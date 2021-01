با توجه به پیش‌بینی‌های مشترک کاربران گلد دربی (Gold Derby)، «منک» اولین نامزد اسکار برنده‌ی بهترین فیلم‌برداری است و البته جای تعجب ندارد. فیلم‌های سیاه و سفید در دورانی که اکثریت قریب به اتفاق فیلم‌ها به صورت رنگی گرفته می‌شوند، از نظر بصری برجسته‌تر هستند. اما فیلم‌های تک رنگ، آن گونه که به نظر می‌رسد و صرفا به دلیل خاص بودنشان مورد تائید نیستند. در حقیقت، فقط دو فیلم از این دست در ۳۰ سال گذشته موفق به کسب جایزه‌ی اسکار شده‌اند که می‌تواند خبر خوبی برای نزدیکترین رقیب منک در این رقابت، یعنی «نومالند» (Nomadland) باشد.

اریک مسرشمیت فیلمبردار منک است، فیلمی که داستان واقعی فیلمنامه نویسی را روایت می‌کند که با سیستم قدرتمند هالیوود درگیر شد و فیلم کلاسیک «همشهری کین» (Citizen Kane) را نوشت. این فیلم بیوگرافی به کارگردانی دیوید فینچر، همانند فیلم‌های ۱۹۴۰ شبیه سازی شده، که به ویژه ممکن است برای رای دهندگان اسکار جذاب باشد. علاوه بر اینها مسرشمیت اخیرا در رقابت با همتایان خود، نامزد دریافت جایزه‌‌ی ایمی برای فیلمبرداری سریال «شکارچی ذهن» (Mindhunter) ساخته‌ی فینچر شده است، با اینکه تا به امروز هیچ نامزدی اسکاری را در کارنامه‌ی خود نداشته است.

چندی است که مسرشمیت در لیست شانس اصلی اسکار ۲۰۲۱ قرار دارد، در حالی که ۱۳ روزنامه‌نگار خبره اعم از: اریک دیویس (فاندانگو)، شاون ادواردز (Fox WDAF-TV) ، جویس انج (گلددربی)، تیم گری (ورایتی)، متیو جیکوبز (هافینگتون پست)، طارق خان (فاکس تی وی)، سوزان کینگ (گلددربی)، ویلسون مورالس (بلک فیلم اند تی‌وی)، مایکل ماستو (کرتی)، کریستوفر روزن (گلددربی)، کیت سیمانتون (IMDb)، پیتر تراورس (رولینگ استون) و سوزان ولوشچنا (گلددربی) در حال حاضر روی پیروزی او حساب ویژه‌ای باز کردند.

با این حال از سال ۱۹۹۰ تا کنون تنها دو فیلم سیاه و سفید یعنی «لیست شیندلر» (Schindler’s List) (1993) و «روما» (Roma) (2018) برای فیلم‌برداری، برنده‌ی اسکار شدند. هر فیلم سیاه و سفید دیگری که در آن زمان نامزد بهترین فیلم‌برداری شده بود، شانس بزرگ برنده شدن را از دست داد. «مردی که آنجا نبود» (The Man Who Wasn’t There) (2001) به «ارباب حلقه ها: یاران حلقه» (The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) باخت. «شب بخیر و موفق باشید» (Good Night, and Good Luck) (2005) به «خاطرات یک گیشا» (Memoirs of a Geisha) باخت. «روبان سفید» (The White Ribbon) (2009) به «آواتار» (Avatar) باخت. «آرتیست» (The Artist) 2011 به «هوگو» (Hugo) باخت. «نبراسکا» (Nebraska) (2013) به «جاذبه» (Gravity) باخت. «آیدا» (Ida) (2014) به «بردمن» (Birdman) باخت. و «فانوس دریایی» (The Lighthouse) (2019) به «۱۹۱۷» (۱۹۱۷) باخت.

این می‌تواند خبر خوبی برای یکی دیگر از مدعیان احتمالی اسکار، آن هم برای اولین بار باشد. جوشوا جیمز ریچاردز برای فیلم نومالند. وی قبلا از منتقدان به خاطر به تصویر کشیدن مناظر غرب آمریکا در درامی مستقل چراغ سبز دریافت کرد، و از روزنامه‌های بوستون و شیکاگو برنده‌ی جوایزی شد و علاوه بر این از دید منتقدان لس آنجلس، فلوریدا، موزیک سیتی و کارولینای شمالی، شانس برنده شدن را دارد. اکنون پنج کارشناس می‌گویند که او از مسرشمیت پیشی خواهد گرفت: تلما آدامز (گلددربی)، کلیتون دیویس (ورایتی)، پری نمیروف (کلیدر)، جاز تانگ‌کای (ورایتی) و آن تامپسون (ایندی وایر).

آیا شما با اکثر کارشناسان موافق هستید که یکی از آن تازه واردهای مدعی اسکار می‌تواند این افتخار را از آن خود کند؟

منک؛ بهترین فیلم سال در ستایش نوابغ مجنون و علیه استودیوهای هالیوود

