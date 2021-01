امسال با رعایت نکات بهداشتی جشنواره‌ی سوپر جوایز منتقدان برگزار شد. برنامه از طریق شبکه‌ی The CW یخش و توسط کوین اسمیث و دنی فرناندز میزبانی شد. این جشنواره هر ساله از بین فیلم‌ها و سریال‌های ابرقهرمانی، علمی-تخیلی، فانتزی، ترسناک، اکشن و انیمیشن‌ها بهترین‌های خود را انتخاب می‌کند.

بهترین‌های سینما در سال ۲۰۲۰ به انتخاب حلقه‌ی منتقدان فیلم نیویورک

بهترین‌های سینما در سال ۲۰۲۰ از نگاه انجمن منتقدان فیلم لس آنجلس

بهترین‌های سینما در سال ۲۰۲۰ از نگاه ۲۳۱ منتقد در نظرسنجی ایندی‌وایر

پیش‌بینی اسکار ۲۰۲۱؛ سرزمین آواره‌ها همچنان محبوب فصل جوایز

بعضی از هنرمندانی که در مراسم امسال برای اهدای جوایز روی صحنه آمدند عبارت‌اند از: شهره آغداشلو، آیا کش، مدلین کلاین، الیزابت میچل، لیندزی مورگان، جنویو پادالکی، جرد پادالکی، الیزا تیلور و … .

بهترین فیلم اکشن

پسران بد تا ابد (Bad Boys For Life) – سونی (Sony)

۵ هم‌خون (Da 5 Bloods) – نت‌فلیکس (Netflix)

استخراج (Extraction) – نت‌فلیکس

سگ تازی (Greyhound) – اپل تی‌وی پلاس (Apple TV Plus)

شکار (The Hunt) – یونیورسال (Universal)

مولان (Mulan) – دیزنی پلاس (Disney Plus)

پاسگاه (The Outpost) – اسکرین مدیا (Screen Media)

انگاشته (Tenet) – برادران وارنر (.Warner Bros)

بهترین بازیگر مرد فیلم اکشن

تام هنکس برای سگ تازی

کریس همسورث برای استخراج

کیلب لندری جونز برای پاسگاه

دلروی لیندو برای ۵ هم‌خون

ویل اسمیت برای پسران بد تا ابد

جان دیوید واشنگتن برای انگاشته

بهترین بازیگر زن فیلم اکشن

بتی گیلپین برای شکار (The Hunt)



ییفی لو برای مولان

بلیک لیولی برای بخش ریتم (The Rythm Section)

لیزا شلیسینگر برای محرمانه اسپنسر (Spenser Confidential)

هیلاری سوانک برای شکار

بهترین انیمیشن

به‌پیش (Onward) – دیزنی پلاس

روی ماه (Over the Moon) – نت‌فلیکس

شان گوسفنده: فارماگدون (A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon) – نت‌فلیکس

روح (Soul) – دیزنی پلاس

ویلابی‌ها (The Willoughbys) – نت‌فلیکس

گرگ‌ران‌ها (Wolfwalkers) – اپل/جی‌کیدز (Apple/GKIDS)

بهترین صدای مرد در انیمیشن

جیمی فاکس برای روح

ویل فورت برای ویلابی‌ها

تام هالند برای به‌پیش

جان کراسینسکی برای بیسکوئیت حیوانی (Animal Crackers)

کریس پرت برای به‌پیش

سم راکول برای ایوان منحصر به فرد (The One and Only Ivan)

بهترین صدای زن در انیمیشن

تینا فی برای روح

هونور نیقسی برای گرگ‌ران‌ها

مایا رودلف برای ویلابی‌ها

فیلیپا سو برای روی ماه

اوکتاویا اسپنسر برای به‌پیش

اوا ویتتیکر برای گرگ‌ران‌ها

بهترین فیلم ابرقهرمانی

پرندگان شکاری (Birds pf Prey) – برادران وارنر

نگهبانانی از دیرباز (The Old Guard) – نت‌فلیکس

انجمن مخفی دومین فرزندان خاندان‌های سلطنتی (Secret Society of Second-Born Royals) – دیزنی پلاس

سونیک خارپشت (Sonic the Hedgehog) – پارامونت (Paramount)

سوپرمن: مرد فردا (Superman: Man of Tomorrow) – انیمیشن برادران وارنر (Warner Bros. Animation)

بهترین بازیگر مرد فیلم ابرقهرمانی

اسکایلر آستین برای انجمن مخفی دومین فرزندان خاندان‌های سلطنتی

جیم کری برای سونیک خارپشت

چیویتل اجیوفر برای نگهبانانی از دیرباز

ایوان مک‌گریگور برای پرندگان شکاری

بن شوارتز برای سونیک خارپشت

بهترین بازیگر زن فیلم ابرقهرمانی

کیکی لین برای نگهبانانی از دیرباز

پیتون الیزابت لی برای انجمن مخفی دومین فرزندان خاندان‌های سلطنتی

مارگات رابی برای پرندگان شکاری

جرنی اسمالت برای پرندگان شکاری

چارلیز ترون برای نگهبانانی از دیرباز

بهترین فیلم ترسناک

عجیب و غریب (Freaky) – یونیورسال

مرد نامرئی (The Invisible Man) – یونیورسال

رلیک (Relic) – آی‌اف‌سی فیلمز (IFC Films)

اجاره‌ای (The Rental) – آی‌اف‌سی فیلمز

اسپوتنیک (Sputnik) – آی‌اف‌سی فیلمز

بهترین بازیگر مرد فیلم ترسناک

سوپه دیریزو برای خانه‌ی او (His House)

پیوتر فیودوروف برای اسپوتنیک

میچل هویزمن برای گوسفند دیگر (The Other Lamb)

دن استیونز برای اجاره‌ای

وینس وان برای عجیب و غریب

بهترین بازیگر زن فیلم ترسناک

هیلی بنت برای بلعیدن (Swallow)

آنجلا بتیس برای شیفت ۱۲ ساعته (۱۲Hour Shift)

الیزابت ماس برای مرد نامرئی

کترین نیوتن برای عجیب و غریب

شیلا وند برای اجاره‌ای

بهترین فیلم علمی-تخیلی/ فانتزی

عشق و هیولاها (Love and Monsters) – پارامونت

پالم اسپرینگز (Palm Springs) – هولو و نئون (Hulu and NEON)

متصرف (Possessor) – نئون

همزمان (Synchronic) – پیش برو آمریکا (Well Go USA)

عمق شب (The Vast of Night) – آمازون استودیوز (Amazon Studios)

بهترین بازیگر مرد فیلم علمی-تخیلی/ اکشن

کریستوفر ابوت برای متصرف

جیک هوروویتز برای عمق شب

آنتونی مکی برای همزمان

اندی سمبرگ برای پالم اسپرینگز

جی. کی. سیمونز برای پالم اسپرینگز

بهترین بازیگر زن فیلم علمی-تخیلی/ اکشن

آلی لواننیدس برای همزمان

کترین لنگفورد برای خودجوش (Spontaneous)

سیرا مک‌کورمیک برای عمق شب

کریستین میلیوتی برای پالم اسپرینگز

آندریا ریسبوروگ برای متصرف

بهترین ضدقهرمان فیلم

جیم کری برای سونیک خارپشت

کترین نیوتن برای عجیب و غریب

مارتین شورت و جین کراکوسکی برای ویلابی‌ها

جی. کی. سیمونز برای پالم اسپزینگز

هیلاری سوانک برای شکار

بهترین ضدقهرمان سریال

تام الیس برای لوسیفر (Lucifer)

ابی لی برای لاوکرافت کانتری (Lovecraft Country)

سامانتا مورتون برای مردگان متحرک (The Walking Dead)

سارا پائولسن برای رچد (Ratched)

آنتونی استار برای پسرها (The Boys)

فین ویتتروک برای رچد (Ratched)

بهترین سریال اکشن

۹-۱-۱ – فاکس (FOX)

هانا (Hanna) – آمازون (Amazon)

شکارچیان (Hunters) – آمازون

S.W.A.T – سی‌بی‌اس (CBS)

وایکینگ‌ها (Vikings) – هیستوری (History)

جنگ‌جو (Warrior) – سینمکس (Cinemax)

بهترین بازیگر مرد سریال اکشن

دیوید دیگز برای برف‌شکن (Snowpiercer)

اندرو کوجی برای جنگ‌جو

لوگان لرمن برای شکارچیان

الکساندر لودویگ برای وایکینگ‌ها

شمار مور برای S.W.A.T

آل پاچینو برای شکارچیان

بهترین بازیگر زن سریال اکشن

آنجلا بست برای ۱-۱-۹

جنیفر کانلی برای برف‌شکن

ازمه کرید-مایلز برای هانا

میریله انوس برای هانا

کاترین وینیک برای وایکینگ‌ها

آلیسون رایت برای برف‌شکن

بهترین سریال انیمیشن

آرچر (Archer) – اف‌اکس‌اکس (FXX)

بوجک هورسمن (BoJack Horseman) – نت‌فلیکس

دهان گنده (Big Mouth) – نت‌فلیکس

پارک مرکزی (Central Park) – اپل تی‌وی پلاس

هارلی کوئین (Harley Quinn) – اچ‌بی‌او مکس (HBO Max)

ریک و مورتی (Rick and Morty) – ادالت سوئیم (Adult Swim)

پیشتازان فضا: سطوح پایین‌تر (Star Trek: Lower Decks) – سی‌بی‌اس تمام دسترسی (CBS All Access)

بهترین صدای مرد سریال انیمیشن

ویل آرنت برای بوجک هورسمن

اچ. جان بنجامین برای آرچر

نیک کرول برای دهان گنده

جان مولانی برای دهان گنده

جک کواد برای پیشتازان فضا: سطوح پایین‌تر

جاستین رویلند برای ریک و مورتی

جی. بی. اسموو برای هارلی کوئین

بهترین صدای زن سریال انیمیشن

کیلی کوکو برای هارلی کوئین

تانی نیوسام برای پیشتازان فضا: سطوح پایین‌تر

مایا رودلف برای دهان گنده

امی سداریس برای بوجک هورسمن

آیشا تایلر برای آرچر

جسیکا والتر برای آرچز

بهترین سریال ابرقهرمانی

پسرها – آمازون

افسانه‌های فردای دی‌سی (DC’s Legends of Tomorrow) – سی‌دبلیو (The CW)

دوم پاترول (Doom Patrol) – دی‌سی یونیورس و اچ‌بی‌او مکس

فلس (The Flash) – سی‌دبلیو

لوسیفر – نت‌فلیکس

آمبرلا آکادمی (The Umbrella Academy) – نت‌فلیکس

بهترین بازیگر مرد سریال ابرقهرمانی

جان کرایر برای سوپرگرل (Supergirl)

تام الیس برای لوسیفر

گرنت گاستین برای فلش

انتونی استار برای پسرها

کارل آربان برای پسرها

کرس ویلیامز برای صاعقه‌ی سیاه (Black Lightning)

بهترین بازیگر زن سریال ابرقهرمانی

ملیسا بنویست برای سوپرگرل

آیا کش برای پسرها

دیانا گوررو برای دوم پاترول

الیزابت مارول برای هل‌استورم (Helstorm)

لیلی رینهارت یرای ریوردیل (Riverdale)

کوبی اسمالدرز برای استامپ‌تاون (Stumptown)

بهترین سریال ترسناک

شر (Evil) – سی‌بی‌اس

تسخیرشدگی عمارت بلای (The Haunting of Bly Manor) – نت‌فلیکس

لاوکرفت کانتری – اچ‌بی‌او

بیگانه (The Outsider) – اچ‌بی‌او و ام‌آر‌سی تلویزیون (HBO and MRC Television)

ماوراالطبیعه (Supernatural)

مردگان متحرک

بهترین بازیگر مرد سریال ترسناک

جنسن آکلز برای ماوراالطبیعه

مایک کولتر برای شر

مایکل امرسون برای شر

جاناتان مایورز برای لاوکرفت کانتری

بن مندلسون برای بیگانه

جرد پادالکی برای ماوراالطبیعه

مایکل کی. ویلیامز برای لاوکرفت کانتری

بهترین بازیگر زن سریال ترسناک

ناتالی دورمر برای داستان عامه‌پسند: شهر فرشتگان (Penny Dreadful: City of Angels)

سینتیا اریوو برای بیگانه

کاتجا هربرس برای شر

تی نیا میلر برای تسخیرشدگی عمارت بلای

وونمی موزاکو برای لاوکرفت کانتری

ویکتوریا پدرتی برای تسخیرشدگی عمارت بلای

جرنی اسمالت برای لاوکرفت کانتری

بهترین سریال علمی-تخیلی/ فانتزی

مندلورین (The Mandalorian) – دیزنی پلاس

غریبه (Outlander) – استارز (Starz)

بزرگ‌شده توسط گرگ‌ها (Raised by Wolves) – اچ‌بی‌او مکس

پیشتازان فضا: دیسکاوری (Star Trek: Discovery) – سی‌بی‌ای تمام دسترسی

پیشتازان فضا: پیکارد (Star Trek: Picard) – سی‌بی‌اس تمام دسترسی

بارگذاری (Upload) – آمازون

آن‌چه در سایه‌ها انجام می‌دهیم (What We Do in The Shadows) – اف‌اکس (FX)

بهترین بازیگر مرد سریال علمی-تخیلی/ فانتزی

رابی آمل برای بارگذاری

تراویس فیمل برای بزرگ‌شده توسط گرگ‌ها

سم هیوگان برای غریبه

کایوان نوواک برای آن‌چه در سایه‌ها انجام می‌دهیم

پدرو پاسکال برای مندلورین

نیک آفرمن برای توسعه دهندگان (Devs)

پاتریک استوارت برای پیشتازان فضا: پیکارد

بهترین بازیگر زن سریال علمی-تخیلی/ فانتزی

کایتریونا بالفه برای غریبه

آماندا کالین برای بزرگ‌شده توسط گرگ‌ها

ناتاسیا دمتریو برای آن‌چه در سایه‌ها انجام می‌دهیم

سونیکوا مارتین-گرین برای پیشتازان فضا: دیسکاوری

تاندی نیوتن برای دنیای غرب (Westworld)

هیلاری سوانک برای دور افتاده (Away)

جودی ویتاکر برای دکتر هو (Doctor Who)

The post منتقدان بهترین‌های سینما در سوپر جوایز ۲۰۲۱ را انتخاب کردند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala