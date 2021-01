سال ۲۰۲۱ سال پر مارولی خواهد بود! شخصیت‌های کامیک مارول برای دهه‌ها توانستند در سینما و تلویزیون به محبوبیت زیادی دست یابند، اما در طی چند سال گذشته، بیش از هر زمان دیگری برجسته شده‌اند. محبوبیت روزافزون دنیای سینمایی مارول باعث شده این استودیو میزان تولید خود را به چندین فیلم در سال افزایش دهد و این قبل از آن بود که دیزنی پلاس به آن‌ها مجال پخش سریال‌های تلویزیونی را نیز بدهد. در حالی که مارول اکنون «چهار شگفت‌انگیز» (Fantastic Four) و «مردان ایکس» (X-Men) را در دست دارد، سونی همچنان علاقه‌ی وافری به مرد عنکبوتی و شخصیت‌های مرتبط با او نشان می‌دهد.

۲۰۲۰ اولین بار از سال ۲۰۰۹ بود که هیچ فیلم جدیدی از MCU در آن اکران نشد و این یکی از دلایلی است که باعث شده ۲۰۲۰ با سال‌های گذشته تفاوت زیادی داشته باشد. طبق معمول مشکلات سال گذشته‌ی صنعت سینما، کوید ۱۹ باعث تاخیر در پخش سریال‌های دیزنی پلاس شد. حتی سونی مجبور به برنامه‌ریزی برای ساخت دنیای شخصیت‌های مارول سونی پیکچرز شد. هرچند ۲۰۲۰ کاملا خالی از مارول نبود. فصل هفتم و آخر سریال «ماموران شیلد» (Agents of SHIELD) منتشر شد و به اولین نمایش تلویزیونی MCU نتیجه‌ی رضایت بخشی داد.

کدام فیلم‌های ابرقهرمانی سال ۲۰۲۱ اکران می‌شوند؟

با توجه به اینکه اکنون در سال ۲۰۲۱ هستیم، پرمخاطب‌ترین برنامه‌های مارول برای اکران پیش‌بینی شده‌اند. MCU با انبوهی از فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی در حال بازگشت است، زیرا ده محصول از MCU قرار است تنها در سال جاری منتشر شوند. در همین حال، SPUMC هم قرار است با دو فیلم جدید در سال ۲۰۲۱ به میدان بیاید. در اینجا لیست کاملی از زمان پخش سریال‌هایی داریم که در حال حاضر برنامه‌ریزی شده‌اند.

۱. وانداویژن (Wandavision)

اولین محصول سریالی مارول در سال ۲۰۲۱ «وانداویژن» (WandaVision) است. سریال دیزنی پلاس، الیزابت اولسن و پاول بتانی را به ترتیب به نقش‌های MCU خود، یعنی واندا ماکسیموف با نام مستعار «اسکارلت ویچ» و «ویژن» بازمی‌گرداند. انتظار می‌رود داستان، شخصیت‌هایی را دنبال کند که در پی کشف رمز و راز واقعیت تغییر یافته‌ای هستند که اکنون در آن زندگی می‌کنند. همچنین ممکن است از «خاندان ام» (House of M) الهام گرفته شده باشد و برخی از مردان ایکسMCU هم در آن ظاهر شوند. وانداویژن همچنین ممکن است کاراکترهای MCU مانند لوئیس (با بازی کت دنینگ)، جیمی وو (با بازی پارک رندال)، مونیکا رمبو (با ابزی تیونا پاریس) و اگنس (با ابزی کاترین هان) را به صحنه بیاورد. مارول اولین قسمت این سریال را از سرویس پخش آنلاین دیزنی در تاریخ ۱۵ ژانویه آغاز خواهد کرد.

۲. فالکون و سرباز زمستان (The Falcon And The Winter Soldier)

«فالکون و سرباز زمستان» سرانجام در سال ۲۰۲۱ در دیزنی پلاس شروع به پخش می‌کند. قرار بود این مجموعه به عنوان اولین سریال دیزنی پلاسMCU به نمایش درآید، اما مجبور شد به سال ۲۰۲۱ منتقل شود. در این سریال آنتونی مکی و سباستین استن در نقش سام ویلسون معروف به فالکون و باکی بارنز یا سرباز زمستانی بازی می‌کنند. بخشی از داستان به میراث کاپیتان آمریکا می‌پردازد، زیرا در پایان «انتقام‌جویان؛ پایان بازی» (Avengers: Endgame) سپر کاپیتان به سام سپرده شد. اما، به نظر می‌رسد که جان واکر (با بازی ویات راسل) در طول نمایش نقش کاپیتان آمریکا را داشته باشد. بازیگران دیگری نیز از کاراکترهای MCU مانند شارون کارتر (با بازی امیلی ونکمپ)، بارون زیمو (با بازی دانیل برول) و باتروک (با بازی ژرژ سنت پیر) نیز در این سریال حضور دارند. فالکون و سرباز زمستان پخش آنلاین خود را از ۱۹ مارس ۲۰۲۱ آغاز می‌کند.

۳. لوکی (Loki)

تام هیدلستون به عنوان خدای شرارت در «لوکی» بازمی‌گردد. سریال دیزنی پلاس اولین نمونه از MCU است که داستانی را خارج از برنامه‌های اصلی خود تعریف می‌کند. این سریال، لوکی را دنبال خواهد کرد که در سال ۲۰۱۲ همانطور که در فیلم انتقام‌جویان؛ پایان بازی نشان داده شد، با استفاده از ماشین زمان از دست انتقام‌جویان فرار کرد. هیدلستون توسط بازیگرانی از جمله اوون ویلسون، گوگو امبتا-را و ریچارد ای‌گرانت احاطه خواهد شد. لوکی پخش خود از دیزنی پلاس را در ماه مه آغاز می‌کند.

۴. چه می شود اگر …؟ (Marvel’s What If…?)

استودیوی مارول در سال ۲۰۲۱ با « چه می‌شود اگر؟…» (Marvel’s What If …) سریالی انیمیشنی را عرضه می‌کند. این مجموعه از دیزنی پلاس، رویدادهای شناخته شده در MCU را در پیش خواهد گرفت و با اعمال تغییرات خاص، نشان خواهد داد که اگر اوضاع به گونه‌ی دیگری پیش برود چه اتفاقی می‌افتد. برخی از خطوط داستانی تایید شده عبارتند از: پگی کارتر به جای استیو راجرز به کاپیتان آمریکا تبدیل می‌شود، تی‌چالا به جای پیتر کوئیل به استار لرد تبدیل می‌شود و نسخه‌ی زامبی کاپیتان آمریکا نیز قرار است به تصویر کشیده شود. اکثر بازیگران MCU صداپیشه‌ی نقش‌های خودشان خواهند بود. سریال چه می‌شود اگر …؟ در تابستان ۲۰۲۱ به دیزنی پلاس می‌آید.

۵. هاوک‌آی (Hawkeye)

استودیوی مارول سرانجام در سال ۲۰۲۱ با هاوک‌آی به کلینت بارتون ساخته‌ی جرمی رنر یک پروژه‌ی انفرادی می‌دهد. این مجموعه، وقایع بعد از انتقام‌جویان؛ پایان بازی را انتخاب کرده که در آن کیت بیشاپ (با بازی هیلی استاینفلد) به عنوان هاوک‌آی بعدی MCU، توسط کلینت آموزش می‌بیند. جزئیات دقیق داستان معلوم نیست، اما به نظر می‌رسد دیزنی پلاس به شدت از کامیک‌های مت فرکشن الهام گرفته است. هاوک‌آی چندین شخصیت جدید مانند اکو (با بازی آلاکوا کاکس) و سوردمن (با بازی تونی دالتون) را به MCU معرفی خواهد کرد و همچنین یلنا بلووا را پس از بیوه‌ی سیاه باز خواهد گرداند. دیزنی پلاس اولین قسمت سریال هاوک‌آی را در پاییز ۲۰۲۱ آغاز خواهد کرد.

۶. خانم مارول (Ms. Marvel)

۲۰۲۱ اولین بازی کامالا خان را در خانم مارول MCU به ارمغان می‌آورد. در این سریال دیزنی پلاس، ایمان ولانی تازه وارد به عنوان یکی از شخصیت‌های فوق‌العاده محبوب کامیک بازی می‌کند. کمالا خان یک آمریکایی مسلمان است که در نیوجرسی زندگی می‌کند و به دلیل ژن‌های غیرانسانی خود توانایی‌های چند وجهی پیدا می‌کند. او همچنین یکی از طرفداران پر و پا قرص انتقام‌جویان هم هست و به خصوص کاپیتان مارول را دنبال می‌کند. خانم مارول در اواخر سال ۲۰۲۱ به دیزنی پلاس می‌آید.

