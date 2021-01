نامزدهای آثار تلویزیونی جوایز انتخاب منتقدان؛ تاج و اوزارک در صدر

نامزدهای آثار تلویزیونی بیست و ششمین دوره جوایز انتخاب منتقدان در حالی اعلام شده است که دو مجموعه «تاج» (The Crown) و «اوزارک» (Ozark‎) پیشتاز این بخش بودند.

دو مجموعه تلویزیونی تاج و اوزارک از محصولات شرکت نتفلیکس، هر کدام با ۶ نامزدی از موثرترین سریال‌های این شبکه تلویزیونی بودند و باعث شدند نتفلیکس با ۲۶ نامزدی جلوتر از شبکه اچ‌بی‌او با ۲۲ نامزدی قرار بگیرد.

سریال تاج و اوزارک علاوه بر آنکه نامزد جایزه بهترین سریال درام شدند در بخش بازیگران اصلی و مکمل نیز حضور پرقدرتی داشتند. جاش اوکانر در بخش بازیگر اصلی مرد در کنار الیویا کلمن و اما کورین در بخش بازیگر اصلی زن از جمله نامزدهای سریال تاج در بخش بازیگران نقش اصلی بودند. سریال اوزارک نیز در این بخش‌ها جیسون بیتمن و لورا لینی را به عنوان نامزد دریافت جایزه داشت.

مجموعه تلویزیونی «لاوکرفت کانتری» (Lovecraft Country) از دیگر آثار مورد توجه جوایز انتخاب منتقدان بود؛ این سریال شبکه اچ‌بی‌او برای ۵ جایزه در ۵ بخش مختلف نامزد شد. از جمله سایر سریال‌هایی که ۵‌ نامزدی دریافت جایزه داشتند می‌توان به مجموعه تلویزیونی کوتاه «خانم آمریکا» (Mrs. America‎) از شبکه اف‌ایکس و سریال‌های کمدی «شتز کریک» (Schitt’s Creek‎) و «آنچه در سایه انجام می‌دهیم» (What We Do in the Shadows) به ترتیب از شبکه‌های اف‌ایکس و پاپ اشاره کرد.

بخش بهترین سریال‌های درام علاوه بر اوزارک و تاج شامل «بهتره با ساول تماس بگیری» (Better Call Saul)، «مبارزه خوب» (The Good Fight)، لاوکرافت کانتری، «مندلورین» (The Mandalorian)، «پری میسون» (Perry Mason) و «این ما هستیم» (This Is Us) بود در حالی که بخش بهترین سریال‌های کمدی علاوه بر شتز کریک و آنچه در سایه انجام می‌دهیم، سریال‌های «مهمان‌دار» (The Flight Attendant)، «چیزهای بهتر» (Better Things)، «مام» (Mom)، «رامی» (Ramy)، «پن۱۵» (Pen15) و «تد لسو» (Ted Lasso) را در خود جا داد.

بهترین سریال‌های سال ۲۰۲۰

از جمله تغییراتی که در این دوره از اعلام نامزدهای آثار تلویزیونی جوایز انتخاب منتقدان اتفاق افتاده ایجاد یک دسته جدید تحت عنوان سریال‌های Short Form است،‌ در عین حال برخلاف سال‌های قبل در بخش سریال‌های انیمیشن نامزدی معرفی نشده است.

همچنین امسال تعداد نامزدهای بخش بازیگری در بخش بازیگر سریال درام از ۸ نامزد به ۶ نامزد و در اغلب‌ بخش‌های دیگر از ۷ به ۶ نامزد کاهش یافته است.

سال گذشته سریال «وراثت» (Succession) به عنوان بهترین سریال درام و سریال «فلیبگ» (Fleabag) به عنوان بهترین سریال کمدی جوایز انتخاب منتقدان برگزیده شدند. اما در سال میلادی ۲۰۲۰ تقریبا اغلب سریال‌های موفق سال قبل از آن، به دلیل همه‌گیری کرونا یا به پایان رسیدن داستان ادامه نیافتند و باعث شدند عناوین و چهره‌های جدید بیشتر از قبل در میان برگزیدگان امسال دیده شوند.

جوایز انتخاب منتقدان علاوه بر آثار تلویزیونی شامل عناوین سینمایی هم می‌شود اما نامزدهای بخش جوایز سینمایی ۱۹ بهمن‌ماه امسال اعلام خواهد شد. در نهایت ۱۷ اسفندماه سال جاری شاهد برگزاری مراسم و اعلام برندگان نهایی آن خواهیم بود.

در ادامه می‌توانید فهرست کامل نامزدهای بخش آثار تلویزیونی جوایز انتخاب منتقدان را بیشتر بررسی کنید:

بهترین سریال درام

اوزارک (Ozark‎)

تاج (The Crown)

بهتره با ساول تماس بگیری (Better Call Saul)

مبارزه خوب (The Good Fight)

لاوکرافت کانتری (Lovecraft Country)

مندلورین (The Mandalorian)

پری میسون (Perry Mason)

این ما هستیم (This Is Us)

بهترین بازیگر نقش اول مرد در سریال درام

جیسون بیتمن برای سریال اوزارک

استرلینگ کی. براون برای سریال این ما هستیم

جاناتان میجرز برای سریال لاوکرافت کانتری

جاش اوکانر برای سریال تاج

باب ادنکیرک برای سریال بهتره با ساول تماس بگیری

متیو ریس برای سریال پری میسون

بهترین بازیگر نقش اول زن در سریال درام

کریستین برنسکی برای سریال مبارزه خوب

الیویا کلمن برای سریال تاج

اما کورین برای سریال تاج

کلیر دینز برای سریال میهن

لورا لینی برای سریال اوزارک

جرنی اسمالت برای سریال لاوکرافت کانتری

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در سریال درام

جاناتان بنکس برای سریال بهتره با ساول تماس بگیری

جاستین هارتلی برای سریال این ما هستیم

جان لیسگو برای سریال پری میسون

توبایس منزیس برای سریال تاج

تام پلفری برای سریال اوزارک

مایکل کی. ویلیامز برای سریال لاوکرافت کانتری

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال درام

جیلین اندرسون برای سریال تاج

سینتیا اریوو برای سریال بیگانه

جولیا گارنر برای سریال اوزارک

جنت مکتیر برای سریال اوزارک

وونمی موساکو برای سریال لاوکرافت کانتری

ریا سیهورن برای سریال بهتره با ساول تماس بگیری

بهترین سریال کمدی

شتز کریک (Schitt’s Creek)

آنچه در سایه انجام می‌دهیم (What We Do in the Shadows)

مهمان‌دار (The Flight Attendant)

چیزهای بهتر (Better Things)

مام (Mom)

رامی (Ramy)

پن۱۵ (Pen15)

تد لسو (Ted Lasso)

بهترین بازیگر نقش اول مرد در سریال کمدی

هنک آزاریا برای سریال بروکمایر

مت بری برای سریال آنچه در سایه انجام می‌دهیم

نیکلاس هولت برای سریال کبیر

یوجین لیوای برای سریال شتز کریک

جیسون سودیکیس برای سریال تد لسو

رامی یوسف برای سریال رامی

بهترین بازیگر نقش اول زن در سریال کمدی

املا ادلون برای سریال چیزهای بهتر

کریستینا اپل‌گیت برای سریال مرده از نظر من

کیلی کوئوکو برای سریال مهمان‌دار

ناتاشا دومتریو برای سریال آنچه در سایه انجام می‌دهیم

کاترین اوهارا برای سریال شتز کریک

ایسا ری برای سریال ناامن

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در سریال کمدی

ویلیام فیکنر برای سریال مام

هاروی گیلن برای سریال آنچه در سایه انجام می‌دهیم

دنیل لیوای برای سریال شتز کریک

الکس نیول برای سریال لیست پخش فوق‌العاده زویی

مارک پراکش برای سریال آنچه در سایه انجام می‌دهیم

اندرو رنلز برای سریال دوشنبه سیاه

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال کمدی

لسی گورنسون برای سریال کانرها

ریتا مورنو برای سریال امروز رو بچسب

انی مورفی برای سریال شتز کریک

اشلی پارک برای سریال امیلی در پاریس

جیمی پرسلی برای سریال مام

هانا وادینگهام برای سریال تد لسو

بهترین سریال محدود

شاید نابودت کنم

خانم آمریکا

مردم عادی

توطئه علیه آمریکا

گامبی وزیر

تبر کوچک

فروپاشی

ناراست‌کیش

بهترین فیلم تلویزیونی

آموزش بد

بین دنیا و من

خواهران کلارک

همیلتون

عشق سیلوی

قانون اساسی برای من چه معنایی دارد

بهترین بازیگر نقش اول مرد در سریال محدود یا فیلم تلویزیونی

جان بویگا برای سریال تبر کوچک

هیو گرانت برای سریال فروپاشی

پل مسکال برای سریال مردم عادی

کریس راک برای سریال فارگو

مارک رافلو برای سریال می‌دانم این‌قدر حقیقت دارد

مورگان اسپکتور برای سریال توطئه علیه آمریکا

بهترین بازیگر نقش اول زن در سریال محدود یا فیلم تلویزیونی

کیت بلانشت برای سریال خانم آمریکا

میکیلا کوئل برای سریال شاید نابودت کنم

دیزی ادگار-جونز برای سریال مردم معمولی

شیرا هاس برای سریال ناراست‌کیش

آنیا تیلور-جوی برای سریال گامبی وزیر

تسا تامپسون برای فیلم عشق سیلوی

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در سریال محدود یا فیلم تلویزیونی

داوید دیگز برای سریال پرنده خدای مهربان

جاشوا کیلب جانسون برای سریال پرنده خدای مهربان

دیلان مک‌درموت برای سریال هالیوود

دونالد ساترلند برای سریال فروپاشی

گلین ترمن برای سریال فارگو

جان تورتورو برای سریال توطئه علیه آمریکا

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال محدود یا فیلم تلویزیونی

اوزو ادوبا برای سریال خانم آمریکا

بتسی براندت برای سریال نیمه گمشده

ماریل هلر برای سریال گامبی وزیر

مارگو مارتیندال برای سریال خانم آمریکا

وینونا رایدر برای سریال توطئه علیه آمریکا

تریسی آلمن برای سریال خانم آمریکا

تعداد نامزدی شبکه‌های تلویزیونی

نتفلیکس: ۲۶

اچ‌بی‌او: ۲۲

اف‌ایکس: ۱۴

هولو: ۷

ای‌ام‌سی: ۶

ان‌بی‌سی: ۶

پاپ ‌تی‌وی: ۶

آمازون پرایم ویدیو: ۵

شوتایم: ۵

سی‌بی‌اس: ۴

