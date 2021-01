اکران فیلم ابرقهرمانی موربیوس باز هم به تاخیر افتاد

سونی اکران فیلم ابرقهرمانی موربیوس (Morbius) با بازی جرد لتو در نقش خون آشام را هفت ماه و تا تاریخ اکتبر ۲۰۲۱ به تأخیر انداخت.

پس از ریبوت موفقیت‌آمیز مرد عنکبوتی به عنوان بخشی از دنیای سینمایی مارول، سونی هم برنامه‌های خود را برای ایجاد یک جهان سینمایی از سر گرفت.

موفقیت ونوم در گیشه در سال ۲۰۱۸ این برنامه‌ها را تقویت کرد. یکی از چندین پروژه‌‌ای که سونی بر روی آن کار می‌کند موربیوس نام دارد که جرد لتو در آن نقش خون آشام را بازی می‌کند. تولید این فیلم در سال ۲۰۱۹ شروع و برای اکران در تابستان ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده بود.

از «موربیوس»، فیلم جدید جهان مارول چه می‌دانیم؟

نام دنباله فیلم ونوم مشخص شد؛ «بگذارید کارنیج بیاید»

تنها چند ماه پس از انتشار اولین تریلر موربیوس، سونی مجبور شد برنامه‌های خود را مجددا تنظیم کند. ویروس کرونا باعث تعطیلی سالن‌های نمایش شده و سونی مجبور شد اکران موربیوس را تا سال ۲۰۲۱ به تأخیر بیندازد. سونی این فیلم و قسمت دوم ونوم (Venom: Let There Be Carnage) را به نیمه اول سال ۲۰۲۱ موکول کرد، زیرا تصور می‌کرد بحران کرونا تا آن زمان کاملا تحت کنترل درخواهد آمد. اما متأسفانه، این اتفاق نیافتاد و تعداد بیماران در سراسر جهان افزایش یافت و سالن‌های سینما هنوز به طور عمده باز نشده‌اند. در نهایت تنها دو ماه مانده به اکران، تاریخ آن دوباره به تعویق افتاد.

سونی امروز اعلام کرد که موربیوس دیگر در تاریخ ۱۹ مارس ۲۰۲۱ اکران نخواهد شد. این استودیو تصمیم گرفت تا قسمت بعدی سری فیلم‌های ابرقهرمانی خود را هفت ماه به تأخیر بیندازد. تاریخ جدید اکران موربیوس ۸ اکتبر ۲۰۲۱ خواهد بود. اگر این تاریخ جدید تغییر نکند، موربیوس با تاخیر ۱۵ ماهه راهی سالن‌های سینما خواهد شد.

این تأخیر برای طرفدارانی که منتظر تماشای این فیلم هستند ناامیدکننده است. از روزی که اولین تریلر موربیوس منتشر شد تقریباً یک سال می‌گذرد و حالا ممکن است مدتی طول بکشد تا تریلرهای بعدی منتشر گردد. اما این اتفاق می‌تواند با توجه به وضعیت فعلی دنیای سرگرمی مفید باشد. فیلم‌هایی که هم اکنون در سینماها اکران شده‌اند وضعیت چندان مناسبی نداشته و در تلاشند تا هزینه‌های تولید خود را به‌دست آورند.

هم‌چنین این احتمال وجود دارد که اگر موربیوس در زمان بهتری اکران شود، مورد توجه طرفداران مارول هم قرار بگیرد. قبل از این تاخیر، برنامه‌ریزی شده بود تا موربیوس در همان روزی که اولین قسمت سریال فالکون و سرباز زمستان (The Falcon and The Winter Soldier) از دیزنی پلاس پخش خواهد شد، در سینماها پخش شود. موربیوس به جای این‌که خود را با یکی از محصولات بسیار مورد انتظار مارول سرشاخ کند، موقعیت بهتری را برای موفقیت در نظر گرفت. این فیلم تنها فیلم ابرقهرمانی است که در ماه اکتبر و فقط چند هفته قبل از هالووین اکران می‌شود.

منبع: Screenrant

The post اکران فیلم ابرقهرمانی موربیوس باز هم به تاخیر افتاد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala