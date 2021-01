برندگان جوایز گاتهام ۲۰۲۰ در بخش سینما و تلویزیون مشخص شدند

با برگزاری مراسم جوایز گاتهام ۲۰۲۰ فصل جوایز سینمایی امسال به صورت رسمی آغاز شد و بهترین‌های سینما و تلویزیون در این مراسم معرفی شدند.

سرزمین آواره‌ها (Nomadland‎) اثر کلویی ژائو، داستان زن میان‌سالی که با ون قدیمی خود سفری را به غرب آغاز کرده است، در جشنواره فیلم گاتهام جایزه بهترین فیلم را به خود اختصاص داد. این دومین بار است که ژائو در سه سال گذشته موفق به دریافت این عنوان شده است. او اولین بار در سال ۲۰۱۸ برای فیلم سوارکار (The Rider) برنده این عنوان شد.

این فیلم علاوه بر کسب این جایزه، جایزه تماشاگران را نیز از آن خود کرد. افتخاری که از میان تمام نامزدهای حاضر در مراسم به دست آمد. سی‌امین دوره جوایز سالانه گاتهام ۲۰۲۰ در بخش بهترین فیلم با نامزد کردن تمام فیلم‌هایی که توسط زنان کارگردانی شده، تاریخ‌ساز شد.

در دهه گذشته، چهار برنده گاتهام در زمینه بهترین فیلم نتوانستند این عنوان را در مراسم اسکار بدست آورند: سوارکار (The Rider 2018)، درون لوین دیویس (Inside Llewyn Davis 2013)، قلمرو ماه (Moonrise Kingdom 2012) و تازه‌کارها (Beginners 2011)

این مراسم به صورت مستقیم از صفحات مختلفی مانند صفحه فیسبوک ورایتی پخش شد و به دلیل وجود مشکلات صوتی و تصویری و تاخیر در شنیدن اسامی با واکنش‌های فراوانی روبه‌رو شد.

ریز احمد برای بازی در فیلم صدای فلزات (Sound of Metal) و نقش داریوش ماردر برنده جایزه بهترین بازیگر مرد شد. اون در سخنرانی خود از بازیگر فقید چادویک بوزمن که او هم نامزد بود تشکر کرد. احمد گفت: «برای همه ما سال سختی بوده است.»

همین نکته را می‌توان در مورد نیکول بهاری گفت که به خاطر بازی در فیلم خانم جونتینت (Miss Juneteenth) برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد. او در شوک کامل، از نویسنده و کارگردان فیلم تشکر کرد و تمام تلاشش را انجام داد تا کلمات درست را برای بیان این قدرانی پیدا کند.

زاخاری کوینتو جایزه بهترین بازیگر تازه‌وارد را به کینگزلی بن‌عدیر برای بازی فوق‌العاده در فیلم یک شب در میامی (One Night in Miami) اهدا کرد. بن‌عدیر، بازیگر نقش مالکوم ایکس در اولین کارگردانی رجینا کینگ، از پیروزی خود تعجب کرد و از نامزدهای حاضر در دسته خود، از جمله سیدنی فلانیگان تعریف کرد.

آندره هالند ادای دینی احساسی به چادویک بوزمن همبازی فقید خود در فیلم ۴۲ کرد. هالند گفت: «او راهی بلد بود که عین مهربانی ساده‌لوح نباشد. یک بعلاوه یک همیشه دو نمی‌شود. گاهی اوقات اگر یک صحیح را داشته باشید نتیجه سه یا چهار خواهد بود. چاد همان یک صحیح بود.» پس از درخواست یک لحظه سکوت، برجسته‌ترین آثار بوزمن از جمله پلنگ سیاه (Black Panther)، پنج هم‌خون (Da 5 Bloods) و ته سیاه و سفید ما رائینی (Ma Rainey’s Black Bottom) به نمایش درآمد.

شبکه اچ‌بی‌او هم جایزه دو سریال را برای واچمن (هر قسمت بیش از ۴۰ دقیقه) و می‌توانم نابودت کنم (هر قسمت کمتر از ۴۰ دقیقه) را به خود اختصاص داد. در ادامه می‌توانید فهرست کامل برندگان جوایز گاتهام ۲۰۲۰ را مشاهده کنید.

فهرست کامل برندگان جوایز گاتهام ۲۰۲۰

بهترین فیلم

دستیار (The Assistant‎) به کارگردانی کیتی گرین

نخستین گاو (First Cow) به کارگردانی کلی رایکارد

هرگز به‌ندرت گاهی همیشه (Never Rarely Sometimes Always) به کارگردانی الیزا هیتمن

سرزمین آواره‌ها (Nomadland‎) به کارگردانی کلوئی ژائو

یادگار (Relic) به کارگردانی ناتالی اریکا جیمز

برنده: سرزمین آواره‌ها

بهترین مستند

۷۶ روز (۷۶ Days) به کارگردانی ائو وو، ویکسی چن و آنانیموس

تالار شهر (City Hall) به کارگردانی فردریک ویزمن

ماشین زمان ما (Our Time Machine) به کارگردانی یانگ سان، اس. لئو چیانگ و شوانگ لیانگ

هزار برش (A Thousand Cuts) به کارگردانی ریمونا اس. دیاز

زمان (Time) به کارگردانی گریت بردلی

برنده: هزار برش

بهترین فیلم بین‌المللی

قوش شب (Bacurau) به کارگردانی کلبر مندونسا فیلیو و جولیانو دورنلی

قد دراز (Beanpole) به کارگردانی کانتمیر بالاگوف

نانازها (Mignonnes) به کارگردانی مایمونا دوکوره

شناسایی ویژگی‌ها (Identifying Features) به کارگردانی فرناندا والادز

مارتین ایدن (Martin Eden) به کارگردانی پیترو مارچلو

ولف‌واکر (Wolfwalkers) به کارگردانی تام مور و راس استوارت

برنده: شناسایی ویژگی‌ها

بهترین فیلم‌نامه

اَندرو پترسن، کریگ دبلیو. سنگر و جیمز مانتوگیو برای فیلم گستره شب

دن سالیت برای فیلم چهارده

رادا بلنک برای فیلم نسخه‌ی چهل‌ساله

جاناتان ریموند برای فیلم نخستین گاو

مایک ماکوفسکی برای فیلم آموزش بد

برنده: نسخه‌ی چهل‌ساله و چهارده

بهترین بازیگر مرد

ریز احمد به خاطر بازی در فیلم صدای فلزات

چادویک بوزمن به خاطر بازی در فیلم ته سیاه و سفید ما رائینی

جود لا به خاطر بازی در فیلم لانه

جان ماگارو به خاطر بازی در فیلم نخستین گاو

جسی پلمونس به خاطر بازی در فیلم من به پایان دادن به اوضاع فکر می‌کنم

برنده: ریز احمد

بهترین بازیگر زن

نیکول بهاری به خاطر بازی در فیلم خانم جونتینت

جسی باکلی به خاطر بازی در فیلم من به پایان دادن به اوضاع فکر می‌کنم

یو جونگ یون به خاطر بازی در فیلم میناری

کری کون به خاطر بازی در فیلم لانه

فرانسیس مک‌دورموند به خاطر بازی در فیلم سرزمین آواره‌ها

برنده: نیکول بهاری

بهترین بازیگر نوظهور

جازمین باتچلر به خاطر بازی در فیلم جایگزین

کینگزلی بن‌عدیر به خاطر بازی در فیلم یک شب در میامی

سیدنی فلانیگان به خاطر بازی در فیلم هرگز به‌ندرت گاهی همیشه

اورایان لی به خاطر بازی در فیلم نخستین گاو

کلی سالیوان به خاطر بازی در فیلم سنت فرانسیس

برنده: کینگزلی بن‌عدیر

بهترین سریال (هر قسمت بیش از ۴۰ دقیقه)

کبیر (The Great)

ملت مهاجر (Immigration Nation)

پی-ولی (P-Valley)

ناراست‌کیش/غیرارتدکس (Unorthodox)

واچمن (Watchmen)

برنده: واچمن

بهترین مجموعه یا سریال (هر قسمت کم‌تر از ۴۰ دقیقه)

بتی (Betty)

دیو (Dave)

می‌توانم نابودت کنم (I May Destroy You)

طعم ملی (Taste the Nation)

کار در حال انجام (Work in Progress)

برنده: می‌توانم نابودت کنم

