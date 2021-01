با نزدیک شدن به مراسم بزرگ و بین‌المللی جوایز سینمایی، حلقه‌ی منتقدان ورایتی دور هم جمع شده‌اند و نامزدهای احتمالی جشنواره‌ی گلدن گلوب در رشته‌های مختلف را انتخاب کرده‌اند. در این مطلب به پیش‌بینی‌ها در رشته‌ی بهترین فیلم کمدی یا موزیکال نگاهی می‌اندازیم.

پیش‌بینی اسکار ۲۰۲۱؛ سرزمین آواره‌ها همچنان محبوب فصل جوایز

۱. جشن رقص پایان سال (The Prom)

شرکت پخش‌کننده: نت‌فلیکس (Netflix)

نت‌فلیکس (Netflix) کارگردان: رایان مورفی

رایان مورفی بازیگران: مریل استریپ، جو الن پل‌من، نیکول کیدمن

مریل استریپ، جو الن پل‌من، نیکول کیدمن نمره‌ی راتن تومیتوز به فیلم: ۵۷٪

۵۷٪ نمره‌ی متاکریتیک به فیلم: ۵۵٪

گروهی از ستاره‌های تئاتر خودشیفته به محله‌ای هندی می‌روند تا از یک دختر که می‌خواهد دختری دیگر را به جشن پایان سال ببرد حمایت کنند.

قاب‌بندی و حرکت روان دوربین به ما اجازه می‌دهد تا اجرای بازیگران را به خوبی مشاهده کنیم. بازیگرانی که از نقاط قوت این فیلم هستند و سال‌ها تجربه‌ی آن‌ها در کنار هم و هماهنگ بودنشان فیلم را بسیار از رقیبان جلو انداخته است. فیلم موزیکال نام گرفته است زیرا بازیگران آن می‌خوانند اما درباره‌ی کمدی بودن و قدرتمند بودن کمدی فیلم باید سوال های اساسی پرسیده شود.

۲. روی صخره‌ها (On the Rocks)

شرکت پخش‌کننده: آ ۲۴/اپل تی‌وی پلاس (A24/Apple TV Plus)

آ ۲۴/اپل تی‌وی پلاس (A24/Apple TV Plus) کارگردان: سوفیا کاپولا

سوفیا کاپولا بازیگران: راشیدا جونز، بیل موری

راشیدا جونز، بیل موری نمره‌ی راتن تومیتوز به فیلم: ۸۶٪

۸۶٪ نمره‌ی متاکریتیک به فیلم: ۷۳٪

یک مادر جوان با پدر خود طی ماجراجویی‌ای در نیویورک ارتباط دوباره پیدا می‌کند.

کاپولا که پیش از این خودش را در ساختن درام محک زده و موفق نیز بوده است یک بار دیگر به سراغ همان تم می‌رود. به جز پایان‌بندی فیلم، که می‌توانست کامل‌تر و بهتر از آن چه هست، باشد، سایر ابعاد فیلم در اوج پختگی به سر می‌برند؛ درست مانند کاپولا در هفتمین فیلم بلندش به عنوان کارگردان.

۳. پالم اسپرینگز (Palm Springs)

شرکت پخش‌کننده: هولو/نئون (Hulu/Neon)

هولو/نئون (Hulu/Neon) کارگردان: مکس بارباکوف

مکس بارباکوف بازیگران: اندی سمبرگ، کریستین میلیوتی، جی.کی. سیمونز

اندی سمبرگ، کریستین میلیوتی، جی.کی. سیمونز نمره‌ی راتن تومیتوز به فیلم: ۹۴٪

۹۴٪ نمره‌ی متاکریتیک به فیلم: ۸۳٪

وقتی نیلز و سارا فرصتی پیدا می‌کنند تا در مراسم عروسی در پالم استرینگز، با هم برخورد کنند اوضاع پیچیده می‌شود.

در نگاه اول پالم اسپرینگ فیلمی در گروه فیلم‌های کمدی معمولی آمریکایی که هر سال ده‌ها نمونه از آن‌ها ساخته می‌شود است. اما هر چه فیلم پیش می‌رود پالم اسپرینگز بیشتر و بیشتر خودش را بالا می‌کشد و کمدی‌ای را تقدیم مخاطب می‌کند که گرچه کلیشه‌ای است اما در قالبی نو پخش می‌شود.

۴. بورات قسمت دوم (Borat Subsequent Moviefilm)

شرکت پخش: استودیو آمازون (Amazon Studios)

استودیو آمازون (Amazon Studios) کارگردان: جیسون ولینر

جیسون ولینر بازیگران: ساشا بارون کوهن، ماریا باکالووا

ساشا بارون کوهن، ماریا باکالووا نمره‌ی راتن تومیتوز به فیلم: ۸۵٪

۸۵٪ نمره‌ی متاکریتیک به فیلم: ۶۸٪

خبرنگار قزاق، بورات، مامور می‌شود تا هدیه‌ای را از کشورش به رئیس جمهور آمریکا، ترامپ، منتقل کند.

بورات پیش از این که به عنوان یک فیلم در مدیوم سینما بررسی شود باید به عنوان یک دلمشغولی عظیم من باب جامعه‌ی رو به انحطاط فرهنگی آمریکا تلقی شود. ادیسه‌ی ساشا بارون کوهان در مسیر سرنگون کردن ترامپ.

بعد از موفقیت بورات یک و موفقیت‌اش هم در گیشه و هم در نگاه منتقدان، این بار بورات فیلم بعدی با همان سبک و سیاق و خیلی رادیکال‌تر ساخته شده است. با خنجری به سوی ترامپ و سایر ایجاد کنندگان موج، از جمله فمنیسم‌. بازیگر جوان، ماریا باکالووا، که در اکثر جشنواره‌های امسال از شانس‌های اصلی دریافت جوایز است، در کنار ساشا بارون کوهن می‌درخشد. بورات دو نسبت به بورات یک هم در محتوا قاطع‌تر است و هم در ساخت تمیزتر.

۵. تاریخچه‌ی شخصی دیوید کاپرفیلد (The Personal History of David Copperfield)

شرکت پخش‌کننده: سرچ‌لایت پیکچرز (Searchlight Pictures)

سرچ‌لایت پیکچرز (Searchlight Pictures) کارگردان: آرماندو ایاننوچی

آرماندو ایاننوچی بازیگران: دیو پاتل، تیلدا سوئینتن

دیو پاتل، تیلدا سوئینتن نمره‌ی راتن تومیتوز به فیلم: ۹۱٪

۹۱٪ نمره‌ی متاکریتیک به فیلم: ۷۷٪

نگاهی مدرن به داستان کلاسیک چارلز دیکنز. کودکی یتیم که بر موانع پیروز می‌شود.

فیلمی که شخصی‌سازی شده‌ی رمان چارلز دیکنز است. رمان طولانی دیکنز تبدیل به فیلمی ۱۲۰ دقیقه‌ای شده است و نمی‌شود انتظار داشت که تمام جنبه‌های آن حفظ شود. در نیمه‌ی اول فیلم همه چیز اصیل و متعلق به ایانوچی به نظر می‌رسد اما وقتی پیش می‌رویم مطمئن می‌شویم که چنین نیست و فیلم تام جونز در حال اثرگذاری است.

۶. همیلتون (Hamilton)

شرکت پخش‌کننده: دیزنی پلاس (Disney Plus)

دیزنی پلاس (Disney Plus) کارگردان: توماس کایل

توماس کایل بازیگران: لزلی اودوم، لین مانوئل میراندا

لزلی اودوم، لین مانوئل میراندا نمره‌ی راتن تومیتوز به فیلم: ۹۸٪

۹۸٪ نمره‌ی متاکریتیک به فیلم: ۹۰٪

زندگی حقیقی یکی از پدران آمریکا و اولین رئیس خزانه داری که به طور زنده در تئاتر برادوی ضبط شده است.

در سالی که کرونا همه را خانه نشین کرد، همیلتون دلتنگی مخاطبان همیشگی تئاتر را از بین می‌برد. توماس کایل در بازسازی نمایش‌نامه الکساندر همیلتون اثر ران چرنو درخشان عمل می‌کند و تیم بازیگری مخاطب را، که اکنون نمایش را نه به طور مستقیم بلکه از طریق صفحه‌ی نمایشگر دنبال می‌کند، شگفت زده می‌کند.

۷. اما (Emma)

شرکت پخش‌کننده: فوکوس فیچرز (Focus Features)

فوکوس فیچرز (Focus Features) کارگردان: آوتومن د وایلد

آوتومن د وایلد بازیگران: آنیا تیلور-جوی، لتی توماس

آنیا تیلور-جوی، لتی توماس نمره‌ی راتن تومیتوز به فیلم: ۸۷٪

۸۷٪ نمره‌ی متاکریتیک به فیلم: ۷۱٪

۱۸۰۰، انگلستان. دختری جوان و خودخواه با نیتی خیر درون زندگی عشقی دوستانش می‌افتد.

اقتباسی دیگر از کتاب اما و اقتباسی موفق. طراحی صحنه و لباس اتمسفر را برای شما مهیا می‌کند و بازی آنیا تیلور-جوی شما را مستقیم درون امواج داستان می‌کشاند. اما شاید در عمارتی بزرگ و تنها به همراه پدرش زندگی کند ولی در حقیقت اطراف او پر از آدم است و این تقابل تنهایی و شلوغی را آوتومن د وایلد با موفقیت به تصویر می‌کشد.

۸. آویشن کوهستان وحشی (Wild Mountain Thyme)

شرکت پخش‌کنده: بلیکر استریت (Bleecker Street)

بلیکر استریت (Bleecker Street) کارگردان: جان پاتریک شانلی

جان پاتریک شانلی بازیگران: جیمی دورنان، امیلی بلانت، جان هم

جیمی دورنان، امیلی بلانت، جان هم نمره‌ی راتن تومیتوز به فیلم: ۲۷٪

۲۷٪ نمره‌ی IMDb به فیلم: ۵.۴

بزرگ خانواده تهدید می‌کند که مزرعه‌اش را به عموزاده‌ی آمریکایی پسرش خواهد بخشید و همین باعث اقزایش تنش در خانواده می‌شود.

فیلم احساسات اغراق‌شده‌ی تیاتر را هدف گرفته و خودش را از سینما دور کرده است. همین مخاطب را سردرگم می‌گذارد که آیا باید خسته شود یا شگفت‌زده؟ گرچه فیلم از نظر منتقدان شکستی سینمایی است اما در داستان با دستانی پر به سراغ مخاطب می‌رود و حتی در دقایق پایانی چیزهایی برای ارایه دارد.

۹. خروجی فرانسوی (French Exit)

شرکت پخش‌کننده: سونی پیکچرز کلاسیک (Sony Pictures Classics)

سونی پیکچرز کلاسیک (Sony Pictures Classics) کارگردان: ازازل جیکوبس

ازازل جیکوبس بازیگران: میشل فایفر، لوکاس هدجز

میشل فایفر، لوکاس هدجز نمره‌ی راتن تومیتوز به فیلم: ۷۳٪

۷۳٪ نمره‌ی متاکریتیک به فیلم: ۵۴٪

۵۴٪ تاریخ اکران: ۱۲ فوریه ۲۰۲۱

زنی در حال پیر شدن، از طبقه‌ی مرفه منهتن، با آن چه از میراثش باقی مانده است به همراه پسر و گربه‌اش به آپارتمانی در پاریس نقل مکان می‌کند.

داستان فیلم به شخصیت‌پردازی‌ها استوار است و بازی میشل فایفر. از آن دست فیلم‌هایی که بار اصلی آن بر دوش بازیگر اصلی است و داستان به دور او می‌چرخد.

۱۰. نسخه‌ی چهل ساله (The Forty-Year-Old Version)

شرکت پخش‌کننده: نت‌فلیکس

نت‌فلیکس کارگردان: رادها بلانک

رادها بلانک بازیگران: رادها بلانک، پتر کیم، اوسوین بنجامین

رادها بلانک، پتر کیم، اوسوین بنجامین نمره‌ی راتن تومیتوز به فیلم: ۹۸٪

۹۸٪ نمره‌ی متاکریتیک به فیلم: ۸۰٪

یک نمایشنامه‌نویس که موفقیتش به انتها رسیده است در چهل سالگی تصمیم می‌گیرد برای یافتن مسیر درست صدای حقیقی خود به خواننده‌ی رپ تبدیل شود.

شخصیتی عمیق، چند بعدی و جذاب با بازی‌ای درخشان پدید آمده است که خط داستانی را حفظ می‌کند و مخاطب را درگیر و به ما اجازه می‌دهد در کنار مقاومت رادها، ضعف او را هم ببینیم. نسخه‌ی چهل ساله با رگه‌های کمدی تند و تلخ خود هم در متن و هم‌چنین با مفهوم خود در زیرمتن حرف زیادی برای گفتن دارد.

منبع: Variety

The post پیش‌بینی ورایتی از نامزدهای گلدن گلوب بخش بهترین فیلم کمدی یا موزیکال appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala