تیونا پاریس بازیگر سریال وانداویژن تأیید کرده است که ماجرای این سریال از دیزنی پلاس بلافاصله بعد از وقایع انتقام جویان: پایان بازی (Avengers: Endgame) رخ می‌دهد.

او که نسخه بزرگ‌شده کاراکتر مونیکا رمبو را در وانداویژن نقش‌آفرینی می‌کند، در مصاحبه با تی‌وی لاین به زمان پخش در جدول نمایش دنیای سینمایی مارول اشاره کرد. او در رابطه‌ با اتفاقات پیرامون این مجموعه بیان کرد که این سریال در ژانر کمدی موقعیت از لحاظ زمانی پس از فیلم پایان بازی اتفاق می‌افتد؛ البته وی مشخص نکرد که آیا بین نبرد نهایی فیلم و این سریال رابطه‌ای وجود دارد یا نه.

پاریس گفت: وانداویژن درست پس از وقایع انتقام جویان: پایان بازی دنبال می‌گردد، و برای کاراکتر مونیکا مشخصا سال‌ها بعد از زمانی است که ما او را در فیلم کاپیتان مارول به‌ عنوان یک دختربچه دیدیم. سپس افزود که بینندگان در مورد کاراکتر وی، اتفاقاتی که برای او در این سال‌هایی که او را ندیده‌ایم افتاده و این‌که او چگونه رشد و نمو نموده است اطلاعات بیشتری خواهند یافت.

ویژن توسط تانوس وقتی که سنگ ذهن را از پیشانی او در انتقام جویان: جنگ بی‌نهایت جدا کرد، کشته شد. بااین‌حال پائول بتانی که نقش این ربات انسان نمای فوق‌العاده قدرتمند را در این سریال سیتکام کمدی جدید بازی می‌کند، به‌ تازگی به صحنه‌ای حذف شده از انتقام جویان: پایان بازی اشاره کرده است که می‌تواند نشانگر بازگشت احتمالی شخصیت او به جهان سینمایی مارول در آینده باشد.

علی‌رغم این‌که او از فیلم پایان بازی حذف شد، اما در افتتاحیه فاز چهارم جهان سینمایی مارول که جمعه گذشته با سریال وانداویژن شروع شد ظاهر گشت. ممکن است که شوری (Shuri) در هنگام مرگ ویژن مقدار زیادی از اطلاعات او را دانلود کرده باشد که این موضوع بازگشت او را ممکن می‌کند، یا که ممکن است فقط در تخیلات واندا باشد یا حتی یک برنامه شبیه‌سازی دقیق کامپیوتری باشد.

در دو قسمت اول این کمدی از جهان سینمایی مارول، تمرکز اصلی بیشتر بر مقدمه‌چینی و معرفی ایده‌های مخاطب‌پسند نسبت به طرح اصلی داستان بود، به این معنی که ما درباره بازگشت ویژن چیز زیادی دستگیرمان نخواهد شد، اما با نقش‌آفرینی واندا در دکتر استرنج ممکن است که اسکارلت ویچ (واندا ماکسیمُف) همان‌طور که زمانی در کتاب‌های کمیک در نهایت شکست می‌خورد، با پایان یافتن این سریال نیز شکست‌خورده باشد.

پس از پایان بازی؛ مارول با انتقام‌جویان چه خواهد کرد؟

ابرقهرمان‌های جدید دیزنی پلاس به جهان سینمایی مارول می‌آیند

۶ سریال مارول که در سال ۲۰۲۱ پخش خواهند شد

منبع: ign

The post سریال وانداویژن دقیقا بعد از انتقام جویان: پایان بازی رخ می‌دهد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala