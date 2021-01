لیام نیسون با فیلم مارکسمن، واندروومن را شکست داد

فیلم «مارکسمن» (The Marksman) با بازی لیام نیسون و به کارگردانی رابرت لورنتس توانست به حکومت «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» بر باکس آفیس خاتمه دهد و در هفته‌ی میانی ژانویه در صدر جدول پرفروش‌ترین فیلم‌ها در آمریکا قرار بگیرد.

تقریباً یک سال از آغاز شیوع کروناویروس در آمریکا و اروپا می‌گذرد و از اوایل زمستان سال گذشته تا به امروز کمپانی‌های بزرگ فیلم‌سازی تمایلی به نمایش فیلم‌های مهم و پرهزینه‌شان نشان نداده‌اند. میزان فروش فیلم‌ها به شکل چشم‌گیری در قیاس با چند دهه‌ی اخیر افت کرده است و مردم به خاطر نگرانی از ابتلا به کرونا ترجیح می‌دهند به جای تماشای فیلم‌های مورد نظرشان در سالن‌های سینما از طریق سرویس‌های آنلاینی همچون نتفلیکس و HBO مکس این آثار را تماشا کنند.

به همین دلایل طی ماه‌های گذشته اغلب فیلم‌هایی متوسط با هزینه‌ی ساختی کم‌تر از ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار و با یک یا دو بازیگر سرشناس با فروشی کم‌تر از ۵ میلیون دلار در هفته‌ی نخست اکران‌شان در صدر جدول باکس آفیس قرار گرفته و فیلم‌های بزرگ‌تری همچون «انگاشته» نیز چندان در مجاب کردن سینمادوستان برای رفتن به سالن‌ها موفق نبوده‌اند. پس از اینکه چند هفته صدر جدول پرفروش‌ترین فیلم‌ها در آمریکا در اختیار زن شگفت‌انگیز و «غارنشینان: عصر جدید» بود، فیلم اکشن و مهیج مارکسمن با ۳.۲ میلیون دلار فروش به این رویه خاتمه داده است.

۱۰ فیلم زمستانی برتر تاریخ سینما؛ سرما و برف را با چاپلین و کوئن‌ها احساس کنید

لیام نیسون بازیگر موفق و گزیده کاری است که بیش از هرچیز به خاطر نقش‌آفرینی‌های قابل توجه‌اش در فیلم‌های اکشن و جنایی شناخته می‌شود. این بازیگر ۶۸ ساله چند ماه قبل با «دزد صادق» عملکرد خوبی در باکس آفیس داشت و حالا با فیلم مارکسمن نشان می‌دهد همچنان برای سینمادوستان چهره‌ی جذابی است. این فیلم پس از ۳ روز اکران در ۱۹۷۵ سالن ۳.۷ میلیون دلار فروخته و در رتبه‌ی نخست این هفته‌ی جدول پرفروش‌ترین فیلم‌ها قرار گرفته است. مارکسمن فعلا در بازهای بین‌المللی روی پرده نرفته و اوپن رود فیلمز جدیدترین ساخته‌ی رابرت لورنتس با بازی نیسون، ترزا رویز و کاترین وینیک را فقط در آمریکا نمایش داده است.

فیلم مارکسمن داستان دامداری میانسال در مرز ایالت آریزونا را روایت می‌کند که به محافظ یک پسر مکزیکی تبدیل می‌شود. جیم هنسن (با بازی لیام نیسون) به این پسر که ناامیدانه از دست قاتلان کارتل‌های خلافکار مکزیکی در حال فرا است، پناه می‌دهد و به محافظ او تبدیل می‌شود.

اغلب منتقدان این فیلم را دوست ‌نداشته‌اند و امتیاز آن در متاکریتیک و راتن‌تومیتوز به ترتیب ۴۳ از ۱۰۰ و ۳۴ از ۱۰۰ است. عموم بینندگان مارکسمن، رفتار شخصیت‌ها و اتمسفر فیلم را متاثر از آثار کلینت ایستوود دانسته‌اند، اما اکثر این افراد اتفاق نظر دارند که فیلم لورنتس از لحاظ کیفی بسیار پایین‌تر از «نابخشوده» یا «تک تیرانداز آمریکایی» است.

فیلم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ در چهارمین هفته‌ی اکرانش با ۲.۶ میلیون دلار فروش و یک پله سقوط نسبت به هفته‌ی گذشته در جایگاه دوم باکس آفیس قرار گرفته است. از اکران این فیلم در بازارهای بین‌المللی تا به امروز ۱۰۶.۷ میلیون دلار نسیب برادران وارنر شده و با احتساب فروش ۳۵.۸ میلیون دلاری زن شگفت‌انگیز ۲ در آمریکا، مجموع فروش ماجراجویی‌های جدید پرنسس دایانا به ۱۴۲.۵ میلیون دلار رسیده است.

فیلم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ پرنسس دایانا با بازی گل گدوت را به زمان جنگ سرد می‌کشاند. در سال ۱۹۸۴، پرنسس دایانا/زن شگفت‌انگیز با دو دشمن قدرتمند روبه‌رو می‌شود؛ باربارا ان مینروا یا چیتا و مکسول لرد. از سویی دیگر، معشوقه‌ی دایانا یعنی استیو ترور هم برای کمک به او بازمی‌گردد. میانگین امتیاز فیلم زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴ در راتن‌تومیتوز و متاکریتیک به ترتیب ۶۵ از ۱۰۰ و ۵۹ از ۱۰۰ است که نشان می‌دهد بسیاری از منتقدان اثر جدید جنکیز را فیلمی خوب ارزیابی کرده‌اند.

میزان فروش انیمیشن غارنشینان: عصر جدید در قیاس با هفته‌ی گذشته ۱۲ درصد افزایش یافته اما بازهم فروش آن کم‌تر از زن شگفت‌انگیز بوده است و این انیمیشن با ۲.۰۴ میلیون دلار فروش در جایگاه سوم باکس آفیس قرار گرفته است. میزان فروش جدیدترین ساخته‌ی دریم ورکس پس از ۵۴ روز اکران در آمریکا و سایر نقاط جهان به ۴۰.۱ به ۹۴.۶ میلیون دلار رسیده و باکس آفیس موجو مجموع فروش آن تا ۱۷ ژانویه (۲۸ دی) را ۱۳۴.۸ میلیون دلار اعلام کرده است.

انیمیشن خانواده غارنشینان: عصر جدید ماجرای زندگی کرودزها کمی پس از انیمیشن قبلی را روایت می‌کند. این خانواده به جست‌وجوی یافتن محل زندگی مناسب‌تری نسبت به گذشته می‌روند و سرانجام در میان درختان انبوه و رودخانه‌های جاری منزل دلخواهشان را پیدا می‌کنند، اما آن محل پیش از این توسط خانواده‌ی آدم‌های بهتر تصاحب شده است. خانواده‌ی آدم‌های بهتر انسان‌هایی مدرن‌تر و تکامل یافته‌تر در مقایسه با غارنشینان هستند و قصد ندارند خانه‌ی خود را با آن‌ها تقسیم کنند؛ ولی اتفاقاتی غیرمنتظره باعث می‌شود این دو خانواده برای رسیدن به هدفی مشترک با یکدیگر متحد شوند.

فیلم «اخبار جهان» با بازی تام هنکس و هلنا زنگل همچنان فروش قابل قبولی دارد و هفته‌ی گذشته با نمایش در ۱۹۵۳ سالن به فروشی ۱.۰۵ میلیون دلاری رسیده و جایگاه چهارم پرفروش‌ترین فیلم‌ها را به خود اختصاص داده است. اکران اخبار جهان به کارگردانی پل گرینگرس در بازارهای جهانی از هفته‌ی آینده آغاز خواهد شد؛ این فیلم تا به امروز تنها در آمریکا روی پرده رفته و باکس آفیس موجو مجموع فروش آن را پس از ۲۴ روز اکران ۸.۷ میلیون دلار اعلام کرده است.

اخبار جهان فیلمی درام به نویسندگی لوک دیویس و پل گرینگرس بوده که داستان آن از رمان «اخبار جهان» نوشته‌ی پاولت جایلز اقتباس شده است. فیلم درباره‌ی یک گوینده‌ی اخبار است که در میان حوادث بعد از جنگ داخلی آمریکا باید یک دختر یتیم را به بستگان زنده‌اش برساند، اما این سفر چندان ساده نیست و مخاطرات زیادی پیش روی آن‌ها قرار می‌گیرد.

امتیاز این فیلم در IMDb و راتن‌تومیتوز تا به این ساعت به ترتیب ۷۲ از ۱۰۰ و ۸۵ از ۱۰۰ است که نشان می‌دهد عموم مردم و منتقدان فیلم جدید هنکس را دوست داشته‌اند. برایان لوری از CNN در بخشی از نقد خود درباره اخبار جهان آورده است: «این فیلم یک اثر جامع است که داستانی آشنا را در بستر پس‌زمینه‌ای تاریخی ارائه می‌دهد.»

«شکارچی هیولا» نیز با یک پله نزول نسبت به هفته‌ی گذشته مکان پنجم جدول پرفروش‌ترین فیلم‌های این هفته را به خود اختصاص داده است. این فیلم طی هفته‌ی گذشته در ۱۶۹۴ سالن در آمریکا نمایش داده شد و توانست ۹۲۵ هزار دلار بفروشد. اکران شکارچی هیولا در خاورمیانه هم جالب توجه بوده است و از سینماهای عربستان صعودی و امارات بیش از ۱.۸ میلیون دلار طی ۱۴ روز نسیب فیلم جدید پل دبلیو. اس. اندرسون شده است. میزان فروش شکارچی هیولا در آمریکا، بازارهای بین‌المللی و در مجموع پس از ۳۱ روز نمایش ۹.۲، ۷.۱ و ۱۶.۳ میلیون دلار اعلام شده است.

این فیلم بر اساس بازی محبوبی به همین نام ساخته‌ی شرکت کپ‌کام محصول ۲۰۱۸ ساخته شده است و داستان گروهی از سربازان انسانی به رهبری ناتالی آرتمیس (میلا یوویچ) را روایت می‌کند که به سیاره‌ی هیولاها فرستاده شده‌اند. آرتیمس و هانتر باید با همکاری یکدیگر با موجودات وحشتناک ساکن سیاره‌ی جدیدشان مبارزه کنند.

فیلم «فاتال» به کارگردانی دون تیلور و فیلم‌نامه‌ای از دیوید لاگری با توجه عملکرد سایر فیلم‌های هم‌سبک‌اش در دوران کرونا، اکران موفقی داشته و طی هفته‌های گذشته همواره در جمع ۱۰ فیلم پرفروش آمریکا قرار گرفته است. این فیلم با ۵۷۰ هزار دلار فروش در هفته‌ی گذشته در رتبه‌ی ششم باکس آفیس قرار گرفته و مجموع فروش خود در ایالات متحده را به ۴.۸ میلیون دلار رسانده است. فاتال به دلیل تعطیلی سینماهای بسیاری از کشورهای اروپایی هنوز در بازارهای بین‌المللی اکران نشده است.

فاتال قرار بود طی هفته‌ی پایانی بهار اکران شود، اما شیوع کرونا باعث شد اکران جدیدترین ساخته‌ی تیلور ابتدا به مهرماه و سپس به اواخر آذر موکول شود. در خلاصه داستان رسمی این فیلم آمده است: «مردی متأهل پس گذراندن یک شب با یک کاراگاه پلیس زن خود را درگیر یک طرح توطئه‌ی قتل می‌بیند.» عموم منتقدان فاتال را اثری متوسط اما سرگرم‌کننده ارزیابی کرده‌اند که درگیر کلیشه‌ها می‌شود و تنها می‌تواند رضایت خاطر برخی از دوست‌داران فیلم‌های مهیج و رازآلود را کسب کند. میانگین امتیاز این فیلم در متاکریتیک و راتن تومیتوز به ترتیب ۴۳ از ۱۰۰ و ۵۲ از ۱۰۰ بوده و در متاکریتیک تنها ۱ نقد مثبت برای آن به ثبت رسیده است.

«زن جوان خوش‌آتیه» یا «زن جوان نویددهنده» از آن فیلم‌های فمنیستی است که توانسته با روایت داستانی سرگرم کننده توجه سینمادوستان را به خود جلب کند. این فیلم از زمان اکرانش (۴ هفته) در میان پرفروش‌ترین فیلم‌های آمریکا بوده است. زن جوان خوش‌آتیه به واسطه‌ی پیام‌های زیرمتنی و آشکارش احتمالا در فصل جوایز پیش رو با موفقیت‌هایی مواجه خواهد شد. تا به امروز در وب‌سایت متاکریتیک ۳۳ نقد درباره‌ی این اثر جمع‌آوری شده که ۲۷ نقد نگاهی مثبت و ۶ نقد نگاهی متوسط به فیلم داشته‌اند.

زن جوان نویددهنده طی روزهای گذشته در ۱۳۳۳ سالن به نمایش در آمد و ۴۳۰ هزار دلار فروخت تا مجموع درآمد آن در آمریکا پس از ۴ هفته اکران به ۳.۴ میلیون دلار برسد. میزان درآمد این فیلم درام، جنایی و هیجان‌انگیز از بازارهای بین‌المللی نیز ۶۸۴ میلیون دلار اعلام شده است.

فیلم داستان زن جوانی را روایت می‌کند که بر اثر یک واقعه‌ی تراژیک که در گذشته برای دوستش رخ داده دچار آسیب روحی شده و به همین دلیل از کسانی که بر سر راهش قرار می‌گیرند انتقام می‌گیرد. زن به تدریج خشمش را به سوی کسانی هدایت می‌کند که عاملین واقعی آن رخداد بوده‌اند و همین موضوع به داستان جهت تازه‌ای می‌دهد.

انیمیشن «زندگی جدید امپراتور» دومین فیلم تازه‌وارد این هفته است که در اکران دوباره‌اش با ۱۶۰ هزار دلار فروش در آخر هفته‌ی گذشته در رتبه‌ی هشتم قرار گرفته است. زندگی جدید امپراتور در سال ۲۰۰۱ با بودجه‌ی قابل توجه ۱۰۰ میلیون دلاری ساخته و اکران شد و توانست بیش از ۱۶۹ میلیون دلار بفروشد و بازخوردهای مثبتی از سوی سینمادوستان و منتقدان دریافت کند.

این انیمیشن بخشی از زندگی امپراتور کوزکو را به تصویر می‌کشد که با قدرت جادویی جانشینش تبدیل به یک لاما می‌شود و پس از آن باید تخت پادشاهی‌اش را در قالب یک حیوان پس بگیرد که در این بین ماجراهای جالبی رقم می‌خورد.

«جنگ با بابابزرگ» یکی از آن فیلم‌هایی است که از زمان اکرانش پای ثابت جدول پرفروش‌ترین‌ها بوده و در هفته‌ی گذشته با ۱۵۵ هزار دلار فروش به رتبه‌ی نهم باکس آفیس رضایت داده است. مجموع فروش این فیلم کمدی-خانوادگی پس از ۱۰۱ روز نمایش ۳۴.۱ میلیون دلار اعلام شده که سهم سینماهای آمریکا و سایر کشورهای جهان از این رقم به ترتیب ۱۹.۳ و ۱۴.۸ میلیون دلار است.

جنگ با بابابزرگ داستان دعواها و درگیری‌های پیتر (اوکس فگلی) و پدر بزرگش (رابرت دنیرو) برای تصاحب اتاق خواب را به تصویر می‌کشد! پیتر می‌بایست اتاق خواب دوست‌داشتنی خود را با پدربزرگش تقسیم کند، اما از این کار به هیچ‌وجه راضی نیست و به همین خاطر اعلام جنگ می‌کند.

این هفته احتمالا آخرین هفته‌ای باشد که «پینوکیو» به کارگردانی ماتئو گارونه را در میان پرفروش‌ترین فیلم‌های آمریکا می‌بینیم. این فیلم فانتزی و درام که با تأخیری حدودا یک ساله نسبت به کشورهای اروپایی در آمریکا روی پرده رفت، چندان مورد توجه فیلم‌بین‌های آمریکایی قرار نگرفت و مجموع فروش آن در آمریکا پس از ۲۴ روز نمایش ۱.۳ میلیون دلار اعلام شده است.

فیلم جدید پینوکیو برای نخستین بار در جشنواره‌ی برلین ۲۰۲۰ به نمایش درآمد و با استقبال خوبی از سوی منتقدان اروپایی مواجه شد. پینوکیو گارونه از لحاظ بصری بسیار جالب توجه است و ضمن پایبندی به کتاب «ماجراهای پینوکیو» نوشته کارلو کلودی در کلیات، سعی کرده با نگاهی مدرن‌تر به مفاهیم خیر و شر در این قصه‌ی کلاسیک بپردازد تعاریف پذیرفته شده از معصومیت، ندامت و رذالت در فرهنگ عامه را به چالش بکشد. چند ماه قبل پینوکیو در بسیاری از کشورها به نمایش در آمد و باکس آفیس موجو فروش آن در بازارهای بین‌المللی تا به امروز را ۲۰.۵ میلیون دلار اعلام کرده است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی مارکسمن

The Marksman ۱ ۳.۲ ۳.۲ زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴

Wonder Woman 1984 ۴ ۲.۶ ۳۵.۸ خانواده غارنشینان: عصر جدید

The Croods: A New Age ۸ ۲.۰۴ ۳۹.۲ اخبار جهان

News of the World ۴ ۱.۰۵ ۸.۵ شکارچی هیولا

Monster Hunter ۵ ۰٫۹ ۹.۳ فاتال

Fatale ۵ ۰٫۵ ۴٫۷ زن جوان نویددهنده

Promising Young Woman ۴ ۰٫۴ ۳٫۳ زندگی جدید امپراتور

The Emperor’s New Groove ۱ ۰٫۱ ۰٫۱ جنگ با بابابزرگ

The War with Grandpa ۱۵ ۰٫۱ ۱۹٫۲ پینوکیو

Pinocchio ۴ ۰٫۱ ۱٫۳

*رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

منبع: Box Office Mojo

The post لیام نیسون با فیلم مارکسمن، واندروومن را شکست داد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala