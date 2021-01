مدتی پیش جانی دپ ستاره مشهور ۵۷ ساله هالیوود در دعوای حقوقی با روزنامه‌ی «سان» (The Sun) بازنده شد و تحت فشاری بیشتر از گذشته، مجبور به کناره‌گیری از پروژه‌های سینمایی شد.

پرونده شکایت دپ از روزنامه سان مربوط به ادعایی می‌شد که در این روزنامه علیه رفتار دپ با همسر سابقش امبر هرد به چاپ رسیده بود. دپ معتقد بود که این ادعا در واقع یک افترا است و به همین دلیل هم علیه روزنامه شکایتی تنظیم کرد.

البته ماجرای طولانی دادگاه‌های دپ و همسر سابقش ابتدا با درخواست طلاق امبر هرد و اتهام بدرفتاری و سواستفاده فیزیکی و کلامی شروع شد. گرچه این اختلافات در مرحله‌ای به نظر حل شده می‌رسید، شکایت‌های متقابل و متعدد این زوج علیه یکدیگر کار را به مراحل پیچیده‌تری رساند. در نهایت دپ شکایتی علیه همسر سابقش تنظیم کرد و خواستار غرامت سنگین ۵۰ میلیون دلاری شد؛ دپ ادعا کرد برعکس آنچه گفته شده امبر هرد او را کتک زده و ادعاهایش دروغ است. دپ همچنین شکایتی علیه روزنامه سان تنظیم کرد؛ این پرونده به شکست او انجامید و همین شکست باعث شد هالیوود که ظاهرا در حال تجدید نظر بود و قصد داشت دوباره به جانی دپ روی خوش نشان دهد، تک به تک پروژه‌های او را لغو کند و این بازیگر پرآوازه را به انزوا بکشاند.

دپ پس از شکست در دادگاه ابتدا نقشش در مجموعه «جانوران شگفت‌انگیز» (Fantastic Beasts) را از دست داد و قرار شد مدس میکلسن به جای او به ایفای نقش در این مجموعه بپردازد. این بازیگر پیش از نتیجه نهایی دادگاه هم نقش مشهور کاپیتان جک اسپارو را به عنوان شخصیت مرکزی مجموعه «دزدان دریایی کارائیب» (Pirates of the Caribbean) از دست داده بود اما با تلاش‌هایی که در جهت اثبات بی‌گناهی‌اش انجام می‌داد به نظر می‌رسید شانس بازگشت به این مجموعه سینمایی را داشته باشد. با این وجود شکست نهایی در دادگاه ظاهرا کار این بازیگر را یک‌سره کرده است.

حاشیه‌های شگفت‌انگیز برای «جانوران شگفت‌انگیز»

دپ که ضربه‌های سنگینی از پروژه‌های سینمایی خورده فعلا مدتی است که در صفحه‌ اینستاگرامش فعال‌تر شده و بیش از ۹ میلیون مخاطب دارد. آیا می‌شود ادعا کرد که جانی دپ به آخر خط رسیده است؟

کورسوی امید کریستین دیور

در این روزهای سخت یکی از معدود نقاط امیدبخش برای جانی دپ این بوده که فعلا موفق شده قراردادش را با برند معتبر فرانسوی کریستین دیور حفظ کند؛ این قرارداد حدود ۵ میلیون دلار ارزش دارد. به گفته یک مشاور بازاریابی در حوزه مد و زیبایی، مخاطبان فرانسوی به اندازه مخاطبان آمریکایی روی مسائلی که اخیرا برای جانی دپ پیش آمده حساس نیستند. این مشاور می‌گوید: «فرانسوی‌ها عاشق جانی‌اند و امیدوارند او از این ماجرا هم عبور کند. احتمالا کریستین دیور تبلیغاتی که در همکاری با جانی دپ تولید می‌کند را در بازارهایی که مخاطبان محافظه‌کارتری در این حوزه دارد پخش نکند و در آن بازارها دست نگه دارد. به همین دلیل هم در زمینه این همکاری هنوز شاهد هیچ نوع بیانیه رسمی نبوده‌ایم.» به عقیده این تحلیلگر با یکی دو نقش خوب در یکی دوسال آینده دپ می‌تواند دوباره به وضعیت قبل بازگردد.

با این حال لزوما همه ناظران به این خوش‌بینی نیستند. مقاله سال ۲۰۱۸ روزنامه سان که نگاهی مفصل به رابطه ۱۵ماهه پرتلاطم دپ و همسر سابقش داشت این بازیگر مشهور را به کتک‌زدن همسرش محکوم کرد؛ کتک‌زدن همیشگی یا از روی عادت و نه صرفا در یک مورد خاص. در ادامه دادگاهی که قرار بود به پرونده این اتهام و شکایت دپ از روزنامه رسیدگی کند ۱۶ روز به طول انجامید و طی این روزها جزییات ناخوشایندی از رابطه دپ و هرد به بیرون درز کرد.

امبر هرد که خود یک مدل و بازیگر است در این دادگاه گفت می‌ترسیده توسط جانی دپ کشته شود و در دعواها دپ به او سیلی، لگد و ضربات سر می‌زده. به ادعای این بازیگر دپ حتی تلاش می‌کرده او را خفه کند و از انواع و اقسام شیوه‌های ضرب و شتم علیه‌ش استفاده می‌کرده. طبیعتا جانی دپ این اتهامات را انکار کرد و گفت همسرش سعی کرده او را با پرتاب بطری زخمی کند.

با توجه به اینکه دپ دادگاهی را باخته که در آن چنین جزییاتی مطرح شده به نظر نمی‌رسد بازگشت او به پروژه‌های معتبر و درآمدزای هالیوود به این سادگی‌ها باشد. نباید فراموش کرد که چهره مطرحی چون وودی آلن که چندین جایزه اسکار در کارنامه دارد و گمان می‌رفت به زودی می‌تواند جایگاه خود در هالیوود را بازیابد حال به سختی منزوی شده و برای پروژه‌هایش در آمریکا پخش‌کننده پیدا نمی‌کند. وضعیت سایر ستاره‌هایی که در چند سال اخیر به بدرفتاری با زنان متهم شده‌اند هم از این بهتر نیست؛ نمونه‌اش کوین اسپیسی که یک‌شبه از عرش به فرش سقوط کرد.

کوین اسپیسی پس از تبرئه‌شدن از اتهامات به هالیوود باز می‌گردد؟

با این حال هواداران جانی دپ دست بردار نیستند و سعی می‌کنند هرطور شده این ستاره را از انزوا نجات دهند. آن‌ها اخیرا بیش از ۲۵۰هزار امضا برای بازگشتن دپ به مجموعه دزدان دریایی کارائیب جمع‌آوری کردند؛ اقدامی که به احتمال بسیار زیاد کاملا بی‌اثر است اما نشان می‌دهد دپ هنوز هم محبوبیت گسترده‌ای دارد. هواداران این بازیگر اخیرا پس از پخش تبلیغ عطر کریستین دیور کمپین‌هایی برای خرید عطر ایجاد کردند تا حمایتشان از این ستاره‌ی رو به خاموشی را نشان دهند.

همانطور که یکی از تحلیلگران گفته بود کریستین دیور در پخش آگهی‌های دپ در بازارهای دیگر کمی محتاط عمل می‌کند. این شرکت اخیرا برای سنجش مذاق مخاطبان چندباری این آگهی را در طول برنامه‌های گفتگومحور آخر شب همچون برنامه استیون کلبر در سی‌بی‌اس پخش کرده است. ظاهرا همین اقدام هم باعث شده این برند با فشارهایی جدیدی روبرو شود که خواستار لغو قرارداد با جانی دپ‌اند. با این حال پافشاری هواداران این بازیگر باعث شده دپ هنوز امکانات محدود باقی‌مانده‌اش را حفظ کند.

رولینگ هم از حمایت مرد دردسرساز دست کشید

جانی دپ همواره به شکلی صریح و آشکار درباره سبک زندگی مخاطره‌آمیزش سخن گفته است. در دادگاه او به این نکته اشاره کرد که مصرف مواد مخدر و سیگار را از سال‌های ابتدایی نوجوانی آغاز کرده و در مصاحبه‌ای که سال ۲۰۱۸ انجام داده بود هزینه مصرف نوشیدنی‌های الکلی خود را رقمی بین ۳۰ تا ۵۰هزار دلار در ماه عنوان کرده بود. برخی از تحلیل‌گران در هالیوود معتقدند چه بسا همین موضوعات و تبلیغات در زمینه شخصیت دپ منجر به بدترشدن وضعیت او شد.

گرچه بعضی‌ها همچون جی.کی. رولینگ تلاش کردند پای جانی دپ بایستند اما در نهایت آن‌ها هم مجبور شدند جایی از حمایت‌هایشان دست بکشند. رولینگ که خالق جهان هری پاتر و جانوران شگفت‌انگیز است هنگامی که حضور جانی دپ در اولین فیلم مجموعه اعلام شد و کاربران شبکه اجتماعی توییر به این انتخاب واکنش نشان دادند از او کاملا حمایت کرد.

در واقع می‌شود گفت در آن مقطع رولینگ از جمله کسانی بود که در نجات دپ و به تاخیرانداختن سقوطش نقشی پررنگ بازی کرد. با این حال رولینگ که همواره خود را به عنوان قربانی خشونت خانگی توصیف کرده دیگر امکان ادامه این حمایت‌ها را نداشت و دپ در نهایت مجبور به ترک مجموعه شد؛ گرچه بابت نوع قراردادش حتی بدون آنکه نقشی ایفا کرده باشد مبلغ قابل توجهی دریافت خواهد کرد اما بعید است این مبلغ هم با توجه به سبک زندگی پرخرج جانی دپ دوام چندانی داشته باشد.

شهرت، هالیوود و اعتیاد

دپ فعالیت‌های هنری خود را ابتدا به عنوان فعال حوزه موسیقی آغاز کرد. او در ۱۶ سالگی دبیرستان را ترک کرد و با گروهش به لس‌آنجلس آمد. یکی از فعالان و تهیه‌کنندگان موسیقی که دپ را در سال‌های اولیه ورودش به لس‌آنجلس دیده بود شخصیت او را چنین توصیف می‌کند: «شخصیتی است که فکر می‌کند هر چقدر بدتر باشد، مردانه‌تر است. او برای جذاب به نظررسیدن تلاش زیادی می‌کرد.»

در سال ۱۹۸۴ جانی دپ به نیکلاس کیج معرفی شد، کیج ترتیبی داد تا این بازیگر ۲۱ ساله در فیلم «کابوس در خیابان الم» (A Nightmare on Elm Street) اولین حضور سینمایی خود را در نقش یک نوجوان تجربه کند؛ نقشی البته عجیب و غریب‌ که مقدمه‌ بسیاری از نقش‌های عجیب دیگر این بازیگر مشهور شد.

کار و بار جانی به سرعت رونق گرفت و بالاخره در اواخر دهه هشتاد او در سریال «خیابان جامپ شماره ۲۱» (۲۱ Jump Street) و در نقش افسر پلیس تام هنسن که نقش اصلی هم بود قلب آمریکایی‌ها را تسخیر کرد. دو فیلم دیگر یعنی «گریان» (Cry-Baby) اثر جان واترز و از آن مهم‌تر «ادوارد دست‌قیچی» (Edward Scissorhands) به کارگردانی تیم برتون باعث تثبیت جانی دپ در دهه ۱۹۹۰ شدند.

در همین دهه بود که دپ در فیلم «ترس و نفرت در لاس وگاس» (Fear and Loathing in Las Vegas) نقش رائول دوک را بازی کرد؛ نقشی که براساس شخصیت هانتر اس. تامپسون روزنامه‌نگار معروف و پایه‌گذار سبک روزنامه‌نگاری گونزو نوشته شده بود. تامپسون که در تمام طول عمرش به شدت به الکل و مواد مخدر معتاد بود، به نوعی از بت‌های آن زمان دپ به حساب می‌آمد. یک تهیه‌کننده مستقل که از نزدیک با شخصیت جانی دپ آشناست این نکته را تایید کرده و می‌گوید: «تمام قهرمان‌های جانی به مواد مخدر معتاد بودند.»

تهیه‌کننده فیلم ترس و نفرت در لاس وگاس می‌گوید خود هانتر اس. تامپسون بود که پس از یک‌بار ملاقات او تصمیم گرفت جانی دپ این نقش را بازی کند.

زندگی پرحاشیه‌ جانی در دهه ۱۹۹۰ با افتتاح کلاب وایپر روم پرحاشیه‌تر هم شد. این کلاب در سال ۱۹۹۳ افتتاح شد و در شب هالیوون همان سال ریور فینیکس، برادر بزرگتر واکین فینیکس که آن زمان چه در حوزه موسیقی و چه در زمینه بازیگری ستاره‌ای آینده‌دار به نظر می‌رسید دقیقا پس از خارج شدن از کلاب جانی دپ در سن ۲۳ سالگی بخاطر مصرف بیش از حد کوکایین و هرویین در خیابان از دنیا رفت. جانی در یک مصاحبه به کسانی اشاره کرده بود که معتقدند خود او آن دوز مرگ‌آور مواد را در کلاب به ریور تزریق کرده است.

یکی از دوستان قدیمی ریور گفته بود: «جانی می‌داند که مردم خیال می‌کنند او باعث مرگ ریور شده. همین موضوع جانی را بیشتر در اعتیاد غرق کرد و شدت بیشتر اعتیاد او هم به شهرتش بیشتر لطمه زد. گرچه او همیشه این موضوع را تکذیب کرده است.»

جانی دپ از هالیوود بیزار است

فعالین هالیوود روایت می‌کنند که جانی دپ از آن نوع زیر ذره‌بین قرارگرفتنی که به تبع شهرت ایجاد می‌شود بیزار است و به همین میزان هم به کلی از هالیوود متنفر است. آن زمان که برای اولین‌بار در نقش کاپیتان جک اسپارو در فیلم دزدان دریایی کارائیب ظاهر شد هیچ ابایی نداشت که با برجسته‌ترین مدیران هالیوود بدرفتاری کند.

مطلعین می‌گویند جانی همواره ستاره‌ای عصبی و پرتوقع بوده است. یکی از مدیران شرکت دیزنی می‌گوید در سال‌های اخیر او بدقولی و تاخیر را هم به صفاتش اضافه کرده بود؛ دیررسیدن برای فیلم‌برداری، مصاحبه‌ها و باقی مسائل. این عادت‌ها باعث شده بود در سال ۲۰۱۷ کنت برانا سر صحنه فیلم «قتل در قطار سریع‌السیر شرق» (Murder on the Orient Express‎) به او هشدار دهد که نمی‌تواند چنین شرایطی را بپذیرد.

در نهایت سال ۲۰۱۷ جانی نماینده مخصوصش تریسی جیکوبز که حدود سه دهه با او کار کرده بود را اخراج کرد. نماینده‌ای که به باور بسیاری تنها فردی بود که می‌توانست واقعا جانی دپ را کنترل کند و بسیاری از پروژه‌های پول‌ساز او نیز مدیون اقدامات همین فرد بود.

اخراج جیکوبز ضربه سختی به دپ زد. او عمیقا زیر و بم جانی را می‌شناخت،‌ باعث پیشرفتش می‌شد و در عین حال برای استودیوها شخصیتی مورد اعتماد بود. در واقع با وجود تریسی جیکوبز کارکردن با جانی دپ در نگاه استودیوها کم‌دردسرتر به نظر می‌رسید.

به هر حال نمی‌توان ادعا کرد که همه هالیوود به جانی دپ پشت کرده باشند. یکی از مدیران دیزنی در گفت‌وگو با خبرگزاری اینسایدر می‌گوید: «جانی انسان خوش‌قلبی است. دیده‌ام که چطور لباس کاپیتان جک اسپارو را می‌پوشید و در بیمارستان به دیدن کودکان بیمار می‌رفت. اصلا همین خوش‌قلبی گاهی او را به دردسر می‌اندازد، نقطه ضعفش همین است.»

چه کسی به داد جانی می‌رسد؟

دپ تمام تلاشش را به کار بسته تا حمایت مخاطبانش را جلب کند. او در اینستاگرام مستقیما رو به سوی هوادارانش می‌نویسد و خواستار حمایت آن‌ها شده. اخیرا در یک پست ترانه‌ای را اجرا کرده که با همکاری دوستش جف بک تولید شده؛ ترانه‌ای به نام «انزوا» که با وضعیت فعلی او هم نزدیکی زیادی دارد.

زمانی که جانی مجبور به کناره‌گیری از پروژه جانوران شگفت‌انگیز شد گفت که مصمم است نامش را از اتهام‌ها پاکسازی کند. او اظهار کرده بود: «قضاوت عجیب و غیرواقعی دادگاه در بریتانیا باعث نمی‌شود تغییری در نبرد من در راستای گفتن حقیقت به وجود آید و تایید می‌کنم که قصد درخواست تجدید نظر دارم. عزمم را جزم کرده‌ام و قصد دارم نادرستی اتهاماتی که علیه‌م مطرح شده را ثابت کنم.»

یک تحلیل‌گر و نماینده مذاکره‌گر برای استخدام بازیگران معتقد است جانی دپ شانس زیادی برای احیای جریان کاری‌اش ندارد. به باور این تحلیلگر ممکن است او در خوشبینانه‌ترین حالت موفق شود فیلمی برای نتفلیکس بازی کند اما دیگر بعید است که بسیاری از استودیوهای بزرگ با او همکاری کنند. گرچه دپ ممکن است بیرون آمریکا شانس‌هایی داشته باشد اما با نگاهی به وضعیت اسفناک وودی آلن به این نتیجه می‌رسیم که آن شانس‌ها هم چندان برجسته نیستند.

قهر هالیوود با وودی آلن چقدر طول می‌کشد؟

در نهایت به باور این تحلیلگر ممکن است جانی دپ بیشتر روی حوزه موسیقی متمرکز شود؛ دست‌اندرکاران صنعت موسیقی راک حساسیت‌های کمتری در این حوزه‌ها دارند و احتمالا جانی با مشکلات خاصی روبرو نشود. اما در نهایت این احتمال هم وجود دارد که دوست قدیمی جانی دپ به دادش برسد.

شایعاتی مطرح است که تیم برتون دوست و مربی قدیمی جانی دپ قصد دارد فیلم «بیتل‌جوس ۲» (Beetlejuice 2) را کارگردانی کند و ظاهرا ممکن است دپ در این اثر نقش پررنگی داشته باشد. برتون فیلم‌های زیادی با مرکزیت جانی دپ ساخته است؛ «ادوارد دست‌قیچی»، «اد وود»، «اسلیپی هالو»، «چارلی و کارخانه شکلات‌سازی» و «سوئینی تاد: آرایشگر شیطانی خیابان فلیت» نمونه‌هایی از همکاری‌های مهشور میان این دو هنرمند به حساب می‌آید.

به هر حال برخی معتقدند اگر جانی دپ بتواند دوباره یک نقش خوب را در یک فیلم خوب بازی کند، می‌تواند به عرصه بازگردد. اما با این وجود روشن است که مسیر دپ برای بازگشت به پرده‌های سینما و درخشش سابق مسیر واقعا دشواری است.

