شبکه بی‌بی‌سی اعلام کرده داستان سریال «پیکی بلایندرز» (Peaky Blinders) در فصل ششم خاتمه می‌یابد و دیگر فصل هفتم این مجموعه‌ی پرطرفدار ساخته نخواهد شد.

استیون نایت، خالق و نویسنده‌ی سریال پیکی بلایندرز در بیانیه‌ای تایید کرده است این مجموعه با فصل ششم به کار خود پایان خواهد داد و داستان آن در ادامه «با ساختاری جدید و در مدیومی دیگر» ادامه پیدا می‌کند. این خبر درحالی اعلام شده که پیش از این مسئولان بی‌بی‌سی اعلام کرده بودند ساخت فصل هفتم ماجراهای تامی شلبی و همراهان‌اش در دستور کار قرار دارد.

معرفی سریال‌های خوب؛ چرا باید پیکی بلایندرز را ببینیم؟

پیکی بلایندرز یکی از پربیننده‌ترین سریال‌های شبکه‌ی بی‌بی‌سی است که در سراسر جهان و از جمله ایران طرفداران بسیاری دارد. تا به امروز ۵ فصل و ۳۰ قسمت از این سریال روی آنتن رفته و داستان به قدرت رسیدن خانواده‌ی بدنام شلبی در دهه‌ی ۱۹۱۰ و ۱۹۲۰ میلادی و پس از جنگ جهانی اول در انگلستان را به تصویر می‌کشد.

فیلم‌برداری فصل ششم پیکی بلایندرز از چند ماه قبل آغاز شده، اما به دنبال شیوع کرونا چندین بار تولید آن متوقف شده است. به نظر در کنار همه‌گیری کروناویروس، هزینه‌ی بالای ساخت و زمان‌بر بودن پورسه‌ی تولید هر فصل از این سریال مزید بر علت شده‌اند تا تیم سازنده‌ی آن قید فصل هفتم را بزنند و در فصل ششم به داستان آن خاتمه دهند. استیون نایت در بخشی از صحبت‌های اخیرش پیرامون پایان سریع و ناگهانی پیکی بلایندرز بیان کرده است: «پیکی بلایندرز با صدایی بلند بازگشته است [اشاره به از آغاز مجدد فیلم‌برداری]. پس از تاخیر اجباری در پروسه‌ی تولید فصل جدید به خاطر شیوع کروناویروس ساخت سریال از سر گرفته شده است و ما خانواده را در موقعیتی خطرناک قرار داده‌ایم، خطری که هیچ وقت تا به این اندازه جدی نبوده است. ما معتقدیم طرفداران فوق‌العاده‌ی‌مان ادامه سریال را دوست خواهند داشت. در حالی که سریال تلویزیونی روبه پایان است، داستان در مدیوم دیگری ادامه می‌یابد.»

هنوز مشخص نیست ادامه‌ی ماجراجویی‌های خانواده‌های گانگستر سریال به چه صورتی به تصویر کشیده می‌شود، اما احتمالا منظور نایت روایت آینده‌ی شخصیت‌ها پس از فصل ششم در قالب یک فیلم سینمایی طولانی یا مینی‌سریالی کوچک باشد.

فصل نخست پیکی بلایندرز در سال ۲۰۱۳ پخش شد و توانست با ۲.۳۸ میلیون بیننده در زمان پخش‌اش به یکی از محبوب‌ترین سریال‌ها تبدیل شود، اما رفته رفته بر محبوبیت این مجموعه افزوده شد و فصل پنجم آن با میانگین ۷.۲ میلیون بیننده برای هر قسمت به پرچمدار سریال‌های موفق انگلیسی تبدیل شد.

