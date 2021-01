فیلم وال؛ پروژه جدید کارگردان «قوی سیاه» کلید خورد

دارن آرونوفسکی کارگردان فیلم‌هایی چون «مرثیه‌ای بر یک رویا» (Requiem for a Dream) و «قوی سیاه» (Black Swan) برای کمپانی A24 فیلم جدید «وال» (The Whale) را کارگردانی می‌کند.

وال که جدیدترین فیلم آرونوفسکی است بعد از فیلم «مادر!» (Mother!) که سال ۲۰۱۷ ساخته شد بازگشت این کارگردان به عرصه سینما خواهد بود. وال اقتباسی است از نمایشنامه‌ای به همین نام که سال ۲۰۱۲ توسط ساموئل دی. هانتر نوشته و منتشر شده است. در حالی که آرونوفسکی این اثر سینمایی را جلوی دوربین خواهد برد، هانتر خود به اقتباس نمایشنامه‌اش پرداخته و فیلم‌نامه را می‌نویسد.

اما نقش اصلی فیلم سینمایی وال برعهده برندن فریزر بازیگر آمریکایی-کانادایی خواهد بود. فریزر که از اوایل دهه ۱۹۹۰ فعالیتش به عنوان بازیگر را آغاز کرد عمده شهرت خود را مدیون ایفای نقش ریک اوکانل در سه‌گانه «مومیایی» (Mummy) است؛ او بازیگر اصلی هر سه فیلمی بود که با «مومیایی» (Mummy) در سال ۱۹۹۹ آغاز شدند، با «بازگشت مومیایی» (The Mummy Returns) ادامه یافتند و در نهایت به «مومیایی: مقبره امپراتور اژدها» (Tomb of the Dragon Emperor) ختم شدند. در حالی که هر سه فیلم از نظر تجاری موفق بودند، فیلم به فیلم نگاه مثبت منتقدان به قسمت‌های این سه‌گانه با شیب نزولی همراه بود. فریزر در سال‌های اخیر کارنامه سینمایی چندان درخشانی نداشته و تا حدودی کم‌کارتر از قبل شده است.

همانطور که از فیلم‌سازی چون دارن آرونوفسکی انتظار می‌رود داستان فیلم وال تا حدی عجیب است؛ داستان یک معلم انگلیسی منزوی که از چاقی مفرط رنج می‌برد. او سعی می‌کند به عنوان آخرین تلاش (تلاشی که شاید او را به نوعی رستگار کند) با دختر نوجوانش تماس مجدد برقرار کند؛ دختری که مدتی است کاملا با او بیگانه شده است. همه این‌ها در حالی است که دختر، نوجوانی به شدت عبوس است و زبان تند و تیزی هم دارد.

ساموئل دی. هانتر نویسنده نمایشنامه وال که قرار است فیلم‌نامه را به رشته تحریر درآورد در مصاحبه با خبرگزاری ددلاین گفت: «این داستان عمیقا شخصی است و بسیار شاکرم که داستانم شانس این را پیدا کرده تا در برابر مخاطبان گسترده‌تری قرار بگیرد. من از زمانی که فیلم سینمایی مرثیه‌ای بر یک رویا را دیدم از هواداران دارن آرونوفسکی شدم؛ آن زمان تازه وارد دانشگاه شده بودم و اولین نمایشنامه‌ام را می‌نوشتم. بسیار سپاسگزارم که او استعداد و دیدگاه منحصر به فردش را در خدمت تولید این فیلم قرار داده است.»

طبق اطلاعاتی که فعلا از این پروژه در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته متیو لیباتیک که فیلم‌بردار آشنای آثار دارن آرونوفسکی است و با او در پروژه‌هایی چون مرثیه بر یک رویا (۲۰۰۰)، «چشمه» (۲۰۰۶)، قوی سیاه (۲۰۱۰)، «نوح» (۲۰۱۴) و مادر! (۲۰۱۷) همکاری داشته، برای فیلم‌برداری این فیلم سینمایی نیز حضور خواهد داشت.

اما در نهایت باید اشاره‌ای هم بکنیم به همکاری آرونوفسکی با شرکت توزیع و تولید فیلم A24 که از تولیدکنندگان خوشنام آمریکایی است. این شرکت مستقل در حوزه سرگرمی که از سال ۲۰۱۲ تاسیس شده پشت تولید بسیاری از آثار تحسین‌شده و هنری سال‌های گذشته سینمای آمریکا بوده که در مراسم اسکار نیز خوش درخشیده‌اند؛ برای مثال می‌توان به «مهتاب» (Moonlight‎)، «لیدی برد» (Lady Bird‎)، «موروثی» (Hereditary‎)، «فانوس دریایی» (The Lighthouse‎) و «جواهرات تراش‌نخورده» (Uncut Gems‎) صرفا به عنوان چند نمونه از‌ فیلم‌های باکیفیت سال‌های اخیر این کمپانی اشاره کرد.

با توجه به اینکه آرونوفسکی در فیلم قبلی‌اش مادر به توفیق تجاری دست نیافت و شرکت تولیدکننده آن یعنی پارامونت پیکچرز نتوانست از این اثر درآمدزایی چندانی داشته باشد، می‌توان تا حد زیادی همکاری این کارگردان با یک تولیدکننده مستقل و هنری‌ساز را درک کرد.

