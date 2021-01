شرکت نتفلیکس حوالی ماه اکتبر سال میلادی گذشته وعده داد که در سال میلادی ۲۰۲۱ هر هفته یک فیلم جدید از این شبکه برای مخاطبان پخش شود و حال به نظر می‌رسد که این وعده در آستانه عملی‌شدن قرار گرفته است.

نتفلیکس در جدیدترین اطلاعاتی که در اختیار رسانه‌ها و مشترکین حدودا ۱۹۳ میلیونی‌اش قرار داده نزدیک به ۷۰ عنوان جدید را معرفی کرده که سال ۲۰۲۱ در ژانرهای مختلف پخش خواهند شد؛ از اکشن گرفته تا کمدی رمانتیک و انیمیشن‌های مناسب خانواده‌ها. عمده این آثار تولیدات خود این شبکه‌اند اما در کنار تولیدات اختصاصی، تعدادی از عناوین باکیفیت خریداری شده توسط نتفلیکس نیز در اختیار مخاطبان این شبکه قرار خواهد گرفت.

دواین جانسون، ملیسا مک کارتی، هلی بری، جیسون موموآ، ایمی آدامز، رایان رینولدز، کریس همسورث، لئوناردو دی‌کاپریو و لین-منوئل میرندا از جمله هنرمندانی خواهند بود که در جدیدترین آثار نتفلیکس حضور دارند؛ این آثار در طول ماه‌های آینده پخش می‌شوند.

از جمله مهم‌ترین و پرسروصداترین پروژه‌های سال ۲۰۲۱ نتفلیکس باید به «اعلان قرمز» (Red Notice‎) اشاره کنیم. اعلان قرمز یک تریلر اکشن با بازی ستاره‌‌هایی چون دواین جانسون، گل گدوت، رایان رینولدز و کارگردانی راوسون مارشال تربر است؛‌ این اثر سینمایی سومین همکاری جانسون با مارشال تربر پس از فیلم‌های «اطلاعات مرکزی» (Central Intelligence) و «آسمان‌خراش» (Skyscraper) به حساب می‌آید.

فیلم وسترن «هرچه سخت‌تر به زمین‌می‌خورند» (The Harder They Fall‎) به کارگردانی جیمز ساموئل با بازی رجینا کینگ، ادریس البا و جاناتان میجرز (بازیگر سریال لاوکرفت کانتری) از دیگر پروژه‌های نتفلیکس برای سال میلادی جدید است. جو رایت کارگردان فیلم‌هایی چون «آنا کارنینا» (Anna Karenina) و «تاریک‌ترین لحظات» (Darkest Hour‎) فیلم «زنی پشت پنجره» (The Woman in the Window‎) را با بازی ایمی آدامز، جولیان مور و گری اولدمن کارگردانی کرده که به دلیل همه‌گیری کرونا امکان اکران سینمایی آن فراهم نشد و این فیلم هم به نتفلیکس فروخته شده و سال ۲۰۲۱ از این شبکه پخش می‌شود.

«تیک، تیک… بوم!» (Tick, Tick… Boom!) که یک درام موزیکال است به کارگردانی لین-منوئل میرندا و نقش‌آفرینی اندرو گارفیلد و ونسا هاجنز در کنار «ارتش مردگان» (Army of the Dead) که اکشنی مهیج است ساخته زک اسنایدر هر دو امسال به نتفلیکس می‌آیند. اما همه این‌ها به کنار، فیلم «بالا رو نگاه نکن» (Don’t Look Up) ساخته آدام مک‌کی احتمالا پرستاره‌ترین فیلم نتفلیکس در سال میلادی جاری است؛ فیلمی که جنیفر لارنس، کیت بلانشت، لئوناردو دی‌کاپریو، مریل استریپ، تیموتی شالامی، کریس ایوانز و آریانا گرانده تنها تعدادی از ستاره‌های بی‌شمارش خواهند بود.

در فهرست فیلم‌های سال ۲۰۲۱ نتفلیکس شاهد قسمت‌های جدیدی از مجموعه‌های سینمایی محبوبی هستیم که پیش از این مخاطب‌پسندبودن خود را نشان داده‌اند؛ مجموعه «تقدیم به همه پسرانی که عاشقشان بودم» (To All the Boys I’ve Loved Before) و «غرفه بوسه» (The Kissing Booth) هر دو از مجموعه‌هایی‌ خواهند بود که نتفلیکس امسال قسمت سوم‌شان را عرضه می‌کند.

واقعیت این است که جایگاه فعلی نتفلیکس برای بسیاری از رقبا حسادت‌برانگیز است؛ بزرگترین استریمر جهان‌بودن در روزگار کرونا و از رونق‌افتادن سالن‌های سینما امتیاز کوچکی نیست آن هم زمانی که با چنین دست پری به میدان آمده باشید و همه‌گیری ویروسی تاثیری بر کیفیت عملکردتان نگذاشته باشد.

در حالی که استودیوهایی چون برادران وارنر نیز قصد دارند فیلم‌های باکیفیت امسال‌شان را از طریق شبکه اچ‌بی‌او مکس به خانه مخاطبان بیاورند باید گفت سال ۲۰۲۱ در عمل جنگ میان شبکه‌های تلویزیونی خواهد بود اما در این جنگ قطعا شبکه‌ای چون نتفلیکس با این تعداد آثار مخاطب‌پسند دست بالا را دارد و نشان می‌دهد به خوبی برای چنین موقعیتی آماده بوده است.

صرفا کافی است مجموعه‌ای چون «خیابان ترس» (Fear Street) را در نظر بگیرید تا دریابید نتفلیکس چه امکانات گسترده‌ای را در سال ۲۰۲۱ بسیج کرده است. این شرکت ابتدا هر سه قسمت مجموعه خیابان ترس را که سال ۲۰۱۹ پشت سر هم تولید و فیلم‌برداری شد از شرکت فاکس (تحت تملک دیزنی) خریداری کرد و حال قصد دارد هر سه قسمت را در سال ۲۰۲۱ با فاصله‌ای نسبتا کوتاه در حوالی هالووین پخش کند؛ چنین مجموعه‌ای در شرایط مشابه ظرف چندین سال در سینماها اکران می‌شد.

نهایتا بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که لیست پربار نتفلیکس شامل فیلم‌هایی است که می‌توانند آغازگر کار بعضی مجموعه‌های سینمایی جدید باشند. برای مثال «ویش دراگون» (Wish Dragon‎) یک انیمیشن چینی-آمریکایی است که سونی پیکچرز پشت تولیدش بوده و ایده اولیه آن توسط شرکت تولیدکننده انیمیشن «مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی» (Spider-Man: Into the Spider-Verse) مطرح شده است. در هر حال این انیمیشن نیز تحت تملک نتفلیکس درآمده و بعید نیست در صورت موفقیت آن شاهد ادامه‌داربودنش به عنوان یک مجموعه باشیم.

در ادامه می‌توانید لیست کامل آثار سال ۲۰۲۱ نتفلیکس در ژانرهای مختلف را بررسی کنید:

فیلم‌های اکشن

ارتش مردگان (Army of the Dead)

بیدار (Awake)

کیت (Kate)

خارج از حصار (Outside the Wire)

اعلان قرمز (Red Notice‎)

دختر شیرین (Sweet Girl)

فیلم‌های ترسناک

سه‌گانه خیابان ترس (Fear Street Trilogy)

هیچکس زنده خارج نمی‌شود (No One Gets Out Alive)

کسی داخل خانه شما است (There’s Someone Inside Your House)

شینده‌ها و دیده‌ها (Things Heard and Seen)

فیلم‌های تریلر

آسمان سرخ پررنگ (Blood Red Sky)

بکت (Beckett)

فرار از اسپایدرهد (Escape from Spiderhead)

نفوذ (Intrusion)

مونیخ (Munich)

O2

دندان شب (Night Teeth)

دسته حشرات (The Swarm)

زنی پشت پنجره (The Woman in the Window)

فیلم‌های علمی-تخیلی

مسافر قاچاق (Stowaway)

فیلم‌های عاشقانه

قلعه‌ای برای کریسمس (A Castle For Christmas)

ما ترانه بودیم (Fuimos Canciones)

غرفه بوسه ۳ (Kissing Booth 3)

عشق شدید (Love Hard)

آخرین نامه از دوستدارت (The Last Letter from Your Lover)

جابه‌جایی شاهدخت ۳ (The Princess Switch 3)

به تمام پسران: همیشه و تا ابد (To All The Boys: Always and Forever)

کمدی-رمانتیک بدون‌عنوان آلیشیا کیز (Untitled Alicia Keys Rom-Com)

فیلم‌های درام

زیبایی (Beauty)

بلوند (Blonde)

رز بمبئی (Bombay Rose)

کبود (Bruised)

کابوی بتنی (Concrete Cowboy)

رویای تب‌آلود (Fever Dream)

مالکوم و ماری (Malcolm & Marie)

هیولا (Monster)

پنگوئن بلوم (Penguin Bloom)

تکه‌های یک زن (Pieces of Woman)

حفاری (The Dig)

گناهکار (The Guilty)

دست خدا (The Hand of God)

قدرت سگ (The Power of the Dog)

سنجاب (The Starling)

ببر سفید (The White Tiger)

فیلم بدون‌عنوان الكساندر موراتو (Unt. Alexandre Moratto Film)

فیلم بدون‌عنوان گراهام کینگ (Unt. Graham King)

فیلم‌های کمدی

۸ Rue de l’Humanité

زندگی پس از مهمانی (Afterlife of the Party)

سفر بد (Bad Trip)

بالا رو نگاه نکن (Don’t Look Up)

ناپدری (Double Dad)

خیلی مراقبم (I Care A Lot)

موکسی (Moxie)

آخرین مزدور (The Last Mercenary)

نیروی تندر (Thunder Force)

فیلم‌های خانوادگی

پسری به نام کریسمس (A Boy Called Christmas)

یک قصه زمستانی از شان گوسفنده (A Winter’s Tale from Shaun the Sheep)

بازگشت به صحرا (Back to the Outback)

یافتن اوهانا (Finding ‘Ohana)

خانه لاود (Loud House)

نایت‌بوکس (Nightbooks)

رابین رابین (Robin Robin)

دختر اسکیت‌باز (Skater Girl)

لاک‌پشت‌های نینجای نوجوان جهش‌یافته (Teenage Mutant Ninja Turtles)

شکارچیان ترول: خیزش تایتان‌ها (Trollhunters: Rise of the Titans)

ویش ‎دراگون (Wish Dragon)

روز آری‌گویی (YES DAY)

فیلم‌های موزیکال

یک هفته در سفر (A Week Away)

تیک،‌ تیک… بوم (Tick, Tick… Boom!)

