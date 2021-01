تعداد مشترکان نتفلیکس از ۲۰۰ میلیون نفر فراتر رفت

به دنبال همه‌گیری کروناویروس و قرنطینه‌ی خانگی بسیاری از سینمادوستان ترجیح دادند به جای رفتن به سالن‌های سینما، فیلم‌های محبوب‌شان را در خانه و محیطی امن تماشا کنند و به همین خاطر طی سال ۲۰۲۰ تعداد مشترکان نتفلیکس به شکل چشمگیری افزایش یافت و حالا اعلام شده است این سرویس آنلاین در سراسر جهان بیش از ۲۰۰ میلیون نفر مشترک دارد.

در سه ماهه‌ی پایانی سال ۲۰۲۰ بیش از ۸.۵ میلیون نفر به جمع مشترکان نتفلیکس اضافه شده‌اند تا مجموع مشترکان جدید این سرویس طی سال ۲۰۲۰ به ۳۷ میلیون نفر برسد و رقم کل مشترکان آن از ۲۰۳ میلیون نفر عبور کند. نتفلیکس اخیراً گزارش رسمی از کارکرد سال گذشته‌ی میلادی خود را به صورت عمومی منتشر کرده که نشان می‌دهد مجموع درآمد این سرویس آنلاین موفق در سال ۲۰۲۰ بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده است. در ادامه‌ی این گزارش آمده که سهام‌داران نتفلیکس انتظار دارند از این پس این کمپانی برای تامین هزینه‌ی ساخت فیلم‌های اختصاصی خود نیاز چدانی به بودجه‌های خارجی نخواهد داشت.

فیلم‌ها و ستاره‌های نتفلیکس در سال ۲۰۲۱؛ از دی‌کاپریو تا راک

در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۰ نتفلیکس یکی از موفق‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرد. بیش از ۶۲ میلیون خانواده مینی‌سریال «گامبی وزیر» را تماشا کردند تا این ساخته‌ی اسکات فرانک به پربیننده‌ترین مینی‌سریال منتشر شده در نتفلیکس تبدیل شود. تنها چند هفته پس از انتشار گامبی وزیر و در روزهای پایانی ماه دسامبر، نتفلیکس سریال «بریجتون» (Bridgerton) را پخش کرد که طی ۲۸ روز ۶۳ میلیون خانواده آن را تماشا کردند و به پنجمین افتتاحیه‌ی بزرگ بین تولیدات ارجینال نتفلکیس تبدیل شد.

از سویی دیگر فیلم‌های اختصاصی نتفلیکس نیز در ماه‌های نوامبر و دسامبر بسیار مورد توجه قرار گرفتند. فیلم «منک» به کارگردانی دیوید فینچر توانست چندین روز داغ‌ترین فیلم سینمایی جهان باشد و پس از آن فیلم «آسمان نیمه‌شب» از جورج کلونی با استقبال گسترده‌ای از سوی عموم فیلم‌بین‌ها مواجه شد بر اساس گزارشات طی ۴ هفته بیش از ۷۲ میلیون خانوار آن را تماشا کرده‌اند. فیلم نوجوان‌پسند «ما می‌توانیم قهرمان باشیم» (We Can Be Heroes) و انیمیشن «روی ماه» (Over the Moon) نیز به ترتیب با ۵۳ و ۴۳ میلیون بیننده از دیگر آثار پرمخاطب و محبوب نتفلیکس در سه ماهه‌ی پایانی سال ۲۰۲۰ بوده‌اند.

پیش‌بینی می‌شود آهنگ رشد مشترکان نتفلیکس در سه ماهه‌ی نخست سال ۲۰۲۱ پایین‌تر از ماه‌های اخیر باشد؛ زیرا بسیاری از فیلم‌بین‌های آمریکایی و اروپایی که در سال‌های علاقه‌ی چندانی به نتفلیکس نداشتند، به خاطر دنیاگیری کرونا تا به امروز مشترک این سرویس آنلاین شده‌اند. از سویی دیگر طی سال ۲۰۲۱ سرویس‌هایی همچون HBO مکس، دیزنی پلاس و آمازون نیز فیلم‌های اختصاصی جذابی را در اختیار کاربران‌شان قرار خواهند داد و همین موارد کار نتفلیکس در جذب مخاطب جدید را بسیار سخت‌تر می‌کند. با تمام این تفاسیر انتظار می‌رود کماکان نمودار صعودی تعداد مشترکان جدید نتفلیکس ادامه پیدا کند، ولی احتمالاً از سرعت آن کاسته خواهد شد.

