمان دارد!

با مطالعه‌ی ادامه‌ی مطالب متوجه خواهید شد که هشت تا از ۲۳ فیلم در لیست زیر، سال گذشته قرار بود اکران شوند. «مینیون‌ها: ظهور گرو» (Minions: The Rise of Gru) و «رایا و آخرین اژدها» (Raya and the Last Dragon)، به دلیل تاخیر در تولید و اعمال تغییرات جدید، متعاقبا به سال ۲۰۲۱ منتقل شدند.

شیوع این بیماری مدیران را مجبور کرده است که معیارهای خود را کمی تغییر دهند. در سال‌های گذشته، پخش مستقیم آنلاین را حذف کرده بودند (مگر اینکه توسط خود توزیع کننده‌ها تولید می‌شدند). اکنون که انیمیشن‌های اصلی مانند «روح» (Soul) محصول پیکسار، اکران سینمایی را از دست می‌دهد، این قانون دیگر منطقی به نظر نمی‌رسد. از بین فیلم‌های زیر، وضعیت «باب اسفنجی: اسفنج در حال فرار» (The Spongebob Movie: Sponge on the Run) قبلا به پخش آنلاین در ایالات متحده تغییر کرد و دیگر انیمیشن‌ها نیز ممکن است از این الگو پیروی کنند.

در لیست سال گذشته، شش فیلم از ۱۷ فیلم، دنباله یا اسپین‌آف سریال‌هایشان بودند. امسال ۱۰ از ۲۳ فیلم شامل این وضعیت می‌شوند. نتفلیکس تنها یک فیلم اصلی انیمیشن را معرفی کرده است، که نسبت به سال ۲۰۲۰ دوتا کمتر است. در همین حال، اپل ظاهرا قصد ساخت ادامه‌ی اولین فیلم انیمیشن امسالش با نام «ولف‌واکرز» (Wolfwalkers) را ندارد.

در مقابل نتفلیکس ۵ محصول ارائه کرده که ۳ تا از آن‌ها قرار است در تاریخ‌های نزدیک به هم اکران شوند. دو عنوان از فاکس نام برده شده که یکی از آن‌ها اولین عرضه‌ی کمپانی انگلیسی «انیمیشن لاک‌اسمیث» تازه‌کار است. در قسمتی دیگر، طرفداران انیمه از اولین نسخه‌ی کمپانی ژاپنی «استودیو جیبلی» پس از شش سال، البته با ظاهری جدید، استقبال خواهند کرد. آخرین نکته هم اینکه سه تا از فیلم‌هایی که در این لیست گنجانده شده‌اند، تولیدات ترکیبی هستند.

۱. تام و جری (Tom and Jerry)

کارگردان : تیم استوری

: تیم استوری شرکت تولید کننده: گروه انیمیشن وارنر

گروه انیمیشن وارنر توزیع کننده‌ی آمریکایی: برادران وارنر

برادران وارنر تاریخ انتشار: ۵ مارس ۲۰۲۱

مسلما این شروع مجدد یک انیمیشن ارجینال نیست. برادران وارنر، فرنچایز محبوب را به شکل ترکیبی به پرده‌ی نقره‌ای (برای اولین بار در تقریبا سه دهه‌ی گذشته) برمی‌گردانند. فیلمبرداری این لایو‌اکشن درست به موقع قبل از همه‌گیری کرونا به پایان رسید و استودیوی فریم استور از آن زمان مشغول افزودن صحنه‌های گرافیکی بود که به قول خودش به حساسیت کارتونی نسخه‌های ۲‌بعدی وفادار باشد.

۲. رایا و آخرین اژدها (Raya and the Last Dragon)

کارگردان‌ها : دان هال، کارلوس لوپز استرادا

: دان هال، کارلوس لوپز استرادا شرکت تولید کننده: استودیوی انیمیشن والت دیزنی

استودیوی انیمیشن والت دیزنی توزیع کننده‌ی آمریکایی: استودیوهای والت دیزنی

استودیوهای والت دیزنی تاریخ انتشار: ۱۲ مارس ۲۰۲۱

WDAS مانند استودیوی پیکسار، پس از انتشار دنباله‌های پشت سر هم، خود را به تعدادی فیلم ارجینال متعهد کرده است. اولین محصول تولید شده، یک حماسه‌ی فانتزی در قلمرو جادویی کوماندرا، سرزمینی با یک تمدن باستانی، و اژدها که در فرهنگ‌های جنوب شرقی آسیا بسیار محبوب است را به تصویر می‌کشد. تغییراتی در پشت صحنه نشان می‌دهد که تولید این فیلم به همین سادگی‌ها هم نبوده. کارگردان‌ها تغییر کرده‌اند، همچنین صداپیشه‌ی اصلی که اکنون کلی ماری ترانز است نیز تغییر کرده است و اووکافینا هم صداپیشگی کاراکتری را بر عهده دارد.

۳. بچه رییس: کسب و کار خانوادگی (The Boss Baby: Family Business)

کارگردان : تام مک‌گراث

: تام مک‌گراث شرکت تولید کننده: دریم‌ورکس انیمیشن

دریم‌ورکس انیمیشن توزیع کننده‌ی آمریکایی : یونیورسال پیکچرز

: یونیورسال پیکچرز تاریخ انتشار: ۲۶ مارس ۲۰۲۱

مک‌گراث برمی‌گردد تا ششمین فیلم خود را در دریم‌ورکس کارگردانی کند. «کسب و کار خانوادگی» دنباله‌ای برای «بچه رییس» است، کمدی ۲۰۱۷ که به یک باکس آفیس غافلگیرکننده تبدیل شد و یک فرنچایز ایجاد کرد. تد (با صدای الک بالدوین)، ستاره‌ی نوزاد زودرس آن فیلم، بزرگ شده و اکنون مدیر عامل است. بچه رییس دیگری با صدای ایمی سداریس نیز وارد این داستان می‌شود.

۴. فیلم باب اسفنجی: اسفنج در حال فرار (The Spongebob Movie: Sponge on the Run)

کارگردان : تیم هیل

: تیم هیل شرکت تولید کننده: پارامونت انیمیشن

پارامونت انیمیشن توزیع کننده آمریکایی: CBS All Access

CBS All Access تاریخ انتشار: اوایل سال ۲۰۲۱

سومین فیلم باب اسفنجی، یک ساختار‌شکن در این لیست محسوب می‌شود. بسیاری از کشورها آن را دیده‌اند. در طول همه‌گیری کرونا، «اسفنج در حال فرار» قبل از رسیدن به پخش آنلاین، در چند پخش تیاتری، خودی نشان داد. در ایالات متحده، قبل از اینکه به CBS All Access، سرویس پخش مشابه پارامونت منتقل شود، با کیفیت برتر VOD عرضه شد که با توجه به اصلاح قسمت‌های آن، قرار است با نام تجاری پارامونت پلاس تغییر نام دهد. نقد و بررسی فیلم تاکنون کاملا متفاوت بوده است.

۵. ارویگ و جادوگر (Earwig and the Witch)

کارگردان : گورو میازاکی

: گورو میازاکی شرکت تولید کننده: استودیو جیبلی

استودیو جیبلی توزیع کننده‌ی آمریکایی : GKIDS

: GKIDS تاریخ انتشار: اوایل سال ۲۰۲۱

برای اولین بار پس از شش سال، مخاطبان آمریکایی می‌توانند از محصولات جدید استودیو جیبلی در سینماها دیدن کنند. داستان، در مورد جوان یتیمی است که نمی‌داند دختر یک جادوگر است. این فیلم انیمیشن کاملا دوبعدی است، اگرچه تصاویر اولیه یک سبک کاملا متفاوت را نشان می‌داد. این فیلم یکی از چهار انیمیشنی بود که در انتخاب رسمی جشنواره‌ی کن در سال ۲۰۲۰ گنجانده شد.

۶. برگری باب (Bob’s Burgers)

کارگردان : اعلام نشده

: اعلام نشده شرکت تولید کننده: انیمیشن قرن بیستم

انیمیشن قرن بیستم توزیع کننده‌ی آمریکایی: دیزنی/ انیمیشن قرن بیستم

دیزنی/ انیمیشن قرن بیستم تاریخ انتشار: ۹ آوریل ۲۰۲۱

مالکیت دیزنی بر قرن ۲۱ام فاکس سوالات بسیاری را در مورد این فیلم (و همچنین سایر محصولات انیمیشن فاکس) بوجود آورد. ما هنوز در مورد اسپین آف این فیلم اطلاعات کمی داریم که از سایت محبوب لورن بوچارد فاکس مشهور برداشته شده است، اگرچه بوچارد قول داده است که تمام سلایق را در نظر بگیرد.

۷. ران اشتباه رفته است (Ron’s Gone Wrong)

کارگردانان : ژان فیلیپ وی ، اکتاویو رودریگز

: ژان فیلیپ وی ، اکتاویو رودریگز شرکت تولید کننده: انیمیشن لاک‌اسمیث

انیمیشن لاک‌اسمیث توزیع کننده‌ی آمریکایی: استودیوهای والت دیزنی

استودیوهای والت دیزنی تاریخ انتشار: ۲۳ آوریل ۲۰۲۱

مانند «برگری باب»، عنوان انیمیشن «ران اشتباه رفته است» را نیز دیزنی هنگام خرید قرن ۲۱ام فاکس برداشت. برخلاف «برگری باب»، این داستان درباره‌ی یك پسر ۱۱ ساله است كه با یك ربات از کار افتاده دوست می‌شود، و مخاطب اصلی در این انیمیشن خانواده‌ها هستند. این اولین انتشار از لاک‌اسمیث انگلیس است که خود را به عنوان تولید کننده‌ی محصولات گران قیمت گرافیکی با بودجه‌های پایین‌تر از هالیوود معرفی کرده.

۸. رامبل (Rumble)

کارگردان : همیش گریو

: همیش گریو شرکت تولید کننده: پارامونت انیمیشن

پارامونت انیمیشن توزیع کننده‌ی آمریکایی: پارامونت پیکچرز

پارامونت پیکچرز تاریخ انتشار: ۱۴ مه ۲۰۲۱

آخرین محصول پارامونت، کارگردان‌ها و تاریخ اکران‌های مختلفی را پشت سر گذاشته، اما پیش فرض اصلی در کل به همان شکل باقی مانده است. این فیلم بر اساس رمان گرافیکی «هیولای روی تپه» (Monster on a Hill) از راب هارل ساخته شده است. فضای فیلم در جهانی است که انسان‌ها هیولاها را برای مسابقات کشتی حرفه‌ای آموزش می‌دهند (استودیو WWE به عنوان یک تهیه کننده‌ی مشترک در این فیلم همکاری کرده است).

۹. اسپریت سوارکار اسب آزاد (Spirit Riding Free)

کارگردان : الین بوگن

: الین بوگن شرکت تولید کننده: دریم‌ورکس انیمیشن

دریم‌ورکس انیمیشن توزیع کننده‌ی آمریکایی: یونیورسال پیکچر

یونیورسال پیکچر تاریخ انتشار: ۴ ژوئن ۲۰۲۱

دومین دنباله‌ی دریم‌ورکس در سال ۲۰۲۱ با تأخیر همراه است. «اسپریت، اسب سیمارون» (Spirit-Stallion of the Cimarron) در سال ۲۰۰۲ ساخته شد. نتفلیکس در سال ۲۰۱۷ با مجموعه‌ای به نام «اسپریت سوارکار اسب آزاد» این فرنچایز را احیا کرد که تا ۱۱ فصل ادامه داشت. این فیلم ماجراهای لاکی پرسکوت ۱۲ ساله را ادامه می‌دهد که با یک اسب وحشی به نام اسپریت دوست شده است. مانند سریالش، این انیمیشن نیز دوبعدی خواهد بود. طبق گزارشات، دریم‌ورکس همانند «کاپیتان زیرشلواری» (Captain Underpants 2017) (با هزینه‌ی کمتر از ۴۰ میلیون دلار) روش تولید کم هزینه را انتخاب کرده.

۱۰. ویوو (Vivo)

کارگردان : کرک دمیکو

: کرک دمیکو شرکت تولید کننده: سونی پیکچرز انیمیشن

سونی پیکچرز انیمیشن توزیع کننده‌ی آمریکایی: سونی پیکچرز

سونی پیکچرز تاریخ انتشار: ۴ ژوئن ۲۰۲۱

این فیلم موزیکال که خیلی دیر ساخته شد، یکی از جذاب‌ترین داستان‌های سال را روایت می‌کند. یک میمون کاپوچین با عطش ماجراجویی و علاقه به موسیقی با پیگیری رویاهای خود برای رسیدن به آن‌ها از هاوانا، کوبا به میامی و فلوریدا برای تعیین سرنوشتش دست به سفر خطرناکی می‌زند. لین مانوئل میراندا ۱۱ ترانه برای فیلم نوشته است. او برای انیمیشن‌های «عشق مو» (Hair Love) و « مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی » (Spider-Man: Into the Spider-Verse) موفق به دریافت جایزه‌ی اسکار شد که امیدواریم در این فیلم همانند دیگر کارهایش، به موفقیت چشمگیری دست یابد.

۱۱. لوکا (Luca)

کارگردان : انریکو کازاروسا

: انریکو کازاروسا شرکت تولید کننده: پیکسار

پیکسار توزیع کننده‌ی آمریکایی: استودیوهای والت دیزنی

استودیوهای والت دیزنی تاریخ انتشار: ۱۸ ژوئن ۲۰۲۱

پیکسار با استفاده از یک داستان بومی ایتالیایی، زادگاه کازاروسا، به ارائه‌ی فیلم ارجینال ادامه می‌دهد. این کارگردان، یک هنرمند پیشکسوت داستان نویس است و پیش از این فیلم کوتاه «لونا» (Luna) خود را که نامزد اسکار شده بود، کارگردانی کرد. وی در ریویرای ایتالیا داستان لوکا را که به دنبال دوستی بین دو پسر، که یکی از آن‌ها اتفاقا یک هیولای دریایی است، در طول یک تابستان به نمایش می‌گذارد.

۱۲. مینیون‌ها: ظهور گرو (Minions: The Rise of Gru)

کارگردان : کایل بالدا

: کایل بالدا شرکت تولید کننده: ایلومینیشن

ایلومینیشن توزیع کننده‌ی آمریکایی: یونیورسال پیکچرز

یونیورسال پیکچرز تاریخ انتشار: ۲ جولای ۲۰۲۱

«ظهور گرو» هم پیش درآمد و هم دنباله‌ای از پردرآمدترین انیمیشن تمام دوران‌ها است. گاهشمار ساخت آن بین «مینیون‌ها» ۲۰۱۵ و سه‌گانه‌ی «من نفرت انگیز» (۲۰۱۰، ۲۰۱۳، ۲۰۱۷) قرار می‌گیرد؛ اگر مینیون‌ها فاش کنند که این موجودات زرد پر حرف از کجا آمده‌اند، این فیلم یک داستان ارجینال برای شروری است که فرمانده‌ی آن‌ها می‌شود. پس از تعطیلی موقت استودیو در پاریس (Illumination Mac Guff)، پخش آن یک سال به تاخیر افتاد.

۱۳. هرج و مرج فضایی ۲ (Space Jam: A New Legacy)

کارگردان : مالکوم دی لی

: مالکوم دی لی شرکت تولید کننده: گروه انیمیشن وارنر

گروه انیمیشن وارنر توزیع کننده‌ی آمریکایی: برادران وارنر

برادران وارنر تاریخ انتشار: ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱

نوستالژی دهه‌ی نود بازمی‌گردد! ادامه‌ی کمدی ترکیبی بسکتبالی در راه است. لبران جیمز، ستاره‌ی NBA، با به عهده گرفتن نقش مایکل جردن، در جهانی که توسط لونی تونز و دیگر شخصیت‌های معروف برادران وارنر ساخته شده، گم می‌شود. اسپایک برانت نقش خود را به عنوان کارگردان انیمیشن تکرار می‌کند، و گزارش شده که طراحی‌های لونی تونز، به دوران چاک جونز شبیه خواهد بود.

۱۴. هتل ترانسیلوانیا ۴ (Hotel Transylvania 4)

کارگردان‌ها : درک دریمون و جنیفر کلوسکا

: درک دریمون و جنیفر کلوسکا شرکت تولید کننده: سونی پیکچرز انیمیشن

سونی پیکچرز انیمیشن توزیع کننده‌ی آمریکایی: سونی پیکچرز

سونی پیکچرز تاریخ انتشار: ۶ آگوست ۲۰۲۱

ساخت قسمت چهارم «هتل ترانسیلوانیا»، با توجه به کسب درآمد هر قسمت بیشتر از قبل، اجتناب‌ناپذیر بود. هنوز هیچ صحبتی در مورد اینکه این فیلم دراکولا و هتلش و غول‌ها را به کجا خواهد برد اعلام نشده است، اگرچه معلوم شده که سلنا گومز که به جای دخترش ماویس صحبت می‌کند، به عنوان تهیه کننده‌ی اجرایی نیز معرفی شده است. دریمون، هنرمند داستان نویسی که باب اسفنجی و کلاوسکا را در رزومه‌ی خود دارد، و در دو فیلم آخر هتل ترانسیلوانیا کار کرده است، اولین کارگردانی خود را در این فیلم آغاز می‌کند. تارتاکوفسکی که سه فیلم اول را کارگردانی کرده بود، نویسندگی و تهیه کنندگی اجرایی را بر عهده خواهد داشت.

۱۵. فیلم سگ‌های نگهبان (Paw Patrol: The Movie)

کارگردان : کال برونکر

: کال برونکر شرکت تولید کننده: پارامونت انیمیشن

پارامونت انیمیشن توزیع کننده‌ی آمریکایی: پارامونت پیکچرز

پارامونت پیکچرز تاریخ انتشار: ۲۰ آگوست ۲۰۲۱

«سگ‌های نگهبان»، پدیده‌ای در مورد سگ‌های مشکل‌گشا، قبلا نمایش‌های سینمایی، بازی‌های ویدیویی و یک امپراتوری تجاری را ایجاد کرده است. عجیب است که این فیلم چرا زودتر ساخته نشد. از این فیلم که بار دیگر سگ‌ها و صاحب آن‌ها رایدر را در برابر شهردار بدجنس هومدینگر قرار می‌دهد، انتظار شگفتی بزرگی نداشته باشید. کیم کارداشیان وست، سرپرستی صداپیشگان را برعهده دارد.

۱۶. بچه‌های بد (The Bad Guys)

کارگردان : پیر پریفل

: پیر پریفل شرکت تولید کننده: دریم‌ورکس انیمیشن

دریم‌ورکس انیمیشن توزیع کننده‌ی آمریکایی: یونیورسال پیکچرز

یونیورسال پیکچرز تاریخ انتشار: ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱

بر اساس کتاب‌های معروف آرون بلبی برای کودکان، «بچه‌های بد» قصد دارد همان کاری را که شرک برای افسانه‌ها انجام داده برای فیلم‌هایی با داستان دزدی انجام دهد. داستان از پنج کلاهبردار شامل آقای گرگ، آقای پیرانا، آقای مار، آقای کوسه و خانم تارانتولا تشکیل شده که آن‌ها چالش برانگیزترین کار، یعنی درست انجام دادن خرابکاری‌هایشان را بر عهده گرفته‌اند. پریفل جسور در دریم‌ورکس فیلم کوتاه استودیو بلبی را کارگردانی می‌کند. انیمیشن‌های معتبر او شامل فیلم‌های «پاندای کونگ فو کار» و «شرک» همیشه محبوب خواهند بود.

۱۷. خانواده‌ی آدامز ۲ (The Addams Family 2)

کارگردان‌ها : گرگ تایرنن، لائورا بروسو، کوین پاولویک

: گرگ تایرنن، لائورا بروسو، کوین پاولویک شرکت تولید کننده : MGM

: MGM توزیع کننده‌ی آمریکایی: انتشارات ایالت هنرمندان

انتشارات ایالت هنرمندان تاریخ انتشار: هالووین ۲۰۲۱

سال گذشته خانواده‌ی آدامز شروع بی‌نظیری داشت و به محض اینکه MGM این دنباله و تاریخ آن را اعلام کرد، در لیست آماده‌ی پخش قرار گرفت و به سرعت جایگاهش را محکم کرد. قسمت دوم این فیلم قرار است ۲۲ اکتبر اکران شود، و ظاهرا باید منتظر یک اکران هالووینی جذاب باشیم!

۱۸. کلیفورد سگ بزرگ قرمز (Clifford the Big Red Dog)

کارگردان : والت بکر

: والت بکر شرکت تولید کننده: پارامونت پیکچرز، اینترتینمنت وان

پارامونت پیکچرز، اینترتینمنت وان توزیع کننده‌ آمریکایی: پارامونت پیکچرز

پارامونت پیکچرز تاریخ انتشار: ۵ نوامبر ۲۰۲۱

از اولین حضور در کتاب‌های کودکان نورمن بریدول در ۱۹۶۰، کلیفورد، لابرادور غول پیکر قرمز قرار است به شکل جدیدی وارد بازار شود. این شخصیت از یک مجموعه انیمیشن PBS الهام گرفته است و همچنان طلسم رسمی ناشر اسکجولیستیک را در دست دارد. این لایو اکشن/ دوبعدی دومین نمایش از داستان کلیفورد است (اولین فیلم متحرک «کلیفورد واقعا بزرگ» در سال ۲۰۰۴ بود). پس از مدت‌ها، در این فیلم، کلیفورد، صاحبش امیلی الیزابت، و کیسی عموی امیلی را در شهر نیویورک می‌بینید.

۱۹. فیلم استودیوی انیمیشن والت دیزنی بدون عنوان (Untitled Walt Disney Animation Studios film)

کارگردان : اعلام نشده

: اعلام نشده شرکت تولید کننده: استودیوی انیمیشن والت دیزنی

استودیوی انیمیشن والت دیزنی توزیع کننده‌ی آمریکایی: استودیوهای والت دیزنی

استودیوهای والت دیزنی تاریخ انتشار: ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱

همه جا صحبت از فیلم انیمیشنی است که قرار است به زودی معرفی شود، اما دیزنی هیچ جزئیاتی را فاش نکرده و تنها اعلام کرده که قصد دارد در این تاریخ یک انیمیشن منتشر کند! به محض مشخص شدن جزئیات بیشتر به شما اطلاع خواهیم داد.

۲۰. آواز ۲ (Sing 2)

کارگردان : گارث جنینگز

: گارث جنینگز شرکت تولید کننده: ایلومینیشن

ایلومینیشن توزیع کننده‌ی آمریکایی: یونیورسال پیکچرز

یونیورسال پیکچرز تاریخ انتشار: ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱

اولین فیلم «آواز»، یک کمدی موزیکال شاد در مورد گروهی از حیوانات خواننده، در سال ۲۰۱۶، توانست ۶۳۵ میلیون دلار درآمد کسب کند. این یک فیلم شکست خورده نیست، بنابراین ایلومینیشن قصد بازسازی آن را ندارد. قسمت دوم این انیمیشن موزیکال ساخته‌ی جنینگز و با حضور بازیگرانی مثل متیو مک کاناهی، ریس ویترسپون، سث مک فارلن است، یک ماجراجویی دیگر است که شباهت زیادی به اولین قسمت دارد. این بار شخصیت‌ها موسیقی خود را به شهر بزرگ‌تر می‌برند.

۲۱. آرلو پسر تمساحی (Arlo the Alligator Boy)

خالق : رایان کرگو

: رایان کرگو استودیوی تولید کننده: انیمیشن نتفلیکس، تیتموس

انیمیشن نتفلیکس، تیتموس توزیع کننده‌ی آمریکایی: نتفلیکس

نتفلیکس تاریخ انتشار: ۲۰۲۱

پسری نیمه انسان و نیمه تمساح، با فهمیدن اینکه متولد نیویورک است، تصمیم می‌گیرد زندگی و پناهگاه خود را در باتلاق رها کند و به جستجوی پدر گمشده‌‌اش بپردازد. این فیلم انیمیشن ارجینال نتفلیکس، یک نمایش موزیکال است و یک انیمیشن سریالی به نام «من آلرو را دوست دارم» (I Love Arlo) را دنبال می‌کند که در آنجا فیلم تمام می‌شود. این فرنچایز توسط رایان کرگو (تهیه کننده‌ی اجرایی «خانه: ماجراجویی با تیپ و اوه» (Home: Adventures with Tip & Oh) و مدیر ناظر «سانجی و کریگ» (Sanjay & Craig)) ساخته شده است.

۲۲. آرزوی اژدها (Wish Dragon)

کارگردان : کریس اپلنس

: کریس اپلنس استودیوی تولید کننده: سونی پیکچرز انیمیشن (ایالات متحده)، بیس انیمیشن (چین)

سونی پیکچرز انیمیشن (ایالات متحده)، بیس انیمیشن (چین) توزیع کننده‌ی آمریکایی: کلمبیا پیکچرز

کلمبیا پیکچرز تاریخ انتشار: ۲۰۲۱

این فیلم متمایز در لیست انتشارات انیمیشن ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ نیز حضور داشت. «آرزوی اژدها» اکنون به اتمام رسیده و سال ۲۰۲۱ یا در سینماها اکران خواهد شد یا به صورت آنلاین پخش می‌شود. اپلنس، هنرمند با تجربه‌، این داستان ارجینال را که در چین معاصر واقع شده، درباره‌ی یک پسر و یک اژدها می‌نویسد و کارگردانی می‌کند. در این انیمیشن صداپیشگان و بازیگرانی چون کنستانس وو و جکی چان حضور دارند که از طریق شرکت خود «اسپارک رول مدیا» (Sparkle Roll Media) در تهیه‌ی آن نیز همکاری می‌کند. این فیلم اولین محصول جدید بین‌المللی سونی پیکچرز انیمیشن است.

۲۳. منقرض شده (Extinct)

کارگردان : دیوید سیلورمن، ریموند اس پرسی

: دیوید سیلورمن، ریموند اس پرسی استودیوی تولید کننده: اچ‌بی وینک انیمیشن (چین) ، سین‌سایت (کانادا)

اچ‌بی وینک انیمیشن (چین) ، سین‌سایت (کانادا) توزیع کننده‌ی آمریکایی: اعلام نشده

اعلام نشده تاریخ انتشار: سه ماهه‌ی اول سال ۲۰۲۰

از زمان ورود انیمیشن‌های بلند در سال ۲۰۱۶، فروشگاه وی‌اف‌اکس سین‌سایت (vfx Cinesite) با انیمیشن خانواده‌ی آدامز همچنان مشغول بود. انیمیشن «منقرض شده» توسط تهیه کنندگان چینی (China Lion Film) و (Wink Animation) تأمین مالی شده و استودیوی سین‌سایت مونتریال (Cinesite’s Montreal) تولید آن را مدیریت می‌کند. این فیلم، نام‌های معتبر آشنایی را در پرونده‌ی خود دارد که ما را به یاد «سیمپسون‌ها» می‌اندازد، هم در قالب کارگردانی، با سیلورمن و پرسی، و هم نویسندگان آن جوئل اچ کوهن، جان فرینک و راب لاذبنیک. موضوع فیلم درباره‌ی جانوران پشمالوی خزدار به نام فلاملز است که برای نجات گونه‌های خود از نابودی، به گذشته سفر می‌کنند.

