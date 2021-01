«زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» در سومین هفته‌ی اکرانش باری دیگر در صدر جدول باکس آفیس قرار گرفته و انیمیشن «غارنشینان: عصر جدید» و فیلم «اخبار جهان» نیز همانند هفته‌ی گذشته رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

سال ۲۰۲۰ یکی از تاریک‌ترین سال‌های سینما در تمام دوران‌ها بود. پاندمی کرونا سالن‌های زیادی را به کام ورشکستگی کشید و بسیاری از کمپانی‌های بزرگ فیلم‌سازی از اکران آثار مهم و پرهزینه‌شان در این دوران نابه‌سامان خودداری کردند. در این میان کمپانی برادران وارنر تصمیم گرفت آثار خود را همزمان با سالن‌های سینما در سرویس آنلاین HBO مکس نیز نمایش دهد تا بازگشت سرمایه و سودآوری فیلم‌هایش ساده‌تر شود. فیلم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ نخستین فیلم مهمی بود که به این شکل پخش و اکران شد و اینطور که پیداست برادران وارنر حداقل در زمینه‌ی مالی تصمیم درستی گرفته‌اند؛ زیرا فروش این فیلم در سراسر دنیا پس از ۱۷ روز اکران، با وجود دردسترس بودن نسخه با کیفیت آن از طریق HBO به بیش ۱۳۱ میلیون دلار رسیده است که با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر جهان رقم مناسبی است.

پرفروش‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۲۰ مشخص شد؛ غلبه‌ی سینمای چین بر هالیوود

کریستوفر نولان چندی قبل در گفت‌وگویی بیان کرده بود کمپانی‌های سازنده و پخش کننده فیلم‌ها نباید میزان فروش آثارشان را با سال ۲۰۱۹ یا یک زمان ایده‌آل مقایسه کنند؛ چون در شرایط فعلی هیچ چیز در حالت طبیعی و مناسب خود قرار ندارد. این بحران نباید منجر به توقف چرخه‌ی ساخت و اکران فیلم‌های سینمایی شود و به همین خاطر کمپانی‌ها می‌بایست آثارشان را نمایش دهند و به بازدهی مالی حداقلی با توجه به وجود این پاندمی ویروسی رضایت دهند تا شرایط به وضعیت عادی بازگردد.

فیلم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ در سومین هفته‌ی اکرانش با ۳ میلیون دلار فروش به پرفروش‌ترین فیلم آمریکا در هفته‌ی گذشته تبدیل شده است. از اکران این فیلم در بازارهای بین‌المللی تا به امروز ۹۸/۸ میلیون دلار نسیب برادران وارنر شده و با احتساب فروش ۳۲/۶ میلیون دلاری زن شگفت‌انگیز ۲ در آمریکا، مجموع فروش ماجراجویی‌های جدید پرنسس دایانا به ۱۳۱ میلیون دلار رسیده است.

فیلم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ پرنسس دایانا با بازی گل گدوت را به زمان جنگ سرد می‌کشاند. در سال ۱۹۸۴، پرنسس دایانا/زن شگفت‌انگیز با دو دشمن قدرتمند روبه‌رو می‌شود؛ باربارا ان مینروا یا چیتا و مکسول لرد. از سویی دیگر، معشوقه‌ی دایانا یعنی استیو ترور هم برای کمک به او بازمی‌گردد. میانگین امتیاز فیلم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ در راتن‌تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب ۶۵ از ۱۰۰ و ۵۹ از ۱۰۰ است که نشان می‌دهد بسیاری از منتقدان اثر جدید جنکیز را فیلمی خوب ارزیابی کرده‌اند.

میزان فروش انیمیشن «غارنشینان: عصر جدید» در قیاس با هفته‌ی گذشته ۱۸ درصد کاهش یافته است و این انیمیشن با ۱/۸ میلیون دلار فروش باری دیگر در جایگاه دوم باکس آفیس قرار گرفته است. میزان فروش جدیدترین ساخته‌ی دریم ورکس پس از ۴۷ روز اکران در آمریکا و سایر نقاط جهان به ترتیب ۳۶/۸ به ۹۰/۹ میلیون دلار رسیده و باکس آفیس موجو مجموع فروش آن تا ۱۰ ژانویه (۲۱ دی) را ۱۲۷/۸ میلیون دلار اعلام کرده است.

انیمیشن خانواده غارنشینان: عصر جدید ماجرای زندگی کرودزها کمی پس از انیمیشن قبلی را روایت می‌کند. این خانواده به جست‌وجوی یافتن محل زندگی مناسب‌تری نسبت به گذشته می‌روند و سرانجام در میان درختان انبوه و رودخانه‌های جاری منزل دلخواهشان را پیدا می‌کنند، اما آن محل پیش از این توسط خانواده‌ی آدم‌های بهتر تصاحب شده است. خانواده‌ی آدم‌های بهتر انسان‌هایی مدرن‌تر و تکامل یافته‌تر در مقایسه با غارنشینان هستند و قصد ندارند خانه‌ی خود را با آن‌ها تقسیم کنند؛ ولی اتفاقاتی غیرمنتظره باعث می‌شود این دو خانواده برای رسیدن به هدفی مشترک با یکدیگر متحد شوند.

این هفته باکس آفیس تغییر بسیار کمی داشته است و به جز در جایگاه‌های نهم و دهم سایر فیلم‌ها بدون تغییر در رتبه‌های هفته‌ی قبل خود قرار گرفته‌اند. فیلم «اخبار جهان» با بازی تام هنکس و هلنا زنگل نیز علی‌رغم ۲۶ درصد کاهش فروش، با ۱/۲ میلیون دلار درآمد دوباره جایگاه سوم را از آن خود کرده است. این فیلم تا به امروز تنها در آمریکا روی پرده رفته و مجموع فروش آن پس از ۱۰ روز نمایش ۷/۱ میلیون دلار اعلام شده است.

اخبار جهان فیلمی درام به کارگردانی پل گرینگرس است که داستان آن از رمان «اخبار جهان» نوشته‌ی پاولت جایلز اقتباس شده است. فیلم درباره‌ی یک گوینده‌ی اخبار است که در میان حوادث بعد از جنگ داخلی آمریکا باید یک دختر یتیم را به بستگان زنده‌اش برساند، اما این سفر چندان ساده نیست و مخاطرات زیادی پیش روی آن‌ها قرار می‌گیرد.

امتیاز این فیلم در IMDb و راتن‌تومیتوز تا به این ساعت به ترتیب ۷/۲ از ۱۰۰ و ۸۵ از ۱۰۰ است که نشان می‌دهد عموم مردم و منتقدان فیلم جدید هنکس را دوست داشته‌اند. برایان لوری از CNN در بخشی از نقد خود درباره اخبار جهان آورده است: «این فیلم یک اثر جامع است که داستانی آشنا را در بستر پس‌زمینه‌ای تاریخی ارائه می‌دهد.»

«شکارچی هیولا» مکان چهارم جدول پرفروش‌ترین فیلم‌ها در آمریکا را به خود اختصاص داده است. این فیلم طی هفته‌ی گذشته در ۱۷۶۵ سالن در آمریکا نمایش داده شد و توانست ۱/۱ میلیون دلار بفروشد. اکران شکارچی هیولا در خاورمیانه هم جالب توجه بوده است و از سینماهای عربستان صعودی و امارات بیش از ۱/۸ میلیون دلار طی ۱۴ روز نسیب فیلم جدید پل دبلیو. اس. اندرسون شده است. میزان فروش شکارچی هیولا در آمریکا، بازارهای بین‌المللی و در مجموع پس از ۲۴ روز نمایش ۷/۸، ۵/۷ و ۱۳/۵ میلیون دلار اعلام شده است.

این فیلم بر اساس بازی محبوبی به همین نام ساخته‌ی شرکت کپ‌کام محصول ۲۰۱۸ ساخته شده است و داستان گروهی از سربازان انسانی به رهبری ناتالی آرتمیس (میلا یوویچ) را روایت می‌کند که به سیاره‌ی هیولاها فرستاده شده‌اند. آرتیمس و هانتر باید با همکاری یکدیگر با موجودات وحشتناک ساکن سیاره‌ی جدیدشان مبارزه کنند.

فیلم «فاتال» به کارگردانی دون تیلور و فیلم‌نامه‌ای از دیوید لاگری با توجه به افزایش مرگ و میر ناشی از کرونا در آمریکا و سبک فیلم اکران موفقی داشته و حتی تعداد سالن‌های نمایش دهنده‌ی آن افزایش پیدا کرده است. این فیلم با ۶۷۰ هزار دلار فروش در هفته‌ی قبل دوباره در رتبه‌ی پنجم باکس آفیس قرار گرفته و مجموع فروش خود در آمریکا را به ۴/۰۱ میلیون دلار رسانده است. فاتال به دلیل تعطیلی سینماهای بسیاری از کشورهای اروپایی هنوز در بازارهای بین‌المللی اکران نشده است.

فاتال قرار بود طی هفته‌ی پایانی بهار اکران شود، اما شیوع کرونا باعث شد اکران جدیدترین ساخته‌ی تیلور ابتدا به مهرماه و سپس به اواخر آذر موکول شود. در خلاصه داستان رسمی این فیلم آمده است: «مردی متأهل پس گذراندن یک شب با یک کاراگاه پلیس زن خود را درگیر یک طرح توطئه‌ی قتل می‌بیند. عموم منتقدان فاتال را اثری متوسط اما سرگرم‌کننده ارزیابی کرده‌اند که درگیر کلیشه‌ها می‌شود و تنها می‌تواند رضایت خاطر برخی از دوست‌داران فیلم‌های مهیج و رازآلود را کسب کند. میانگین امتیاز این فیلم در متاکریتیک و راتن تومیتوز به ترتیب ۴۳ از ۱۰۰ و ۵۲ از ۱۰۰ بوده و در متاکریتیک تنها ۱ نقد مثبت برای آن به ثبت رسیده است.»

«زن جوان خوش‌آتیه» یا «زن جوان نویددهنده» از آن فیلم‌های فمنیستی است که توانسته با روایت داستانی سرگرم کننده توجه سینمادوستان را به خود جلب کند. این فیلم از زمان اکرانش (۳ هفته) همواره در میان پرفروش‌ترین فیلم‌های آمریکا بوده است. زن جوان خوش‌آتیه به واسطه‌ی پیام‌های زیرمتنی و آشکارش احتمالا در فصل جوایز پیش رو با موفقیت‌هایی مواجه خواهد شد. تا به امروز در وب‌سایت متاکریتیک ۳۳ نقد درباره‌ی این اثر جمع‌آوری شده که ۲۷ نقد نگاهی مثبت و ۶ نقد نگاهی متوسط به فیلم داشته‌اند.

زن جوان نویددهنده طی روزهای گذشته در ۱۴۴۸ سالن به نمایش در آمد و ۵۶۰ هزار دلار فروخت تا مجموع درآمد آن در آمریکا پس از ۳ هفته اکران به ۲/۷ میلیون دلار برسد.

فیلم داستان زن جوانی را روایت می‌کند که بر اثر یک واقعه‌ی تراژیک که در گذشته برای دوستش رخ داده دچار آسیب روحی شده و به همین دلیل از کسانی که بر سر راهش قرار می‌گیرند انتقام می‌گیرد. زن به تدریج خشمش را به سوی کسانی هدایت می‌کند که عاملین واقعی آن رخداد بوده‌اند و همین موضوع به داستان جهت تازه‌ای می‌دهد.

«پینوکیو» به کارگردانی ماتئو گارونه با تأخیری تقریبا یک ساله نسبت به کشورهای اروپایی در آمریکا نیز روی پرده رفت و این هفته هم باری دیگر در میان ۱۰ فیلم پرفروش قرار گرفته است. هرچند انتظار می‌رفت فیلم جدید پینوکیو در ایالات متحده عملکرد بهتری داشته باشد، اما تماشاگران آمریکایی چندان روی خوش به این فیلم نشان ندادند. پینوکیو روایت جدید و مدرنی از داستان پینوکیو نوشته‌ی کارلو کلودی است که در هفته‌ی سوم اکرانش در آمریکا ۲۰۸ هزار دلار فروخته و در جایگاه هفتم باکس آفیس قرار گرفته است. باکس آفیس موجو مجموع فروش این فیلم ایتالیایی در آمریکا و بازارهای بین‌المللی تا به امروز را به ترتیب ۱/۱ و ۲۰/۵ میلیون دلار اعلام کرده است.

فیلم جدید پینوکیو برای نخستین بار در جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۰ به نمایش درآمد و با استقبال خوبی از سوی منتقدان اروپایی مواجه شد. پینوکیو گارونه از لحاظ بصری بسیار جالب توجه است و ضمن پایبندی به کتاب «ماجراهای پینوکیو» نوشته کارلو کلودی در کلیات، سعی کرده با نگاهی مدرن‌تر به مفاهیم خیر و شر در این قصه‌ی کلاسیک بپردازد تعاریف پذیرفته شده از معصومیت، ندامت و رذالت در فرهنگ عامه را به چالش بکشد.

«جنگ با بابابزرگ» از آن فیلم‌هایی است که قصد ندارند جدول پرفروش‌ترین‌ها را رها کنند و اینطور که پیداست تماشای یک فیلم کمدی-خانوادگی با حضور رابرت دنیرو برای مردم جذابیت زیادی دارد؛ زیرا با وجود اینکه چند هفته‌ی قبل نسخه‌ی بلوری این فیلم منتشر شد، اما جنگ با بابابزرگ در چهاردهمین هفته‌ی اکرانش نیز با ۱۴۷ هزار دلار فروش در میان ۱۰ فیلم پرفروش آمریکا قرار گرفته است. جموع فروش این فیلم پس از ۹۴ روز اکران ۳۳/۰۵ میلیون دلار اعلام شده که سهم سینماهای آمریکا و سایر کشورهای جهان از این رقم به ترتیب ۱۹/۰۵ و ۱۳/۹۹ میلیون دلار است.

جنگ با بابابزرگ داستان دعواها و درگیری‌های پیتر (اوکس فگلی) و پدر بزرگش (رابرت دنیرو) برای تصاحب اتاق خواب را به تصویر می‌کشد! پیتر می‌بایست اتاق خواب دوست‌داشتنی خود را با پدربزرگش تقسیم کند، اما از این کار به هیچ‌وجه راضی نیست و به همین خاطر اعلام جنگ می‌کند.

«بیا بازی کنیم» تنها فیلمی است که این هفته به جدول باکس آفیس اضافه شده و فیلم «عجیب و غریب» را به رتبه‌ی دوازدهم فرستاده است. این ساخته‌ی فوکس فیچرز هفته‌ی گذشته ۹۶ هزار دلار فروخت و به جایگاه نهم بسنده کرد.

فیلم بیا بازی کنیم به کارگردانی و نویسندگی جیکوب چیس بدون بهره‌مندی از یک بازیگر بزرگ توانسته چندین هفته در میان پرفروش‌ترین فیلم‌های باکس آفیس قرار بگیرد. بودجه‌ی ساخت این فیلم ۹ میلیون دلار اعلام شده و تا به امروز بیش از ۱۲ میلیون دلار فروخته و موفق به بازگشت سرمایه شده است. بر اساس آمارهای باکس آفیس موجو میزان فروش بیا بازی کنیم در آمریکا و بازارهای بین‌المللی به ترتیب ۹/۶ و ۲/۳ میلیون دلار بوده است. جدیدترین ساخته‌ی جیکوب چیس داستان پدر و مادری را روایت می‌کند که سعی دارند از پسرشان در مقابل یک موجود شرور شبه‌انسانی محافظت کنند.

فیلم «بیگانه» به کارگردانی ریدلی اسکات با یک پله سقوط نسبت به هفته‌ی گذشته و با ۶۰ هزار دلار فروش در مکان دهم جدول قرار گرفته است. بیگانه در سال ۱۹۷۹ با بودجه‌ی ۱۱ میلیون دلاری ساخته شد و در سراسر جهان توانست ۱۰۵ میلیون دلار بفروشد و به یک موفقیت تجاری قابل توجه برای فاکس قرن بیستم تبدیل شود.

اتفاقات این فیلم در یک فضاپیمای باری رقم می‌خورد که چند موجود فرازمینی خطرناک به آن وارد می‌شوند و خدمه‌ی کشتی را از بین می‌برند. طی دهه‌های اخیر همواره از بیگانه به‌عنوان یکی از بهترین فیلم‌های علمی-تخیلی یاد شده و تا به امروز ۳ دنباله‌ی رسمی و ۲ دنباله‌ی غیررسمی برای آن ساخته شده است که هیچ‌کدام به موفقیت‌های فیلم نخست دست نیافتند.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴

Wonder Woman 1984 ۳ ۳ ۳۲٫۶ خانواده غارنشینان: عصر جدید

The Croods: A New Age ۷ ۱٫۸ ۳۶٫۸ اخبار جهان

News of the World ۳ ۱٫۲ ۷٫۱ شکارچی هیولا

Monster Hunter ۴ ۱٫۱ ۷٫۸ فاتال

Fatale ۴ ۰٫۶ ۴٫۰۱ زن جوان نویددهنده

Promising Young Woman ۳ ۰٫۵ ۲٫۷ پینوکیو

Pinocchio ۲ ۰٫۲ ۱٫۱ جنگ با بابابزرگ

The War with Grandpa ۱۴ ۰٫۱ ۱۹٫۰۵ بیا بازی کنیم

Come Play ۱۱ ۰٫۰۹ ۹٫۶ بیگانه

Alien ۲ ۰٫۰۶ ۰٫۱

*رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

منبع: BoxOfficeMojo

