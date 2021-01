انجمن ملی منتقدان فیلم در ایالات متحده آمریکا فیلم سینمایی «سرزمین آواره‌‌ها» (Nomadland) را به عنوان بهترین فیلم سال برگزید؛ این اثر سینمایی سه جایزه اصلی دیگر انجمن را هم تصاحب کرد.

سرزمین آواره‌ها جدیدترین اثر کلویی ژائو در حالی به عنوان بهترین فیلم سال ۲۰۲۰ انتخاب شد که انجمن ملی منتقدان فیلم ژائو را به عنوان بهترین کارگردان، فرانسیس مک‌دورمند بازیگر این فیلم را به عنوان بهترین بازیگر زن نقش اصلی و جاشوآ جیمز ریچاردز فیلم‌بردار این اثر سینمایی را به عنوان بهترین فیلم‌بردار برگزید تا سرزمین آواره‌ها پرافتخارترین فیلم سال از نگاه انجمن لقب بگیرد.

فیلم سینمایی سرزمین آواره‌ها درباره زنی است که اموالش را در رکود بزرگ اقتصادی از دست داده و پس از آن رهسپار سفری به سوی غرب آمریکا می‌شود؛ او در یک ماشین ون روزگار می‌گذراند. فرانسیس مک‌دورمند در نقش فرن بازیگر اصلی فیلم سینمایی سرزمین آواره‌ها است. مک‌دورمند را بابت حضور در آثاری چون «فارگو» (Fargo) و «سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri‎) می‌شناسیم؛ او بابت هر دوی این نقش‌ها برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن شده است.

کلویی ژائو کارگردان فیلم سینمایی سرزمین آواره‌ها یک هنرمند چینی است که با فیلم «سوارکار» (The Rider) تحسین جهانی را برانگیخت و برای مارول فیلم سینمایی «جاودانگان» (The Eternals) را کارگردانی می‌کند که قرار است سال ۲۰۲۱ اکران شود.

اما از جوایز مهم‌ دیگر انجمن می‌توان به جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی مرد اشاره کرد که به دلروی لیندو برای «۵ هم خون» (Da 5 Bloods) رسید؛ بازی لیندو در نقش یک کهنه‌سرباز در فیلم اسپایک لی در طول سال میلادی ۲۰۲۰ نیز مورد تحسین و توجه قرار گرفته بود.

انجمن ملی منتقدان فیلم آمریکا انگل را به عنوان بهترین فیلم‌ سال ۲۰۱۹ انتخاب کرد

ماریا باکالوا بازیگر اهل بلغارستان که پس از حضور در نقش توتار ساگدیف در فیلم «بورات ۲» (Borat Subsequent Moviefilm‎) به شهرت رسید با آرای انجمن ملی منتقدان به عنوان بهترین بازیگر نقش مکمل زن شناخته شد و پل ریسی برای ایفای نقش در فیلم «صدای فلز» (Sound of Metal) به عنوان بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برگزیده شد.

انجمن ملی منتقدان فیلم آمریکا در سال ۱۹۶۶ توسط جو مورگنسترن تاسیس شد و در نیویورک واقع است؛ این انجمن متشکل از ۶۰ منتقد مهم نشریات آمریکایی همچون نیویورکر، لس‌آنجلس تایمز، نیویورک تایمز، وال‌استریت جورنال، کریسچن ساینس مانیتور و ان‌پی‌آر است.

رای‌گیری روز گذشته ۵۵مین دوره از رای‌گیری‌های سالانه انجمن به حساب می‌آمد که با توجه به همه‌گیری ویروس کرونا به شکل مجازی برگزار شد. طبق روال معمول، اعضا براساس تعداد رای در هر شاخه یک فیلم یا هنرمند را به عنوان برنده و دو فیلم یا دو هنرمند را نیز در جایگاه‌های‌ بعدی انتخاب کردند. برای مثال در حالی که جایزه بهترین فیلم به سرزمین آواره‌ها رسید، فیلم‌های «اولین گاو» (First Cow‎) و «هرگز به ندرت گاهی همیشه» (Never Rarely Sometimes Always) در جایگاه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

جشنواره برلین ۲۰۲۰؛ «هرگز، به ندرت، گاهی، همیشه» در صدر جدول منتقدان

انجمن ملی منتقدان فیلم سال ۲۰۱۹ «انگل» (Parasite) را به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب کرد در حالی که «زنان کوچک» (Little Women) و «روزی روزگاری در هالیوود» (Once Upon A Time…In Hollywood) به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

در ادامه می‌توانید مجموعه فیلم‌های منتخب در هر رشته توسط انجمن ملی منتقدان فیلم آمریکا را بررسی کنید:

بهترین فیلم: سرزمین آواره‌ها (Nomadland)

مقام‌های بعدی: اولین گاو (First Cow)، هرگز به ندرت گاهی همیشه (Never Rarely Sometimes Always)

بهترین کارگردان: کلویی ژائو برای سرزمین آواره‌ها

مقام‌های بعدی: استیو مک‌کویین برای تبر کوچک (Small Axe)، کلی رایکارد برای اولین گاو

بهترین بازیگر مرد: دلروی لیندو برای ۵ هم‌خون (Da ۵ Bloods)

مقام‌های بعدی: چادویک بوزمن برای بلک باتم ما رینی (Ma Rainey’s Black Bottom)، ریز احمد برای صدای فلز (Sound of Metal)

بهترین بازیگر زن: فرانسیس مک‌دورمند برای سرزمین آواره‌ها

مقام‌های بعدی: وایولا دیویس برای بلک باتم ما رینی، سیدنی فلنیگن برای هرگز به ندرت گاهی همیشه

بهترین بازیگر مرد نقش مکمل: پل ریسی برای صدای فلز

مقام‌های بعدی: گلین ترمن برای بلک باتم ما رینی، چادویک بوزمن برای ۵ هم‌خون

بهترین بازیگر زن نقش مکمل: ماریا باکالووا برای بورات ۲ (Borat Subsequent Moviefilm)

مقام‌های بعدی: آماندا سایفرید برای منک (Mank)، یون یو چان برای میناری (Minari)

بهترین فیلمنامه: الایزا هیتمن برای هرگز به ندرت گاهی همیشه

مقام‌های بعدی: جان ریموند و کلی رایکارد برای اولین گاو، چارلی کافمن برای من به پایان دادن به اوضاع فکر می‌کنم (I’m Thinking of Ending Things)

بهترین فیلمبرداری: جاشوا جیمز ریچاردز برای سرزمین آواره‌ها

مقام‌های بعدی: شابیر کرچنر برای لاورز راک (Lovers Rock) / لئوناردو سیمویس برای ویتالینا وارلا (Vitalina Varela)

بهترین فیلم غیرانگلیسی‌‌زبان: اشتراکی (Collective)

مقام‌های بعدی: باکورائو (Bacurau) و قد دراز (Beanpole)، ویتالینا وارلا (Vitalina Varela)

بهترین فیلم غیرداستانی: زمان (Time)

مقام‌های بعدی: سیتی هال (City Hall)، اشتراکی

The post سرزمین آواره‌ها بهترین فیلم سال از نگاه انجمن ملی منتقدان شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala